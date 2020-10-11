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Альтернативная реальность по-украински: Замовкнi, клятий москаль!

Альтернативная реальность по-украински: Замовкнi, клятий москаль! (3 фото)

Автор:
11 октября 2020 21:02
Метки: дети   россия   украина   школа   
2365
3
«Через 20 лет на каком-нибудь русскоязычном форуме:
- Какая война между Украиной и РФ, хохол, ты что несёшь? На основании каких документов?
- Замовкнi, клятий москаль!».

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Метки: дети   россия   украина   школа   
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21k
ВАТНИК 2 дня назад
Альтернативная реальность по-украински: Замовкнi, клятий москаль!
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493
dark_shadow 5 часов назад
Нацистская идеалогия не может существовать вне войны, пусть даже и виртуальной, тем более, что укронациков к власти только ради войны (с Россией) и приводили
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11k
Змей Горыныч 15 часов назад
Альтернативная реальность по-украински: Замовкнi, клятий москаль!
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10k
Святослав 19 часов назад

Альтернативная реальность по-украински: Замовкнi, клятий москаль!
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3k
Игорь 20 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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10k
Killgrave 21 час назад
Тризубостан населен свидомыми дебилами и проститутками. Их разваливающаяся укробричка несется по пути деградации в долговую яму безысходности.
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135
Monher Killgrave 2 часа назад
О как! В точку
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1k
zenon 21 час назад
Один из щырых украинцив напысав лыста до газеты - яке щастя, що побудував хату за Радянськойи влады.
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31k
Игорь 23 часа назад
К сожалению, Россия пока не научилась выигрывать информационные войны...
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1k
Том Сойер День назад
Альтернативная реальность по-украински: Замовкнi, клятий москаль!
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4k
Дмитрий Горчилин День назад
С 2014 понятие "российской агрессии" было отмечено рядом своеобразных документов, это вроде когда сельский сход Зачепиловки признает Россию страной-агрессором а МИД ни в курсе дела. С 2018 полная ясность, страной-агрессором Россия названа на уровне Верховной Рады, есть закон. Опять же, закон есть а МИД ни в курсе дела. И вот сейчас на рассмотрении ВР документ декларирующий ответственность за "отрицание российской агрессии". Это для самых дотошных, которые будут неудобные вопросы задавать и доказательства спрашивать.
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19k
Delex День назад
Альтернативная реальность по-украински: Замовкнi, клятий москаль!
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Том Сойер Delex День назад
Альтернативная реальность по-украински: Замовкнi, клятий москаль!
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171
ДМИТРИЙ Ф Том Сойер 18 часов назад
Сперва убирает то, что поляк пропустил, потом жену забирает
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7k
Сергей День назад
У меня есть дальняя родня с Украины. Году, примерно, в 2018-19 приезжали в гости, с ребёнком. Пацан, на тот момент, лет 8-9. Хороший ребёнок, в меру хулиганистый, не глупый. С моими детьми хорошо ладил, играли вместе.
Как то сидит он, рисует. Ну что может рисовать пацан? Танки, самолеты, сражение. Смотрю, на одной технике украинские флаги, а на другой - российские. Спрашиваю: чего это ты рисуешь? Говорит: а это мы с русскими воюем. Аккуратно поговорил с ним.
И тут до меня дошло, что он вообще не осознаёт, что он в гостях у русских, что с русскими детьми играет. Что он сам, ни слова не зная по украински, по сути, русский. Просто ему с детского сада планомерно гадят в голову про войну с Россией. Что там потом вырастет с такой обработкой?
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85k
Дмитрий Сергей 24 часа назад
Вырастит манкурт , янычар , бандерлог , дегенерат с промытыми мозгами , зомбированое человекообразное существо которого только могила исправить .
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323
Олег Сергей 16 часов назад
Только истинные конченые мрази могут намеренно заливать в головы неокрепших умов детей всякий идеологический понос. Они сами об этом пожалеют.
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7k
Сергей Олег 14 часов назад
К сожалению, гадят одни, а жалеют потом другие.
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37k
Войнов День назад
Альтернативная реальность по-украински: Замовкнi, клятий москаль!
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5k
Максим День назад
что значит на основании каких документов??? документ уже есть! учебник истории украины! там же написано.
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623
Александр День назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
Andy День назад
Альтернативная реальность по-украински: Замовкнi, клятий москаль!
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15k
Мойша Andy 13 часов назад
Альтернативная реальность по-украински: Замовкнi, клятий москаль!
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830
DanzelBanzel День назад
Бандеровцев растят
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994
Riddick День назад
