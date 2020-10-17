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«Мы остановим террор» - в Сети появились плакаты с изображением бойцов ЧВК «Вагнер»

«Мы остановим террор» - в Сети появились плакаты с изображением бойцов ЧВК «Вагнер» (6 фото)

Автор:
17 октября 2020 19:01
Метки: герои   плакаты   чвк вагнер   
1032
6
В Сети появляется все больше статей о добровольцах и бойцах из ЧВК «Вагнер». Они ассоциируются у людей с защитой мирных граждан, силой, смелостью и патриотизмом. Ребята стали настоящими героями нашего времени – о них поют песни, их рисуют. Именно они – настоящие герои, а не всякие вымышленные супермены и недалекие реперы, которыми порой увлекается молодежь.
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Метки: герои   плакаты   чвк вагнер   
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3k
RALEXXX 3 дня назад
"о добровольцах и бойцах из ЧВК «Вагнер»"
Не проще было бы написать "о наёмниках из ЧВК "Вагнер"?
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602
sam 2 дня назад
Black water тоже поди положительные персонажи
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−26
Юрий 2 дня назад
Нам обещали "завтра доллар по 200" - но уже 6 лет он даже до сотки доползти не может.
Обещали что на ЧЕМПИОНАТ МИРА - никто не приедет .. а его признали самым лучшим в истории.
Обещали что мы не проживем под санкциями и трех лет как развалимся - а сейчас они заявляют что санкций больше не на что накладывать ...
Нас называли "страной бензоколонкой" - а теперь у них визги от того что Россия в скором времени будет контролировать четверть мирового оборота зерна ..
Говорили и про мост, что развалится. Ах да, на Украине открыли новую скоростную трассу по всем европейским стандартам. Таврида. В Крыму.
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5k
bum_er 2 дня назад
«Мы остановим террор» - в Сети появились плакаты с изображением бойцов ЧВК «Вагнер»
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28k
Юр21 2 дня назад
Эк у либерастов в коментах полыхнуло! Что суки, как американские ЧВК - так это хорошо, а как российские - так вам аж очко от негодования рвётся. Брехуны подпиндосские!
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3k
евгений Юр21 2 дня назад
«Мы остановим террор» - в Сети появились плакаты с изображением бойцов ЧВК «Вагнер»
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Комментарий удален
−132
Князь Курбский 2 дня назад
Призываю к поддержке общественного движения Артподготовка
Вступайте в Артподготовку! И боритесь с премтупным режимом путлера и его воров
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−132
Князь Курбский 2 дня назад
Детоубийцы Пригожина. Дерьмо и относятся как дерьму. Их убивают все кому не лень
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11k
Змей Горыныч 2 дня назад
«Мы остановим террор» - в Сети появились плакаты с изображением бойцов ЧВК «Вагнер»
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31k
kalinser Змей Горыныч 2 дня назад
«Мы остановим террор» - в Сети появились плакаты с изображением бойцов ЧВК «Вагнер»
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28k
Юр21 Змей Горыныч 2 дня назад
«Мы остановим террор» - в Сети появились плакаты с изображением бойцов ЧВК «Вагнер»
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10k
Яромиръ Змей Горыныч День назад
«Мы остановим террор» - в Сети появились плакаты с изображением бойцов ЧВК «Вагнер»
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7k
Пётр 2 дня назад
А, что плохого... ? Наличие ЧВК или то, что их деятельность попадает под 359 статью?
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2k
Zlyden 3 дня назад
Для многих давно не секрет, что фишки попали в разработку Пригоженской прапагандонской машины. Организованны дизлайки в рабочее время, заказные статьи с сомнительным содержанием и т.д. уже ни для какого не новость.
Но такого паливного поста на фишках ещё не было.
Очень жаль смотреть как умирает мой любимый сайт.
P.S. Сегодня в воскресение, у этого поста много минусов и много адекватных комментов, но завтра в рабочий день всем изменится этот пост заплюсуют пригоженские твари и завалят положительными коментами. Радует, что соблюдение трудового законодательства, хоть на выходных нас освобождает от идиотских коментов и показывает, что в моей стране большинство мыслит адекватно.
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2k
Maxim 2 дня назад
А как может быть сытый, в достатке, человеком "не далёким? И что за двойные стандарты? В других странах получается гос. пропаганда правильная, а у нас нет? Скажите любая пропаганда зло или только выборочно?
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1k
Ян Баян Zlyden 2 дня назад
Шапочку из фольги расслабь. Жмёт видимо нехило.
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363
Данное родителями при рождении Zlyden 2 дня назад
чем хорош интернет, что здесь в принципе отсутствую привязанности. Вот ты про пропаганду тут паскудишь... а по мне так "либшизе" слишком много слова дается.
Ту же уважаемый пошел самым привычным путем - начал ныть. Чего ноешь то? Дуй на эхо мацы, там галимая правда для тебя.
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363
Данное родителями при рождении Zlyden 2 дня назад
И да... 7 утра понедельника, день еще не начался рабочий - уже +34.
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10k
Яромиръ Zlyden День назад
....ну ты же Козлодоев служишь ГосДепу
....ну ты же Козлодоев служишь ГосДепу
....ну ты же Козлодоев служишь ГосДепу
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−197
Alex 3 дня назад
" Юра мы все про""""бали"!!
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−818
Dmitry Kurtov 3 дня назад
! 32k Гёз Уленшпигель kappaneed 49 секунд назад Не путай мягкое с тёплым! Для идиотов объясняю. Да есть наёмники, есть добровольцы. А ЕСТЬ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЧВК!!! ЧАСТНЫЕ! Которых может нанять (ОПЯТЬ ЖЕ ОФИЦИАЛЬНО!) хоть фирма, хоть государство!
___________________________
А вот это я и называю "вертеться как уж на сковородке". Суть от этого не меняется. Милейший, у Вас жидов в роду не было? Я наполовину еврей, поэтому подобный вопрос задавать имею право. Даже Генпрокуратура России затевала проверку согласно этой статьи закона, но для Вас, милейший "это другое".
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29k
Азат Баширов 3 дня назад
Кадровый голод начался
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36k
doker Азат Баширов 3 дня назад
Где лучше кормят, полетели...
Где лучше кормят, полетели...
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7k
Тудаблин 3 дня назад
Вот прям весь Ближний Восток разогнали. И чо в Афганистане целым военным контингетом сидели непонятно.
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−818
Dmitry Kurtov 3 дня назад
48k stabskapitan Dmitry Kurtov 5 минут назад Номер и дату закона в студию
________________________________
Статья 359 УК России
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5k
Дельфин Красивый 3 дня назад
а че, статью за наёмничество отменили?
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−818
Dmitry Kurtov 3 дня назад
! 11k Алекс Dmitry Kurtov 11 минут назад Дятел.... на территории России их нет и не было. А про слова Путина.... речь шла о РЕГУЛЯРНЫХ воинских подразделениях. Хохлодаун ты ипаный..
__________________________
Вываливать тебе, что ваш Великий и Могучий там говорил я не буду. Всё есть в Нете. Укажи я тебе всё это - ты начнешь орать "это другое!", и выкручиваться что уж на сковородке. "Так, например, очень стильные плакаты опубликовали авторы Телеграмм-канала «Обратная сторона медали». Их им прислали подписчики. На них изображены сильные и смелые бойцы. Подписи гласят: «Мы отчистим ваш дом от ИГИЛ*», «Сделано в России», «Мы остановим террор», «Всегда на хорошей стороне», «Прекрасный русский продукт», «Мы останавливаем войны»." Как быть с этим? Так кто врет, автор или Путин? И напоследок, и в регулярных армиях бойцы особо не церемонятся, но их хотя бы закон сдерживает. Эти же чвкисты - вооруженные бандиты, независимо от страны.
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−818
Dmitry Kurtov 3 дня назад
! 31k kalinser Dmitry Kurtov 7 минут назад Разве они действуют на территории России?! Поздравляю вас, гражданин, соврамши!
________________________________
А в законе ничего нет по поводу того, где им действовать. Там есть про то, что их не должно быть (статья 7, по-моему). И да, де-юре на территории России их нет. А де-факто?
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48k
stabskapitan Dmitry Kurtov 3 дня назад
Номер и дату закона в студию
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2k
Сергей Терехов 3 дня назад
нууу не знаююю тут вот пишут что Вагнеровцев лицом в пол сам лукашенко положил. А тут о том что США их победить не могут.

