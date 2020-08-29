15 забавных фото, сделанных в нужное время и в нужном месте

У каждого случаются моменты, когда хочется одновременно плакать от боли и смеяться над произошедшей ситуацией. Именно такие неприятности и произошло с героями этого поста. Но к счастью для нас эти конфузы успели запечатлеть фотографы, и мы можем глядя на снимки где-то посмеяться, а иногда даже посочувствовать их участникам. Итак, за секунду до...
Папа сказал, что если я сфоткаю, мне не сдобровать
Они увидели змею
Может она это сделала специально?
Мало поймать, надо ещё и удержать
Апперкот
И напился, и умылся
Спорт - дело опасное
Петух - каратист
Хорошо, что соломку подстелили
Не расстраивайтесь - это вода
Внезапное влечение
Без комментариев
Кому-то сейчас достанется
Цыганочка с выходом
Источник:
- 15 невероятных снимков, которые пойманы в нужный момент, и с необычного ракурса
- В Колумбии живого мужчину отказались выпускать из морга, потому что он числится мертвым
- Невезуха года: маска победила министра здравоохранения
- За секунду до катастрофы. Фото, пропитанные болью
- 20 нелепых ситуаций, показывающих, что хуже может быть всегда