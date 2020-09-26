Это вот настолько прекрасно, насколько и ожидаемо. А кто-то думал, что может быть иначе?
Счётная палата проверила исполнение госпрограммы развития Крыма и Севастополя в 2019 году и… пришла в уныние. Оказывается – вот сюрприз! – крымские чиновники совсем не такие патриоты, когда дело касается денег.
Счётная палата проверила исполнение госпрограммы развития Крыма и Севастополя в 2019 году и… пришла в уныние. Оказывается – вот сюрприз! – крымские чиновники совсем не такие патриоты, когда дело касается денег.
Эффективность госпрограммы развития Крыма, на которую государство заложило в прошлом году 127 млрд руб., оказалась настолько низкой, что «не подлежит оценке». Об этом говорится в заключении Счётной палаты по итогам проверки расходования средств федерального бюджета-2019.
Потратив 72% денег, чиновники провалили 75% плановых показателей, а по каждому пятому фактические результаты вообще не были представлены. Из запланированных на год объектов введено меньше половины (47,6%), а по отдельным проектам зафиксировано отставания в разы и в десятки раз, выяснили аудиторы. В частности, из 95,44 км анонсированных систем водоснабжения фактически заработали только 1,56 км. В детсадах и школах планировалось создать 16 тысяч новых мест, но по факту появилось только 7 тыс.
В рамках федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма и Севастополя из 24 целевых показателей плановые значения достигнуты только по двум. Это «пропускная способность каналов связи», обеспечивающих подключение Крыма к общероссийским сетям, и «доля одновременного охвата радиоконтролем космических аппаратов на геостационарной орбите, в том числе иностранных космических аппаратов». Очень важные вещи, да.
Короче, целевые показатели провалены, но деньги – освоены. Попали в хорошие руки. Давайте, в общем, ещё!
И ведь дадут. В июле 2020 года заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, находившийся с рабочей поездкой в Крыму, сообщил, что Крым и Севастополь дополнительно получат 300 млрд руб. по ФЦП. Сама программа продлена до 2024 года.
Удивлены?
Потратив 72% денег, чиновники провалили 75% плановых показателей, а по каждому пятому фактические результаты вообще не были представлены. Из запланированных на год объектов введено меньше половины (47,6%), а по отдельным проектам зафиксировано отставания в разы и в десятки раз, выяснили аудиторы. В частности, из 95,44 км анонсированных систем водоснабжения фактически заработали только 1,56 км. В детсадах и школах планировалось создать 16 тысяч новых мест, но по факту появилось только 7 тыс.
В рамках федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма и Севастополя из 24 целевых показателей плановые значения достигнуты только по двум. Это «пропускная способность каналов связи», обеспечивающих подключение Крыма к общероссийским сетям, и «доля одновременного охвата радиоконтролем космических аппаратов на геостационарной орбите, в том числе иностранных космических аппаратов». Очень важные вещи, да.
Короче, целевые показатели провалены, но деньги – освоены. Попали в хорошие руки. Давайте, в общем, ещё!
И ведь дадут. В июле 2020 года заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, находившийся с рабочей поездкой в Крыму, сообщил, что Крым и Севастополь дополнительно получат 300 млрд руб. по ФЦП. Сама программа продлена до 2024 года.
Удивлены?
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Метки: госпрограмма крым распил
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Ну да, в остальной России чиновники не воруют и работают на отлично!
Опять во всем виновата Украина
Что за мода все на хохлов переводить?
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Стоит учитывать санкции. Все крупные фирмы в Крыму не работают - Крым наш, но санкции это санкции. В результате какие то строительные или финансовые операции могут быть тупо недоступны.
Второй момент - это бюджет и закупки. В прошлом году заложили положим 100 тысяч некий товар или услуга, а в этот из-за падения курса рубля он уже 115. Бюджет перекраивать никто не даст, а в убыток никто работать не хочет.
Вот и эти украинские бараны будут следаку петь про санкции и удорожание российских труб а потом писать жалостливые письма из тюрьмы про кремлевских сатрапов, посадивших эффективных менеджеров.
Ну кто тебе будет что-то поставлять без предоплаты? В результате либо залог из своих средств, либо нехорошие движения, за которые и посадить могут
Несколько знакомых строителей пытались работать в Крыму - отказались.
Всех швырнули по одной и той же схеме.
В тендер не попасть.
Только субподряд.
Аванс платят, но- через прокладку.
Работу сделал - акт ф.2 не подписали.
Внаглую, без объяснения причин.
Все.
В суд идти не с чем.
Езжай домой, молодец.
Следующий, подьезжай !
"В частности, из 95,44 км анонсированных систем водоснабжения фактически заработали только 1,56 км."
Где тут указано что им заплатили, что они их не уложили, что вообще ничего не сделали? Ввели в эксплуатацию - значит сдали. На каких этапах остальное- неизвестно. Например - перечислили деньги подрядчику- а тот не может ничего купить, цены взлетели. Или перечислили деньги, подрядчик их перечислил поставщику- а тот морозит с поставкой. Вариантов - море. Но главное же заголовок погромче, да?