Албуров развёл нытье в соцсетях в надежде на донаты от наивных подписчиков

Впрочем, Албуров не единственный, кто любит жаловаться своим подписчикам на все несправедливости этого мира. Вот и главная блондинка ФБК Любовь Соболь в начале сентября в своем Twitter начала ныть – мол, судебные приставы напомнили ей об уголовной ответственности, которая может последовать за невыплатой долга. Однако пока ныла, Люба не забывала строить из себя «жертву», которая борется с системой.



«В 2019 году во время избирательной кампании у меня был статус «свидетеля» по делу о массовых беспорядках, была большая вероятность, что сделают обвиняемой в организации. Тогда дело развалилось под общественным давлением. Теперь, видимо, хотят завести персональное дело за «долг», - заявила блонди.



Сразу видно «дипломированный юрист», впрочем, где Соболь и где юриспруденция.



В прошлом году и Албуров, и Соболь были в центре внимания не только СМИ, но правоохранительных органов. За лето блондинка организовала девять протестных акций. К слову, только три были согласованы с властями.



Не стоит и напоминать, что протесты привели к порче городского имущества, перекрытию дорог и столкновениям между демонстрантами и полицией. Теперь, согласно постановлению Симоновского районного суда Соболь и Албуров обязаны выплатить около пяти миллионов рублей в пользу ГУ МВД по Москве.



По факту Албуров и Соболь просто не хотят брать ответственность за свои действия, инициируя очередной сбор донатов. Однако перевелись нынче наивные зрители, никто теперь не поверит в нытье соратников Навального. Албурову предстоит самостоятельно ответить за нарушение закона.