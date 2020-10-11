Что в США хуже, чем в России

Сегодня с интересом прочитал заметку Maxim Roslyakov о своих личных наблюдениях после 2-х лет жизни в США. Он перечислил, что по его мнению в США действительно хуже, чем в России.



Стоимость услуг. Первое, что часто встречает человека, прилетевшего в США из-за рубежа - часовая очередь на паспортный контроль. Мой рекорд - 3 часа. Аэропорты экономят, тк каждый час работы офицера стоит денег. Если быть конкретным, пограничник в Шереметьево получает 38 000р в месяц ($520), офицер погранконтроля в Нью-Йорке $79 000 в год ($6 583). Разница в 13 раз. И так везде - в 5-8 раз более дорогое такси. Работа по замене смесителя за $600 - в США это реальность. Цены на услуги в России после такого кажутся очень гуманными.



IT системы. После Сбера или Тинькова интерфейс и функционал мобильного приложения или сайта любого американского сайта заставляет грустить и мучатся. Такого счастья, как портал Госуслуги в США нет и близко. Вместо него в каждом штате десятки разрозненных сайтов разной степени убогости. Плюс до сих пор иногда можно нарваться на необходимость заполнять бумажную форму и платить, выписывая чек. Оплата Apple Pay? В крупных городах и сетевых заведениях - да, но в целом по стране физическую карточку лучше дома не оставлять. А лучше и монетки иметь. До сих пор полно платных дорог и общественных прачечных, где оплата только "квотерами" - монетами по 25 центов.



Общественный транспорт. В России он как минимум чистый, а в продвинутых городах еще и современный. После красоты московского метро или хай-тека поездов МЦК с вайфаем, розетками и туалетами подземка Нью-Йорка или Чикаго вызывает стойкое огорчение. Устаревшая инфраструктура, грязь, постоянные задержки и опоздания.



Еда. Многие переехавшие в США из России уже в первый год набирают лишние килограммы. Тут очень нездоровая еда. Гамбургеры, картошка фри, гигантские стаканы сладкой газировки, много еды во фритюре и т.д. Если не готовить дома, то найти качественную еду за вменяемые деньги сложно, а за пределами больших городов почти невозможно.



Кофе. Вынес в отдельный пункт. Технически то, что пьют американцы конечно можно назвать кофе. Они берут молотый кофе и проливают через него кипяток. Пить эту жижу можно только в ситуации безысходности и острой кофеиновой зависимости. Найти нормальный кофе проблематично даже на Манхеттене. Особенно если еще не знаете правильных мест и вывесок. На мой субъективный вкус кофе в российском Макдоналдсе намного вкусней, чем в американском Старбаксе.



Кстати, Макдональдс и прочий фастфуд. В РФ всякого рода Маки, КФЦ и прочие Бургер-Кинги это как правило относительно пристойные места. В Мак в России я иногда хожу с семьей и меня вполне устраивает чистота, сервис, обстановка и еда. На своей родине Макдональдс это обычно очень стрёмное заведение. Предпочитаю обходить стороной, а когда охота съесть Биг Мак - проезжаю через Мак-Авто, чтобы не делить пространство с бомжами.



Медицина. Да, с одной стороны она из лучших в мире. В мире может быть сравнится Германия. Местные врачи своё дело знают и оборудованы как надо. Крутейшие госпитали по всей стране. Но приехать в клинику вовремя и ждать приема 2-3 часа — в порядке вещей. Ждать запись 2-3 недели — легко. А самая жесть — услуги, неожиданно не включенные в страховку. Притом, что в США госпиталям законно не публиковать прайс-листы, это порождает настоящий беспредел. Одно из моих первых впечатлений от медицины было таким. Беременная жена идет в местный аналог женской консультации вставать на учет. Врач назначает анализы. Спустя неделю в почте счет на $6950 — в нашу страховку один из анализов оказался не включен. После нескольких требований оплатить от лаборатории приходит письмо. У нас акция, если заплатите немедленно, цена будет $250. Заплатил. Передать цензурными словами хронологию моих эмоций в этой ситуации сложно.



