Албуров попытался выгородить Певчих, но лишь еще больше спалил ее

Так, например, вначале никто из них не комментировал знакомство с Марией Певчих. Потом же Соболь и Албуров почти одновременно выложили записи в соцсети, где описали, какая Маша прекрасная девушка. По их словам, не могла Певичх отравить Навального.



Видимо, ребятам пришла методичка защищать Марию. Албуров продолжил это делать, заявив о бутылке с остатками того самого «Новичка», которым якобы отравили Навального.



Да только если сотрудники ФБК собирали все вещи, оставшиеся после отъезда Навального их Томска в его номере, почему бутылка оказалась именно у Певчих? Более того – почему с ней она поехала в Новосибирск, будто знала, что случится с Навальным?



И именно ее, кстати, пустили на медицинский борт, летевший в Германию, после чего она исчезла. Мария – единственная, кто не дал показания сибирским правоохранителям.



Албуров утверждает, что ранее они с соратниками думали, будто босса отравили по дороге в аэропорт, а теперь они считают, что отравить его могли еще в гостинице. И тут, опять же, Певчих была с одном номере с Навальным. Именно у нее были все возможности травануть блогера.



Нанести яд на бутылку, а потом уехать в Новосибирск, чтобы не находиться рядом с Навальным в самый опасный момент. Но перед этим, вероятно, именно она и организовала так называемый сбор улик в номере блогера. Вот только прежде убрала все, что могло бы скомпрометировать ее.



В общем, история крайне мутная, но ясно одно – если Навальный и был отравлен, то своими. И, вероятнее всего, Марией Певчих. Доказывает это и работа по ее обелению в ФБК. Да и будем говорить прямо – друзей у Навального осталось совсем немного, если они вообще есть. Одни его тихо ненавидят, другие хотят подсидеть. Крысиная лавка, что с них всех взять.