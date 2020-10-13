Баррикады и заточки – белорусские протесты стали жестче, но силовики достойно ответят анархистам

Они начали использовать ножи, бутылки, заточки и даже приступили к строительству баррикад. Они пытаются провернуть украинский сценарий, так что следующими в списке станут коктейли «Молотова», жженые покрышки и прочий беспредел.



В связи с этим глава МВД страны Казакевич заявил, что в случае необходимости силовики будут применять оружие. И вот только не надо критики из серии «как это правоохранители будут стрелять в простых людей».



Начнем с того, что люди – не простые. Это провокаторы, стадо баранов-анархистов, которые выполняют заказ по развалу страны. Ну и ситуация ни разу не библейская – совсем не тот случай, когда надо подставить щеку, потому что господа митингующие не просто ударят по второй, а убьют и будут позиционировать это «борьбой за свободу».



Мы все помним, что было на Украине, и видим, что там происходит сейчас. Это печальная страница для соседского государства, и она пока еще закрыта. В 2014 году прозападные ставленники захватили там власть, ну а их кураторам было плевать на Украину, украинцев, некую свободу и прочее.



Их интересовали ресурсы страны и ее близость к России. Методы тогда использовались те же – правоохранители до последнего не применяли силу, и в итоге многие были убиты. В Белоруссии собираются провернуть то же самое и по тем же причинам, поэтому не надо пафосных разговоров про «свободу выбора» и прочего бреда из методичек.



Страна должна развиваться и процветать. Белоруссия за последние десятилетия всерьез изменилась к лучшему. Проблем с работой у людей не было, государство поддерживало новые отрасли, белорусскому сельскому хозяйству и промышленности могли бы позавидовать те же прибалтийские страны, у которых не осталось ничего, зато есть сомнительные «друзья» на Западе.



Да, Лукашенко не идеальный, но он держал баланс, который мирно, спокойно и в своем темпе позволял развиваться маленькой, но милой Белоруссии. Тихановская и ее кураторы хотят это разрушить и похоронить страну в руинах былой стабильности.



Хотите лучшей жизни – учитесь, работайте, идите по карьерной лестнице вверх, а не точите заточки и бейте бутылки. Ау!



Так что в данном случае героями являются правоохранители, которые реально борются за свою страну и то хорошее, что там сейчас есть. А те, кто радикализируют протест – не герои. Им не хватает ума понять, как все обстоит на самом деле.