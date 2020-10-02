Нагорный Карабах: история конфликта

Мне кажется немного странным начинать разговор о современном военном конфликте с отсылок ко временам античности. Тем не менее, без этого не обойтись. Армения - современница Римской империи. Не то чтобы преданья седины глубокой были столь уж необходимы для понимания разгорающейся на наших глазах войны, но начинать придется именно оттуда.
Примерно во втором столетии до нашей эры на территории современного Карабаха находится Арцах - одна из провинций Великой Армении. Государство это не переживет соседства с римлянами и персами, тем не менее, население Арцаха не только сохранило армянский язык и культуру, но и оказало немалое влияние на окрестные племена. Целое тысячелетие государство армян то растворяется в очередном персидском государстве, то снова возникает, чтобы снова исчезнуть, став частью очередной империи.
В XIII веке можно уверенно говорить о появлении на этих землях предков второй стороны конфликта - тюркских кочевников. Хотя Карабах является безусловным центром армянской культуры, с государственностью дело обстоит намного сложнее. В XVIII веке власть над Карабахом захватывают тюркские ханы. Начинается отток армянского населения, на смену ему появляются тюркские переселенцы. В это же время можно говорить, что на территории современного Азербайджана возникает, собственно, Азербайджан - самобытная тюркская народность, говорящая на азербайджанском языке.
Конец этим безобразиям положат русские войска, которые, не вдаваясь в подробности, расколошматят всех несогласных и присоединят к себе и тех, и этих, и вообще всех подряд. Так азербайджанцы и армяне станут подданными одной империи. Карабах оказывается разделен на две части. Первая из них, равнинная, населена преимущественно азербайджанцами, и в дальнейшей истории особой роли не сыграет. А вот Нагорный Карабах - земля, где исторически проживают именно армяне.
СССР и его национальная политика
В 1917 году Российская империя прекратила свое существование. Возникают два новых государства - Республика Армения и Азербайджанская Демократическая Республика. Взаимные территориальные претензии приводят к вооруженному конфликту, одним из центров которого становится Карабах. Какое-то время армяне и азербайджанцы здесь ухитрялись уживаться более-менее мирно. Относительный покой нарушили турки, которые стремились помочь Азербайджану установить контроль над Карабахом. Да, я по-прежнему пишу про начало ХХ века.
Впрочем, туркам активничать в регионе удалось недолго. Первая мировая подошла к концу, но на смену туркам уже спешили англичане, которым не терпелось установить контроль над регионом. Закончилось все примерно так же, как и в XVIII веке - конец всем безобразиям положила РККА, которая, не вдаваясь в подробности, расколошматила всех несогласных и присоединила и тех, и других. Армения и Азербайджан снова оказались в составе одного государства.
Советская власть проводила различную политику - иногда разумную, а иногда ошибочную. Временами слишком жесткую, порой чрезмерно авантюрную - но, в конце концов, не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Но вот национальную политику советской власти иначе как вконец упоротую охарактеризовать трудно. И вопрос принадлежности Карабаха исключением не стал. Первое решение оказалось неожиданно здравым - если равнинный Карабах оставался в составе Азербайджана, то Нагорный было решено передать Армении... Но уже на следующий день советская власть одумалась. Из населенной почти исключительно армянами территории Нагорного Карабаха была сформирована Автономная область Нагорного Карабаха (в последствии - Нагорно-Карабахская автономная область) в составе Азербайджана. И это при том, что согласно переписи от 1923 года 94% населения НКАО - армяне.
К 1989 году численность азербайджанцев, проживающих в НКАО, увеличится до 21,5% - нетрудно догадаться, что это стало следствием прямой и целенаправленной политики руководства Азербайджанской ССР. Хочу напомнить, что к моменту вхождения Нагорного Карабаха в состав Азербайджана между двумя народами уже хватало крови: этнические чистки друг другу устраивали и те, и другие в немалых количествах. Хотя, конечно, до того кошмара, какой творили в 1915 году турки, дело не дошло.
При этом некоторые коммунистически одаренные граждане уже спешат тулить цитаты Сталина об армяно-азербайджанском конфликте - дескать, читайте, дураки, что мудрый кавказский старец говорит. Мне, честно говоря, подобный подход кажется приветом из дурдома - мудрый старец походя запустил взбесившийся миксер, на фоне которого Хрущев с его переданным Крымом может лишь нервно грызть в сторонке кукурузный початок.
