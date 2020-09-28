СМИ: Турция послала в помощь Азербайджану 1,5 тысячи «головорезов» из Сирии

Турция перебросила из Сирии в Азербайджан 1,5 тысячи боевиков из Сирии, они будут принимать участие в вооруженном конфликте с Арменией, сообщает Telegram-канал WarGonzo. Речь идет о бойцах из идлибских протурецких группировок, и, в частности, о «Дивизии Султана Мурада».
Сообщается, что данные боевики зарекомендовали себя после обстрелов христианских кварталов Алеппо и участии в военных преступлениях. Сирийские спецслужбы уверены, что жертвами «Дивизии Султана Мурада» с 2015 по 2016 год могли стать около 1 тысячи мирных сирийцев. Также бойцы данного формирования принимали участие в войне против курдских отрядов.
«Проще говоря, Эрдоган отправил на армяно-азербайджанский фронт опытных головорезов», - утверждает WarGonzo.
Факт переброски сирийских боевиков в Азербайджан еще 22 сентября подтверждала журналистка Линдси Снелл, которая и опубликовала фото участников протурецкого формирования.
Ну и так же не будет забывать информацию о том, что после последних совместных военных учений Турции и Азербайджана, самолеты F-16 остались на аэродромах Азербайджана. А это на минуточку страна НАТО.
Источник:
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хотя конечно лучше пусть торгуют мандарины-апельсины чем шмаляют друг в друга, без сарказма.
С одной стороны Армения в ОДКБ, с другой стороны Азеры одни из самых лояльных покупателей нашего оружия.
И представить в теории, что Азеры стирают с карты Армению, ну так себе расклад. С точки зрения транзитных потоков того же оружия на ближний восток...