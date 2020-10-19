Расскажите российским чиновникам, что война давно закончилась

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Праздничная распродажа ПО в честь Хэллоуина Праздничная распродажа ПО в честь Хэллоуина Какую пилюлю выберете вы? Какую пилюлю выберете вы? 15 бедолаг, которым очень не повезло с фамилиями 15 бедолаг, которым очень не повезло с фамилиями Скрины из социальных сетей Скрины из социальных сетей Водитель автобуса отправил в нокдаун разбившего окно мужчину Водитель автобуса отправил в нокдаун разбившего окно мужчину Как на самом деле выглядели герои фильма «Д'Артаньян и три мушкетера»? Как на самом деле выглядели герои фильма «Д'Артаньян и три мушкетера»? 6 видов родителей из чатов, которые сведут с ума кого угодно 6 видов родителей из чатов, которые сведут с ума кого угодно Русские надписи в американских фильмах Русские надписи в американских фильмах Учеба, общага, полный отрыв. Поймут те, кто пытался получить высшее образование Учеба, общага, полный отрыв. Поймут те, кто пытался получить... Что на самом деле происходит на обложках известных музыкальных альбомов Что на самом деле происходит на обложках известных музыкальных... Каким будет 2021 год? Эксперты из соцсетей дали свой прогноз Каким будет 2021 год? Эксперты из соцсетей дали свой прогноз Ретро фотографии Ретро фотографии Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки 10 самых молодых героев России 10 самых молодых героев России Ватикан такого не ожидал: Лукашенко запретил въезд в страну главе католиков Белоруссии Ватикан такого не ожидал: Лукашенко запретил въезд в страну главе... И смех и грех: тот самый лечебный коронавирусный юмор И смех и грех: тот самый лечебный коронавирусный юмор Отрицательные персонажи из России и Советского Союза, которые появляются в голливудских фильмах Отрицательные персонажи из России и Советского Союза, которые... 15 красавиц, чьей красотой мы больше никогда не насладимся 15 красавиц, чьей красотой мы больше никогда не насладимся Секрет создания знаменитых сцен в мультфильмах Disney Секрет создания знаменитых сцен в мультфильмах Disney
Главная > Антифишки 
Расскажите российским чиновникам, что война давно закончилась

Расскажите российским чиновникам, что война давно закончилась (2 фото)