То что сейчас какая власть в Украине это все благодаря плохой внешней политике России. Из-за этого на Украине под пропагандой растёт поколение людей которое будет ненавидеть Россию. Будет считать врагом которое надо уничтожить. И это в будущем будет большой проблемой для России. И не важно кто у нас будет у власти
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27k
winergy2012 Goff 20 часов назад
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17k
anpetrof Aleksandr 19 часов назад
Правильное лекарство было, но доза была маловата...
Писал я уже об этом, мне мать рассказывала про один случай во время войны. Она в батальоне ВНОС служила, кто не знает – это воздушное наблюдение, оповещение, связь. Работа у них строилась так – батальон останавливался в каком-нибудь месте и там организовывался приёмный пост, а по округе рассылались наблюдательные передающие посты, которые и осуществляли наблюдение за воздушной обстановкой – кто куда летит, на какой высоте и передавали эти сведения на приёмный пост, а уж оттуда это передавалось дальше. На эти передающие посты народ весьма охотно вызывался ехать, там спокойнее было и от начальства подальше.
Так вот, что , собственно, случилось. Уезжал на место наблюдения один такой пост и мать была в составе этого поста, но её буквально с машины сняли и кем-то заменили. Личный состав поста состоял из семи девчонок, у них была радиостанция, ручной генератор и у каждой карабин и по 30 патронов. Если я правильно помню, то дело было где-то под Бельцами. Привезли их в какое-то село и определили в дом на окраине села. Ночью дом окружили бандеровцы и стали их из дома выкуривать. Они сначала пытались отстреливаться, но патроны быстро кончились и все бросились кто-куда. Четверо побежали прятаться в кукурузное поле, там рядом было, одна в доме под кровать залезла, а две забежали в сарай, потолка в сарае не было, а были такие широкие балки довольно высоко от земли, вот они на такую балку как-то залезли и легли на неё – с низу не видно, вот они-то потом всё и рассказали.
Через некоторое время в этот сарай притащили сначала тех четверых, что в кукурузе спрятались, а потом пришла хозяйка дома сказала, что в доме под кроватью ещё одна, ту тоже в сарай притащили. Что там в сарае с ними делали, мать в подробностях не рассказывала, но и так ясно, что не конфетами угощали…
Когда всё кончилось, заходит в сарай дед, посмотрел на это все, а кто-то из тех пятерых ещё признаки жизни подавал, разохался и стал спрашивать, чем он помочь может, вот тогда те две сверху ему и говорят, что тут уже не поможешь, ты лучше нам помоги… . Дед этих двух уцелевших как-то из села вывел, они убежали и через час или два встретили какую-то нашу часть на марше, рассказали о том, что с ними случилось, часть развернулась и поехала в то село. Зашли в этот сарай, увидели это всё, а потом окружили село и сожгли его к едрене бабушке - мыши там живой не осталось. Я ещё тогда спрашивал, а как же тот дед, на что мать ответила, что убежал, наверное, сразу, как девчонок из села вывел.
А потом, когда батальон дальше шёл и опять эти передающие посты рассылали, то на местах первым делом находили старосту и спрашивали, слыхал ли он, что в том первом селе случилось и рассказывали ему, что тут будет, если кто-нибудь в сторону этого дома хоть чихнёт. Больше таких случаев не было… .
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994
Riddick Гуляка 12 часов назад
Не ёрничайте. У России были шансы спасти власть Януковича, точно так как Россия поддерживает Беларуссию.
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994
Riddick 12 часов назад
Ух сколько же минусов. Видать бандеровцам не понравилось
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8k
Гуляка Riddick 6 часов назад
А почему мы должны были помогать тому, кто сам ничего для этого не делал?
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385
Бендер Сгибатель Родригес День назад
Что с рогулья взять? Всю жизнь мразями были, не считая отдельных личностей. Раздвинут булки любому, кто больше предложит. Деды раздвигали и внукам завещали.
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4k
Crechet Бендер Сгибатель Родригес День назад
"Русский, белорус и украинец меряются, у кого длиннее. Русский: у меня 17 см. Белорус - у меня 18 см. Украинец: А у американца - 20!"
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385
Бендер Сгибатель Родригес Crechet 23 часа назад
Этот славный и древнейший народ познал и познает длину многих и многих народов, в этом суть рогулья. Деды знали и внукам завещали.
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1k
zenon Бендер Сгибатель Родригес 21 час назад
Был актёр, знаменитость Украины из села Чорторыя. Конечно предатель. Когда бандеры зайшлы в село, то он спрятался и видел, как бандеры убивают селян. Мало того там были люди из того же села. И он выступая, уже после революции гадости рассказал народу, что он видел и назвал имена тех, кого он знал. Люди в клубе плакали и кричали - это правда, мы все знали что они были бандерами, но их не арестовали, они как будто добровольно сдались. Родителей его убили, вовремя, гитлеровщины, а хату уже подожгли после его выступления в клубе, когда он рассказал людям, что такое бандеровщина.
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44k
Albert GER 2 дня назад
ну с голодомором жеж сработало!
чому ты удивляешься?
не могу скрин найти наскоро. гугл не дал на первой. дальше рыться лень.
где ватник с "свидомым" дискутируе нащот голодомора. кто знает, поставьте сюда. как раз в тему.
там было примерно так:

