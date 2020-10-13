Баррикады и заточки – белорусские протесты стали жестче, но силовики достойно ответят анархистам

Протесты в Белоруссии продолжаются, но участвует в них все меньше людей, что предсказуемо. Правда, организаторы митингов не хотят сдаваться, поэтому их методы стали более агрессивными.
Они начали использовать ножи, бутылки, заточки и даже приступили к строительству баррикад. Они пытаются провернуть украинский сценарий, так что следующими в списке станут коктейли «Молотова», жженые покрышки и прочий беспредел.
В связи с этим глава МВД страны Казакевич заявил, что в случае необходимости силовики будут применять оружие. И вот только не надо критики из серии «как это правоохранители будут стрелять в простых людей».
Начнем с того, что люди – не простые. Это провокаторы, стадо баранов-анархистов, которые выполняют заказ по развалу страны. Ну и ситуация ни разу не библейская – совсем не тот случай, когда надо подставить щеку, потому что господа митингующие не просто ударят по второй, а убьют и будут позиционировать это «борьбой за свободу».
Мы все помним, что было на Украине, и видим, что там происходит сейчас. Это печальная страница для соседского государства, и она пока еще закрыта. В 2014 году прозападные ставленники захватили там власть, ну а их кураторам было плевать на Украину, украинцев, некую свободу и прочее.
Их интересовали ресурсы страны и ее близость к России. Методы тогда использовались те же – правоохранители до последнего не применяли силу, и в итоге многие были убиты. В Белоруссии собираются провернуть то же самое и по тем же причинам, поэтому не надо пафосных разговоров про «свободу выбора» и прочего бреда из методичек.
Страна должна развиваться и процветать. Белоруссия за последние десятилетия всерьез изменилась к лучшему. Проблем с работой у людей не было, государство поддерживало новые отрасли, белорусскому сельскому хозяйству и промышленности могли бы позавидовать те же прибалтийские страны, у которых не осталось ничего, зато есть сомнительные «друзья» на Западе.
Да, Лукашенко не идеальный, но он держал баланс, который мирно, спокойно и в своем темпе позволял развиваться маленькой, но милой Белоруссии. Тихановская и ее кураторы хотят это разрушить и похоронить страну в руинах былой стабильности.
Хотите лучшей жизни – учитесь, работайте, идите по карьерной лестнице вверх, а не точите заточки и бейте бутылки. Ау!
Так что в данном случае героями являются правоохранители, которые реально борются за свою страну и то хорошее, что там сейчас есть. А те, кто радикализируют протест – не герои. Им не хватает ума понять, как все обстоит на самом деле.
В связи с этим глава МВД страны Казакевич заявил, что в случае необходимости силовики будут применять оружие. И вот только не надо критики из серии «как это правоохранители будут стрелять в простых людей».
Начнем с того, что люди – не простые. Это провокаторы, стадо баранов-анархистов, которые выполняют заказ по развалу страны. Ну и ситуация ни разу не библейская – совсем не тот случай, когда надо подставить щеку, потому что господа митингующие не просто ударят по второй, а убьют и будут позиционировать это «борьбой за свободу».
Мы все помним, что было на Украине, и видим, что там происходит сейчас. Это печальная страница для соседского государства, и она пока еще закрыта. В 2014 году прозападные ставленники захватили там власть, ну а их кураторам было плевать на Украину, украинцев, некую свободу и прочее.
Их интересовали ресурсы страны и ее близость к России. Методы тогда использовались те же – правоохранители до последнего не применяли силу, и в итоге многие были убиты. В Белоруссии собираются провернуть то же самое и по тем же причинам, поэтому не надо пафосных разговоров про «свободу выбора» и прочего бреда из методичек.
Страна должна развиваться и процветать. Белоруссия за последние десятилетия всерьез изменилась к лучшему. Проблем с работой у людей не было, государство поддерживало новые отрасли, белорусскому сельскому хозяйству и промышленности могли бы позавидовать те же прибалтийские страны, у которых не осталось ничего, зато есть сомнительные «друзья» на Западе.
Да, Лукашенко не идеальный, но он держал баланс, который мирно, спокойно и в своем темпе позволял развиваться маленькой, но милой Белоруссии. Тихановская и ее кураторы хотят это разрушить и похоронить страну в руинах былой стабильности.
Хотите лучшей жизни – учитесь, работайте, идите по карьерной лестнице вверх, а не точите заточки и бейте бутылки. Ау!
Так что в данном случае героями являются правоохранители, которые реально борются за свою страну и то хорошее, что там сейчас есть. А те, кто радикализируют протест – не герои. Им не хватает ума понять, как все обстоит на самом деле.
Авторский пост
Ссылки по теме:
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Метки: Митинги белоруссия протесты радикалы силовики
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Такшта Янукович просто сказочный далпайоп.
Если Лукаш дастткоманду реально сажать участников беспорядков - они моментально прекратятся.
Участвуют- то одни и те же морды.....
Погуляйте по Парижу в желтом жилете, Вам быстро мозги вправят в плане поведения в 21 веке.
Т.е. я так понимаю все минусящие согласны с тем, что милицейский произвол и избиения допустимы в 21 веке?
Исключительно емкое определение любителей уличных беспорядков
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Опа, а что, выходец из РФ Караев открестился отдавать приказ на расстрел белорусов ? и поручил это белорусу Казакевичу ?
Какой то слабенький министр... Тряпка!!!
полюбопытствуйте для начала что же у нас происходит то... потом диалог, при случае, продолжим.
А по факту ну смотрите на соседнею 404 . Там оппозиционных еще до выборов или стреляют или принуждают к иммиграции а для остальных что бы не рыпались нацики всегда в могут провести воспитательную беседу . Оно белорусам надо - не уверен . От диктаторов надо избавятся (надо ли вообще ? ) своими силами и по умному а не разнеся страну в пух и прах .
Как то через парламент пытались решения правительства и проч направлять . Так что в какую строну не уводи тут 2 пути или развитие или грабли 404 -выбирать Вам .