FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Прекрасные банщицы, от которых в жилах закипает кровь (14 фото) Прекрасные банщицы, от которых в жилах закипает кровь (14 фото) Когда иронии слишком много Когда иронии слишком много 20 медицинских шпаргалок, которые подскажут, научат, а кого-то даже удивят 20 медицинских шпаргалок, которые подскажут, научат, а кого-то... Молодая и неопытная Кэмерон Диаз на пробах в фильм «Маска» Молодая и неопытная Кэмерон Диаз на пробах в фильм «Маска» Как воровали из камер хранения Как воровали из камер хранения Во Владивостоке рабочие закидали касками новое руководство порта Во Владивостоке рабочие закидали касками новое руководство порта Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Колоритные снимки девушек из лихих 90-х Колоритные снимки девушек из лихих 90-х Таксист из фильма «Брат 2» в реальной жизни Таксист из фильма «Брат 2» в реальной жизни "У осьминогов просто упал сахар": жесткая реакция соцсетей на камчатскую трагедию "У осьминогов просто упал сахар": жесткая реакция соцсетей на... В Санкт-Петербурге врач ударил женщину и угрожал ей пистолетом В Санкт-Петербурге врач ударил женщину и угрожал ей пистолетом Благополучный объезд фуры на двух колесах Благополучный объезд фуры на двух колесах Не слишком удачная попытка парней вытащить из реки мяч Не слишком удачная попытка парней вытащить из реки мяч Намешалось Намешалось Один из самых смешных и нелепых автоголов 2020 года Один из самых смешных и нелепых автоголов 2020 года Погоня со стрельбой за наркокурьером в Санкт-Петербурге Погоня со стрельбой за наркокурьером в Санкт-Петербурге У госслужащей конфисковали гостиницу стоимостью 46 млн рублей У госслужащей конфисковали гостиницу стоимостью 46 млн рублей Чемпионат мира по "кусь" Чемпионат мира по "кусь" 16 фраз от наших школьных учителей, которые мы никогда не забудем 16 фраз от наших школьных учителей, которые мы никогда не забудем
Главная > Антифишки 
Конфуз в бассейне

Конфуз в бассейне (2 фото)

Автор:
03 октября 2020 05:32
Метки: Мао Цзэдун   бассейн   конфуз   
739
2
«Роковое купание лидеров» - так позже аналитики и политологи называли встречу в бассейне загородной резиденции в горах Сишань, на которую 1 октября 1959 года руководитель КПК Мао Цзэдун пригласил генсека КПСС Никиту Хрущева.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Мао Цзэдун   бассейн   конфуз   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
50
Metall King 3 дня назад
Не знал, что Хрущ еще и плавать не умел. Если мудак, так мудак во всем - это про него
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−65
ZloyTopik 3 дня назад
Ну, в двух пунктах великий китаец был прав: с критикой Сталина и со сближением с СШП. А вот про "весь мир в труху" он малость погорячился
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
☣️Месть печенегов☣️ ZloyTopik 3 дня назад
Мао ещё тот шутник был. Почитайте про большой скачок и культурную революцию. Если бы его не сдвинул ден сяо пин, был бы Китай большой камбоджей
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Модель с волчанкой шокировала фанатов снимками после нового припадка (7 фото) Модель с волчанкой шокировала фанатов снимками после нового припадка (7 фото) Купание красного председателя: история рекордного заплыва Мао Цзэдуна Купание красного председателя: история рекордного заплыва Мао Цзэдуна Мужчина неожиданно обнаружил во дворе своего дома бассейн Мужчина неожиданно обнаружил во дворе своего дома бассейн Сына Никаса Сафронова не выпустят из турецкого отеля, пока он не оплатит ремонт сломанного бассейна Сына Никаса Сафронова не выпустят из турецкого отеля, пока он не оплатит ремонт сломанного бассейна 32-летняя дочь актёра Владимира Конкина погибла в бассейне 32-летняя дочь актёра Владимира Конкина погибла в бассейне 15 забавных фото, сделанных в нужное время и в нужном месте 15 забавных фото, сделанных в нужное время и в нужном месте
Иван Кемеров

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1568000



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
16 известных мужчин без своих привычных усов и бороды
6
108
16 известных мужчин без своих привычных усов и бороды
12 мифов о выживании, представляющих реальную опасность
4
131
12 мифов о выживании, представляющих реальную опасность
﻿
Набирающие популярность
Классический штрудель с яблоками по рецепту титулованного шеф-повара
5
6
Классический штрудель с яблоками по рецепту титулованного шеф-повара
Болезни и состояния, вызывающие затруднение дыхания
0
4
Болезни и состояния, вызывающие затруднение дыхания
Модель с волчанкой шокировала фанатов снимками после нового припадка (7 фото)
Модель с волчанкой шокировала фанатов снимками после нового припадка (7 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
А где карты и еще один ствол?
1
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#юмор#интересно#интересное#прикольные#авария#СССР#актеры#конфликт#спасение
#факты#прикол#кино#картинки#смешные#в мире#авто авария#архитектура#настроение#фотографии
#история#животные#природа#россия#на различный вкус#дтп#азербайджан#камчатка#позитив#90-е

На что жалуетесь?

Вернуться