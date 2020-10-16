Предателей Родины просят выехать в Берлин: всё включено

Берлин стал пристанищем убогих, боящихся и подчиняющихся — это печально. Тихановская, например, прямо говорит, что приехала в Германию из-за Меркель.



«Она одна из самых влиятельных мировых лидеров, и она считает, что Германия должна играть роль в решении конфликтов», — заявила она.



В принципе, никто и не сомневался, кто на деле диктует Тихановской, что делать, но так прямо демонстрировать свои отношения с кураторами — это надо быть совсем недалекой. Меркель решила — я и приехала. Молодец, Света, так держать. Вот уж воистину «символ Белоруссии» и «народный лидер», или кем там дама себя еще назвала.



«Мы пообщались с Ангелой Меркель, и она дала мне хорошие советы относительно ситуации в Белоруссии», — подытожила Тихановская.



Ну, а Меркель уже успела расставить сети — даже русский знает, так как выросла в ГДР. Что касается Германии, то в ЕС эта страна имеет вес и председательствует там с лета и до конца этого года. Многие вопросики можно пролоббировать.



При этом едва ли она хочет такой уж жесткой конфронтации с Россией. Иначе санкции обсуждались бы более жесткие, да и реализации «Северного потока — 2» могли бы помешать.



«Лает, но не кусает, и русские это знают», — сказал по этому поводу немецкий политик Мануэль Саррацин.



В США, правда, наставничество Меркель над предателями России и Белоруссии поощряют, что, впрочем, неудивительно.



«Правительство Германии не стремится превратить страну в убежище для диссидентов. В данном случае речь идет о реакции на различные обстоятельства, в условиях которых с моральной точки зрения Берлин поступил правильно», — заявил директор программ Центральной и Восточной Европы Германского фонда Маршалла США Йорг Форбриг.



Что касается Светланы Алексиевич, то она поддерживает Тихановскую и ее шайку, но при этом уехала из Белоруссии, так как считает, что там опасно. Ну и полечиться заодно — в Германии она проходит лечение уже не в первый раз.



Еще в 2011 году она год прожила в Берлине и жила на средства от стипендии, полученной от Немецкой службы академических обменов. В этот раз ей выписали экспресс-визу и дали стипендию, дабы она лечилась, творила, отдыхала и ничего не боялась (можно подумать, ей реально что-то грозило).



Но так уж у Запада принято — гипертрофировать в своих целях и обелять предателей других стран. Германия в этом году наглядно продемонстрировала такую позицию