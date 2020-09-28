СМИ: Турция послала в помощь Азербайджану 1,5 тысячи «головорезов» из Сирии

Сообщается, что данные боевики зарекомендовали себя после обстрелов христианских кварталов Алеппо и участии в военных преступлениях. Сирийские спецслужбы уверены, что жертвами «Дивизии Султана Мурада» с 2015 по 2016 год могли стать около 1 тысячи мирных сирийцев. Также бойцы данного формирования принимали участие в войне против курдских отрядов.

«Проще говоря, Эрдоган отправил на армяно-азербайджанский фронт опытных головорезов», - утверждает WarGonzo.

Факт переброски сирийских боевиков в Азербайджан еще 22 сентября подтверждала журналистка Линдси Снелл, которая и опубликовала фото участников протурецкого формирования.

Ну и так же не будет забывать информацию о том, что после последних совместных военных учений Турции и Азербайджана, самолеты F-16 остались на аэродромах Азербайджана. А это на минуточку страна НАТО.