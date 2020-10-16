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Предателей Родины просят выехать в Берлин: всё включено

Предателей Родины просят выехать в Берлин: всё включено (4 фото)

Автор:
16 октября 2020 08:39
Метки: Меркель   германия   навальный   предатели   тихановская   
358
4
Ангела Меркель, конечно, очень гостеприимная женщина. Ближневосточных и африканских мигрантов приютила, российского блогера Алексея Навального приняла, с белорусской предательницей Светланой Тихановской встретилась. Писательница из Белоруссии Светлана Алексиевич тоже там — и лечится, и получает гранты, и отдыхает, и творит.
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Метки: Меркель   германия   навальный   предатели   тихановская   
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6  комментариев
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−748
Dmitry Kurtov 15 часов назад
3k Игорь Полчаса назад Все предатели Родины уже имеют давно имеют зарубежное второе гражданство.
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Вы на Гос.Думу намекаете? А вообще-то, почему бы не сделать так: всех предателей в Берлин, а патриотов со всего мира в Москву? Тихановскую со всеми либералами и демократами не одобряю от слова "совсем", но тем не менее...
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3k
Игорь 15 часов назад
Все предатели Родины уже имеют давно имеют зарубежное второе гражданство.
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15k
Flying Dutchmen. 20 часов назад
В клинике Шаритэ проходили лечение нацисты из АТО. Это все в Германии знают. Их тоже Меркель приглашала...
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7k
Kucher 22 часа назад
Вон французы у себя убогого "художника", который яйца к брусчатке прибивал, приютили. И чем это кончилось? Пущай всех убогих заберут и на свои деньги содержат. Только обратно возвращать не надо. Пожалуйста.
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2k
Frank Borman День назад
Предательство все любят, но предателей никто.
Когда дело будет сделано, всех этих Тихановских и Анальных выбросят на помойку.
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2k
ваня панкин День назад
млять-цуко их бы всех скопом на картошку, битва за урожай... гребанные паразиты на теле общества...
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