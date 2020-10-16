Предателей Родины просят выехать в Берлин: всё включено

Ангела Меркель, конечно, очень гостеприимная женщина. Ближневосточных и африканских мигрантов приютила, российского блогера Алексея Навального приняла, с белорусской предательницей Светланой Тихановской встретилась. Писательница из Белоруссии Светлана Алексиевич тоже там — и лечится, и получает гранты, и отдыхает, и творит.
Берлин стал пристанищем убогих, боящихся и подчиняющихся — это печально. Тихановская, например, прямо говорит, что приехала в Германию из-за Меркель.
«Она одна из самых влиятельных мировых лидеров, и она считает, что Германия должна играть роль в решении конфликтов», — заявила она.
В принципе, никто и не сомневался, кто на деле диктует Тихановской, что делать, но так прямо демонстрировать свои отношения с кураторами — это надо быть совсем недалекой. Меркель решила — я и приехала. Молодец, Света, так держать. Вот уж воистину «символ Белоруссии» и «народный лидер», или кем там дама себя еще назвала.
«Мы пообщались с Ангелой Меркель, и она дала мне хорошие советы относительно ситуации в Белоруссии», — подытожила Тихановская.
Ну, а Меркель уже успела расставить сети — даже русский знает, так как выросла в ГДР. Что касается Германии, то в ЕС эта страна имеет вес и председательствует там с лета и до конца этого года. Многие вопросики можно пролоббировать.
При этом едва ли она хочет такой уж жесткой конфронтации с Россией. Иначе санкции обсуждались бы более жесткие, да и реализации «Северного потока — 2» могли бы помешать.
«Лает, но не кусает, и русские это знают», — сказал по этому поводу немецкий политик Мануэль Саррацин.
В США, правда, наставничество Меркель над предателями России и Белоруссии поощряют, что, впрочем, неудивительно.
«Правительство Германии не стремится превратить страну в убежище для диссидентов. В данном случае речь идет о реакции на различные обстоятельства, в условиях которых с моральной точки зрения Берлин поступил правильно», — заявил директор программ Центральной и Восточной Европы Германского фонда Маршалла США Йорг Форбриг.
Что касается Светланы Алексиевич, то она поддерживает Тихановскую и ее шайку, но при этом уехала из Белоруссии, так как считает, что там опасно. Ну и полечиться заодно — в Германии она проходит лечение уже не в первый раз.
Еще в 2011 году она год прожила в Берлине и жила на средства от стипендии, полученной от Немецкой службы академических обменов. В этот раз ей выписали экспресс-визу и дали стипендию, дабы она лечилась, творила, отдыхала и ничего не боялась (можно подумать, ей реально что-то грозило).
Но так уж у Запада принято — гипертрофировать в своих целях и обелять предателей других стран. Германия в этом году наглядно продемонстрировала такую позицию
«Она одна из самых влиятельных мировых лидеров, и она считает, что Германия должна играть роль в решении конфликтов», — заявила она.
В принципе, никто и не сомневался, кто на деле диктует Тихановской, что делать, но так прямо демонстрировать свои отношения с кураторами — это надо быть совсем недалекой. Меркель решила — я и приехала. Молодец, Света, так держать. Вот уж воистину «символ Белоруссии» и «народный лидер», или кем там дама себя еще назвала.
«Мы пообщались с Ангелой Меркель, и она дала мне хорошие советы относительно ситуации в Белоруссии», — подытожила Тихановская.
Ну, а Меркель уже успела расставить сети — даже русский знает, так как выросла в ГДР. Что касается Германии, то в ЕС эта страна имеет вес и председательствует там с лета и до конца этого года. Многие вопросики можно пролоббировать.
При этом едва ли она хочет такой уж жесткой конфронтации с Россией. Иначе санкции обсуждались бы более жесткие, да и реализации «Северного потока — 2» могли бы помешать.
«Лает, но не кусает, и русские это знают», — сказал по этому поводу немецкий политик Мануэль Саррацин.
В США, правда, наставничество Меркель над предателями России и Белоруссии поощряют, что, впрочем, неудивительно.
«Правительство Германии не стремится превратить страну в убежище для диссидентов. В данном случае речь идет о реакции на различные обстоятельства, в условиях которых с моральной точки зрения Берлин поступил правильно», — заявил директор программ Центральной и Восточной Европы Германского фонда Маршалла США Йорг Форбриг.
Что касается Светланы Алексиевич, то она поддерживает Тихановскую и ее шайку, но при этом уехала из Белоруссии, так как считает, что там опасно. Ну и полечиться заодно — в Германии она проходит лечение уже не в первый раз.
Еще в 2011 году она год прожила в Берлине и жила на средства от стипендии, полученной от Немецкой службы академических обменов. В этот раз ей выписали экспресс-визу и дали стипендию, дабы она лечилась, творила, отдыхала и ничего не боялась (можно подумать, ей реально что-то грозило).
Но так уж у Запада принято — гипертрофировать в своих целях и обелять предателей других стран. Германия в этом году наглядно продемонстрировала такую позицию
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Авторский пост
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Метки: Меркель германия навальный предатели тихановская
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Вы на Гос.Думу намекаете? А вообще-то, почему бы не сделать так: всех предателей в Берлин, а патриотов со всего мира в Москву? Тихановскую со всеми либералами и демократами не одобряю от слова "совсем", но тем не менее...
Когда дело будет сделано, всех этих Тихановских и Анальных выбросят на помойку.