Руководство для выживания: спасительная древесина

Конечно, никому не пожелаешь оказаться где-то потерянным, да так, что придется выживать в диких условиях. Но если вдруг что, вы вспомните это пост и картинки из него и сделаете для себя хоть что-то, чтобы остаться в живых...
Добыть огонь
Источник:
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Джинсовое сумасшествие: 30 примеров от бытовухи до искусства
- 25 примеров того, как из дерева вьют косы, закручивают в жгут и творят чудеса
- 20 сказочных срубов и слэбов: деревянная фантастика от мастеров своего дела
- Чем занять руки на карантине, помимо Порнохаба
- Брусничные полы: такого чуда вы еще не видели
87
Понравилось87
Новости партнёров
Загрузка...
- Да ты что папа? Он же кому нибудь глаз выколет.
Дед в сердцах конец меча просто ровно ножовкой отрезал.
В итоге: с мечом я не поигрался, и глаз никому не выколол. Ска
П.С. Вроде, как вчера. А деда уже нет... И мать уже не такая строгая.
Пойду жидкость для розжига куплю. Рублей 40-50 потрачу. И целую пачку спичек.
---------------
Особенно лук, который без столярки не сделаешь. И финская свеча сделанная при помощи бензопилы. Единственное из приведенного, что можно в диких условиях сделать и оно будет ПОЛЕЗНЫМ - это ловушка для рыбов.
Можно еще копье, но оно поможет только против человеков. Зверь не подпустит на такое расстояние.
она по идеи не большая и он встать не может в полный рост
да и размах лап не тот
хотя может просто массой задавить