«Мы остановим террор» - в Сети появились плакаты с изображением бойцов ЧВК «Вагнер»

В Сети появляется все больше статей о добровольцах и бойцах из ЧВК «Вагнер». Они ассоциируются у людей с защитой мирных граждан, силой, смелостью и патриотизмом. Ребята стали настоящими героями нашего времени – о них поют песни, их рисуют. Именно они – настоящие герои, а не всякие вымышленные супермены и недалекие реперы, которыми порой увлекается молодежь.
Так, например, очень стильные плакаты опубликовали авторы Телеграмм-канала «Обратная сторона медали». Их им прислали подписчики. На них изображены сильные и смелые бойцы. Подписи гласят: «Мы отчистим ваш дом от ИГИЛ*», «Сделано в России», «Мы остановим террор», «Всегда на хорошей стороне», «Прекрасный русский продукт», «Мы останавливаем войны».
Авторы также написали свое мнение о вагнеровцах, отметив, что слово «Вагнер» ассоциируется с «суровыми русскими парнями».
«За границей знают о России через Гагарина, балет и Достоевского, теперь еще и через «Группу Вагнера». И творчество наших подписчиков ещё раз это доказывает».
Положительно деятельность бойцов оценивают писатели, общественники, журналисты, депутаты, политологи и многие другие. Так, например, писатель Сергей Минаев прямо заявил, что вагнеровцы – герои нашего времени. По его словам, у них «свой мир, в котором бездна собственных смыслов».
Директор фонда «Центр геополитических экспертиз» Валерий Коровин отметил, что «ЧВК «Вагнер» - это доблесть, честь, отстаивание интересов своего государства, патриотизм».
«Запад, а в первую очередь американцы, связывают с ЧВК «Вагнер» все свои неудачи и поражения последнего времени на Ближнем Востоке», - уверен он.
Военкор Александр Коц тоже называет вагнеровцев героями нашего времени, которые смогли бросить обычную жизни ради идеи и помощи мирным гражданам. Да и далеко ходить не надо – ребята помогли жителям Донбасса, а также простым сирийцам.
Их вклад в миротворческую деятельность очень велик – они защищают людей и борются с террористами. Неудивительно, что их популярность растет и вдохновляет людей на творчество.
Авторы также написали свое мнение о вагнеровцах, отметив, что слово «Вагнер» ассоциируется с «суровыми русскими парнями».
«За границей знают о России через Гагарина, балет и Достоевского, теперь еще и через «Группу Вагнера». И творчество наших подписчиков ещё раз это доказывает».
Положительно деятельность бойцов оценивают писатели, общественники, журналисты, депутаты, политологи и многие другие. Так, например, писатель Сергей Минаев прямо заявил, что вагнеровцы – герои нашего времени. По его словам, у них «свой мир, в котором бездна собственных смыслов».
Директор фонда «Центр геополитических экспертиз» Валерий Коровин отметил, что «ЧВК «Вагнер» - это доблесть, честь, отстаивание интересов своего государства, патриотизм».
«Запад, а в первую очередь американцы, связывают с ЧВК «Вагнер» все свои неудачи и поражения последнего времени на Ближнем Востоке», - уверен он.
Военкор Александр Коц тоже называет вагнеровцев героями нашего времени, которые смогли бросить обычную жизни ради идеи и помощи мирным гражданам. Да и далеко ходить не надо – ребята помогли жителям Донбасса, а также простым сирийцам.
Их вклад в миротворческую деятельность очень велик – они защищают людей и борются с террористами. Неудивительно, что их популярность растет и вдохновляет людей на творчество.
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Авторский пост
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Метки: герои плакаты чвк вагнер
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Не проще было бы написать "о наёмниках из ЧВК "Вагнер"?
Обещали что на ЧЕМПИОНАТ МИРА - никто не приедет .. а его признали самым лучшим в истории.
Обещали что мы не проживем под санкциями и трех лет как развалимся - а сейчас они заявляют что санкций больше не на что накладывать ...
Нас называли "страной бензоколонкой" - а теперь у них визги от того что Россия в скором времени будет контролировать четверть мирового оборота зерна ..
Говорили и про мост, что развалится. Ах да, на Украине открыли новую скоростную трассу по всем европейским стандартам. Таврида. В Крыму.
Вступайте в Артподготовку! И боритесь с премтупным режимом путлера и его воров
Но такого паливного поста на фишках ещё не было.
Очень жаль смотреть как умирает мой любимый сайт.
P.S. Сегодня в воскресение, у этого поста много минусов и много адекватных комментов, но завтра в рабочий день всем изменится этот пост заплюсуют пригоженские твари и завалят положительными коментами. Радует, что соблюдение трудового законодательства, хоть на выходных нас освобождает от идиотских коментов и показывает, что в моей стране большинство мыслит адекватно.
Ту же уважаемый пошел самым привычным путем - начал ныть. Чего ноешь то? Дуй на эхо мацы, там галимая правда для тебя.
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А вот это я и называю "вертеться как уж на сковородке". Суть от этого не меняется. Милейший, у Вас жидов в роду не было? Я наполовину еврей, поэтому подобный вопрос задавать имею право. Даже Генпрокуратура России затевала проверку согласно этой статьи закона, но для Вас, милейший "это другое".
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Статья 359 УК России
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Вываливать тебе, что ваш Великий и Могучий там говорил я не буду. Всё есть в Нете. Укажи я тебе всё это - ты начнешь орать "это другое!", и выкручиваться что уж на сковородке. "Так, например, очень стильные плакаты опубликовали авторы Телеграмм-канала «Обратная сторона медали». Их им прислали подписчики. На них изображены сильные и смелые бойцы. Подписи гласят: «Мы отчистим ваш дом от ИГИЛ*», «Сделано в России», «Мы остановим террор», «Всегда на хорошей стороне», «Прекрасный русский продукт», «Мы останавливаем войны»." Как быть с этим? Так кто врет, автор или Путин? И напоследок, и в регулярных армиях бойцы особо не церемонятся, но их хотя бы закон сдерживает. Эти же чвкисты - вооруженные бандиты, независимо от страны.
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А в законе ничего нет по поводу того, где им действовать. Там есть про то, что их не должно быть (статья 7, по-моему). И да, де-юре на территории России их нет. А де-факто?
https://novayagazeta.ru/articles/2020/07/30/86449-kak-batka-vzvod-vagnerovtsev-v-plen-vzyalhttps://novayagazeta.ru/articles/2020/07/30/86449-kak-batka-vzvod-vagnerovtsev-v-plen-vzyal
Вакульчик и Лукашенко лоханулись с предвыборной антироссийской риторикой против РФ :)
Голубчик. Дорогой! Нет никаких наёмников.