Результат столь блестящей административно-территориальной политики вполне известен - к 1989 году армяне Нагорного Карабаха запускают движение по воссоединению с Арменией, Азербайджан их отпускать совершенно не желает. К слову сказать, Москва безоговорочно примет сторону Азербайджана и будет упираться рогом до последнего, и, конечно, тогда самыми активными сторонниками воссоединения Нагорного Карабаха и Армении станут американцы. Ну а к 1991 году мнение Москвы перестанет беспокоить кого бы то ни было и начнется совсем не первая война, в результате которой возникнет Нагорно-Карабахская Республика, она же Республика Арцах.
В 1989 году в Нагорном Карабахе, как я уже писал, 21% населения составляли азербайджанцы. По состоянию на 2015 год данные о проживающих в Нагорно-Карабахской Республике азербайджанцах отсутствуют.
В XIII веке можно уверенно говорить о появлении на этих землях предков второй стороны конфликта - тюркских кочевников. Хотя Карабах является безусловным центром армянской культуры, с государственностью дело обстоит намного сложнее. В XVIII веке власть над Карабахом захватывают тюркские ханы. Начинается отток армянского населения, на смену ему появляются тюркские переселенцы. В это же время можно говорить, что на территории современного Азербайджана возникает, собственно, Азербайджан - самобытная тюркская народность, говорящая на азербайджанском языке.
Конец этим безобразиям положат русские войска, которые, не вдаваясь в подробности, расколошматят всех несогласных и присоединят к себе и тех, и этих, и вообще всех подряд. Так азербайджанцы и армяне станут подданными одной империи. Карабах оказывается разделен на две части. Первая из них, равнинная, населена преимущественно азербайджанцами, и в дальнейшей истории особой роли не сыграет. А вот Нагорный Карабах - земля, где исторически проживают именно армяне.
СССР и его национальная политика
В 1917 году Российская империя прекратила свое существование. Возникают два новых государства - Республика Армения и Азербайджанская Демократическая Республика. Взаимные территориальные претензии приводят к вооруженному конфликту, одним из центров которого становится Карабах. Какое-то время армяне и азербайджанцы здесь ухитрялись уживаться более-менее мирно. Относительный покой нарушили турки, которые стремились помочь Азербайджану установить контроль над Карабахом. Да, я по-прежнему пишу про начало ХХ века.
Впрочем, туркам активничать в регионе удалось недолго. Первая мировая подошла к концу, но на смену туркам уже спешили англичане, которым не терпелось установить контроль над регионом. Закончилось все примерно так же, как и в XVIII веке - конец всем безобразиям положила РККА, которая, не вдаваясь в подробности, расколошматила всех несогласных и присоединила и тех, и других. Армения и Азербайджан снова оказались в составе одного государства.
Советская власть проводила различную политику - иногда разумную, а иногда ошибочную. Временами слишком жесткую, порой чрезмерно авантюрную - но, в конце концов, не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Но вот национальную политику советской власти иначе как вконец упоротую охарактеризовать трудно. И вопрос принадлежности Карабаха исключением не стал. Первое решение оказалось неожиданно здравым - если равнинный Карабах оставался в составе Азербайджана, то Нагорный было решено передать Армении... Но уже на следующий день советская власть одумалась. Из населенной почти исключительно армянами территории Нагорного Карабаха была сформирована Автономная область Нагорного Карабаха (в последствии - Нагорно-Карабахская автономная область) в составе Азербайджана. И это при том, что согласно переписи от 1923 года 94% населения НКАО - армяне.
К 1989 году численность азербайджанцев, проживающих в НКАО, увеличится до 21,5% - нетрудно догадаться, что это стало следствием прямой и целенаправленной политики руководства Азербайджанской ССР. Хочу напомнить, что к моменту вхождения Нагорного Карабаха в состав Азербайджана между двумя народами уже хватало крови: этнические чистки друг другу устраивали и те, и другие в немалых количествах. Хотя, конечно, до того кошмара, какой творили в 1915 году турки, дело не дошло.
При этом некоторые коммунистически одаренные граждане уже спешат тулить цитаты Сталина об армяно-азербайджанском конфликте - дескать, читайте, дураки, что мудрый кавказский старец говорит. Мне, честно говоря, подобный подход кажется приветом из дурдома - мудрый старец походя запустил взбесившийся миксер, на фоне которого Хрущев с его переданным Крымом может лишь нервно грызть в сторонке кукурузный початок.
