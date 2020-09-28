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СМИ: Турция послала в помощь Азербайджану 1,5 тысячи «головорезов» из Сирии

СМИ: Турция послала в помощь Азербайджану 1,5 тысячи «головорезов» из Сирии (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 сентября 2020 15:20
Метки: азербайджан   армения   конфликт   турция   
499
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1

Турция перебросила из Сирии в Азербайджан 1,5 тысячи боевиков из Сирии, они будут принимать участие в вооруженном конфликте с Арменией, сообщает Telegram-канал WarGonzo. Речь идет о бойцах из идлибских протурецких группировок, и, в частности, о «Дивизии Султана Мурада».

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Метки: азербайджан   армения   конфликт   турция   
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20  комментариев
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7k
albedo 2 дня назад
Теперь очередь России послать в Армению армянских головорезов с рынков Сочи и других городов Краснодарского Края.
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2k
mobi dic День назад
помнится алиев заметил ,про своих же сограждан.как на площади так все за войну и каждый патриот. а вот в военкомат пришло полтора добровольца. ну а чё, мандаринами торговать не с автоматом бегать.
хотя конечно лучше пусть торгуют мандарины-апельсины чем шмаляют друг в друга, без сарказма.
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2k
Азиз Ниязов День назад
А пердоган хитрец. Отработанный материал решил таким образом выпилить. Заодно армяшкам поднастрать
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12k
Максим День назад
россия посылает на донбас солдат в помощь, почему турция не может?
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2k
mobi dic Максим День назад
фотографий не будет,плёнка в мобиле закончилась?)
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12k
Владислав Грецов 2 дня назад
там их и похоронят...
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165
andrey 2 дня назад
Эрдоган молодец !
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397
Полнооборудованный лосось 2 дня назад
С каких пор в Азербайджане левостороннее движение на дорогах?
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7k
albedo Полнооборудованный лосось 2 дня назад
Настоящие джигиты всегда ездят по встречке и на красный. (шутка)
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189
Serega Tim 2 дня назад
снова наплыв беженцев в Россию будет, пора депортировать нелегалов на их родину и закрыть границу
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7k
Ден 2 дня назад
Всем Армянам и Азербайджанцам в России нужно ехать защищять свою родину
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76
Евгений Эдельштейн Ден 2 дня назад
Свою родину!)))
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42k
SinigamiRuuk 2 дня назад
Вот РФ тут сложнее всего.
С одной стороны Армения в ОДКБ, с другой стороны Азеры одни из самых лояльных покупателей нашего оружия.
И представить в теории, что Азеры стирают с карты Армению, ну так себе расклад. С точки зрения транзитных потоков того же оружия на ближний восток...
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3k
Александр Зотов SinigamiRuuk 2 дня назад
продавать и тем и этим
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2k
Aleksandr Surovyy SinigamiRuuk 2 дня назад
Нагорный Карабах (НКР) не является территорией Армении. Соответственно, Договором ОДКБ не предусмотрено вмешательство России и др. членов Договора.
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15k
Robin Hood Aleksandr Surovyy 24 часа назад
Город Варденис. Это уже Армения и азера его уже бомбили https://yandex.ru/maps/geo/772054535/?from=tabbar&ll=45.733914,40.177983&source=serp_navig&z=14https://yandex.ru/maps/geo/772054535/?from=tabbar&ll=45.733914,40.177983&source=serp_navig&z=14
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15k
Robin Hood Aleksandr Surovyy 24 часа назад
https://riafan.ru/1316268-azerbaidzhan-nanes-udar-po-mirnym-zhitelyam-v-vardenise-est-zhertvy?utm_source=yxnews&utm_medium=desktophttps://riafan.ru/1316268-azerbaidzhan-nanes-udar-po-mirnym-zhitelyam-v-vardenise-est-zhertvy?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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2k
Enotko Ytko 2 дня назад
видимо скоро аллея мучеников в Баку разрастется
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