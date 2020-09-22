Что думают украинцы о протестах в Белоруссии

Очень показательный опрос "Страна.ЮА" об отношении жителей украины к протестам в Белоруссии.
В первом ролике показаны мнения жителей Киева.
Во втором ролике - мнения жителей украинских сел у границы с Белоруссией.
Мнения жителей сел в разы адекватнее, в Киеве же забористый паноптикум.
В первом ролике показаны мнения жителей Киева.
Во втором ролике - мнения жителей украинских сел у границы с Белоруссией.
Мнения жителей сел в разы адекватнее, в Киеве же забористый паноптикум.
Киев.
Село.
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Метки: белоруссия думают протест украинцы
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Киев - честные выборы, развитие
Село - абы не было войны, стабильность
1. Тарифы значительно повысяться только в случае если новый президент не сможет разгрести политический бардак за тараканом.
2. Ахахаха, насмешил, бесплатная медицина) качество действительно бесплатной медицины позволяет людям только выживать.
3. Уменьшение пенсий это да, вплоть до полной отмены. Уменьшение зарплат?) Ты случайно не ебобо?) Кто такое будет требовать?)
4. Олигархи уже есть, почти вся семейка луки. Возможно речь идет о переходе на рыночную экономику и последствиях? Нечего особо грабить. Все денежные потоки в руках небольшой кучки ограниченных лиц. Частенько замечал подобные тезисы у выкидышей совка.
2. Качество медицины позволяет людям только выживать. А теперь представь что ты за это ещё и платишь.
4. Вы наверное не совсем понимаете, что такое олигархи. В Белоруссии ещё много работающих крупных предприятий, принадлежащих государству (доход идёт государству). У нас всё что не развалили принадлежит олигархам, им же идёт весь доход. Государство (не считая чиновников) сосёт лапу....
В России производится дохренища крутых тракторов, мы успешно продаем их и на экспорт.
А белорусские тракторы давно никому не нужны.
В данном случае даже гадать не надо, кто эти "отпетые негодяи" - NEXTA открыто на поляков работает.
Из каких статей доходов состоит бюджет Белоруссии?
(Даю подсказку: в основном из торговых преференций России)
И что будет если вы "пойдёте своим путём", как 14летние недоросли, которым кажется, что родители не на то бабки тратят?
я помню как-то стоял в пробке и видел журналистов, опрашивающих водителей спереди... потом и я туда подъехал и они подошли и ко мне, тыкнули в меня микрофон, что-то спросили и уставились на меня камерой: МАТЬ ЕГО ЗА НОГУ! я в этот момент не то что забыл дату своего рождения, я и имя своё забыл! всё что из меня "выдавилось" - это несвязное мычание и какое-то подёргивание головой! я не удивлюсь, что в это время со рта потекла слюня, а с носа - сопля! и это при том, что я видел журналистов заранее и подозревал, что и ко мне они могут подойти тоже...
а тут, что мы видим? подкрался журналист к деду, не успел задать вопрос, а дед с ходу выпалил готовую, связную, логичную речь! да я так чётко командиру в армии не рапортовал!
Ну да, вокруг же только бандиты и воры, и все думают только как урвать кусок побольше. По этому многие беларусы против интеграции. Слишком много мозгов рашки поражены чумой коррупции.
1. лукашенко льготник, выклянчит еще кредитов, так что с ним повышения не будет.
2. Качество имеющейся бесплатной медицины. Не путай. Еще еще есть платная. Она качественная и даже на нынешний момент доступна многим. Но халява не дает потратить лишнюю копейку на свое здоровье.
4. Предприятия то работают, но многие из них не прибыльны и не эффективны. Живут только за счет постоянных дотаций. Соответственно, при приватизации грабить не получится, нужно будет хотя бы вначале наладить. А вообще, по моему мнению, олигархи однозначно появятся только в случае интеграции с Россией.
