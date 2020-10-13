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Баррикады и заточки – белорусские протесты стали жестче, но силовики достойно ответят анархистам

Баррикады и заточки – белорусские протесты стали жестче, но силовики достойно ответят анархистам (2 фото)

Автор:
13 октября 2020 11:32
Метки: Митинги   белоруссия   протесты   радикалы   силовики   
939
2
Протесты в Белоруссии продолжаются, но участвует в них все меньше людей, что предсказуемо. Правда, организаторы митингов не хотят сдаваться, поэтому их методы стали более агрессивными.

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Метки: Митинги   белоруссия   протесты   радикалы   силовики   
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71k
Броненосец Потелкам 2 дня назад
Весь майдан можно было закончить за 5 минут ОДНИМ пулеметом.
Такшта Янукович просто сказочный далпайоп.
Если Лукаш дастткоманду реально сажать участников беспорядков - они моментально прекратятся.
Участвуют- то одни и те же морды.....
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13
Лида Галкина 21 час назад
Да закатайте их в асфальт, чего не сделал Янукович- обосрался, а надо было бы....Гейропейцы херовы, пусть поживут в хохлостане, и поедут в европы сраки подтирать и клубнику польскую и яблоки собирать....
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2k
MATPOC День назад
для тех Кто помнит-
Ссылка www.youtube.com
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3k
Mike Snow День назад
Пздц, как почитаешь диву даешься. Все проплаченные и шпиёны. А что вы скажете на то, что менты хватают БЕЗ РАЗБОРА просто прохожих во дворах и избивают? Как они просто расстреливали (резиновыми пулями) прохожих? Водитель рейсового автобуса во время работы стоя в пробке пострадал потому что в него выстрелили с.-ш. гранатой и добавили резиновыми пулями? А недопуск и неоказание медицинской помощи? При любом "наведении порядка" органы внутренних дел прежде всего сами обязаны соблюдать закон, а т.к. творится конкретное беззаконие, то народ и обозляется, это вполне естественная реакция. Не должен представитель органов упиваться своей властью над невооруженным и несопротивляющимся человеком и тем более наслаждаться истязанием людей, любых, пусть даже и митингующих. Даже разогнать с помощью спец.средств это одно, а издеваться над арестованными это совсем другое и противоречит самому понятию милиции.
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3k
Mike Snow Дмитрий Горчилин 9 часов назад
Что, позвольте спросить, вы знаете и где плавали? Т.е. я так понимаю все минусящие согласны с тем, что милицейский произвол и избиения допустимы в 21 веке? Или стрельба из едущих автобусов по людям это такое новое развлечение? Или хапун всех подряд с последующим избиением "чтобы боялись" это нормально? Объясните чем вы думаете? Хорошо быть далеко и лежа на диване рассуждать, а мне вот страшно попасть под молотки ни за что т.к. в окружении уже были случаи.
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4k
Дмитрий Горчилин Mike Snow 7 часов назад
Аааа. жги! Цитата: "милицейский произвол и избиения допустимы в 21 веке".

Погуляйте по Парижу в желтом жилете, Вам быстро мозги вправят в плане поведения в 21 веке.
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3k
Mike Snow Дмитрий Горчилин 3 часа назад
Да что вы мне дичь все какую-то втираете. Я живу в своей стране и хочу чтобы закон был законом для всех. И никто желтых жилетов там не будет отлавливать и пытать. А вот в Минске метут всех подряд без разбора и издеваются потому что в масках и знают о своей безнаказанности. Быдло почувствовавшее себя вершителем судеб.
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3k
Mike Snow Дмитрий Горчилин 3 часа назад
и если цитируйте не вырывайте из контекста:
Т.е. я так понимаю все минусящие согласны с тем, что милицейский произвол и избиения допустимы в 21 веке?
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4k
Дмитрий Горчилин Mike Snow 3 часа назад
Цитата: "Быдло почувствовавшее себя вершителем судеб"

