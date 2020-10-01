Чиновник засобирался на ПМЖ в Канаду и его взяла ФСБ

В собственности две трехкомнатные квартиры, 7 земельных участков (5 под индивидуальное строительство, 2 для ведения сельскохозяйственной деятельности), 3 жилых дома и 4 транспортных средства общей стоимостью 13 млн рублей. Такую же сумму наличными сотрудники правоохранительных органов обнаружили во время обыска в его доме.



Подобное благосостояние для чиновника даже районного уровня не редкость. Высокая зарплата (хотя 500 тысяч в месяц для председателя районного комитета все-таки многовато), жена занимается бизнесом. На многочисленные дома, участки и квартиры могли бы и не обратить внимания, но когда Болучевский, по словам источника в ФСБ, начал собирать документы на ПМЖ, сотрудники безопасности копнули поглубже и выяснили, что основные дорогостоящие покупки чиновник сделал в последние два года. Причем расплачивался, как сообщил источник в прокуратуре, не банковскими картами, а наличными деньгами. Этот факт вызвал подозрение, и чекисты начали проверять деятельность Болучевского в администрации.



Деньги чиновник решил изъять из средств, выделяемых на капитальный и текущий ремонт зданий. Как признал один из сотрудников СК РФ по Ленинградской области, это был довольно умный ход.



«Ремонты, особенно капитальные, — дело долгое и финансируются поэтапно, — рассказал источник «Новой». — Болучевский и его подельники (а то, что заниматься хищениями в одиночку он не мог, нам совершенно ясно) оформляли акты выполненных работ на ремонтируемых объектах задолго до их выполнения. Деньги на оплату по фальшивым актам приемки переводились не подрядчикам, а на фирмы-однодневки, подконтрольные Болучевскому. Часть обналичивалась, часть уходила на неизвестные счета.



Если бы не проверка ФСБ, эти хищения могли бы быть выявлены лишь при необходимости расплатиться с реальными исполнителями работ. Скорее всего, Болучевский думал, что к тому времени он уже будет недосягаем для ленинградских правоохранительных органов.



Все это, и даже больше, по отношению к подозреваемым чиновникам нужно было делать лет на 20 раньше, тогда бы у нас не сформировался огромный список сбежавших с деньгами в Англию и США.