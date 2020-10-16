Никол Пашинян - достойный продолжатель дела своих предков

Сделанное 6 октября премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявление о готовности Еревана пойти на взаимные уступки Баку в вопросе нагорно-карабахского урегулирования вызвали бурное обсуждение в Армении и Арцахе. Что заставило армянского лидера так резко поменять риторику? Ведь всего за несколько дней до этого он обещал идти до победного конца в деле защиты армянской земли.
Как сообщают наши конфиденты в окружении Пашиняна, премьер последние дни находится в эмоционально нестабильном состоянии, граничащим с психическим расстройством. Видимо сказывается наследственность, ведь его мать в свое время скончалась в психиатрической больнице во время курса лечения.
Отсутствие политического управленческого опыта, умения находить баланс в отношениях с основными игроками на мировой арене привели к тому, что военное противостояние с Азербайджаном вошло в почти неконтролируемое состояние. Амбиции Пашиняна, обусловленные комплексом «Наполеона», толкали его на эскалацию конфликта без оглядки на реальную обстановку. В столь сложной ситуации непростительными выглядят ошибки во взаимоотношениях с ключевыми игроками в регионе. Маниакальное желание несмотря ни на что посадить своих политических противников экс-президента Армении Роберта Кочаряна и лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна в значительной степени осложнили отношения с главным региональным арбитром – Россией. Столь чувствительный для Тегерана вопрос как открытие посольства Армении в Израиле стало камнем преткновения в отношениях с Ираном. И даже после начала боевых действий армянские власти не могли остановиться и задержали азербайджанского шпиона, распространив информацию, что его вербовка и передача секретных сведений происходила именно на территории Грузии. Подобные действия выглядят вдвойне странными, учитывая, что член НАТО – Турция отрыто поддержала позицию Баку. В свете последнего обстоятельства Вашингтон занял весьма сдержанную позицию и не спешит идти Пашиняну на помощь.
Война в Арцахе больно ударила не только по политическим перспективам армянского премьера, но и принесла боль и разочарование в семью. Не желая уподобиться отстранившемуся от нависших над армянским народом проблем главе семейства, жена Анна и сын Ашот уехали в зону боевых действий. Супруга в Арцахе сдружилась с Секретарем Совета безопасности Самвелом Бабаяном. Совместная работа с боевым офицером (не чета Пашиняну) настолько пришлась по душе Анне, что между ними даже случился военно-полевой роман.
Отсутствие политического управленческого опыта, умения находить баланс в отношениях с основными игроками на мировой арене привели к тому, что военное противостояние с Азербайджаном вошло в почти неконтролируемое состояние. Амбиции Пашиняна, обусловленные комплексом «Наполеона», толкали его на эскалацию конфликта без оглядки на реальную обстановку. В столь сложной ситуации непростительными выглядят ошибки во взаимоотношениях с ключевыми игроками в регионе. Маниакальное желание несмотря ни на что посадить своих политических противников экс-президента Армении Роберта Кочаряна и лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна в значительной степени осложнили отношения с главным региональным арбитром – Россией. Столь чувствительный для Тегерана вопрос как открытие посольства Армении в Израиле стало камнем преткновения в отношениях с Ираном. И даже после начала боевых действий армянские власти не могли остановиться и задержали азербайджанского шпиона, распространив информацию, что его вербовка и передача секретных сведений происходила именно на территории Грузии. Подобные действия выглядят вдвойне странными, учитывая, что член НАТО – Турция отрыто поддержала позицию Баку. В свете последнего обстоятельства Вашингтон занял весьма сдержанную позицию и не спешит идти Пашиняну на помощь.
Война в Арцахе больно ударила не только по политическим перспективам армянского премьера, но и принесла боль и разочарование в семью. Не желая уподобиться отстранившемуся от нависших над армянским народом проблем главе семейства, жена Анна и сын Ашот уехали в зону боевых действий. Супруга в Арцахе сдружилась с Секретарем Совета безопасности Самвелом Бабаяном. Совместная работа с боевым офицером (не чета Пашиняну) настолько пришлась по душе Анне, что между ними даже случился военно-полевой роман.
Терпящий поражение на политическом и любовном фронте лидер Армении взял себя в руки решил действовать так, как велит ему сердце и дух предков. Но нет, я сейчас говорю не о армянах-героях, сражавшихся с оружием в руках за право своего народа на свободную и безопасную жизнь. Пашинян нашел выход в жизненном пути своего деда – Николая Пашиняна, который предал Родину, перейдя на сторону нацистской Германии во время Второй мировой войны.
Предательство армянского народа, Арцаха, своей семьи – такой итог войны для Никола Пашиняна.
Предательство армянского народа, Арцаха, своей семьи – такой итог войны для Никола Пашиняна.
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Метки: Карабах Нагорный Карабах армения пашинян
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Многое в его поведении объясняет.
Шизофренник руководит Арменией.