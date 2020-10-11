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Что в США хуже, чем в России

Что в США хуже, чем в России (2 фото)

Автор:
11 октября 2020 06:21
Метки: россия   сша   хуже   
1725
2
Такая тема и ровно обратная достаточно популярны в интернете и используются многими в своих интересах, в зависимости от стороны пропагандирования. Однако интересно почитать людей, которые реально живут в США и спокойно описывают и плюсы и минусы, наблюдая их вокруг себя или из личного опыта.

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Метки: россия   сша   хуже   
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40k
zloykoyot 2 дня назад
Один нюанс. Зарплата в России указывается уже с учётом подоходного налога, в США - без. Из 79000 мёртвых президентов придётся заплатить где-то 23,5 тысячи налогов. Кто не верит - на налоговом калькуляторе посчитайте: https://smartasset.com/taxes/income-taxes#asisWvrY5Nhttps://smartasset.com/taxes/income-taxes#asisWvrY5N
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40k
zloykoyot Роман 2 дня назад
Так там и расходы на порядок выше. Штука баксов тут и там - совершенно разные суммы.
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−695
Dmitry Kurtov 16 часов назад
1k vagon1 Olufsen 18 часов назад Русский - ваш третий язык? Или вы просто лингвистический гений или вы врёте. Уж слишком много разговорных форм вы используете. В таком длинном тексте - и ни одной ошибки. Правильно расставлены знаки препинания, сложноподчинённые предложения...
________________________________
Ничего удивительного. Русский был, к примеру, у меня первым, но общаюсь я сейчас на четырех языках. Ну ещё на двух могу читать и понимать. Ничего удивительного в этом нет, после изучения двух языков, все остальные даются гораздо легче.
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−695
Dmitry Kurtov 16 часов назад
! 814 Антон Dmitry Kurtov 10 часов назад неужели жмеринка так близко к сша? то ты в сша, то ты в европе, то ты в жопе... третье это точно про тебя... не пиши нам, тебя никто не читает... здуй в свою жмеринку и не воняй
--------------------------
мальчик, пойди подрочи, не мешай взрослым.
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4k
ScorpioN День назад
Вот ведь фишки популярный сайт... тут сидят люди, которые уже 30 лет живут а США... Как это происходит ? О, Джон, а давай посидим на русском сайте, там шутки смешные?
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38
hmm ScorpioN День назад
Интересно да? Вот пишут владелец фишек, некто Dyadka Sidorik, живёт в США, штат Вашингтон, город Сиэтл.
Сайт не только на русском языке, есть и на английском. Но для выходцев из СССР, русский роднее, чем английский.
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7k
Bely День назад
что ж ты туда попёрся тогда? минусы, млять!!! кто ищет, тот всегда найдёт!!
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−163
SIG Sauer День назад
11k info-kozirev SIG Sauer 4 часа назад
ты мне расскажи,как в 1-ой в мире экономике из 320 млн. населения,еду по талонам получают а ты мне тут за страну,весь генофонд которой,это потомки рабов и шлюх,втирать пытаешься,как там заепись.
-------------------------------------
Да узбагойся. Тебе и тебе подобным я ничего не доказываю. Жрите говно про талоны, потомки рабов, и не отвлекайтесь.
Еду конечно людям раздают даром, но не по талонам. Если бездарь, на подобие тебя зарабатывает в США минимум,, он может получить карточку с деньгами на счету, типа кредитной,, за которую он может покупать любую еду, хоть икру. Плюс ему медицинская страховка бесплатная, или платить очень мало, и всякие другие бонусы на жилье. А талоны, это в СССР были. Я как раз их прекрасно помню.
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−695
Dmitry Kurtov День назад
Не могу сказать многого о Штатах, живу в 160 километрах от Штатской границы, но, судя по этому посту, написавиший знает ещё меньше. Очень хорошо откомментировали двое жителей Штатов. Причем, что происходит во всех штатах, видимо, не знают даже они. От штата к штату жизнь разнится, собственно, так же, как и у нас от провинции к провинции. Я могу достаточно точно сказать о жизни в нашей провинции, ну и, пожалуй, в двух соседних. Что творится например, в Онтарио или в BC - знаю только из новостей. Но то, что жизнь в Штатах значительно лучше, нежели в России, совершенно очевидно. Для того, чтобы понять, что это так, даже не нужно никакой статистики. Достаточно посмотреть на количество желающих уехать из России в Штаты, и наоборот. Для штатцев Россия - просто место на карте, не более. Кстати, в посте столько неточностей, что берет сомнение, а был ли написавший в Штатах вообще. Штаты я не очень люблю, но не могу не признать - жизнь у них несколько лучше, нежели у нас.