Результат столь блестящей административно-территориальной политики вполне известен - к 1989 году армяне Нагорного Карабаха запускают движение по воссоединению с Арменией, Азербайджан их отпускать совершенно не желает. К слову сказать, Москва безоговорочно примет сторону Азербайджана и будет упираться рогом до последнего, и, конечно, тогда самыми активными сторонниками воссоединения Нагорного Карабаха и Армении станут американцы. Ну а к 1991 году мнение Москвы перестанет беспокоить кого бы то ни было и начнется совсем не первая война, в результате которой возникнет Нагорно-Карабахская Республика, она же Республика Арцах.
В 1989 году в Нагорном Карабахе, как я уже писал, 21% населения составляли азербайджанцы. По состоянию на 2015 год данные о проживающих в Нагорно-Карабахской Республике азербайджанцах отсутствуют.
Источник:
Ссылки по теме:
- Студенты Оксфорда так страдают по Джорджу Флойду, что аж учиться не могут
- Мамаша устроила скандал: дочке не дали погладить собаку-поводыря
- Китайский ресторан извинился за то, что заставлял посетителей взвешиваться
- Погром "Чёрной Уолл-стрит": забытая американцами резня
- Британку выгнали из сауны за сексапильность
Метки: Нагорный Карабах история конфликт
46
Понравилось46
Новости партнёров
Загрузка...
Империя российская практически всюду разрушала, вывозила и палила все культурные наследия присоединённых национальностей, и себя возвеличить и чтоб бунтовать сложней было.
Комуняцкая власть пошла по накатанной столетиями колее, в 1ю мировую, как-только в Киеве создали УНР, на следующий день создали в Харькове псевдореспублику, аля нынешние лнр-ия и днр-ия.
Во 2ю мировую собирались взорвать весь культурный центр Киева при отступлении и большей частью сделали это. Помешали пришедшие немцы. А ряженые "бандеровцы" сжигающие сёла, так это вообще любимый приём чекистов.
В январе 1990го также "политика" медведя, шумят - вышел перемочил всех подряд, чтоб заткнулись. Разбираться в национальных противоречиях - не медвежье, не имперское дело.
Наций быть не должно кроме великой имперской.
Так что Карабах, это самая обычная ситуация на окраине бывшей империи
За подобную чушь, кроме минусов тебе тут ловить нечего.
А люди что, живут себе и живут, или каждый армянин или азербайджанец спит и видит, как ему без карабаха то?
Не буду писать про то, что хаи ( как себя называют армяне) не имеют ничего общего с хурритами (Урарту) и армянами.
Вопрос в другом. Кто является автохонами и с какого времени считать?
Разве не было покорения Сибири казаками? А может тогда вообще татаро-монголам на пол мира предъяву кинуть? Дело в другом. Если какая-то часть решила отделиться, то это не значит, что больше 250 тыс азербайджанцев должны были покинуть свои земли ( по неоф. данным цифра около 1 млн). Это же не значит, что нужно было устраивать геноцид в Ходжалах. Нужно было проводить мирный референдум и выбирать с кем жить дальше.
Для сравнения посмотрим национальный состав обоих стран.
Национальность числен-ность Доля %
Армяне 2 961 801 98,11 %
Езиды 35 308 1,17 %
Русские 11 911 0,39 %
Азербайджан
удины 2441 0,04
хиналугцы 2200 0,02
другие 31 400 0,11
Русских в Армении столько же сколько в Азербайджане удинов ( многие наверное и не слышали о такой национальности)
И визжат про армянские земли.
Блин, почему и откуда они взяли, что это их земли?
======================
Думаю на этом историческом "открытии" стоит закончить наше общение.
Название «Золотая Орда» впервые было употреблено в 1566 году в историко-публицистическом сочинении «Казанская история», когда самого единого государства уже не существовало. Оно разделилось на многочисленые Ханства.
Так что Золотая Орда это НЕ ГОСУДАРСТВО.
За сим закончу не обижаясь и не обижая.
История всегда интересна.
Увидимся еще надеюсь
==================
Понятно, жертвы ЕГЭ историю по американским фильмам изучают
Ничего не сказано про тот исход который устроили армяне азербайджанцам в 50-х годах
Кстати, российские войска помогали армянами в войне 90х, да и кроме собственно нагорного Карабаха армяне захватили и приграничные территории