«Мы остановим террор» - в Сети появились плакаты с изображением бойцов ЧВК «Вагнер»

Так, например, очень стильные плакаты опубликовали авторы Телеграмм-канала «Обратная сторона медали». Их им прислали подписчики. На них изображены сильные и смелые бойцы. Подписи гласят: «Мы отчистим ваш дом от ИГИЛ*», «Сделано в России», «Мы остановим террор», «Всегда на хорошей стороне», «Прекрасный русский продукт», «Мы останавливаем войны».



Авторы также написали свое мнение о вагнеровцах, отметив, что слово «Вагнер» ассоциируется с «суровыми русскими парнями».



«За границей знают о России через Гагарина, балет и Достоевского, теперь еще и через «Группу Вагнера». И творчество наших подписчиков ещё раз это доказывает».



Положительно деятельность бойцов оценивают писатели, общественники, журналисты, депутаты, политологи и многие другие. Так, например, писатель Сергей Минаев прямо заявил, что вагнеровцы – герои нашего времени. По его словам, у них «свой мир, в котором бездна собственных смыслов».



Директор фонда «Центр геополитических экспертиз» Валерий Коровин отметил, что «ЧВК «Вагнер» - это доблесть, честь, отстаивание интересов своего государства, патриотизм».



«Запад, а в первую очередь американцы, связывают с ЧВК «Вагнер» все свои неудачи и поражения последнего времени на Ближнем Востоке», - уверен он.



Военкор Александр Коц тоже называет вагнеровцев героями нашего времени, которые смогли бросить обычную жизни ради идеи и помощи мирным гражданам. Да и далеко ходить не надо – ребята помогли жителям Донбасса, а также простым сирийцам.



Их вклад в миротворческую деятельность очень велик – они защищают людей и борются с террористами. Неудивительно, что их популярность растет и вдохновляет людей на творчество.