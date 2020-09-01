Художница наглядно показала, сколько нужных вещей в инвентаре у персонажей видеоигр

Линда Будербала - арт-директор рекламного агентства, а также иллюстратор и дизайнер персонажей. Она увлекается компьютерными играми и решила воплотить в жизнь одну идею - изобразить известных игровых персонажей со всем их инвентарем на спине. Как будто они не пользуются волшебной сумкой, откуда нужный предмет можно достать в любой момент, а действительно тащат весь скарб на себе!
1. Серия игр "Ведьмак"
2. Серия игр The Legend of Zelda
3. Серия игр Tomb Raider
4. "Майнкрафт"
5. Серия игр Resident Evil
6. Серия игр Pokémon
7. Игра Skyrim
8. Серия игр Animal Crossing
9. Игра Fortnite
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Т.е. не пулями, а целыми патронами? Или он ими просто кидается?
Или я что-то неправильно понял? Что это такое мимо него пролетело в гильзе?
Особенно понять, где он держит эту дрянь (снарки)
На самом деле склад находится совсем в другом месте, а достаются эти вещи со склада через телепортационный туннель.
Пи...дец сейчас художников развелось! Намалевала за один вечер десяток картинок на совершенно банальную тему - уже художник, мля! Всё, решено, с завтрашнего дня начинаю фотографировать все результаты походов кошки в лоток - стану фотохудожником! А чё, такого ведь еще никто не делал, правда?!