FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
170 000 рублей в месяц. Самая востребованная профессия, о которой мало кто знает 170 000 рублей в месяц. Самая востребованная профессия, о которой... Громко и эффектно вошла в здание офиса Громко и эффектно вошла в здание офиса В Костромской области выборы случайно выиграла уборщица, которая не рада победе В Костромской области выборы случайно выиграла уборщица, которая... Странные и жуткие детали в рисунках, кажущихся на первый взгляд нормальными Странные и жуткие детали в рисунках, кажущихся на первый взгляд... Эти дизайнеры - просто гении! Эти дизайнеры - просто гении! Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Что за штука: самые странные находки Что за штука: самые странные находки 15 небанальных сооружений со всего мира, способных удивить 15 небанальных сооружений со всего мира, способных удивить Ядерную ракету Титан II удалось взорвать обычным болтом Ядерную ракету Титан II удалось взорвать обычным болтом Ретро фотографии Ретро фотографии Суетологи на районе. Пацаны, которых боятся даже в УБОПе Суетологи на районе. Пацаны, которых боятся даже в УБОПе Безумные старые снимки подростков Флориды Безумные старые снимки подростков Флориды Может ли "Джавелин" разорвать Т-72 на части? Может ли "Джавелин" разорвать Т-72 на части? Стала понятной картина случайной боевой атаки Су-35&nbsp;на Су-30&nbsp;в Тверской области Стала понятной картина случайной боевой атаки Су-35 на... Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки 17 снимков, демонстрирующих, почему от женщин невозможно оторвать глаз 17 снимков, демонстрирующих, почему от женщин невозможно оторвать... Фотограф показывает Россию без прикрас Фотограф показывает Россию без прикрас Кража мотоцикла пошла не по плану Кража мотоцикла пошла не по плану Как ветераны фильм "В бой идут одни старики" выручали Как ветераны фильм "В бой идут одни старики" выручали
Главная > Антифишки 
Что думают украинцы о протестах в Белоруссии

Что думают украинцы о протестах в Белоруссии (2 фото + 2 видео)

Автор:
22 сентября 2020 17:58
Метки: белоруссия   думают   протест   украинцы   
1506
2
2
Очень показательный опрос "Страна.ЮА" об отношении жителей украины к протестам в Белоруссии.
В первом ролике показаны мнения жителей Киева.
Во втором ролике - мнения жителей украинских сел у границы с Белоруссией.
Мнения жителей сел в разы адекватнее, в Киеве же забористый паноптикум.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: белоруссия   думают   протест   украинцы   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
51
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
51  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
−125
j_l_kid 2 дня назад
Резюмируя видосы:
Киев - честные выборы, развитие
Село - абы не было войны, стабильность

1. Тарифы значительно повысяться только в случае если новый президент не сможет разгрести политический бардак за тараканом.
2. Ахахаха, насмешил, бесплатная медицина) качество действительно бесплатной медицины позволяет людям только выживать.
3. Уменьшение пенсий это да, вплоть до полной отмены. Уменьшение зарплат?) Ты случайно не ебобо?) Кто такое будет требовать?)
4. Олигархи уже есть, почти вся семейка луки. Возможно речь идет о переходе на рыночную экономику и последствиях? Нечего особо грабить. Все денежные потоки в руках небольшой кучки ограниченных лиц. Частенько замечал подобные тезисы у выкидышей совка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
1k
Yorick j_l_kid 2 дня назад
1. Тарифы теперь повысятся с Батькой или без, ибо бардак уже коснулся страны.
2. Качество медицины позволяет людям только выживать. А теперь представь что ты за это ещё и платишь.
4. Вы наверное не совсем понимаете, что такое олигархи. В Белоруссии ещё много работающих крупных предприятий, принадлежащих государству (доход идёт государству). У нас всё что не развалили принадлежит олигархам, им же идёт весь доход. Государство (не считая чиновников) сосёт лапу....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
74k
dpazuzu День назад
А при чем тут волгоградский тракторный завод, Ваня?
В России производится дохренища крутых тракторов, мы успешно продаем их и на экспорт.
А белорусские тракторы давно никому не нужны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
3k
Mike Snow День назад
Мне вот интересно, почему все сравнивают с худшим? Мы, белорусы, стремимся к лучшему, а лукашенко это застой, это диктатура, если твое мнение отличается, то ты прям преступник. Что за бред? Никто не хочет все ломать, просто есть другие люди, методы и решения...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
1k
Потомственный Минчанин Mike Snow День назад
"Революции задумывают романтики, осуществляют фанатики, а их плодами пользуются отпетые негодяи" (С) Томас Карлейль.