Автор:
19 октября 2020 17:43
Метки: Американская разведка   администрация   руководство   секретное   
427
2
Во время Второй мировой войны американская разведка составила секретное руководство для немцев и администрации оккупированных стран по саботажу в тылу противника. Следуя этой инструкции, саботажник даже без специальной подготовки и денег мог замедлить и даже остановить производство — исключительно бюрократическими методами.
Документ рассекретили в 2008 году. Это «Полевое руководство по простому саботажу» 1944 г.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Американская разведка   администрация   руководство   секретное   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
2
10
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Hellgone День назад
Дурачок он и в Африке дурачок..Расскажите ванечке что война идет..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
2k
KL11 9 часов назад
Делайте все строго по регламенту и писец любому делу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Pravednik84 16 часов назад
Парочка случаев из моей жизни:
1) работал продавцом-консультантом в одном известном строймагазе, тут инсайдерская инфа мол приезжает комиссия по ТБ, и в основном с карательной миссией. Из ТБ я знаю что спички детям не игрушка, полагаю что в зале не стоит разводить костры и жарить шашлыки (и то не уверен). Начальство в шоке. Ну с моей подачи мы как следует подготовились и устроили на 2 дня Итальянскую забастовку.
2) Затем я наконец устроился по специальности (типа DHL, но не они, ближайший конкурент, не буду давать антирекламу). Как то раз нам по блату спустили контролёром армянина (этот рассказ не про текущий конфликт, и не расистский, просто он был армянином), он должен был отслеживать изнутри действия всех отделов с целью внедрения всяких оптимизаций. Он был феерически тупой, но честный и деятельный, чем умные люди и пользовались при каждой тупой инициативе прочего начальства, и начал это использование персонажа именно я, когда спустили новые правила оформления - я позвал его и на его глазах за пол дня не сделал ровным счётом НИЧЕГО! Мог и выполнить план, но только я, мои сменщики не смогли бы. Использовал в качестве аргументации ёмкие фразы "под вашим чутким руководством", "оптимизация", "честь фирмы", "как на нас посмотрят коллеги из других городов", "не надо осознанно портить статистику, она и так хромает". К концу моего выступления его мною вылизанной жопой можно было освещать склад. В итоге он отменил реально вредительские правила и моим опытом начали пользоваться руководители прочих отделов, используя всё те же штампы и давя на то что в реале он накуй никому не нужен и его это тяготило.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Бу 23 часа назад
...не в бровь, а в глаз!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Сергей День назад
А инструкция то интересная. Прочитал в первоисточнике. Это настольная книга саботажника и диверсанта, на все случаи жизни.
Теперь я понял , почему в 30-е годы столько людей получили сроки за саботаж и диверсии.
Иначе бы к 1941г страна промышленность не подняла на должный уровень.
................................
..................................
Или, когда вы ремонтируете спущенную шину, вы можете просто пропустить между камерой и корпусом предмет, который в первую очередь вызвал сползание. (~) При сборке шины после ремонта прокачивайте камеру как можно быстрее. . Вместо того, чтобы заполнять его плавно, он может помяться, и в этом случае он быстро изнашивается. Или, когда вы кладете шину вместе, посмотрите, можете ли вы зажать камеру между ободом шины и ободом колеса, что приведет к выбросу воздуха. (, 1) Подавая воздух в шины, убедитесь, что они поддерживаются ниже нормального давления, так что в результате будет более чем нормальный износ. При заправке шин на сдвоенных колесах накачивайте внутреннюю шину до гораздо более высокого давления, чем внешняя; при этом обе шины изнашиваются быстрее. Плохо выровненные колеса также быстро изнашивают шины; вы можете оставить колеса не выровненными, когда они станут inforadJustmelit, или вы можете отскочить от них или вывернуть их сильным толчком, или медленно и по диагонали въехать на бордюр. (2) Если у вас есть доступ к запасам шин, вы можете сгнить их путем проливания масла, бензина, едкой кислоты. или бензин на них. Синтетическая резина, однако, менее восприимчива к этим химическим веществам.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Олег Белов День назад
О! Так Сургутнефтегаз работает по этой инструкции! В СССР достаточно было 2 экземпляра одной бумаги на окончании работ, а сейчас 11 разных. Про селекторы и совещания и собрания вобще молчу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
предводитель дворянства! День назад
Откуда строчит посты группировка ботов- гидроцефалов под ником "Кемеров"?Из Москвы или Чехии?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Праздничная распродажа ПО в честь Хэллоуина Праздничная распродажа ПО в честь Хэллоуина Конкурс красоты устроили в колонии под Воронежем Конкурс красоты устроили в колонии под Воронежем Всем назло: голливудские фильмы, которые считали полным провалом Всем назло: голливудские фильмы, которые считали полным провалом В Крыму задержан чиновник, который будучи уволенным, продолжал ходить на работу В Крыму задержан чиновник, который будучи уволенным, продолжал ходить на работу В Челябинске автомобили чиновников отдадут врачам, которые борются с коронавирусом В Челябинске автомобили чиновников отдадут врачам, которые борются с коронавирусом Россиянин после запрета на шорты пришел на встречу с чиновниками в юбке: видео Россиянин после запрета на шорты пришел на встречу с чиновниками в юбке: видео
Иван Кемеров

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1580250



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
"А это свиное рыло нас не сожрет?": реакция соцсетей на нового мэра Чебоксар от Единой России
2
342
"А это свиное рыло нас не сожрет?": реакция соцсетей на нового мэра Чебоксар от Единой...
Разгадка номера машины в «Бриллиантовой руке»
2
33
Разгадка номера машины в «Бриллиантовой руке»
﻿
Набирающие популярность
Телевизор: безобидная домашняя техника или высасывающий энергию зомбоящик?
0
13
Телевизор: безобидная домашняя техника или высасывающий энергию зомбоящик?
Девушка превратила себя в демоническое существо
0
25
Девушка превратила себя в демоническое существо
"Кислота-зомби" и другие бедствия, которые внезапно вышли из-под контроля
"Кислота-зомби" и другие бедствия, которые внезапно вышли из-под контроля
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Лучший дуэт всех времен
0
29

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#юмор#сша#кино#китай#в мире#картинки#позитив#деньги#австралия
#история#животные#интересное#авария#полиция#коронавирус#россия#ремонт#прикольные#автобус
#факты#прикол#интересно#дтп#автомобили#авто авария#новости#смешные#авария дня#актеры

На что жалуетесь?

Вернуться