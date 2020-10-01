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Чиновник засобирался на ПМЖ в Канаду и его взяла ФСБ

Чиновник засобирался на ПМЖ в Канаду и его взяла ФСБ (3 фото)

Автор:
01 октября 2020 15:45
Метки: взяла   канада   пмж   фсб   чиновник   
2338
3
Ну, а как иначе? У нас только так и надо и даже еще жестче. Потому как надоело слушать про то, что возбудили дело против чиновника, а он каким-то образом уже оказывается за границей со всеми деньгами и потом ни посадки ни возвращенных денег.

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Метки: взяла   канада   пмж   фсб   чиновник   
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47  комментариев
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2k
ваня панкин 4 дня назад
когда их проворовавшихся и зажравшихся чинуш начнут вешать на столбах?..
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7k
Bely 3 дня назад
тупой это ход, а не умный. открыто воровал, покупал недвижку, а потом решил валить.
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1k
ShySteR 3 дня назад
Подгорать начало) Иначе , досиди в кресле депутатский срок , подай в отставку , потом годик попинай известный орган и уезжай.... Эх , всему учить надо)
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1k
Михаил 4 дня назад
три квартиры, пять дач, 4 машины, вот это состояние
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1k
Михаил 4 дня назад
ФСБшники статистику поднимают?
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12k
Kost 4 дня назад
Хозработы по городу, пока наворованное не отработает.
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8k
Сергей Попов 4 дня назад
Исключить свободное хождение валюты и полностью контролировать зарубежные переводы. И все, сразу коррупционеров станет на порядки меньше.
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2k
Сергей Сергей Попов 3 дня назад
А как тогда государственные мужи, типа Шувалова на личном самолете , собачек корги повезут на выставку в Европу...?
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8k
Сергей Попов Сергей 3 дня назад
Такие "деятели" могу сразу становиться диссидентами и ехать на все 4 стороны. Никакого смысла нет их держать (и содержать).
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2k
Сергей Сергей Попов День назад
Пишите сразу, построить кооммунизм, что бы наступило всеобщее благоденствие...
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8k
Сергей Попов Сергей День назад
Достаточно просто социализма.
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2k
мемфрид 4 дня назад
Его надо в клетке по Ленобласти прокатить, чтобы жители развалин обворованных в его тухлыми яйцами покидали
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4k
Злобный 4 дня назад
Чиновник засобирался на ПМЖ в Канаду и его взяла ФСБ
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7k
HUBLOT 4 дня назад
Взял не почину, получил показательный арест. Типа, мы боремся...
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−658
Dmitry Kurtov 4 дня назад
1k Коровьев Фагот Dmitry Kurtov Час назад Он-то сам нах не нужен, а вот денежки, которые с собой, очень даже были бы нужны.
------------------------------------------------
Да и деньги, которые он с собой привезет, тоже не нужны. У нас любой фермер побогаче его будет. Его же прими с его деньгами, а потом возись с выдачей обратно через Интерпол. И жутко интересно, как он деньги легализовывать здесь собирался. Проверяют здесь достаточно строго. Шанс был только оставить деньги на счетах в Европе, в Швейцарии. Швейцарские гномы до происхождения денег не докапываются. Ну привез бы он, допустим, миллион канадских, ну так здесь это - не сумма. К этому приближается почти весь средний класс.
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361
пенс 4 дня назад
Я что то не понял. Если бы не собрался на пмж в Канаду , то все было бы шито крыто?
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6k
Василий пенс 4 дня назад
Типа, схема палится не сразу.
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2k
Сергей пенс 3 дня назад
Дело то не в том что сумма в Канаде небольшая. Дело в том что здесь обман и с подрядчиками не расчитались бы..
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7k
Пётр 4 дня назад
Ссылка www.youtube.com
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228
чокнутый Пётр 4 дня назад
жИглов бл.ять..
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36k
Войнов чокнутый 4 дня назад
И Шорапов...
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8k
Andrey Komarov Пётр 4 дня назад
Манька Аблигация ещё
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15k