В данном случае даже гадать не надо, кто эти "отпетые негодяи" - NEXTA открыто на поляков работает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Mike Snow Потомственный Минчанин День назад
вы все говорите одной и той же фразой, ну, допустим есть там поляки и прочие, а с лукашенко что делать? Задолбал он всех основательно, творится беззаконие, людей сажают за мнение, никому просунуться он не дает? А мы не хотим жить с диктатором и работать чтобы он тратил наши деньги.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Lelik Mike Snow 19 часов назад
А теперь внимание- вопрос:
Из каких статей доходов состоит бюджет Белоруссии?
(Даю подсказку: в основном из торговых преференций России)
И что будет если вы "пойдёте своим путём", как 14летние недоросли, которым кажется, что родители не на то бабки тратят?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Mike Snow Lelik 6 часов назад
А при чем тут свой путь??? Никто не ломится ломать все хорошее, тем более экономические и стратегические связи с Россией. Вопрос в нарциссизме и диктатуре одного человека наделенного неограниченной властью. Верните старую конституцию, проведите прозрачные выборы, если он победит - в добрый путь, но не с неограниченной властью, а с верховным советом и пр.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Lelik Mike Snow 18 минут назад
Ахах. Мы хто уже слышали в 13-14 годах,агась.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
80k
Confidential День назад
ВГТЗ был разрушен в 90-х "эффективными менеджерами", читай демократами и либералами... более 10 лет стояли пустые цеха с уничтоженными коммуникациями (работало и продолжает работать только южное производство)... здание заводоуправления переоборудовано в ТРЦ, а оставшиеся руины планомерно демонтируют, что вполне логично.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален
−25
Князь Курбский День назад
Таракана - на вилы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
Цыц тут у меня День назад
Каклам обидно, что только они одни в говне, очень хотят, что бы у соседей было еще хуже.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Yow 2 дня назад
видос (как и большинство подобных видео) - 100% постанова\выборка\нарезка!
я помню как-то стоял в пробке и видел журналистов, опрашивающих водителей спереди... потом и я туда подъехал и они подошли и ко мне, тыкнули в меня микрофон, что-то спросили и уставились на меня камерой: МАТЬ ЕГО ЗА НОГУ! я в этот момент не то что забыл дату своего рождения, я и имя своё забыл! всё что из меня "выдавилось" - это несвязное мычание и какое-то подёргивание головой! я не удивлюсь, что в это время со рта потекла слюня, а с носа - сопля! и это при том, что я видел журналистов заранее и подозревал, что и ко мне они могут подойти тоже...
а тут, что мы видим? подкрался журналист к деду, не успел задать вопрос, а дед с ходу выпалил готовую, связную, логичную речь! да я так чётко командиру в армии не рапортовал!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Fat Lynx Yow День назад
чет как-то слабоват ты на стресс... надо нервы проверить, а то так может что нехорошее приключиться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
−125
j_l_kid 2 дня назад
Кубаноид
Ну да, вокруг же только бандиты и воры, и все думают только как урвать кусок побольше. По этому многие беларусы против интеграции. Слишком много мозгов рашки поражены чумой коррупции.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
−125
j_l_kid 2 дня назад
Yorick 
1. лукашенко льготник, выклянчит еще кредитов, так что с ним повышения не будет.
2. Качество имеющейся бесплатной медицины. Не путай. Еще еще есть платная. Она качественная и даже на нынешний момент доступна многим. Но халява не дает потратить лишнюю копейку на свое здоровье.
4. Предприятия то работают, но многие из них не прибыльны и не эффективны. Живут только за счет постоянных дотаций. Соответственно, при приватизации грабить не получится, нужно будет хотя бы вначале наладить. А вообще, по моему мнению, олигархи однозначно появятся только в случае интеграции с Россией.