Таких историй по стране каждый год тысячи. И не все они заканчиваются скидкой. Медицинские счета — причина 62% банкротств людей в США. Местная система медицинского бизнеса серьезно больна и никто её особо не лечит. Стоимость более менее приличной страховки на семью при этом порядка $1000 в месяц.



Развитие детей. В России если у родителей есть желание развивать детей, к их услугам огромное советское наследие всяких Домов Творчества и коммерческих секций за умеренные деньги. Плюс няни и репетиторы. В США кружков в разы меньше, запись в них можно ждать месяцами, цены выше и няня скорее всего с ребенком заниматься откажется. Это не её работа. В целом уровень требований к детям, по крайней мере в начальной школе, сильно ниже, чем в РФ. Если не заниматься дополнительным образованием самим, уровень знаний у ребенка скорее всего блистать не будет.



Отдых с детьми и от детей. Формат российских семейных кафе в США отсутствует как класс. Это когда в ресторане есть детская комната и пока взрослые сидят за столом, их детей развлекают и занимают аниматоры. В Москве/Питере/Казани/Краснодаре много раз бывал в таких местах — там обычно даже не берут деньги за наличие аниматора. Присмотр за детьми в США это индустрия и предоставлять востребованные услуги бесплатно желающих немного. Да и за деньги качество будет умеренным. В порядке вещей, когда дети в детском саду спят днем в обуви на ковриках для йоги. Еду надо приносить с собой. А сад при этом стоит $2000 в месяц. Государственные детские сады отсутствуют.



Социалка. Просто перечислю самое заметное. Гарантированный оплачиваемый декретный отпуск отсутствует. Обязанности работодателя предоставлять ежегодный отпуск на государственном уровне нет. Увольнение работника одним днем не требует никаких оснований, кроме нежелания продолжать с ним работать.



Неявные платежи. Реальный пример — компания из 6 человек посидела в ресторане и по меню их заказ набегает на $400. Приносят счет — $536. Расчет такой из-за того, что в цены меню не включен налог штата. Он обычно в районе 8-9%. И у многих ресторанов на компании из 6 человек и больше автоматически начисляется 25% к сумме счета «за обслуживание». И могут еще после этого предложить указать в чеке сумму дополнительных чаевых. Если вы решите, что 25% недостаточно или не проверите счет достаточно внимательно.



Вообще в общепите чаевые в 15% считаются обязательными. Даже при расчете за кофе и сендвич у стойки (то есть вас не обслуживали в зале кафе) сплошь и рядом к вам поворачивают терминал, на котором под суммой к оплате крупные кнопки с суммами чаевых 18%, 20%, 25%. А чтобы заплатить без чаевых надо найти маленькую кнопку «other amount» и на другом экране нажать «no tips».



Правда. В США её нет. В телевизоре - точно. Вместо неё - сплошная неопределенность и точки зрения. В порядке вещей выступление Дональда Трампа по телевизору, после которого в том-же зале выступает врач Энтони Фаучи из медицинского "начальства" страны и вежливо опровергает буквально всё, что недавно сказал президент. После чего журналисты собирают в эфире экспертов, поддерживающих каждую из сторон и дают им высказаться. И заканчивают передачу, не сообщив зрителю никакой официальной истины. Бардак да и только!



Ну и на десерт — круглосуточность. В городах-миллионниках РФ поесть ночью в приличном ресторане — не проблема. Закупиться продуктами — запросто. Аптеки — к вашим услугам. Шиномонтаж или мойка — выбирай какие удобней. Рядом с моим домом в Москве даже был огромный круглосуточный магазин автозапчастей, а по пути на работу — круглосуточный М-Видео с электроникой. В США по ночам стабильно работают только некоторые бензоколонки. Есть редкие исключения типа флагманского Apple Store на 5й авеню в Нью-Йорке, но в остальном никакие B2C сервисы и магазины по ночам не работают. Даже травмпункты закрываются по ночам, за исключением редких emergency room при госпиталях. Не сказать, что отсутствие ночной жизни большой недостаток для США, но в пользу РФ это определенно плюс.



Кто знаком с жизнью в США? Что подтвердите, а что опровергните?