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814
Антон Dmitry Kurtov День назад
неужели жмеринка так близко к сша? то ты в сша, то ты в европе, то ты в жопе... третье это точно про тебя... не пиши нам, тебя никто не читает... здуй в свою жмеринку и не воняй
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69
Olufsen День назад
живу в Нью-Йорке 21 год, гражданин США, до этого был поддаными Великобритании, сразу скажу я не русский и никогда не был гражданином России (СССР), русский мой третий язык, родным является английский
1. В самом занятом аэропорту мира JFK я стою в очереди на паспортный контроль от 5 до 15 минут, на входе около 40 специальных автоматов, где за 2 минуты вся моя семья (я, жена, две дочки) сканируем паспорта, фотографируемся и получаем специальный талон для паспортного контроля, сам контроль с талоном проходится за 1 минуту, иногда 3-12 минут нужно постоять в очереди от автоматов до контроля.
2. Если очень постараться, то не только смеситель, но и резину на одном колесе можно поменять за 600 долларов. Вчера утром приходил сантехник, который поменял раковину со смесителем на кухне, сменил систему смыва в унитазе, и заодно продкрутил шторку крепящуюся к потолку в ванной (вообще не его специальность), материалы в HomeDepot стоили 49 долларов, за всю работу он взял 90 и 20 я типы (чаевые) дал.
3. Все заведения с квотерами имеют автоматы размена и АТМ.
4. Еда и кофе даже не знаю как откомментировать, в городе с 12 миллионами населения, где представлены все нации и кухни мира у меня ну никогда не было проблем найти качественную еду и качественный кофе. Да, Макдональдс хуже чем в России, но даже если пропустить тот факт, что там кроме идиотов никто не питается, надо не забывать, что нельзя их сравнивать в принципе. В США он был построен на основе супер-дешевой полу-качественной пищи, которую быстро и дешево нужно перепродать. В России, когда он открывался не было иностранных пищевых технологий по добавлению химикатов в полуфабрикаты, поэтому в российском Макодональдсе пища было натурально качественной, а дешевой оставалась за счет низкой оплаты труда по стране.
5. Детские сады в США - БЕСПЛАТНЫЕ!!! Государство оплачивает с утра до обеда ВСЁ!!! Если родителям удобно забрать ребенка попозже, то с обеда до вечера идет отдельная оплата, но я не слышал про 2000 тыс даже в самых дорогих частных детских садах Нью-Йорка (моя жена директор частной школы в Нью-Йорке, куда входит и отделение pre-K (детский сад)).
6. Чаевые включены в счет? Какие они сволочи!!!
7. Про бензоколонки - это сильно. Я лично не знаю ни одной, которая бы на ночь закрывалась. Во всей три-стейт зоне (Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвания) ни разу за 20+ лет не видел закрытую на ночь бензоколонку.
8. Правда. Мда. Как хорошо вам в России жить, когда вся страна знает четко, что вот это правда, а это ложь. Как при юношеском максимализме, все подростки четко знают все на свете, и кто прав, а кто нет. Все присутствовали, лично участвовали, свечку держали, знают на все 100%. В остальном мире у людей на разные события разное мнение, и глупая американская журналистика пытается всем (заслуживающим внимания, а не клоунам) предоставить возможность это мнение высказать.
Забыл написать про семейные места, их ну очень много, chuckecheese точка com один из самых распространненых примеров
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69
Olufsen vagon1 День назад
Спасибо за добрые слова. Родился в семье дипломатов, первые 8 лет жизни жил в Москве, ходил в советскую школу, общался во дворе с советскими ребятишками. Дома общение было только на английском и креольском, их и учил первыми. Когда родителей перевели в Чехословакию, то отец нанял частного учителя русского языка, чтобы язык не забывал, ну и сами чешский и словацский имеют очень схожую структуру, падежи (только их там 7, а не 6) и много общих слов с русским. В живую говорю с небольшим акцентом, пишу и читаю свободно.
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1k
val Olufsen День назад
живу в Нью-Йорке 30 лет, гражданин США, до этого был подданным БССР.
Подпишусь под каждым словом.
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2k
GP Olufsen День назад
Живу в Штатах с 1974 года. Уже устал комментировать вот такие вот идиотские "впечатления" от автора, который явно не в теме по ВСЕМ ПУНКТАМ, без исключения. В Солянке подобные "впечатления" появляются как минимум раз в месяц, если не чаще, и если раньше я еще как то старался прояснить по пунктам, то в последнее время просто экономлю свое время, специалистов по "впечатлениям" не убывает, явно.

