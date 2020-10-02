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Объективная реальность в ощущениях нам дана

Объективная реальность в ощущениях нам дана (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 октября 2020 19:06
Метки: белоруссия   политика   протесты   факты   
603
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Очередная серия погружения в реальность - про последствия выполнения на территории Белоруссии заданий, которые выдаются ребятами из Польши через телеграм.

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Метки: белоруссия   политика   протесты   факты   
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9  комментариев
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49k
Андрей 3 дня назад
И опять главенствующей идеей рэволюсьонэров становится возможность эмигрировать из той страны, за "свабоду и низависимость" которой они кагбэ борютя с рыжымом, ага.
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1k
Николай 3 дня назад
Это не реальность, это ОНТ Беларуси, не путайте х.. с пальцем.
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80k
Confidential Автор поста Николай 3 дня назад
а что опять не так? вы носитель сакрального слова? что же происходит, того, чего никто не знает? поясните пожалуйста
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80k
Confidential Автор поста Николай 3 дня назад
на всякий случай я скажу, как сам вижу, от сохи то есть... есть конкурент, которого надо уничтожить с выгодой... нашли морально неустойчивых граждан внутри страны, заплатили, раздали методички и пошла писать губерния... когда стали получать в зубы, поняли, что не прокатывает... осталось одно - разносить своё гавно по городам и весям
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8k
K7OO 3 дня назад
А какой вообще смысл биться за политическое убежище? Если бабки украл - это понятно. А нищебродам-то нахрена? Унитазы чистить можно и без всякого убежища. Странно..
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35k
Прораб K7OO 3 дня назад
Ну-у-у... Принцип мальчиша-плохиша. Чем больше насру здесь, тем больше будут корзина печенья и бочка варенья там.
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8k
K7OO Прораб 3 дня назад
Так в том-то и дело, что никакого печенья с вареньем не будет. В любом случае будут унитазы или грядки, хоть с убежищем, хоть без. Эти придурки интересны Западу, пока они срут в своей стране. А если они оттуда сваливают и просят убежища, то на кой хрен их потом спонсировать? В благодарность за то, что они там срали? Запад не настолько сентиментален.)
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35k
Прораб K7OO 3 дня назад
Золотые слова. Но кто бы их слышал.
Иммигрантов тысячи. Успешных иммигрантов единицы.
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