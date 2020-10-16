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Никол Пашинян - достойный продолжатель дела своих предков

Никол Пашинян - достойный продолжатель дела своих предков (2 фото)

Автор:
16 октября 2020 13:13
Метки: Карабах   Нагорный Карабах   армения   пашинян   
494
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Сделанное 6 октября премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявление о готовности Еревана пойти на взаимные уступки Баку в вопросе нагорно-карабахского урегулирования вызвали бурное обсуждение в Армении и Арцахе. Что заставило армянского лидера так резко поменять риторику? Ведь всего за несколько дней до этого он обещал идти до победного конца в деле защиты армянской земли.

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Метки: Карабах   Нагорный Карабах   армения   пашинян   
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7k
albedo 20 часов назад
его мать в свое время скончалась в психиатрической больнице во время курса лечения.
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Многое в его поведении объясняет.
Шизофренник руководит Арменией.
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3k
ржавый гвоздодер 15 часов назад
ну как сказать,а разве не было армянских горлопанов оравших, Россия оккупант,срывавших флаги и прочее..,посыл на .уй опять же России и ее президента,это вызов всему нашему обществу(вменяемому разумеется)...,я в свое время помогал армянам в карабахе,но после антироссийских событий разочарован и не верю этим странным союзникам...,банально паразитируют на нашей стране...
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19k
предводитель дворянства! 19 часов назад
А как армяне радовались когда этого соросенка заталкивали во власть!Как радовались!Вот все кого я знаю.Только х@й кто из этимх радостных на войну поехал которую Пашинян развязал.Всех вижу,ежедневно,здесьв России.
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