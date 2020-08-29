15 забавных фото, сделанных в нужное время и в нужном месте

У каждого случаются моменты, когда хочется одновременно плакать от боли и смеяться над произошедшей ситуацией. Именно такие неприятности и произошло с героями этого поста. Но к счастью для нас эти конфузы успели запечатлеть фотографы, и мы можем глядя на снимки где-то посмеяться, а иногда даже посочувствовать их участникам. Итак, за секунду до...