- та цо ты мне паришь? имбицил, мий диду сам мне рассказывал, шо он пидо Львовом кору с деревьев ел у 30му року.
то шо москали всё зерно вывезли.
- вообще-то Львов в 30-ом Польше принадлежал.
- пийшов у дупу! хвойда!!!
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7k
albedo Albert GER День назад
я из униженных низашо в ССССР народов.
---------------------
Я думал ты поволжский немец.
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44k
Albert GER albedo День назад
ну...
почти правильно думал.
из черноморских немцев.
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7k
albedo Albert GER День назад
Понятно.
Значит по теме типа почему США изолировали своих граждан японского происхождения нет смысла с тобой обсуждать.

Просто если ты найдешь в моих рассуждениях или высказываниях мысли о ВЕЛИЧИИ русского народа по сравнению с другими - я очень удивлюсь.
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8k
Гуляка Albert GER 24 часа назад
Вот знаешь... У меня в школе приятель был. Из поволжских. Так ни он, ни его семья ни разу не плакались, что их притесняют... Более того - хоть его и мои родители работали на одном предприятии - у них было как-то побогаче, что-ли... И вот... В 91м, что-ли... Они разом внезапно снялись и уехали...
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44k
Albert GER Гуляка 21 час назад
это нормально. мы тоже так.
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2k
Директор свежего воздуха 2 дня назад
Последние 6 лет в силу специфики работы имею дело с "безвизовыми". Что тут сказать, Турчинов прав на все 100.
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44k
Albert GER Директор свежего воздуха 2 дня назад
Турчинов инициатор геноцида на Донбассе.
его слова, типа - "цъих унтерменьшей трэба знЫшчыты!"
(если кто не понимает, тут переведу - этих недолюдей надо уничтожить)
в этом он прав???

чесгря я в акуе с тебя!!!
полном акуе!!!
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2k
Директор свежего воздуха Albert GER 2 дня назад
Акуеть, Альберт, - это медленно превратиться в куй, поэтому акуевай лучше молча.
Я имел в виду цитату Турчинова из поста (походу ты его не читал), а не все его умозаключения.
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Albert GER Директор свежего воздуха 2 дня назад
ну так то я в общем пытаюс оценивать.
а не какуюто фразу в частности.
по событиям в 2014ом есть шо,
или тупо турчиновские "москали кляти"?
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