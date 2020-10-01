Чиновник засобирался на ПМЖ в Канаду и его взяла ФСБ

Ну, а как иначе? У нас только так и надо и даже еще жестче. Потому как надоело слушать про то, что возбудили дело против чиновника, а он каким-то образом уже оказывается за границей со всеми деньгами и потом ни посадки ни возвращенных денег.
В связи с этим делом бывший сотрудник ФСБ Сергей Данилов сообщил в СМИ, что в его распоряжении была агентура, состоявшая из работников загсов, архивов, паспортных столов, домоуправлений, военкомата и пр. Когда госслужащий начинает собирать документы для ПМЖ (а это большой объем бумаг из разных инстанций), кто-то из агентов обязательно об этом сообщит.
Нормально же...
Недостачу рекордной для Ленобласти суммы в муниципальном округе «Выборгский район», как следует из заявлений СК РФ и прокуратуры Ленобласти, обнаружили 11 сентября. Это произошло в результате негласной проверки сотрудников УФСБ СПб и области, которые заинтересовались имущественным положением председателя Комитета финансов Александра Болучевского. Чиновник, по предположительной информации, полученной редакцией от источника в питерском управлении ФСБ, стал собирать документы для подачи прошения о постоянном месте жительства в Канаде, чем и привлек внимание сотрудников безопасности.
Нормально же...
Недостачу рекордной для Ленобласти суммы в муниципальном округе «Выборгский район», как следует из заявлений СК РФ и прокуратуры Ленобласти, обнаружили 11 сентября. Это произошло в результате негласной проверки сотрудников УФСБ СПб и области, которые заинтересовались имущественным положением председателя Комитета финансов Александра Болучевского. Чиновник, по предположительной информации, полученной редакцией от источника в питерском управлении ФСБ, стал собирать документы для подачи прошения о постоянном месте жительства в Канаде, чем и привлек внимание сотрудников безопасности.
В собственности две трехкомнатные квартиры, 7 земельных участков (5 под индивидуальное строительство, 2 для ведения сельскохозяйственной деятельности), 3 жилых дома и 4 транспортных средства общей стоимостью 13 млн рублей. Такую же сумму наличными сотрудники правоохранительных органов обнаружили во время обыска в его доме.
Подобное благосостояние для чиновника даже районного уровня не редкость. Высокая зарплата (хотя 500 тысяч в месяц для председателя районного комитета все-таки многовато), жена занимается бизнесом. На многочисленные дома, участки и квартиры могли бы и не обратить внимания, но когда Болучевский, по словам источника в ФСБ, начал собирать документы на ПМЖ, сотрудники безопасности копнули поглубже и выяснили, что основные дорогостоящие покупки чиновник сделал в последние два года. Причем расплачивался, как сообщил источник в прокуратуре, не банковскими картами, а наличными деньгами. Этот факт вызвал подозрение, и чекисты начали проверять деятельность Болучевского в администрации.
Деньги чиновник решил изъять из средств, выделяемых на капитальный и текущий ремонт зданий. Как признал один из сотрудников СК РФ по Ленинградской области, это был довольно умный ход.
«Ремонты, особенно капитальные, — дело долгое и финансируются поэтапно, — рассказал источник «Новой». — Болучевский и его подельники (а то, что заниматься хищениями в одиночку он не мог, нам совершенно ясно) оформляли акты выполненных работ на ремонтируемых объектах задолго до их выполнения. Деньги на оплату по фальшивым актам приемки переводились не подрядчикам, а на фирмы-однодневки, подконтрольные Болучевскому. Часть обналичивалась, часть уходила на неизвестные счета.
Если бы не проверка ФСБ, эти хищения могли бы быть выявлены лишь при необходимости расплатиться с реальными исполнителями работ. Скорее всего, Болучевский думал, что к тому времени он уже будет недосягаем для ленинградских правоохранительных органов.
Все это, и даже больше, по отношению к подозреваемым чиновникам нужно было делать лет на 20 раньше, тогда бы у нас не сформировался огромный список сбежавших с деньгами в Англию и США.
Подобное благосостояние для чиновника даже районного уровня не редкость. Высокая зарплата (хотя 500 тысяч в месяц для председателя районного комитета все-таки многовато), жена занимается бизнесом. На многочисленные дома, участки и квартиры могли бы и не обратить внимания, но когда Болучевский, по словам источника в ФСБ, начал собирать документы на ПМЖ, сотрудники безопасности копнули поглубже и выяснили, что основные дорогостоящие покупки чиновник сделал в последние два года. Причем расплачивался, как сообщил источник в прокуратуре, не банковскими картами, а наличными деньгами. Этот факт вызвал подозрение, и чекисты начали проверять деятельность Болучевского в администрации.
Деньги чиновник решил изъять из средств, выделяемых на капитальный и текущий ремонт зданий. Как признал один из сотрудников СК РФ по Ленинградской области, это был довольно умный ход.
«Ремонты, особенно капитальные, — дело долгое и финансируются поэтапно, — рассказал источник «Новой». — Болучевский и его подельники (а то, что заниматься хищениями в одиночку он не мог, нам совершенно ясно) оформляли акты выполненных работ на ремонтируемых объектах задолго до их выполнения. Деньги на оплату по фальшивым актам приемки переводились не подрядчикам, а на фирмы-однодневки, подконтрольные Болучевскому. Часть обналичивалась, часть уходила на неизвестные счета.
Если бы не проверка ФСБ, эти хищения могли бы быть выявлены лишь при необходимости расплатиться с реальными исполнителями работ. Скорее всего, Болучевский думал, что к тому времени он уже будет недосягаем для ленинградских правоохранительных органов.
Все это, и даже больше, по отношению к подозреваемым чиновникам нужно было делать лет на 20 раньше, тогда бы у нас не сформировался огромный список сбежавших с деньгами в Англию и США.
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Да и деньги, которые он с собой привезет, тоже не нужны. У нас любой фермер побогаче его будет. Его же прими с его деньгами, а потом возись с выдачей обратно через Интерпол. И жутко интересно, как он деньги легализовывать здесь собирался. Проверяют здесь достаточно строго. Шанс был только оставить деньги на счетах в Европе, в Швейцарии. Швейцарские гномы до происхождения денег не докапываются. Ну привез бы он, допустим, миллион канадских, ну так здесь это - не сумма. К этому приближается почти весь средний класс.
В ходе внутренней проверки было установлено что Болучевский перевел часть средств за невыполенную работу. Глава администрации Геннадий Орлов пригласил Болучевского на заседание совета депутатов и потребовал объяснений. Припертый фактами к стенке, Болучевский сознался. Орлов тут же позвонил в полицию и пригласил силовиков.
единственный вариант для главы администрации.
Но там гораздо смешнее разворачивается. Болучевский в полиции заявил что украл 712 млн. Но администрация и полиция до сих пор не могут найти что Болучевский мог бы еще украсть: все контракты выполнены, работы сданы.
Похоже, он решил немного потролить администрацию. Ну, или решил что лучше сидеть в камере предварительного заключения, чем в тюрьме.
И это ХОРОШО. Те, кто виноват теряет сон и начинает совершать глупости. Те, кто планирует приступить к процессам воровства, будут думать, прежде чем что-то совершить.