Юр21
Не пуганый? Нескольких моих друзей покалечили омоновцы. Не все просто проходили мимо, но никто ничего не крушил. Попробовали потом написать заявление - грозили уголовкой. Без разбирательства. Я сам 3 раза чудом выскакивал из автозака. Я еще какой пуганый. Меня просто задолбал этот фашизм силовиков и таракана.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30
Кубаноид j_l_kid 2 дня назад
При приватизации предприятие "пилится" на металлолом. Прибыль в разы больше, чем 100500%. Плюс доплатят конкуренты из Евросоюза за уничтожение.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56
Monher j_l_kid День назад
Никто не будет восстанавливать ваши предприятия, будет как у нас в 90ые и как на Украине, просто оборудование продадут в литву на металлолом. Рабочих разгонят, вот и живите как хотите.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
tamin j_l_kid День назад
По поводу покалечили. Вот доиграется батька с мягкими подавлениеями. Надо так, чтобы даже не думали. Сразу на электрический стул этих [мат]
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Frank Borman 2 дня назад
Украинцев спрашивают на улице, согласны ли они с решением Верховной Рады не признавать белорусские выборы, поскольку они были недемократичные.
- Полностью согласны! - отвечают хохлы. - Если бы выборы закончились вооруженным переворотом, как у нас в Куйве, тогда был бы ништяк. А так, это позор, а не выборы. Никого не пристрелили, никого не сожгли коктейлями молотова. В общем, пшик, а не выборы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
parallax 2 дня назад
Ну, батька не панацея. Вечно править он не будет, потому что как и все смертен.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
B0n parallax 2 дня назад
Как знать, как знать...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
543
Краснодар parallax 2 дня назад
Бацьку Лукашенко спрашивают:
Доколе Вы будете президентом?
До Коли…
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Mishganer 2 дня назад
На сегодняшний день в России 77 тракторных заводов и сопутствующего
оборудования, хер ли прицепились к ВТЗ???https://fabricators.ru/proizvodstvo/traktornye-zavodyhttps://fabricators.ru/proizvodstvo/traktornye-zavody
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Минчанин Mishganer 2 дня назад
Может, потому что это один из крупнейших и мощнейших тракторных заводов в СССР с богатейшей и славной историей?
Который был разворован и продан.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Андрей Иванов Mishganer 2 дня назад
76. Кировский собирает Кировцы из китайских запчастей и большую часть завода занимаю арендаторы или просто развалины
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
176k
TUKUTELA-сепар 2 дня назад
Что думают украинцы о протестах в Белоруссии
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Минчанин 2 дня назад
Это своего рода такой стёб с демотиватором? Или Кемеров опять тащит всё подряд не думая?

Потому что ТОТ самый легендарный СТЗ, ставший Волгоградским тракторным заводом разрушили уже при Путине. Даже при Ельцине он работал, выпускал новую продукцию. А при "гаранте" был разделён, продан и снесён.

Так о чём этим демотиватором предупреждают?

Что же касается проданных заводов, повышения всего и вся, так Лукашенко и уходить не надо.
Он нас сам продаст. Уже продаёт.
Внешняя политика благополучно просрана. Внутренняя - тем более. Доверия у народа никакого.
Молодёжь для страны попросту потеряна.
Страна в непомерных долгах.
Вот итог 26 лет работы и пресловутой "стабильности".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
fryazino Минчанин 2 дня назад
Надеюсь понятие приватизирован и частное акционерное общество знакомо?
Надеюсь понятие приватизирован и частное акционерное общество знакомо?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Потомственный Минчанин Минчанин День назад
Не тот завод выбрали для демотиватора. На Украине почти все заводы обанкротили, продали за копейки и закрыли.

С внешней политикой - все нормально. Россия, Китай и Турция выборы признали, а жадные до чужого добра европейцы с американцами могут идти лесом.
Доверия у народа - нормально. Тех, кто скачет по площадям с флагами - меньшинство. Молодежь "потеряна"? Куда это она потеряна? Где эту молодежь ждут? Даже на польских полях все места украинцами заняты.
В каких таких мы "непомерных" долгах? Посмотри, как Украине за каждый новый кредит выставляют требования, несовместимые с суверенитетом!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Минчанин fryazino 20 часов назад
Да-да, приватизирован и удачно освоен....
Да так освоен, что нафиг снесён.
Забавно, что проснулись боты-хомячки и резко заминусовали пост.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Минчанин Потомственный Минчанин 18 часов назад
Да нет, тот завод выбрали. Уверен, что создатель демотиватора делал это с умыслом.

О да, если эти метания между всеми, заявления то о дружбе, то о вражде с соседями по 5 раз на месяц - это просто феерический успех белорусской внешней политики.

Европейцы с америкосами конечно, пусть идут лесом, тут я совершенно согласен. Только - нужно решать конкретные ворпосы с соседями, решать, где мы будем объединяться, а где размежёваваться, а не болтаться как это самое в проруби, меняя решение по велению левой пятки.
Доверия у народа? А почему я лично не знаю ни одного человека, который ДОВЕРЯЕТ нашему правительству?
ДА, некоторые ещё готовы терпеть, повторяя заезженную мантру "если не он, то кто"?

