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Нагорный Карабах: история конфликта

Нагорный Карабах: история конфликта (2 фото)

Автор:
02 октября 2020 12:13
Метки: Нагорный Карабах   история   конфликт   
1688
2
Мне кажется немного странным начинать разговор о современном военном конфликте с отсылок ко временам античности. Тем не менее, без этого не обойтись. Армения - современница Римской империи. Не то чтобы преданья седины глубокой были столь уж необходимы для понимания разгорающейся на наших глазах войны, но начинать придется именно оттуда.

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Метки: Нагорный Карабах   история   конфликт   
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_I_am_an_albatross 3 дня назад
Почему непонятна политика совкового руководства. Московия, ещё когда только нарисовалась на болотах, поднялась на том что разжигала конфликты у соседей, а потом типа великий объединитель, подминала их и всё время старалась перемешать население, чтобы была одна сплошная орда. Во времена золотой орды фактически являлась её частью. Т.к. докладывала хану о соседях, вот у нас тут княжество в раздорах, самое время трухануть. А московский "патриархат" не получил томос, т.к. активно в этом участвовал. Просто сами себя объявили патриархатом. И подставь другую щёку это оттуда, дань хану сама начала возить московия, и своей церковью других к этому подбивала.
Империя российская практически всюду разрушала, вывозила и палила все культурные наследия присоединённых национальностей, и себя возвеличить и чтоб бунтовать сложней было.
Комуняцкая власть пошла по накатанной столетиями колее, в 1ю мировую, как-только в Киеве создали УНР, на следующий день создали в Харькове псевдореспублику, аля нынешние лнр-ия и днр-ия.
Во 2ю мировую собирались взорвать весь культурный центр Киева при отступлении и большей частью сделали это. Помешали пришедшие немцы. А ряженые "бандеровцы" сжигающие сёла, так это вообще любимый приём чекистов.
В январе 1990го также "политика" медведя, шумят - вышел перемочил всех подряд, чтоб заткнулись. Разбираться в национальных противоречиях - не медвежье, не имперское дело.
Наций быть не должно кроме великой имперской.
Так что Карабах, это самая обычная ситуация на окраине бывшей империи
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2k
Allmaster 3 дня назад
Перекатана с википедии инфа, а там тоже, непонятно что откуда взялось. Конфликт этот уже настолько сторонами в головах населения выкручен, что хрен поймешь как разрулить. Это по башке правителям нужно давать, от них это идет...
А люди что, живут себе и живут, или каждый армянин или азербайджанец спит и видит, как ему без карабаха то?
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8
Stormy 3 дня назад
Мне вот другое интересно.
Не буду писать про то, что хаи ( как себя называют армяне) не имеют ничего общего с хурритами (Урарту) и армянами.
Вопрос в другом. Кто является автохонами и с какого времени считать?
Разве не было покорения Сибири казаками? А может тогда вообще татаро-монголам на пол мира предъяву кинуть? Дело в другом. Если какая-то часть решила отделиться, то это не значит, что больше 250 тыс азербайджанцев должны были покинуть свои земли ( по неоф. данным цифра около 1 млн). Это же не значит, что нужно было устраивать геноцид в Ходжалах. Нужно было проводить мирный референдум и выбирать с кем жить дальше.
Для сравнения посмотрим национальный состав обоих стран.
Национальность числен-ность Доля %
Армяне 2 961 801 98,11 %
Езиды 35 308 1,17 %
Русские 11 911 0,39 %

Азербайджан
удины 2441 0,04
хиналугцы 2200 0,02
другие 31 400 0,11

Русских в Армении столько же сколько в Азербайджане удинов ( многие наверное и не слышали о такой национальности)
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15k
Robin Hood Stormy 3 дня назад
На счет "...не буду писать..." и правильно будешь делать. Не пиши. Не твое это. Особенно про национальный состав. И про самоназвание.

На счет "...не буду писать..." и правильно будешь делать. Не пиши. Не твое это. Особенно про национальный состав. И про самоназвание.
На счет "...не буду писать..." и правильно будешь делать. Не пиши. Не твое это. Особенно про национальный состав. И про самоназвание.
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8
Stormy Robin Hood 3 дня назад
и в чем логика ответа?))
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6k
albedo 3 дня назад
Ваня, Армяне почти как евреи, не имели государства 800 лет.
И визжат про армянские земли.
Блин, почему и откуда они взяли, что это их земли?
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6k
albedo Алекс 3 дня назад
Золотая Орда то же была Ханством но не была Государством.
======================
Думаю на этом историческом "открытии" стоит закончить наше общение.
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10k
Алекс albedo 3 дня назад
Так же как и на доисторическим Азербайджаном
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10k
Алекс albedo 3 дня назад
И прежде чем брать в кавычки слово открытие все таки посоветую вам побольше читать. И повнимательнее.
Название «Золотая Орда» впервые было употреблено в 1566 году в историко-публицистическом сочинении «Казанская история», когда самого единого государства уже не существовало. Оно разделилось на многочисленые Ханства.
Так что Золотая Орда это НЕ ГОСУДАРСТВО.
За сим закончу не обижаясь и не обижая.
История всегда интересна.
Увидимся еще надеюсь
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15k
Robin Hood albedo 3 дня назад
Слышал звон да не знаешь где он. Кстати, слово "Персия" тебе ни о чем не говорит? Посмотри этот фильм. Хорошая картина. И этот тоже не мешало бы
Слышал звон да не знаешь где он. Кстати, слово "Персия" тебе ни о чем не говорит? Посмотри этот фильм. Хорошая картина. И этот тоже не мешало бы
Ссылка www.youtube.com
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6k
albedo Robin Hood 3 дня назад
Слышал звон да не знаешь где он. Кстати, слово "Персия" тебе ни о чем не говорит? Посмотри этот фильм. Хорошая картина. И этот тоже не мешало бы
==================
Понятно, жертвы ЕГЭ историю по американским фильмам изучают
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2k
Дрочер Полоумный 3 дня назад
Тут за армян однозначно. Азерам рекомендуется войти в состав Турции и успокоится.
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6k
Alexandr Barhudarov 3 дня назад
Предвзято и однобоко .
Ничего не сказано про тот исход который устроили армяне азербайджанцам в 50-х годах
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517
grihon Alexandr Barhudarov 3 дня назад
Да после миксера можно не читать.
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3k
☣️Месть печенегов☣️ 3 дня назад
Поверхностно, но пойдет


Кстати, российские войска помогали армянами в войне 90х, да и кроме собственно нагорного Карабаха армяне захватили и приграничные территории
Поверхностно, но пойдет Кстати, российские войска помогали армянами в войне 90х, да и кроме собственно нагорного Карабаха армяне захватили и приграничные территории
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15k
Robin Hood ☣️Месть печенегов☣️ 3 дня назад
А это не поверхностно. И ... кто воевал за Азербайджан. И вишенка на тортик - то как продовал своих солдатиков азерам в помосчЬ некто полкашка Шаманофф.
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KL11 3 дня назад
так себе анализ
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864
Andrey G KL11 3 дня назад
Что значит так себе, сказали ведь, что Сталин виноват. Что ещё?
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