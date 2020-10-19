Расскажите российским чиновникам, что война давно закончилась

Во время конференций, рабочих встреч и заседаний:



Настаивайте на том, чтобы все делалось по «каналам». Никогда не допускайте сокращения сроков принятия решений для ускорения процесса.



Выступайте с «речами». Говорите как можно чаще и дольше. Растягивайте выступление историями из личного опыта и «патриотическими» комментариями.



Передавайте все важные вопросы в комитеты для «дальнейшего изучения и рассмотрения». Постарайтесь создать как можно больше таких комитетов — не менее пяти.



Как можно чаще задавайте нерелевантные вопросы, спорьте о точных формулировках резолюций.



Возвращайтесь к решениям, принятым на последнем заседании, и старайтесь вновь поднять вопрос об их целесообразности.



Для руководителей и менеджеров:



Поощряйте неэффективных работников, незаслуженно повышайте их по службе и поручайте им самую ответственную работу. Дискриминируйте эффективных сотрудников и несправедливо жалуйтесь на их работу. При найме новых работников давайте им неполные или вводящие в заблуждение инструкции.



Увеличивайте бумажную работу: требуйте письменных распоряжений в нескольких экземплярах, ведите длительную переписку о деталях задачи и задавайте бесконечные вопросы.



Устраивайте конференции, когда есть более важная работа.



Умножайте количество процедур и разрешений. Позаботьтесь о том, чтобы для одобрения нужно было пройти минимум три инстанции.



При выполнении рабочих задач всегда начинайте с наименее важных. Требуйте их безупречного выполнения и отправляйте на доработку по любому поводу.



Для сотрудников:



Работайте медленно. Старайтесь как можно чаще устраивать перерывы. Забывайте инструменты, чтобы за ними приходилось возвращаться. Задерживайтесь в туалете дольше, чем нужно.



Выполняйте свою работу плохо и обвиняйте в этом некачественное оборудование или других сотрудников. Жалуйтесь, что все это мешает вам эффективно выполнять свою работу.



Заполняйте рабочую документацию неразборчиво, с ошибками, забывайте указывать нужную информацию. Притворитесь, что не понимаете инструкций на иностранном языке, даже если вы его знаете. Донимайте начальство ненужными уточняющими вопросами, оправдываясь тем, что хотите эффективно выполнять свою работу.



Никогда не передавайте свои навыки и опыт новому или менее квалифицированному работнику.



Распространяйте тревожные слухи и сплетни.



Телефон:



В офисе, гостинице и на местной телефонной станции задерживайте телефонные звонки, давайте неправильные номера, отключайте людей «случайно» или забывайте отключить, чтобы линия оставалась занятой для других.



Транспорт:



Сделайте железнодорожные путешествия настолько неудобными, насколько возможным для персонала врага. Выдавайте два билета на одно и то же место в поезде, чтобы породить «интересные» споры.