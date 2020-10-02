Объективная реальность в ощущениях нам дана

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Вот это (в ролике) - реальность, а различное "да только всё начинается, да постоянно растёт и увеличивается, да вот-вот и загнём уже, режим на последнем издыхании, да мы постоянно непрерывно выигрываем, притом играючись, ведь побеждаем умом да хитростью" - отвлекающие от этой реальности вбросы, с задачей панически-торопливо перебить фактическое положение дел вечными обещалками.Мы тут отметим весьма знаковый стартовый эпизод (первая минута). Который про "мне обязательно надо в милицию попасть, чтобы протоколы были, я на беженца подавать буду, ох и хитрый же план".Этой теме - четверть века. Вкратце формулируется она так:- В рамках концепции "Любой ценой вырваться в Мир Белых Людей" рабочим методом является симуляция политического беженца;- Да, понятно, что настоящий политический беженец - это именно политический деятель, сама суть действий которого одновременно не выходит за рамки законодательства и является невыносимой для Злого Тоталитарного Государства; выходящий на "воскресный протест" безработный или фрилансер никак на эту роль не тянет;- Но если попасть "в струю", когда управляемый снаружи кагал Лучших Людей Этой Страны будет зачитывать бумажку "проклинаем сатрапов, теряем лучших", то можно в общем потоке Лучших Людей, всхлипывающих от несправедливости и бегущих из Этой Страны от невыносимости преследования, слинять и сойти за одного из них;- Ну а в Нормальных-то Странах (включается базовый шаблон) за такую доблесть Справедливые Господа наградят (заработать ничего нельзя, добиться нельзя, научиться нельзя - можно выслужиться), потрёпав по щёчке и приговаривая "такие мальчики нужны Рейху", да притом так, что даже если по минимуму наградят, то это на порядок-другой перекроет всё мыслимое, ведь Там Все Так Живут, плюс Господа очень Справедливые и заприметят усердие шпагометания и какашкоглотания (может и наоборот) жаждущего.Всё в общем соткано из мифов, ложных домыслов и базирующихся на них нехитрых (мудацких, но мы тут стараемся без таких слов) размышлизмах типа классического "На Западе все получают зарплату выше среднего, а кто не верит тот Киселёва обсмотрелся".Дык вот, эту мульку про "насри тут показательно и убеги на Светлый Запад, размазывая на бегу по себе, и там тебя за это эльфийка проведёт в палаты белокаменные, отдохни тут мол после будней Средиземья, вазелин в левой верхней шуфлядке, салфетки в нижней" выкапывают к каждой протестно-революционной акции.Выходите, мол, смело - вас задержат, а вам же в плюс (ох и хитрый план-то, какие же менты глупые, далее гопак с перемигиваниями), вы такие хоба - сразу в посольство бегом, показываете им документ "задержан за то, что срал в урну" и бьёте себя пяткой в грудь, навзрыдно хрипя "да политический я, начальник, политический. точка над губой и дверная ручка на правой ягодице набиты в шутку над режимом. заберите меня в Ниццу, я очень усидчивый". После, конечно же, немедленная эвакуация минимум бизнес-джетом, "У нас тут ситуация два нуля, код два нуля, обиженного режимом вывозим, готовьте виллу, грейте бассейн и посыпайте розовыми лепестками сидушку", ну а потом - непыльная жизнь без занятости, раз в месяц лениво интервью стае жаждущих корреспонденток, типа "ну я кароч хоба мента одного подсёк и бросил через себя - оборачиваюсь, смотрю, а я его так запульнул, что он танку дуло погнул. жаль мужика, по человечески жаль, да не стоило ему мне попадаться, когда я за справедливость-то".Тема "в любом случае после участия в протестах подаёшь на политического в Нормальную-то Страну, стопудово дают, стопудово вагон ништяков в комплекте" продвигается всегда и везде. И собирает свой урожай остолопов, которые, уверовав в эту дичь, реально решаются на противозаконные действия.В реальности всё грустно. "Нормальные-то страны" нажрались беженцами так, что они у них свисают изо всех мест, аки бычий цепень. Получить статус политического беженца ультрасложно даже реальным "звёздам" протестов. А редкие получающие его имеют следующие приключения:- Надо регулярно подтверждать, что возврат на Родину чертовски опасен. Т.е. что например открыто дело, и оно не уголовное. Да, можно просто украсть деньги вкладчиков московского банка и уехать в Лондон, но у вас или у людей с видео есть 50-100 миллионов долларов на раздачу взяток, дабы откровеннейший криминал честный британский суд признал преследованием за убеждения? Риторический вопрос.- Нельзя работать по найму, можно сидеть на пособии и ждать, пока ситуация изменится. Серьёзно. Политические беженцы не могут отнимать у местных рабочие места.- Пособие мелкое. На него зачастую можно жить только ночуя в какой-нибудь гуманитарной богадельне. Никаких вилл и даже своих личных комнат.- Социалка околонулевая. Вы не житель, вы временный пережидатель сложной ситуации в другой стране.- Запросто может быть обязательная занятость. Это т.е. сразу пишут на биржу труда, и три отказа от работы -> гуляй домой. Да, там опасно. Но если речь о жизни и смерти - можешь пока санитаром в морге поработать, старушек переодевать. Пакистанцы и ливийцы отказываются, но это не твой вариант.Вы спросите - но как же так, как же многие люди так бурно исполняют "получили статус беженца, ммм, сладкий хлеб"?Потому что когда они поняли, что не достигли заранее запланированного, они стали врать, что планировали именно достигнутое.Историй с успешным статусом политбеженца - реально немного. Десятки. Это тьфу на общем фоне.Куча из них завершается торжествующим "Итак, я вырвался, пока-пока, господи, какое счастье!!!" и последующей тишиной лишь потому, что через полгода, осатанев от центров временного содержания и прочих штукенций, происходит тихий возврат домой.Ещё бывает, что у "беженцев" серьёзные и богатые родители. И после показушного "получил статус" папа покупает беглому дебилу хату в Испании (это недорого, позор дороже) и пристраивает его в какой-нибудь универ. И человек продолжает исполнять "Итак, я живу тут, посмотрите как, и я политический беженец" - а по факту статус давно потерян, живёт на общих основаниях. Просто признаться в этом стыдненько что ему, что папе. "Мой-то политический беженец, известная персона" в бане среди коллег куда как лучше чем "Мой-то такой же дебил, как и ваши".... Впрочем все эти мелочи не мешают фантазировать о том, что за правильное и одобренное преступление Здесь могут забрать В Туда, поглаживая по голове "ай какой ты классный". Больно уж это в масть ребятам заходит, в концепцию бытия органично ложится.Как и упомянутый выше бычий цепень.Мойте руки, это беспроигрышный вариант.