Альтернативная реальность по-украински: Замовкнi, клятий москаль!

«Через 20 лет на каком-нибудь русскоязычном форуме:
- Какая война между Украиной и РФ, хохол, ты что несёшь? На основании каких документов?
- Замовкнi, клятий москаль!».
- Какая война между Украиной и РФ, хохол, ты что несёшь? На основании каких документов?
- Замовкнi, клятий москаль!».
«Украинцы являются трусливой, неблагодарной, ноющей нацией, получившей неожиданную свободу и воздыхающей за беззаботными и в меру сытыми деньками рабства... Их, конечно, трудно назвать великой нацией», — из интервью Турчинова «Вечерние Вести» № 141, 2003.
В Сети обсуждают украинские учебники. Внимания удостоились школьные книжки по истории. Подрастающее поколение украинцев заставляют читать о «российско-украинской войне».
В Сети обсуждают украинские учебники. Внимания удостоились школьные книжки по истории. Подрастающее поколение украинцев заставляют читать о «российско-украинской войне».
Украинских школьников не учат думать и анализировать. Никто не рассказывает о том, что объявление войны – это юридическая и дипломатическая процедура, которая не обходится без определенных документов. Тут важно отметить, что даже нацисты вручили ноту послу СССР, впрочем, было это уже после нападения.
Но в украинских учебниках, вообще, альтернативная реальность без каких-либо фактов.
В интернете уже высмеяли новость
«Через 20 лет на каком-нибудь русскоязычном форуме:
- Какая война между Украиной и РФ, хохол, ты что несёшь? На основании каких документов?
- Замовкнi, клятий москаль!».
Но в украинских учебниках, вообще, альтернативная реальность без каких-либо фактов.
В интернете уже высмеяли новость
«Через 20 лет на каком-нибудь русскоязычном форуме:
- Какая война между Украиной и РФ, хохол, ты что несёшь? На основании каких документов?
- Замовкнi, клятий москаль!».
Авторский пост
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Как то сидит он, рисует. Ну что может рисовать пацан? Танки, самолеты, сражение. Смотрю, на одной технике украинские флаги, а на другой - российские. Спрашиваю: чего это ты рисуешь? Говорит: а это мы с русскими воюем. Аккуратно поговорил с ним.
И тут до меня дошло, что он вообще не осознаёт, что он в гостях у русских, что с русскими детьми играет. Что он сам, ни слова не зная по украински, по сути, русский. Просто ему с детского сада планомерно гадят в голову про войну с Россией. Что там потом вырастет с такой обработкой?
Писал я уже об этом, мне мать рассказывала про один случай во время войны. Она в батальоне ВНОС служила, кто не знает – это воздушное наблюдение, оповещение, связь. Работа у них строилась так – батальон останавливался в каком-нибудь месте и там организовывался приёмный пост, а по округе рассылались наблюдательные передающие посты, которые и осуществляли наблюдение за воздушной обстановкой – кто куда летит, на какой высоте и передавали эти сведения на приёмный пост, а уж оттуда это передавалось дальше. На эти передающие посты народ весьма охотно вызывался ехать, там спокойнее было и от начальства подальше.
Так вот, что , собственно, случилось. Уезжал на место наблюдения один такой пост и мать была в составе этого поста, но её буквально с машины сняли и кем-то заменили. Личный состав поста состоял из семи девчонок, у них была радиостанция, ручной генератор и у каждой карабин и по 30 патронов. Если я правильно помню, то дело было где-то под Бельцами. Привезли их в какое-то село и определили в дом на окраине села. Ночью дом окружили бандеровцы и стали их из дома выкуривать. Они сначала пытались отстреливаться, но патроны быстро кончились и все бросились кто-куда. Четверо побежали прятаться в кукурузное поле, там рядом было, одна в доме под кровать залезла, а две забежали в сарай, потолка в сарае не было, а были такие широкие балки довольно высоко от земли, вот они на такую балку как-то залезли и легли на неё – с низу не видно, вот они-то потом всё и рассказали.
Через некоторое время в этот сарай притащили сначала тех четверых, что в кукурузе спрятались, а потом пришла хозяйка дома сказала, что в доме под кроватью ещё одна, ту тоже в сарай притащили. Что там в сарае с ними делали, мать в подробностях не рассказывала, но и так ясно, что не конфетами угощали…
Когда всё кончилось, заходит в сарай дед, посмотрел на это все, а кто-то из тех пятерых ещё признаки жизни подавал, разохался и стал спрашивать, чем он помочь может, вот тогда те две сверху ему и говорят, что тут уже не поможешь, ты лучше нам помоги… . Дед этих двух уцелевших как-то из села вывел, они убежали и через час или два встретили какую-то нашу часть на марше, рассказали о том, что с ними случилось, часть развернулась и поехала в то село. Зашли в этот сарай, увидели это всё, а потом окружили село и сожгли его к едрене бабушке - мыши там живой не осталось. Я ещё тогда спрашивал, а как же тот дед, на что мать ответила, что убежал, наверное, сразу, как девчонок из села вывел.
А потом, когда батальон дальше шёл и опять эти передающие посты рассылали, то на местах первым делом находили старосту и спрашивали, слыхал ли он, что в том первом селе случилось и рассказывали ему, что тут будет, если кто-нибудь в сторону этого дома хоть чихнёт. Больше таких случаев не было… .
чому ты удивляешься?
не могу скрин найти наскоро. гугл не дал на первой. дальше рыться лень.
где ватник с "свидомым" дискутируе нащот голодомора. кто знает, поставьте сюда. как раз в тему.
там было примерно так:
- та цо ты мне паришь? имбицил, мий диду сам мне рассказывал, шо он пидо Львовом кору с деревьев ел у 30му року.
то шо москали всё зерно вывезли.
- вообще-то Львов в 30-ом Польше принадлежал.
- пийшов у дупу! хвойда!!!
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Я думал ты поволжский немец.
почти правильно думал.
из черноморских немцев.
Значит по теме типа почему США изолировали своих граждан японского происхождения нет смысла с тобой обсуждать.
Просто если ты найдешь в моих рассуждениях или высказываниях мысли о ВЕЛИЧИИ русского народа по сравнению с другими - я очень удивлюсь.
его слова, типа - "цъих унтерменьшей трэба знЫшчыты!"
(если кто не понимает, тут переведу - этих недолюдей надо уничтожить)
в этом он прав???
чесгря я в акуе с тебя!!!
полном акуе!!!
Я имел в виду цитату Турчинова из поста (походу ты его не читал), а не все его умозаключения.
а не какуюто фразу в частности.
по событиям в 2014ом есть шо,
или тупо турчиновские "москали кляти"?