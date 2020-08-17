Не пустили в туалет - получай по морде!

Уроженцы Чечни избили охранников рынка в Крыму за отказ пустить одного из них в туалет.
Инцидент произошел в Евпатории. Нападавших было около 20 человек. «Ночью залез чеченец помочиться, мы его начали выгонять. Он приехал с друзьями — человек 20 с арматурами, начали нападать. Наш схватил топор и кинулся на чеченцев, те стали убегать», — рассказал один из пострадавших.
По его словам, после этого один из нападавших залез на забор, но не смог слезть и упал прямо в яму раскопок Керкенитиды. Полиция не смогла его догнать.
Сотрудники правоохранительных органов Крыма начали проверку.
Сотрудники правоохранительных органов Крыма начали проверку.
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в кой то веке чеченец решил культурно поссать в сортире, а не в лифте и то не дали
А есть что-то, что полиция смогла? Что-то, полезное обществу, которое эту самую полицию содержит?
Бородач s01e07 Ночь в музее
Раскопки,ночь
Рынок,поссать
Охрана,арматура
Яма,не догнали...
Яма походу бездонная))))
как в Бермуды навсегда