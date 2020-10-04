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Руководство для выживания: спасительная древесина

Руководство для выживания: спасительная древесина (21 фото + 1 видео)

Автор:
04 октября 2020 13:36
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Фабрика идей   выживание   дерево   руководство   сделай сам   
6072
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Конечно, никому не пожелаешь оказаться где-то потерянным, да так, что придется выживать в диких условиях. Но если вдруг что, вы вспомните это пост и картинки из него и сделаете для себя хоть что-то, чтобы остаться в живых...

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Метки: Фабрика идей   выживание   дерево   руководство   сделай сам   
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40k
zloykoyot 4 часа назад
Насколько я понял из фото, внезапно теряться в дикой природе нужно минимум с ножом, пилой, топором, катушкой лески, мотком верёвки и ниток, хорошей резинкой для рогатки и котелком. Хорошо, буду знать.
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9k
Хью́берт 17 минут назад
Такой костёр называется Нодья, я предпочитаю из трёх брёвен делать.
Такой костёр называется Нодья, я предпочитаю из трёх брёвен делать.
Такой костёр называется Нодья, я предпочитаю из трёх брёвен делать.
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1k
Запускайте Берлагу! 49 минут назад
Руководство для выживания: спасительная древесина
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1k
Aleksandr Varich Час назад
Руководство для выживания: спасительная древесина
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8k
Нихуахуа Час назад
Дед мне выточил меч из дерева. Ну тоже такой прикольный, как настоящий, хоть сейчас в бой. Мать увидела...
- Да ты что папа? Он же кому нибудь глаз выколет.
Дед в сердцах конец меча просто ровно ножовкой отрезал.
В итоге: с мечом я не поигрался, и глаз никому не выколол. Ска

П.С. Вроде, как вчера. А деда уже нет... И мать уже не такая строгая.
Дед мне выточил меч из дерева. Ну тоже такой прикольный, как настоящий, хоть сейчас в бой. Мать увидела... - Да ты что папа? Он же кому нибудь глаз выколет. Дед в сердцах конец меча просто ровно ножовкой отрезал. В итоге: с мечом я не поигрался, и глаз никому не выколол. Ска П.С. Вроде, как вчера. А деда уже нет... И мать уже не такая строгая.
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32k
jonnyD Час назад
Диванный выживальщик детектед ...Он зубами все это вытачивал , или бобра дрессированного с собой таскал ?
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9k
alexis jonnyD Час назад
Бензопила, набор ножей и токарный станочек должен быть у каждого, кто собрался в лес.
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8k
arthes69 2 часа назад
Хоть бы написал из какого дерева... тупо картинок накидал.
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1k
K_II_T 2 часа назад
уговорили.
Пойду жидкость для розжига куплю. Рублей 40-50 потрачу. И целую пачку спичек.
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17k
Will2006 2 часа назад
Прикольно видеть среди орудий для выживания полированные (!) изделия. Да и по наконечникам для стрел сразу видно, что такие везде под ногами валяются
Видно, не так уж и плохо у выживальщиков шли дела, что было время на шлифовку/полировку, хорошо ещё, что без морилки и лака обошлись
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5k
Нестерин Сергей 3 часа назад
Энциклопедия "Юных сурков".
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294
Nane First NameLast 4 часа назад
придется выживать в диких условиях
---------------
Особенно лук, который без столярки не сделаешь. И финская свеча сделанная при помощи бензопилы. Единственное из приведенного, что можно в диких условиях сделать и оно будет ПОЛЕЗНЫМ - это ловушка для рыбов.

Можно еще копье, но оно поможет только против человеков. Зверь не подпустит на такое расстояние.
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1k
mikhanych MarkovAlexandr 3 часа назад
тут вы не совсем правы. натыкался на описание охоты на медведя 18 века, там примерно следующее было: берешь рогатину и лезешь в берлогу! что и как делать дальше я незнаю и лично я обоссусь лезть в берлогу даже с двумя рогатинами, но тем не менее. кстати, на картинках показан рожон, на который не стоит лезть, который, кстати, тоже ни что иное, как капканчик на медведя
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60
Сеня Быгэмотиг mikhanych 3 часа назад
в берлоге медведь обычно спит
она по идеи не большая и он встать не может в полный рост
да и размах лап не тот
хотя может просто массой задавить
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294
Nane First NameLast MarkovAlexandr 3 часа назад
Если Потапыч будет голодный - там никакое копье или рогатина не поможет. Это его только разозлит. И на дерево безполезно от него залазить - достанет.
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89
Вася с ложкой Nane First NameLast 53 минуты назад
Братан если ты не в состоянии сделать лук без столярки и финскую свечу без бензопилы ...Тебе лучше дальше города вообше не ходить .
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40k
zloykoyot mikhanych Полчаса назад
Анекдот напомнил. Глухая деревня на опушке леса. На завалинке сидит дед и курит козью ножку. Подъезжает джип, из него вылезает круто упакованный мужик, одёжка-мачете-двустволка-все дела. Мужик: "-Дед, медведи-то в вашем лесу есть?" Дед:"-Медведи-то есть. Только не ходил бы ты, сынок, туда. Медведь злой, он в лесу хозяин. На него ещё мои дед с отцом с рогатинами ходили." Мужик: "-Да ладно тебе, дед. Смотри какое у меня ружьё, слона завалит. За машиной присмотри и жди с добычей!" И ушёл в лес. Дед ему вслед посмотрел: "-Тьфу, плять. 3,14здец, теперь и за хворостом не сходишь. То у медведя две рогатины было, теперь ещё и ружжо будет".
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29k
Опаньки 4 часа назад
кто-то готовится к самоизоляции в тайге
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254
чокнутый 4 часа назад
круто это все, но судя по набору, это уже надо жить постоянно в лесу а не выживать
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777
Афраний 5 часов назад
Не в обиду автору..Но из всего того что на фотках,в диких условиях с помощью дерева,можно только ловушку,копья сделать,костёр развести и шалаш соорудить.Остальное,не каждый сможет даже в домашних условиях,с помощью инструментов.
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7k
Prostovopros Афраний 4 часа назад
Именно про это автор и написал во первых строках поста. Не сможешь сделать - не выживешь. Хороших вам выходных. Я за грибами. ))
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777
Афраний Prostovopros 4 часа назад
Не забудьте нож и спички,на всякий случай
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15k
MarkovAlexandr Афраний 3 часа назад
И компас, обязательно. Я серьёзно.
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777
Афраний MarkovAlexandr 3 часа назад
Зачем?Вы что не знаете,где ели и сосны,значит Север.А где пальмы,там Юг?
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