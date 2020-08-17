Не пустили в туалет - получай по морде!

Инцидент произошел в Евпатории. Нападавших было около 20 человек. «Ночью залез чеченец помочиться, мы его начали выгонять. Он приехал с друзьями — человек 20 с арматурами, начали нападать. Наш схватил топор и кинулся на чеченцев, те стали убегать», — рассказал один из пострадавших.