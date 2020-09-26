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Албуров развёл нытье в соцсетях в надежде на донаты от наивных подписчиков

Албуров развёл нытье в соцсетях в надежде на донаты от наивных подписчиков (2 фото)

Автор:
26 сентября 2020 18:51
Метки: Митинги   ФБК   албуров   навальный   россия   соболь навальный   
206
2
Более трех миллионов рублей на счетах последователя Навального Георгия Албурова было заблокировано по решению суда. Об этом хомяк из отдела расследований т.н. ФБК решил пожаловаться в своих соцстях.

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Метки: Митинги   ФБК   албуров   навальный   россия   соболь навальный   
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4  комментария
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14k
Мойша 19 часов назад
Нажрал рожу - пусть попоститься.
Нажрал рожу - пусть попоститься.
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9k
Денис 6 часов назад
То есть эти ослы признают, что совершили правонарушение, но не хотят за это нести ответственность?
Ну норм, ничё так у либерасни подходцы %)
А эта бабулька в очках в курсе, что уже 2020 на дворе? А то она всё с призывами к безобразиям 2018 года ходит
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11k
робт 17 часов назад
чет е*блеты антикоррупционеров все шире и шире
надо пример с босса брать, новичковая диета всех стройнит

чет е*блеты антикоррупционеров все шире и шире надо пример с босса брать, новичковая диета всех стройнит
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19k
hebpat робт 4 часа назад
бородкой второй подбородок прикрывает
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