Альтернативная реальность по-украински: Замовкнi, клятий москаль!

Украинских школьников не учат думать и анализировать. Никто не рассказывает о том, что объявление войны – это юридическая и дипломатическая процедура, которая не обходится без определенных документов. Тут важно отметить, что даже нацисты вручили ноту послу СССР, впрочем, было это уже после нападения.

Но в украинских учебниках, вообще, альтернативная реальность без каких-либо фактов.

В интернете уже высмеяли новость

«Через 20 лет на каком-нибудь русскоязычном форуме:

- Какая война между Украиной и РФ, хохол, ты что несёшь? На основании каких документов?

- Замовкнi, клятий москаль!».