Юр21
Не пуганый? Нескольких моих друзей покалечили омоновцы. Не все просто проходили мимо, но никто ничего не крушил. Попробовали потом написать заявление - грозили уголовкой. Без разбирательства. Я сам 3 раза чудом выскакивал из автозака. Я еще какой пуганый. Меня просто задолбал этот фашизм силовиков и таракана.
- Полностью согласны! - отвечают хохлы. - Если бы выборы закончились вооруженным переворотом, как у нас в Куйве, тогда был бы ништяк. А так, это позор, а не выборы. Никого не пристрелили, никого не сожгли коктейлями молотова. В общем, пшик, а не выборы.
Доколе Вы будете президентом?
До Коли…
оборудования, хер ли прицепились к ВТЗ???https://fabricators.ru/proizvodstvo/traktornye-zavodyhttps://fabricators.ru/proizvodstvo/traktornye-zavody
Который был разворован и продан.
Потому что ТОТ самый легендарный СТЗ, ставший Волгоградским тракторным заводом разрушили уже при Путине. Даже при Ельцине он работал, выпускал новую продукцию. А при "гаранте" был разделён, продан и снесён.
Так о чём этим демотиватором предупреждают?
Что же касается проданных заводов, повышения всего и вся, так Лукашенко и уходить не надо.
Он нас сам продаст. Уже продаёт.
Внешняя политика благополучно просрана. Внутренняя - тем более. Доверия у народа никакого.
Молодёжь для страны попросту потеряна.
Страна в непомерных долгах.
Вот итог 26 лет работы и пресловутой "стабильности".
С внешней политикой - все нормально. Россия, Китай и Турция выборы признали, а жадные до чужого добра европейцы с американцами могут идти лесом.
Доверия у народа - нормально. Тех, кто скачет по площадям с флагами - меньшинство. Молодежь "потеряна"? Куда это она потеряна? Где эту молодежь ждут? Даже на польских полях все места украинцами заняты.
В каких таких мы "непомерных" долгах? Посмотри, как Украине за каждый новый кредит выставляют требования, несовместимые с суверенитетом!
Да так освоен, что нафиг снесён.
Забавно, что проснулись боты-хомячки и резко заминусовали пост.
О да, если эти метания между всеми, заявления то о дружбе, то о вражде с соседями по 5 раз на месяц - это просто феерический успех белорусской внешней политики.
Европейцы с америкосами конечно, пусть идут лесом, тут я совершенно согласен. Только - нужно решать конкретные ворпосы с соседями, решать, где мы будем объединяться, а где размежёваваться, а не болтаться как это самое в проруби, меняя решение по велению левой пятки.
Доверия у народа? А почему я лично не знаю ни одного человека, который ДОВЕРЯЕТ нашему правительству?
ДА, некоторые ещё готовы терпеть, повторяя заезженную мантру "если не он, то кто"?
"Молодежь "потеряна"? Куда это она потеряна? Где эту молодежь ждут?"
Нигде не ждут, в этом-то и суть. Только - эта самая молодёжь, в принципе, неплохая, на самом деле, лучше чем мои ровесники - дети, выросшие на рубеже 80-х и 90-х.
Но - просто инфантильна до жути.
Верит в идиотские сказки про "добрый Запад". про то, что стоит сделать свободные выборы - и всё станет хорошо, будем жить как "там". В экономике, в политике нихера не разбираются. Наивны как хомячки.
"Посмотри, как Украине за каждый новый кредит выставляют требования, несовместимые с суверенитетом"
О да, а как там дела обстоят с НАШИМ суверинитетом за наши долги?
з.ы. кстати что это - https://vgtz-promtraktor.ru/https://vgtz-promtraktor.ru/ ?
я в то время где жил видел от силы несколько старых москвичей, это была неведомая дичь наравне с запором и инвалидкой и выдавались от предприятий, у тех кто покупал за свои были сплошь жигули, волга, нива, уаз
в их России все развалено олгархами, а лукашенко - лучший.
Если нет, то у меня нечего сказать, а если таки там, то лукашенко неминуемо приведет Белорусь именно к такому финалу, потому, что тупость системы похожая, а нефти-то нетути...