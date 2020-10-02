Нагорный Карабах: история конфликта

Примерно во втором столетии до нашей эры на территории современного Карабаха находится Арцах - одна из провинций Великой Армении. Государство это не переживет соседства с римлянами и персами, тем не менее, население Арцаха не только сохранило армянский язык и культуру, но и оказало немалое влияние на окрестные племена. Целое тысячелетие государство армян то растворяется в очередном персидском государстве, то снова возникает, чтобы снова исчезнуть, став частью очередной империи.



В XIII веке можно уверенно говорить о появлении на этих землях предков второй стороны конфликта - тюркских кочевников. Хотя Карабах является безусловным центром армянской культуры, с государственностью дело обстоит намного сложнее. В XVIII веке власть над Карабахом захватывают тюркские ханы. Начинается отток армянского населения, на смену ему появляются тюркские переселенцы. В это же время можно говорить, что на территории современного Азербайджана возникает, собственно, Азербайджан - самобытная тюркская народность, говорящая на азербайджанском языке.



Конец этим безобразиям положат русские войска, которые, не вдаваясь в подробности, расколошматят всех несогласных и присоединят к себе и тех, и этих, и вообще всех подряд. Так азербайджанцы и армяне станут подданными одной империи. Карабах оказывается разделен на две части. Первая из них, равнинная, населена преимущественно азербайджанцами, и в дальнейшей истории особой роли не сыграет. А вот Нагорный Карабах - земля, где исторически проживают именно армяне.



СССР и его национальная политика



В 1917 году Российская империя прекратила свое существование. Возникают два новых государства - Республика Армения и Азербайджанская Демократическая Республика. Взаимные территориальные претензии приводят к вооруженному конфликту, одним из центров которого становится Карабах. Какое-то время армяне и азербайджанцы здесь ухитрялись уживаться более-менее мирно. Относительный покой нарушили турки, которые стремились помочь Азербайджану установить контроль над Карабахом. Да, я по-прежнему пишу про начало ХХ века.



Впрочем, туркам активничать в регионе удалось недолго. Первая мировая подошла к концу, но на смену туркам уже спешили англичане, которым не терпелось установить контроль над регионом. Закончилось все примерно так же, как и в XVIII веке - конец всем безобразиям положила РККА, которая, не вдаваясь в подробности, расколошматила всех несогласных и присоединила и тех, и других. Армения и Азербайджан снова оказались в составе одного государства.



Советская власть проводила различную политику - иногда разумную, а иногда ошибочную. Временами слишком жесткую, порой чрезмерно авантюрную - но, в конце концов, не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Но вот национальную политику советской власти иначе как вконец упоротую охарактеризовать трудно. И вопрос принадлежности Карабаха исключением не стал. Первое решение оказалось неожиданно здравым - если равнинный Карабах оставался в составе Азербайджана, то Нагорный было решено передать Армении... Но уже на следующий день советская власть одумалась. Из населенной почти исключительно армянами территории Нагорного Карабаха была сформирована Автономная область Нагорного Карабаха (в последствии - Нагорно-Карабахская автономная область) в составе Азербайджана. И это при том, что согласно переписи от 1923 года 94% населения НКАО - армяне.



К 1989 году численность азербайджанцев, проживающих в НКАО, увеличится до 21,5% - нетрудно догадаться, что это стало следствием прямой и целенаправленной политики руководства Азербайджанской ССР. Хочу напомнить, что к моменту вхождения Нагорного Карабаха в состав Азербайджана между двумя народами уже хватало крови: этнические чистки друг другу устраивали и те, и другие в немалых количествах. Хотя, конечно, до того кошмара, какой творили в 1915 году турки, дело не дошло.



При этом некоторые коммунистически одаренные граждане уже спешат тулить цитаты Сталина об армяно-азербайджанском конфликте - дескать, читайте, дураки, что мудрый кавказский старец говорит. Мне, честно говоря, подобный подход кажется приветом из дурдома - мудрый старец походя запустил взбесившийся миксер, на фоне которого Хрущев с его переданным Крымом может лишь нервно грызть в сторонке кукурузный початок.



Результат столь блестящей административно-территориальной политики вполне известен - к 1989 году армяне Нагорного Карабаха запускают движение по воссоединению с Арменией, Азербайджан их отпускать совершенно не желает. К слову сказать, Москва безоговорочно примет сторону Азербайджана и будет упираться рогом до последнего, и, конечно, тогда самыми активными сторонниками воссоединения Нагорного Карабаха и Армении станут американцы. Ну а к 1991 году мнение Москвы перестанет беспокоить кого бы то ни было и начнется совсем не первая война, в результате которой возникнет Нагорно-Карабахская Республика, она же Республика Арцах.



В 1989 году в Нагорном Карабахе, как я уже писал, 21% населения составляли азербайджанцы. По состоянию на 2015 год данные о проживающих в Нагорно-Карабахской Республике азербайджанцах отсутствуют.