Албуров развёл нытье в соцсетях в надежде на донаты от наивных подписчиков

Более трех миллионов рублей на счетах последователя Навального Георгия Албурова было заблокировано по решению суда. Об этом хомяк из отдела расследований т.н. ФБК решил пожаловаться в своих соцстях.
Списание денежных средств было произведено в счет погашения убытков, которые понесли правоохранительные органы из-за усиленного режима работы в дни прошлогодних несанкционированных протестов.
Впрочем, Албуров не единственный, кто любит жаловаться своим подписчикам на все несправедливости этого мира. Вот и главная блондинка ФБК Любовь Соболь в начале сентября в своем Twitter начала ныть – мол, судебные приставы напомнили ей об уголовной ответственности, которая может последовать за невыплатой долга. Однако пока ныла, Люба не забывала строить из себя «жертву», которая борется с системой.
«В 2019 году во время избирательной кампании у меня был статус «свидетеля» по делу о массовых беспорядках, была большая вероятность, что сделают обвиняемой в организации. Тогда дело развалилось под общественным давлением. Теперь, видимо, хотят завести персональное дело за «долг», - заявила блонди.
Сразу видно «дипломированный юрист», впрочем, где Соболь и где юриспруденция.
В прошлом году и Албуров, и Соболь были в центре внимания не только СМИ, но правоохранительных органов. За лето блондинка организовала девять протестных акций. К слову, только три были согласованы с властями.
Не стоит и напоминать, что протесты привели к порче городского имущества, перекрытию дорог и столкновениям между демонстрантами и полицией. Теперь, согласно постановлению Симоновского районного суда Соболь и Албуров обязаны выплатить около пяти миллионов рублей в пользу ГУ МВД по Москве.
По факту Албуров и Соболь просто не хотят брать ответственность за свои действия, инициируя очередной сбор донатов. Однако перевелись нынче наивные зрители, никто теперь не поверит в нытье соратников Навального. Албурову предстоит самостоятельно ответить за нарушение закона.
«В 2019 году во время избирательной кампании у меня был статус «свидетеля» по делу о массовых беспорядках, была большая вероятность, что сделают обвиняемой в организации. Тогда дело развалилось под общественным давлением. Теперь, видимо, хотят завести персональное дело за «долг», - заявила блонди.
Сразу видно «дипломированный юрист», впрочем, где Соболь и где юриспруденция.
В прошлом году и Албуров, и Соболь были в центре внимания не только СМИ, но правоохранительных органов. За лето блондинка организовала девять протестных акций. К слову, только три были согласованы с властями.
Не стоит и напоминать, что протесты привели к порче городского имущества, перекрытию дорог и столкновениям между демонстрантами и полицией. Теперь, согласно постановлению Симоновского районного суда Соболь и Албуров обязаны выплатить около пяти миллионов рублей в пользу ГУ МВД по Москве.
По факту Албуров и Соболь просто не хотят брать ответственность за свои действия, инициируя очередной сбор донатов. Однако перевелись нынче наивные зрители, никто теперь не поверит в нытье соратников Навального. Албурову предстоит самостоятельно ответить за нарушение закона.
Авторский пост
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Ну норм, ничё так у либерасни подходцы %)
А эта бабулька в очках в курсе, что уже 2020 на дворе? А то она всё с призывами к безобразиям 2018 года ходит