https://novayagazeta.ru/articles/2020/07/30/86449-kak-batka-vzvod-vagnerovtsev-v-plen-vzyalhttps://novayagazeta.ru/articles/2020/07/30/86449-kak-batka-vzvod-vagnerovtsev-v-plen-vzyal
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6k
tank35 Сергей Терехов 3 дня назад
поверь , что пишут [мат]"ешь , это простые охранники которые ехали в ливию охранять нефтевышки , их набрали с тверской обл. старшего называть не буду сам хотел поехать по возросту не прошел , короче эта фсбшная замутка к вагнеру не относяться, а ехали они через белоруссию из-за коронавируса, вагнеры охраняют в сирии , там все поделено
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2k
Сергей Терехов tank35 2 дня назад
это я так подкалываю :)

Вакульчик и Лукашенко лоханулись с предвыборной антироссийской риторикой против РФ :)
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55k
Опиум для народа 3 дня назад
Бл"дь,дебилы,это "бучие наёмники. Какой нах"й патриотизм? Нашли чем гордиться...
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162
worldstreetmusic Опиум для народа 3 дня назад
Эмоциональная оценка происходящего это то же что [мат] т.е. психологическое расстройство..

Голубчик. Дорогой! Нет никаких наёмников.
Эмоциональная оценка происходящего это то же что <span style='color:gray'>[мат]</span> т.е. психологическое расстройство.. Голубчик. Дорогой! Нет никаких наёмников.
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2k
☣️Месть печенегов☣️ worldstreetmusic 2 дня назад
А кто есть?
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162
worldstreetmusic ☣️Месть печенегов☣️ 2 дня назад
Как кто ? Вы что дяденька ку-ку?
Как кто ? Вы что дяденька ку-ку?
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48k
stabskapitan 3 дня назад
Интересно хоть кто-то из писак назовет ИНН или ЕГРЮЛ ЧВК (хотя такого понятия в законодательстве РФ не существует) "Вагнер"?
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☣️Месть печенегов☣️ stabskapitan 2 дня назад
Так и не существует, потому что наемничество вне закона.
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