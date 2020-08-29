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15 забавных фото, сделанных в нужное время и в нужном месте

15 забавных фото, сделанных в нужное время и в нужном месте (16 фото)

Автор:
29 августа 2020 22:06
Сообщество : Юмор
Метки: В нужное время   Запечатлеть   конфуз   момент   неприятность   посмеяться   случается   
2257
16

У каждого случаются моменты, когда хочется одновременно плакать от боли и смеяться над произошедшей ситуацией. Именно такие неприятности и произошло с героями этого поста. Но к счастью для нас эти конфузы успели запечатлеть фотографы, и мы можем глядя на снимки где-то посмеяться, а иногда даже посочувствовать их участникам. Итак, за секунду до...

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Метки: В нужное время   Запечатлеть   конфуз   момент   неприятность   посмеяться   случается   
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5  комментариев
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Дарвин и аморальная премия 54 минуты назад
15 забавных фото, сделанных в нужное время и в нужном месте
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31k
Андрей Бертон 2 часа назад
Да, в бокалах вода, вот только бокалы ведь настоящие.
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Roman Podyu 2 часа назад
1-е сентября. Я так за тобой соскучился. Школоло исчезнет со своими "смешными" постами.
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699
Dins Roman Podyu 2 часа назад
За тобой это как?
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Дмитрий Dins Час назад
Это перед третьим сентября, видимо - второго, то бишь.
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