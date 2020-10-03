Конфуз в бассейне

1 октября Хрущев и Мао на балюстраде дворцовой башни Тяньаньмэнь



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«Роковой» эта встреча для и без того уже достаточно сложных отношений двух стран стала потому, что после неформального общения в бассейне Хрущев, «скомкав» программу многодневного визита, улетел в Москву и с Мао больше не встречался, а итогом постоянно ухудшавшихся отношений стал вооруженный конфликт на острове Даманский в марте 1969 года.



Как позже вспоминал собкор газеты «Правда» в Китае Всеволод Овчинников, первая трещина в китайско-советских отношениях появилась после XX съезда КПСС. По мнению Мао Цзэдуна, Хрущев был не вправе выступать с резкой критикой Сталина, не посоветовавшись с международным коммунистическим движением. После XX съезда Мао Цзэдун всё настойчивее стал заявлять свои претензии на руководство социалистическим лагерем. На совещании коммунистических и «рабочих» партий соцстран в Москве в ноябре 1957 года Мао подверг резкой критике руководство КПСС за его политику мирного сосуществования с капиталистическими странами и призвал готовиться к мировой ядерной войне за торжество социализма.



Визит Хрущева в Пекин осенью 1959 года, приуроченный к празднованию 10-летия образования Китайской народной республики (отмечался 1 октября 1959 года), был, по мнению политологов, последней попыткой примирения с ранее дружественным государством. Лидер СССР прибыл на празднование в Пекин вечером 30 сентября, сразу после 10-дневного триумфального визита в США. Причем, как пишет Всеволод Овчинников в сборнике воспоминаний «Размышления странника», его прилету предшествовала неприятная коллизия:



«Незадолго до визита Никиты Сергеевича за океан (С.И. – в США) на китайско-индийской границе вспыхнули вооруженные столкновения. Дабы оградить советского лидера от нежелательных расспросов, было опубликовано Заявление ТАСС. В нем выражались сожаление по поводу конфликта и надежда, что стороны решат спор за столом переговоров. Такая позиция Москвы вызвала негодование в Пекине. Как, мол, можно ставить на одну доску братскую страну социализма и капиталистическое государство! И вот в самый разгар пресловутых «десяти дней, которые потрясли Америку», китайское руководство неожиданно перенесло начало юбилейных торжеств с 1 октября на 26 сентября. Это поставило Хрущева перед нелегким выбором: либо скомкать свой американский визит, либо поручить выступить на юбилее КНР кому-то другому. Он предпочел второе. Доклад, над которым мы трудились, зачитал Суслов. Хрущев же прилетел лишь 30 сентября».

А уже на следующий день он вместе с Мао принимал парад на площади Тяньаньмэнь. После праздничных торжеств Мао пригласил советского гостя в свою резиденцию близ столицы.



«Там Хрущева ждал конфуз. Хозяин встретил его в бассейне и предложил присоединиться. Но беда была в том, что Никита Сергеевич не умел плавать. В своих черных сатиновых трусах до колен он, как и на отдыхе в Пицунде, мог зайти в воду лишь до пояса и несколько раз присесть, чтобы окунуться. Можно представить себе, как неуклюже выглядел гость на фоне хозяина, способного легко пересечь километровую ширь Янцзы»,

- позже вспоминал Всеволод Овчинников.



Мао Цзэдун, действительно, плавание очень любил и сделал это своё увлечение элементом личного пиара и средством пропаганды. Впервые он переплыл великую Янцзы в 1956 году. После этого он решил переплыть еще три великие китайские реки: Жемчужную реку, Сянцзян и Янцзы. Таким образом «Великий кормчий» сделал плавание самым популярным спортом в Китае.



Хрущев после демонстрации своей беспомощности в бассейне был настолько взбешен, что в тот же вечер объявил помощникам, что отменяет подготовленную ими недельную поездку по Китаю и намерен немедленно возвращаться на Родину. По мнению Всеволода Овчинникова, причинами размолвки между Пекином и Москвой, которая привела к тридцатилетней конфронтации и даже боям на острове Даманский, были не только идеологические разногласия, но и личная неприязнь двух лидеров.