Поддержу Ваши комментарии на все 100%. Всегда странно только одно, Кто же заставляет всех этих "впечатленных" здесь жить и так мучаться, и по стольким пунктам?
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1k
vagon1 Olufsen День назад
Если правда, то у вас были отличные учителя. Мои поздравления.
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69
Olufsen vagon1 17 часов назад
ко второму классу школы все поголовно умеют разговаривать, читать и немного писать, а это 70-75% любого языка, если продолжать учить правила и поддерживать языковую практику, то ничего сложного, тем более в Чехословакии в те годы каналов советского телевидения было больше, чем местного
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−163
SIG Sauer День назад
Как гражданин США, живущий здесь больше 30 лет, могу только сказать, что в статье, кроме тупой антиамериканской пропаганды, больше ничего нового не прочитал. Примитивно. Особенно когда сравнивают цены в разных государствах, но не сравнивают зарплату. И да, США это 50 разных штатов. Часто очень разных. Ньюйорк сильно отличается от Лосанджелиса, а Чикаго от Сиэтла, или Хонолулу.
Думаю что в России, зарплата и цены на недвижемость в Москве, тоже сильно отличается от зарплаты и цен в Воронеже, или нет?
Ну и на последок, бараны с минусами, вперёд!!!!
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11k
info-kozirev SIG Sauer День назад
Вася,тупой только американец,или уж совсем тупой,кто туда уехал в поисках "американской мечты",ты мне расскажи,как в 1-ой в мире экономике из 320 млн. населения,еду по талонам получают 46 млн человек,куча бездомных,при том,что военный бюджет этого государства больше,чем у всех остальных в мире (при том,что на США никто не нападет)не лучше ли хотя б половину этого бюджета пустить на социалку?даже в России(5-я экономика мира) где за 30 лет случился развал страны,две войны такого беспредела нет (хотя при всех передрягах ожидать можно было вполне) особенно после дефолта 1998 года,а ты мне тут за страну,весь генофонд которой,это потомки рабов и шлюх,втирать пытаешься,как там заепись,у этих тупых скотов скоро страну на части нигеры порвут,а они все о России переживают,чего то там советуют,чего то угрожают.........дебилы млять.
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5k
zulluz 2 дня назад
правда это редкость во всей этой ойкумене
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5k
Jumbo 2 дня назад
Хорошо там или плохо? Вопрос риторический.
Все зависит от того, кто вы. Наличие правильных рук и ума, образования, жизненной смекалки и везения. Если есть способности и удача везде можно хорошо устроится. И жить нормально.
Если же вы специалист в своем деле, то доход будет этому соответствовать. В любой стране.
Один из главных залогов успеха, это принять окружающую вас новую действительность. Принять ее такой, как она есть. В Америке, я так подозреваю, что никто ни от кого ничего не ждет и не требует. (БЛМ не в счет). Поэтому и полагаются в основном на самих себя. Поправьте если не прав.
И не забывайте, что все мы разные. У каждого свой взгляд на жизнь и на успех.
А самое главное, что хорошо там, где нас нет.
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4k
Ф Ив 2 дня назад
По поводу медицины есть один нюанс. Для граждан, я подчеркиваю граждан США с доходом в год менее 10000$, а также для пенсионеров и инвалидов она бесплатна. На медицины в среднем американец тратит 7000$ в год, но 90% из них покрывает страховка. Стоимость страховки на одного 700-1000$ в год. Быть в США гражданином, туристом и тем более гастарбайтером это большая разница.
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461
Alexei Fil Ф Ив 2 дня назад
16000 на одного и 24000 на семью из двух человек. И не только граждане, держатели грин-карт имеют право на эту медицинскую страховку после 5 лет проживания в стране.
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2k
