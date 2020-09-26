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Однажды мы сбили бомжа

Однажды мы сбили бомжа (2 фото)

Автор:
26 сентября 2020 14:19
Метки: Однажды   бомж   сбили   
528
2
Однажды мы сбили бомжа. За рулём находилась жена – в то время еще малоопытный водитель. Был поздний вечер, кромешная тьма, мы даже не поняли, что стало причиной удара – человек словно свалился с неба. Позже выяснилось, что он решил перебежать дорогу с противоположной стороны в тот момент, когда нас слепил встречный автомобиль. Бомж посмотрел лишь в его сторону, а наше приближение не учел. Он был пьян.

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Метки: Однажды   бомж   сбили   
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7  комментариев
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25k
Игорь 24 часа назад
Скатиться вниз можно быстро, потому что легко. А вот подниматься обратно гораздо тяжелее. Вообще достигать каких-то высот можно только имея определённый сильный стимул, если его нет то НИКТО не будет просто так напрягаться.
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11k
Алексей 15 часов назад
"Я купил ему новую одежду и отвел к стоматологу – своих зубов у него не было – пришлось сделать вставную челюсть."
С этого момента я понял что читаю сказку - кто знает стоимость подобных вмешательств, поймет.
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6k
Саша Смирнов 20 часов назад
Тяжело из болота
тащить бегемота.
Сколько волка не корми, а он всё в лес смотрит.
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35k
doker 20 часов назад
"но они просто предпочли жить как животные и сдохнуть как безродные псы."
Вот и вся разница. У одного могилка с фамилией, а у другого - нет.
И это весь смысл человеческой жизни?
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15k
Олег 21 час назад
В заголовке большая неточность - сбили не бомжа, сбили пешехода.
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9k
Taximaxi 23 часа назад
Ученые биологи(не британские),наблюдая за муравейником ,выяснили,что работает там от силы половина муравьев. Остальные старательно делают вид,что работают. Но при опасности муравейнику ,впрягаются все. А если война и все уставшие? Кто-то должен винтовку в руки и на фронт?
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20k
Ваня 23 часа назад
сколько я подобных видел и наоборот... если нету царя в голове - всё, кирдык...
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