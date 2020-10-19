Расскажите российским чиновникам, что война давно закончилась

Во время Второй мировой войны американская разведка составила секретное руководство для немцев и администрации оккупированных стран по саботажу в тылу противника. Следуя этой инструкции, саботажник даже без специальной подготовки и денег мог замедлить и даже остановить производство — исключительно бюрократическими методами.
Документ рассекретили в 2008 году. Это «Полевое руководство по простому саботажу» 1944 г.
Документ рассекретили в 2008 году. Это «Полевое руководство по простому саботажу» 1944 г.
https://www.cia.gov/news-information/featured-story-archive/2012-featured-story-archive/CleanedUOSSSimpleSabotage_sm.pdf
Во время конференций, рабочих встреч и заседаний:
Настаивайте на том, чтобы все делалось по «каналам». Никогда не допускайте сокращения сроков принятия решений для ускорения процесса.
Выступайте с «речами». Говорите как можно чаще и дольше. Растягивайте выступление историями из личного опыта и «патриотическими» комментариями.
Передавайте все важные вопросы в комитеты для «дальнейшего изучения и рассмотрения». Постарайтесь создать как можно больше таких комитетов — не менее пяти.
Как можно чаще задавайте нерелевантные вопросы, спорьте о точных формулировках резолюций.
Возвращайтесь к решениям, принятым на последнем заседании, и старайтесь вновь поднять вопрос об их целесообразности.
Для руководителей и менеджеров:
Поощряйте неэффективных работников, незаслуженно повышайте их по службе и поручайте им самую ответственную работу. Дискриминируйте эффективных сотрудников и несправедливо жалуйтесь на их работу. При найме новых работников давайте им неполные или вводящие в заблуждение инструкции.
Увеличивайте бумажную работу: требуйте письменных распоряжений в нескольких экземплярах, ведите длительную переписку о деталях задачи и задавайте бесконечные вопросы.
Устраивайте конференции, когда есть более важная работа.
Умножайте количество процедур и разрешений. Позаботьтесь о том, чтобы для одобрения нужно было пройти минимум три инстанции.
При выполнении рабочих задач всегда начинайте с наименее важных. Требуйте их безупречного выполнения и отправляйте на доработку по любому поводу.
Для сотрудников:
Работайте медленно. Старайтесь как можно чаще устраивать перерывы. Забывайте инструменты, чтобы за ними приходилось возвращаться. Задерживайтесь в туалете дольше, чем нужно.
Выполняйте свою работу плохо и обвиняйте в этом некачественное оборудование или других сотрудников. Жалуйтесь, что все это мешает вам эффективно выполнять свою работу.
Заполняйте рабочую документацию неразборчиво, с ошибками, забывайте указывать нужную информацию. Притворитесь, что не понимаете инструкций на иностранном языке, даже если вы его знаете. Донимайте начальство ненужными уточняющими вопросами, оправдываясь тем, что хотите эффективно выполнять свою работу.
Никогда не передавайте свои навыки и опыт новому или менее квалифицированному работнику.
Распространяйте тревожные слухи и сплетни.
Телефон:
В офисе, гостинице и на местной телефонной станции задерживайте телефонные звонки, давайте неправильные номера, отключайте людей «случайно» или забывайте отключить, чтобы линия оставалась занятой для других.
Транспорт:
Сделайте железнодорожные путешествия настолько неудобными, насколько возможным для персонала врага. Выдавайте два билета на одно и то же место в поезде, чтобы породить «интересные» споры.
Настаивайте на том, чтобы все делалось по «каналам». Никогда не допускайте сокращения сроков принятия решений для ускорения процесса.
Выступайте с «речами». Говорите как можно чаще и дольше. Растягивайте выступление историями из личного опыта и «патриотическими» комментариями.
Передавайте все важные вопросы в комитеты для «дальнейшего изучения и рассмотрения». Постарайтесь создать как можно больше таких комитетов — не менее пяти.
Как можно чаще задавайте нерелевантные вопросы, спорьте о точных формулировках резолюций.
Возвращайтесь к решениям, принятым на последнем заседании, и старайтесь вновь поднять вопрос об их целесообразности.
Для руководителей и менеджеров:
Поощряйте неэффективных работников, незаслуженно повышайте их по службе и поручайте им самую ответственную работу. Дискриминируйте эффективных сотрудников и несправедливо жалуйтесь на их работу. При найме новых работников давайте им неполные или вводящие в заблуждение инструкции.
Увеличивайте бумажную работу: требуйте письменных распоряжений в нескольких экземплярах, ведите длительную переписку о деталях задачи и задавайте бесконечные вопросы.
Устраивайте конференции, когда есть более важная работа.
Умножайте количество процедур и разрешений. Позаботьтесь о том, чтобы для одобрения нужно было пройти минимум три инстанции.
