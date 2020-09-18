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Албуров попытался выгородить Певчих, но лишь еще больше спалил ее

Албуров попытался выгородить Певчих, но лишь еще больше спалил ее (3 фото)

Автор:
18 сентября 2020 13:37
Метки: навальный   отравление   певчих   
383
3
Сотрудники ФБК всячески пытаются перекрутить историю с Навальным. Складывается впечатление, что им то и дело меняют методички, потому что их действия и заявления меняются изо дня в день и ничего в итоге не доказывают.

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Метки: навальный   отравление   певчих   
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7k
HUBLOT 23 часа назад
Простите, у меня всего один вопрос к "иринеабраменко". А где были "правоохранительные органы РФ", не принявшие мер к расследованию происшествия, и тем самым допустившие подобное развитие ситуации?
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41k
Цыц тут у меня HUBLOT 13 часов назад
Какого происшествия?
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3k
Mikhail День назад
Может он сам себя траванул? спецом
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