RALEXXX Ф Ив 2 дня назад
"Для граждан, я подчеркиваю граждан США с доходом в год менее 10000$, а также для пенсионеров и инвалидов она бесплатна."
Не совсем так. Страховака Medicare, которая выдаётся гражданам США старше 65 лет покрывает стационарное лечение на 100%, а вот амбулаторное, лекарства и др. только на 80%. На остальные 20% надо покупать отдельную страховку, которая тоже очень не дешева и для пенсионеров это отдельная статья расходов.
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4k
Ф Ив RALEXXX День назад
А в России конечно же все лекарства дают бесплатно. Вот так прямо приходишь в аптеку с рецептом и выдают.
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6k
Sania 2 дня назад
По поводу кофе, в России он такой же дерьмовый. США и Россия только из-за этой объединяющей причины могли бы дружить вечно!
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8k
Сергей Попов Sania 20 часов назад
Это Вы еще кофе во Франции не пробовали. Вот там для меня реально было неожиданно не найти нормальный вкусный вареный кофе - сплошные помои. И это в стране, которая тому же Вьетнаму подарила культуру кофе, как выращивания, так и потребления.
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29k
russger 2 дня назад
Из поста ясно одно, эта страна полное говнище. Ну вот прям всё, что можно придумать, отстойное отстоище.
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71k
Я Только спросить. 2 дня назад
у меня ночью сломалась машина приехал механик через 1 час починил я заплатил 250$..Я доволен..
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6k
Churi VALO Я Только спросить. 2 дня назад
Мотор перебрал?
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71k
Я Только спросить. Churi VALO День назад
Кабель на стартер окислился.
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7k
Максим 2 дня назад
Да я не понимаю людей, которые куда то ломятся вечно. Да потому что вы считаете это МОДНЫМ и у вас нет морального воспитания. В России человек может быть ПОЛНОСТЬЮ свободным от всего. Почему? Додумайте сами...
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179
Алексей Варашев Максим 2 дня назад
К сожалению невозможно быть свободным от президента, правительства, чиновников, полицейских, врачей, коррупции, беззакония и т.п.
Даже если ты живешь в своем социуме и стараешься не смотреть телевизор и как можно меньше взаимодействовать с властью, рано или поздно все-равно придется или идти лечиться или получать какие-нибудь справки-выписки или взаимодействовать с силовой системой.
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7k
Максим Алексей Варашев 21 час назад
Да, но если ты в городе живешь. А если в каком нибудь колхозе хз где и далеко от крупных городов - там ты свободен. Правда свободен ты и от современности))) средневеково живешь, средневеково болеешь и средневеково умираешь. В чём проблема?! ))) Ну свободно же. Скажем так - БЕЗ ЧИТОВ, на хардкоре! )
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1k
nikam 2 дня назад
да не хер там делать. пусть 5 колонна туда переезжает.
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1k
RaiJu 2 дня назад
Лавровый лист у меня подруга, когда жила в США искала два дня, нашла маленький пакетик за пять баксов. Работу со страховкой не найдешь, даже если у тебя есть грин кард. Она с мужем программисты. Жили в Нью Джерси. Проезд в метро 5 баксов.
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2k
RALEXXX RaiJu 2 дня назад
В Нью-Джерси метро нет. Стоимость проезда в нью-йоркском метро $2.75. И лавровый лист в местном супермаркете от 2 до 5 баксов в зависимости от расфасовки.
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1k
val RaiJu День назад
5 баксов - это проезд на поезде PATH из Нью Джерси в Нью Йорк.
А это маленький пакетик из супермаркета (яйцо для сравнения) весом 42,5 грамма - стоимостью $2.99