При выполнении рабочих задач всегда начинайте с наименее важных. Требуйте их безупречного выполнения и отправляйте на доработку по любому поводу.
Для сотрудников:
Работайте медленно. Старайтесь как можно чаще устраивать перерывы. Забывайте инструменты, чтобы за ними приходилось возвращаться. Задерживайтесь в туалете дольше, чем нужно.
Выполняйте свою работу плохо и обвиняйте в этом некачественное оборудование или других сотрудников. Жалуйтесь, что все это мешает вам эффективно выполнять свою работу.
Заполняйте рабочую документацию неразборчиво, с ошибками, забывайте указывать нужную информацию. Притворитесь, что не понимаете инструкций на иностранном языке, даже если вы его знаете. Донимайте начальство ненужными уточняющими вопросами, оправдываясь тем, что хотите эффективно выполнять свою работу.
Никогда не передавайте свои навыки и опыт новому или менее квалифицированному работнику.
Распространяйте тревожные слухи и сплетни.
Телефон:
В офисе, гостинице и на местной телефонной станции задерживайте телефонные звонки, давайте неправильные номера, отключайте людей «случайно» или забывайте отключить, чтобы линия оставалась занятой для других.
Транспорт:
Сделайте железнодорожные путешествия настолько неудобными, насколько возможным для персонала врага. Выдавайте два билета на одно и то же место в поезде, чтобы породить «интересные» споры.
Источник:
Ссылки по теме:
- В Крыму задержан чиновник, который будучи уволенным, продолжал ходить на работу
- Руководство для выживания: спасительная древесина
- Всем назло: голливудские фильмы, которые считали полным провалом
- Во Владивостоке рабочие закидали касками новое руководство порта
- В Челябинске автомобили чиновников отдадут врачам, которые борются с коронавирусом
15
Понравилось15
Новости партнёров
Загрузка...
1) работал продавцом-консультантом в одном известном строймагазе, тут инсайдерская инфа мол приезжает комиссия по ТБ, и в основном с карательной миссией. Из ТБ я знаю что спички детям не игрушка, полагаю что в зале не стоит разводить костры и жарить шашлыки (и то не уверен). Начальство в шоке. Ну с моей подачи мы как следует подготовились и устроили на 2 дня Итальянскую забастовку.
2) Затем я наконец устроился по специальности (типа DHL, но не они, ближайший конкурент, не буду давать антирекламу). Как то раз нам по блату спустили контролёром армянина (этот рассказ не про текущий конфликт, и не расистский, просто он был армянином), он должен был отслеживать изнутри действия всех отделов с целью внедрения всяких оптимизаций. Он был феерически тупой, но честный и деятельный, чем умные люди и пользовались при каждой тупой инициативе прочего начальства, и начал это использование персонажа именно я, когда спустили новые правила оформления - я позвал его и на его глазах за пол дня не сделал ровным счётом НИЧЕГО! Мог и выполнить план, но только я, мои сменщики не смогли бы. Использовал в качестве аргументации ёмкие фразы "под вашим чутким руководством", "оптимизация", "честь фирмы", "как на нас посмотрят коллеги из других городов", "не надо осознанно портить статистику, она и так хромает". К концу моего выступления его мною вылизанной жопой можно было освещать склад. В итоге он отменил реально вредительские правила и моим опытом начали пользоваться руководители прочих отделов, используя всё те же штампы и давя на то что в реале он накуй никому не нужен и его это тяготило.
Теперь я понял , почему в 30-е годы столько людей получили сроки за саботаж и диверсии.
Иначе бы к 1941г страна промышленность не подняла на должный уровень.
................................
..................................
Или, когда вы ремонтируете спущенную шину, вы можете просто пропустить между камерой и корпусом предмет, который в первую очередь вызвал сползание. (~) При сборке шины после ремонта прокачивайте камеру как можно быстрее. . Вместо того, чтобы заполнять его плавно, он может помяться, и в этом случае он быстро изнашивается. Или, когда вы кладете шину вместе, посмотрите, можете ли вы зажать камеру между ободом шины и ободом колеса, что приведет к выбросу воздуха. (, 1) Подавая воздух в шины, убедитесь, что они поддерживаются ниже нормального давления, так что в результате будет более чем нормальный износ. При заправке шин на сдвоенных колесах накачивайте внутреннюю шину до гораздо более высокого давления, чем внешняя; при этом обе шины изнашиваются быстрее. Плохо выровненные колеса также быстро изнашивают шины; вы можете оставить колеса не выровненными, когда они станут inforadJustmelit, или вы можете отскочить от них или вывернуть их сильным толчком, или медленно и по диагонали въехать на бордюр. (2) Если у вас есть доступ к запасам шин, вы можете сгнить их путем проливания масла, бензина, едкой кислоты. или бензин на них. Синтетическая резина, однако, менее восприимчива к этим химическим веществам.