Исключительно емкое определение любителей уличных беспорядков
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810
Андрей БолтКонский 2 дня назад
За белорусский ОМОН!!!
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2k
MATPOC Андрей БолтКонский День назад
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19k
Кактус 2 дня назад
П-и-з-д-е-т-ь всех митингаторов. До кровавых соплей. Чтоб с-р-а-л-и в штаны лот страха. Только так надо с этими в-ы-б-л-я-д-к-а-м-и
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1k
Vic Twin 2 дня назад
Ну на, погляди на "подкупленных" пенсионеров, которых разгоняют газом, дубинками и гранатами. Если тебе где в России удастся наподкупать столько стариков, с меня ящик пива.
Ссылка www.youtube.com
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19k
Виталий Касандров Vic Twin 2 дня назад
В РФ так же подозреваю как Белоруссии вполне можно гастеров из 404 для таких дел организовать .
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3k
Mike Snow Виталий Касандров День назад
Можно. Но это настоящие люди.
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2k
Сергей Терехов 2 дня назад
В связи с этим глава МВД страны Казакевич...
-----

Опа, а что, выходец из РФ Караев открестился отдавать приказ на расстрел белорусов ? и поручил это белорусу Казакевичу ?


Какой то слабенький министр... Тряпка!!!
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19k
Виталий Касандров 2 дня назад
Бюджет на протесты почти проеден, а скоро холода уже будет проблема с выводом хомяков на улицу а в отличие от 404 неонацистских сотен и таки в Белоруссии практически нет ,а те что есть в зачаточно -чахоточном состоянии.
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3k
Mike Snow Виталий Касандров День назад
Нет, я не уверяю, что большинство выбрало домохозяйку, я утверждаю, что большинство не выбрало лукашенко. Не надо домохозяйку сейчас сюда приплетать вообще - она инструмент.
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2k
Сергей Терехов Виталий Касандров День назад
https://dev.by/news/bogretsov-in-moskovhttps://dev.by/news/bogretsov-in-moskov

полюбопытствуйте для начала что же у нас происходит то... потом диалог, при случае, продолжим.
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19k
Виталий Касандров Mike Snow День назад
То есть проголосовало за пункт против всех ? Тогда не ясно чего это лжепрезидент №1 мадам Т так уверена в своей победе ? Хотя в последнее время что то сдавать назад стала как фраер но у поляков в таких делах большой опыт еще со средний веков так что там наверняка и лжепрезидент №2 уже на стрёме .
А по факту ну смотрите на соседнею 404 . Там оппозиционных еще до выборов или стреляют или принуждают к иммиграции а для остальных что бы не рыпались нацики всегда в могут провести воспитательную беседу . Оно белорусам надо - не уверен . От диктаторов надо избавятся (надо ли вообще ? ) своими силами и по умному а не разнеся страну в пух и прах .
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Mike Snow Виталий Касандров День назад
не в ту сторону разговор уходит. Я все вижу что тут происходит. Повторюсь: я уверен что лукашенко не набрал 80% отсюда все остальное и вытекает. Не надо людей за баранов держать.
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19k
Виталий Касандров Mike Snow День назад
Ну такую хрень и про Рузвельта писали и про Путина и прочих. У нас действительно скорее Зюганов в 96 победил ибо реально не знал ни одного кто бы за ЕБН голосовал но может и голосовали ,но не говорили .В любом случае бардака не устраивали на поклон к США, ЕС или в случае Зюганова КНР не шли.
Как то через парламент пытались решения правительства и проч направлять . Так что в какую строну не уводи тут 2 пути или развитие или грабли 404 -выбирать Вам .
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2k
Vladimir Klishin 2 дня назад
А то что Батько перед выборами поносил РФ, дружился с Китайцами и пиндосами, до сей пор без подвижек союзного государства, непризнаны Осетия, Абхазия, Крым вы забыли упомянуть? Так зачем топить бюджеты за предателя, который активно сжигает мосты, просто объясните мне?
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☣️Месть печенегов☣️ Виталий Касандров 2 дня назад
Старое говно вкуснее?
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klop ☣️Месть печенегов☣️ 2 дня назад
Судя по твоим выссерам ты знатный спец по говну
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☣️Месть печенегов☣️ klop 2 дня назад
Просто объясняю в знакомых вам терминах
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klop ☣️Месть печенегов☣️ 2 дня назад
// Просто объясняю в знакомых вам терминах // и судорожно печатая говёнными пальцами
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☣️Месть печенегов☣️ klop 2 дня назад
Я ж говорю - знакомая вам ситуация, видите, как вы возбудились
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