"Молодежь "потеряна"? Куда это она потеряна? Где эту молодежь ждут?"
Нигде не ждут, в этом-то и суть. Только - эта самая молодёжь, в принципе, неплохая, на самом деле, лучше чем мои ровесники - дети, выросшие на рубеже 80-х и 90-х.
Но - просто инфантильна до жути.
Верит в идиотские сказки про "добрый Запад". про то, что стоит сделать свободные выборы - и всё станет хорошо, будем жить как "там". В экономике, в политике нихера не разбираются. Наивны как хомячки.

"Посмотри, как Украине за каждый новый кредит выставляют требования, несовместимые с суверенитетом"
О да, а как там дела обстоят с НАШИМ суверинитетом за наши долги?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56
Monher Минчанин 7 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
робт 2 дня назад
кемерский ты уже зае*бал этой картинкой, у нас и без волгоградского завода тракторов полно выпускают, ты покупать их начни...

з.ы. кстати что это - https://vgtz-promtraktor.ru/https://vgtz-promtraktor.ru/ ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 6)
11k
робт Иван Кемеров День назад
царили
ты хотел сказать?
я в то время где жил видел от силы несколько старых москвичей, это была неведомая дичь наравне с запором и инвалидкой и выдавались от предприятий, у тех кто покупал за свои были сплошь жигули, волга, нива, уаз
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1.5M
Иван Кемеров Автор поста робт День назад
Не мешки ворочать. Сам не в курсе - спроси папку - в каком году появились жигули. А нива??? И сколько волг (на всю страну) было в частных руках?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
робт Иван Кемеров День назад
задолго до 2141, как появились жигули, так и москвич пошел по 3.14зде, а волга была у каждого второго чурбана торгующего помидорами на севере
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
74k
dpazuzu Иван Кемеров День назад
когда ж ты русский язык выучишь, "малышЬ" ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
74k
dpazuzu робт День назад
он пытался предводительствовать в секте краснопузых, ему бесполезно обьяснять.
в их России все развалено олгархами, а лукашенко - лучший.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
6k
Алексей 2 дня назад
А Волгоградский тракторный разве не в Волгограде? Не в самой стабильной, освещенной ясным ликом самизнаетекого, скрепной, поднимающейся с колен России?
Если нет, то у меня нечего сказать, а если таки там, то лукашенко неминуемо приведет Белорусь именно к такому финалу, потому, что тупость системы похожая, а нефти-то нетути...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56
Monher Алексей День назад
Если скинут лукашенко, заводы в Европе точно не нужны будут. Конец промышленности как в 404
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56
Monher Алексей День назад
Даже к гадалке не ходи. Очевидно, просто до зубовного скрежета
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
170 000 рублей в месяц. Самая востребованная профессия, о которой мало кто знает 170 000 рублей в месяц. Самая востребованная профессия, о которой мало кто знает У Лукашенко новая проблема: приходится успокаивать 2 тысячи хасидов на границе с Украиной У Лукашенко новая проблема: приходится успокаивать 2 тысячи хасидов на границе с Украиной Оппозиция Белоруссии готовит для Лукашенко участь Милошевича Оппозиция Белоруссии готовит для Лукашенко участь Милошевича Белорусский пенсионер сконструировал электрокар Белорусский пенсионер сконструировал электрокар Белорусская таможня заподозрила "Гарри Поттера" в призывах к свержению Лукашенко Белорусская таможня заподозрила "Гарри Поттера" в призывах к свержению Лукашенко Хасиды устроили хоровод в аэропорту Минска Хасиды устроили хоровод в аэропорту Минска
Иван Кемеров

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1556230



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
18 испорченных кем-то фотографий, которые стали только лучше
2
38
18 испорченных кем-то фотографий, которые стали только лучше
Эх! Какую красоту ведь делали... золотая эра дизайна бытовой аппаратуры
4
197
Эх! Какую красоту ведь делали... золотая эра дизайна бытовой аппаратуры
﻿
Набирающие популярность
По протестующим в&nbsp;Минске применили закупленные в Западной Европе водомёты
0
79
По протестующим в Минске применили закупленные в Западной Европе водомёты
Сколько людей можно вылечить за 1,5 миллиарда?
0
111
Сколько людей можно вылечить за 1,5 миллиарда?
170 000 рублей в месяц. Самая востребованная профессия, о которой мало кто знает
170 000 рублей в месяц. Самая востребованная профессия, о которой мало кто знает
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Когда приехал собирать фольклор, легенды, сказки и тосты
1
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#интересное#дтп#позитив#авто авария#люди#дизайн#разное#картинки
#юмор#интересно#животные#природа#прикольные#автомобили#смешные#кино#автомир#коты
#прикол#история#авария#россия#СССР#дети#на различный вкус#креатив#в мире#красота

На что жалуетесь?

Вернуться