Alush Пётр 4 дня назад
Кырпич.
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1k
zloikrot Andrey Komarov 3 дня назад
...А-блигация или О-блигация?...какая облигация? ты че, с ума сошла? пиши :я, марья афанасьевна колыванова...
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−658
Dmitry Kurtov 4 дня назад
Блин, вот ну нахер он в Канаде нужен?
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1k
Коровьев Фагот Dmitry Kurtov 4 дня назад
Он-то сам нах не нужен, а вот денежки, которые с собой, очень даже были бы нужны.
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1k
Михаил Коровьев Фагот 4 дня назад
Где денежки то, 13 лямов?
Да тут через одного если всё продать половина точно будет. А у каждого десятого и того больше.
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4k
crossnet2013 4 дня назад
[мат] ублюдк... КАЗНИТЬ !!! и по первому каналу в прайм тайм показать вместо малахова.
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−12
不高不矮不胖不瘦不三不四，没前没后没脸没皮没心没肺！ 4 дня назад
да просто пахану мзду не заплатил вот и хотел дать деру
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4k
Акуна 4 дня назад
Традиционное воровство "ремонтных" денег во всех регионах поголовно, в данном случае предположительно сведение счётов.
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28k
Alex 4 дня назад
По старой-Русской традиции перед дорогой нужно присесть
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1k
прохожий Alex 4 дня назад
смешно)
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9k
Bill 4 дня назад
А в администрации Выборского р-на рассказывают об этом совсем по другому.
В ходе внутренней проверки было установлено что Болучевский перевел часть средств за невыполенную работу. Глава администрации Геннадий Орлов пригласил Болучевского на заседание совета депутатов и потребовал объяснений. Припертый фактами к стенке, Болучевский сознался. Орлов тут же позвонил в полицию и пригласил силовиков.
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44k
Albert GER Bill 4 дня назад
ты ожидал шо он скажет "я лох и проипал в своей конторе всё" или "я с ним вместе делал"?
единственный вариант для главы администрации.
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9k
Bill Albert GER 4 дня назад
Ему не нужно было говорить "я проипал всё", потому что 13 млн - это не "всё" для целого района.
Но там гораздо смешнее разворачивается. Болучевский в полиции заявил что украл 712 млн. Но администрация и полиция до сих пор не могут найти что Болучевский мог бы еще украсть: все контракты выполнены, работы сданы.
Похоже, он решил немного потролить администрацию. Ну, или решил что лучше сидеть в камере предварительного заключения, чем в тюрьме.
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7k
Шурум-бурум 4 дня назад
пока не расстреливают - фигня всё это...
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40k
zloykoyot Шурум-бурум 4 дня назад
В Китае расстреливают, но воров меньше не становится. Иначе бы давно всех перестреляли. В расстрелах только один плюс - что именно вот эта гнида точно воровать больше не станет.
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7k
Шурум-бурум zloykoyot 4 дня назад
как там в Китае с экономикой и демографией?! много китайских чиновников сбежало на запад с миллиардами ворованных у государства денег?! и т.д...
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40k
zloykoyot Шурум-бурум 4 дня назад
А причём тут экономика и демография?
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7k
Шурум-бурум zloykoyot 4 дня назад
Чиновник засобирался на ПМЖ в Канаду и его взяла ФСБ
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1k
zloikrot zloykoyot 3 дня назад
для китая и миллион расстрелянных- мелочь. но вроде не так и много казнили, явно меньше миллиона.
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219
Тюлень Боевой 4 дня назад
Чиновник засобирался на ПМЖ в Канаду и его взяла ФСБ
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52k
Racer777 4 дня назад
Подобные новости стали регулярно выходить в разных инфо - источниках.
И это ХОРОШО. Те, кто виноват теряет сон и начинает совершать глупости. Те, кто планирует приступить к процессам воровства, будут думать, прежде чем что-то совершить.
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3k
Фомич Racer777 4 дня назад
Сдается мне,что там все проще и я уже об этом писал. Воруют все,раз или два в год садятся за стол с сеторами,где написаны их фамилии.Ведущий прокурор раскручивает колесо и стрелка указывает на одного,которого публично "изобличают". А потом все идут воровать дальше с надеждой,что в следующий раз не выпадет его фамилия )))
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