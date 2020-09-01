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Художница наглядно показала, сколько нужных вещей в инвентаре у персонажей видеоигр

Художница наглядно показала, сколько нужных вещей в инвентаре у персонажей видеоигр (10 фото)

Автор:
01 сентября 2020 14:27
Сообщество : Игромир
Метки: Рисунки акварель   видеоигры   герои   забавно   идея   иллюстрации   инвентарь   персонажи игр   
1250
10
Линда Будербала - арт-директор рекламного агентства, а также иллюстратор и дизайнер персонажей. Она увлекается компьютерными играми и решила воплотить в жизнь одну идею - изобразить известных игровых персонажей со всем их инвентарем на спине. Как будто они не пользуются волшебной сумкой, откуда нужный предмет можно достать в любой момент, а действительно тащат весь скарб на себе!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Рисунки акварель   видеоигры   герои   забавно   идея   иллюстрации   инвентарь   персонажи игр   
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19  комментариев
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55k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
персонаж любой рпг от первого лица

персонаж любой рпг от первого лица
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9k
Юра 5 минут назад
Разнообразила бы это дело картинками экшена. Как герои со всем этим плавают, дерутся, по скалам лазают/прыгают :)
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0
raael13 15 минут назад
Современные бездомные советуют использовать тележки в перерывах между битвами...
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4k
Bhaal Полчаса назад
Логичнее всего это в серии игр Baldurs Gate объяснялось. Там был артефакт специальный. Бездонный мешок, внутри которого было отдельное измерение куда эти вещи и складывались.
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49k
Серый Полчаса назад
Она ещё Фоллаут не нарисовала ) Там реально вагон и маленькая тележка понадобится.
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22k
Павел Плеханов 48 минут назад
А на последнем рисунке противник стреляет ПАТРОНАМИ?
Т.е. не пулями, а целыми патронами? Или он ими просто кидается?
Или я что-то неправильно понял? Что это такое мимо него пролетело в гильзе?
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247
Andrew Belaks Павел Плеханов 10 минут назад
Художница так видит))
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9k
Юра Павел Плеханов 8 минут назад
А ты думал чего герой так смотрит удивлённо?:)))
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2
Киношник 54 минуты назад
А где же World of Warcraft?
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13k
Ego sum qui sum Час назад
в одном моде скайрима был безразмерный мешок в который можно было даже труп дракона запихать так что это мелочи
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9k
Паша Эмильевич Час назад
Доктора Фримена из Халвы увидеть хотелось бы...
Особенно понять, где он держит эту дрянь (снарки)
Доктора Фримена из Халвы увидеть хотелось бы... Особенно понять, где он держит эту дрянь (снарки)
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751
Черный Час назад
однообразно(
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38k
Raush 2 часа назад
Так было бы, если бы все мыслили так же приземленно как эта "художница".
На самом деле склад находится совсем в другом месте, а достаются эти вещи со склада через телепортационный туннель.
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7k
Serg2001 Raush Час назад
Ааааааа! Материализация чувственных идей! Я читал про это! (с)
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Давно же изобретены сумки на колесиках)))
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10k
Пумба 2 часа назад
СУПЕР! ШЫДЕВР!! ГЫНИАЛЬНО!!!
Пи...дец сейчас художников развелось! Намалевала за один вечер десяток картинок на совершенно банальную тему - уже художник, мля! Всё, решено, с завтрашнего дня начинаю фотографировать все результаты походов кошки в лоток - стану фотохудожником! А чё, такого ведь еще никто не делал, правда?!
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