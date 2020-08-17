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Не пустили в туалет - получай по морде!

Не пустили в туалет - получай по морде! (4 фото)

Автор:
17 августа 2020 09:21
Сообщество : Жизнь
Метки: драка   жизнь   история   крым   люди   туалет   фото   чеченцы   
5488
4
Уроженцы Чечни избили охранников рынка в Крыму за отказ пустить одного из них в туалет.

Источник:

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Метки: драка   жизнь   история   крым   люди   туалет   фото   чеченцы   
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36  комментариев
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11k
робт 3 часа назад
че за бред, кто куда залез, какие млять раскопки Керкенитиды???
в кой то веке чеченец решил культурно поссать в сортире, а не в лифте и то не дали
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58
Руслан Сергеев 4 минуты назад
Почему нельзя жить в мире и согласии. Почему некоторым нужно вести себя как обезьяны или шакалы, нападать стаями?! ЛЮДИ проснитесь МЫ ВСЕ ЧЕЛОВЕКИ, а не звери.
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86k
сапер Водичка 17 минут назад
Не пустили в туалет - получай по морде!
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10k
Alex Полчаса назад
Похоже они там что-то откопали запрещённое в этой Керкенитиде и употребили )
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12k
Limon 48 минут назад
Не пустили в туалет - получай по морде!
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480
Ринат 50 минут назад
самый целеустремлённый человек это тот, кто очень хочет в туалет. Все преграды кажутся несущественными
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730
Daonar 57 минут назад
«Полиция не смогла его догнать»

А есть что-то, что полиция смогла? Что-то, полезное обществу, которое эту самую полицию содержит?
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3k
Юра Гагарин 58 минут назад
а всё правильно, безнаказанные наезды тожероссиян это типично для родной гавани
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109
Александр Поляков Час назад
какой то [мат]... а обезьянам черножопым [мат] отрезать чтоб не ссали где попало
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36k
Нейтралитет Час назад
Не пустили в туалет - получай по морде!
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58
freepoint Час назад
Ты - не ты, когда вот-вот обоссышься. )
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8k
VIKTOR Час назад
походу сами начудили. протрезвели и придумали историю про 100500 чеченцев которых погнал один с топориком!
Бородач s01e07 Ночь в музее
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Комментарий удален. Причина: флуд
−156
Erlan kazakh 2 часа назад
При Украине такого не было
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696
Лёха 2 часа назад
Чё курил автор???!!!
Раскопки,ночь
Рынок,поссать
Охрана,арматура
Яма,не догнали...
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28k
Лесли 🥰 2 часа назад
упал прямо в яму раскопок Керкенитиды. Полиция не смогла его догнать.

Яма походу бездонная))))
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3k
Юра Гагарин Лесли 🥰 56 минут назад
и упал прям в Керкенитиды
как в Бермуды навсегда
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28k
Лесли 🥰 2 часа назад
Я вообще нихрена не поняла если честно))))) Но очень интересно!
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1k
Outcast 2 часа назад
Звиздежём попахивает. Почему Чеченец, а не Испанец например? Зачем перелезать забор что бы поссать.
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448
bosayk 2 часа назад
ну вот еще 100 кандидатов на общественные работы в Чечне. Сейчас их вызовет глава республики, публично поругает их и их родителей... недавно ж сотню из Москву отозвали, вот и до Крыма очередь дошла)
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−9
max klawaliliput 2 часа назад
Вот поэтому я в Крыму и не отдыхаю. Помочиться негде. Чеченцы, охранники. Арматура и топоры. Жуть.
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3k
Юра Гагарин max klawaliliput 55 минут назад
да чтоб ты понимал в особенностях национального отдыха
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−2
Алещенко Олександр 2 часа назад
Ой и пиндят эти "охранники".Чтоб посцать кто-то лез через забор?Кто в такое поверит?
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6k
Dabus Алещенко Олександр Час назад
Из хохлостана-то виднее, да Олександр ? :)
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5k
☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
Эх, просил же после крымской весны Кадыров Крым ему отдать, вот сейчас бы русский мир по полной прочувствовали, а это цветочки
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