5 баксов - это проезд на поезде PATH из Нью Джерси в Нью Йорк. А это маленький пакетик из супермаркета (яйцо для сравнения) весом 42,5 грамма - стоимостью $2.99
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2k
RoseM 2 дня назад
Вот уехал человек жить в США и Бог с ним.

Но почему он продолжает лезть сюда с рассказами, не может встроиться в местную жизнь, друзей нет, никому не интересен?

Пусть лучше идет на мериканские сайты и им рассказывает, как у них хорошо или что можно сделать лучше. Это ведь конструктивнее.
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1.5M
Иван Кемеров Автор поста RoseM 2 дня назад
У него есть публикации о хорошем в Америке. Над первой фоткой адрес его текстов а последняя фото является скрином как раз написанного о хорошем. Человек разнопланово и (помоему) объективно пишет.
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2k
RoseM Иван Кемеров 2 дня назад
Иван, у вас русский язык родной?

Разве я обвиняю ТС в необъективности?
Где я говорю, что он пишет только о плохом (или только о хорошем)?

Вы не читали моего коммента или не смогли понять?
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1.5M
Иван Кемеров Автор поста RoseM 2 дня назад
Ну почему Вы за человека решаете где ему размещать свои рассказы? Вам не нравиться - не читайте. Мне понравилось. Всё по делу и читабельно.
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2k
RoseM Иван Кемеров 2 дня назад
О! Дошло, но снова с ошибками.

Я ни за кого ничего не решал и никому ничего не запрещаю.

Я задаю вопрос, почему эмигрант вместо попыток ассимилироваться продолжает бессмысленно "ностальгировать" на русскоязычном сайте.
Ведь будущее у него там.

Это ВОПРОС, а не утверждение.

Вы мне, пожалуйста, не отвечайте, т.к. ваш ответ - сплошные фантазии (как показывает практика).
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2k
RoseM Иван Кемеров 2 дня назад
Где вы увидели, что "мне не нравится"?

Где я за кого-то что-то решил?

Иван, вы меня глубоко разочаровываете: неужели я так сложно написал свой вопрос, что вы его с трех раз понять не можете?
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1k
Eugene 2 дня назад
<<< Ну и на десерт круглосуточность. В городах-миллионниках РФ поесть ночью в приличном ресторане не проблема. Закупиться продуктами запросто. Аптеки к вашим услугам. Шиномонтаж или мойка выбирай какие удобней. Рядом с моим домом в Москве даже был огромный круглосуточный магазин автозапчастей, а по пути на работу круглосуточный М-Видео с электроникой. В США по ночам стабильно работают только некоторые бензоколонки. Есть редкие исключения типа флагманского Apple Store на 5й авеню в Нью-Йорке, но в остальном никакие B2C сервисы и магазины по ночам не работают. Даже травмпункты закрываются по ночам, за исключением редких emergency room при госпиталях. Не сказать, что отсутствие ночной жизни большой недостаток для США, но в пользу РФ это определенно плюс. >>>

Да патамушто это нахер никому не нужно.
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1k
Eugene Цыц тут у меня 2 дня назад
Ну да, зато у нас 24/7 сервис по страховке, по звонку в любое время и в любое место приедут и починят, а если не починят, то откатят машину в сервис и дадут в замен какую нибудь жоповозку.
Слышал про такое? А ты говоришь ночной сервис. А у ТСа денег нет на нормальную страховку, вот он и ноет.
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1k
Eugene Цыц тут у меня 2 дня назад
Нервный ты какой то. Таблеточки тебе пропить надо.
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41k
Цыц тут у меня Eugene 2 дня назад
Я не нервный, я справедливый - вижу дурака, говорю ему об этом.
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2k
RALEXXX V2.Smirnov 2 дня назад
Если бы было выгодно держать автосервис открытым круглосуточно - держали бы.
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6k
Олег Eugene День назад
Мне интересно ты укуренный? Или просто тупой?
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