Вчера в Лиепае (Латвия) закрылся последний рыбоперерабатывающий завод

Будут теперь покупать шпроты из Калининграда. Надо сказать, российские шпроты гораздо вкуснее и качественнее латвийских, так что даже к лучшему. Вообще, Латвия может гордиться ценой, заплаченной за вхождение в дружную семью Евросоюза.
Фото №2. Главный советский завод по производству сгущёнки находился в городе Резекне. Назывался он МКК - резекненский молочно-консервный комбинат. Сгущёнку МКК из СССР отправляли в 30 стран мира. Кроме сгущённого молока на МКК делали сгущённые сливки, сгущёнку с кофе, сгущёнку с какао, сгущённые сливки с кофе.
Фото №3. Завод "Радиотехника" в Риге (помните радиоприёмники "Спидола" и "ВЭФ", которые были в каждом доме). Производственное объединение бурно росло до 1990 года, на новых площадях ежегодно производилось 1.5 миллиона единиц радиоаппаратуры, в том числе 1,1 млн акустических систем 12 моделей. «Радиотехника» была ведущим производством по аппаратуре высшего и первого класса в СССР, на нее приходилось 35% выпускавшейся продукции.
Фото №4. Рижский вагоностроительный завод в СССР был одним из крупнейших производителей электропоездов и дизель-поездов, а также трамвайных вагонов. Если вы были в Абхазии в туристическом комплексе Новый Афон, в пещеру вас доставлял узкоколейный электропоезд Эп-563, построенный в 2014 году. Это единственный электропоезд, построенный РВЗ после 2003 года и он же последний.
Фото №5. Рижская автобусная фабрика "РАФ", думаю все помнят "рафики", на которых каталась вся страна. С 1996 года РАФ пытался войти в альянс с ГАЗ, однако соглашение было блокировано правительством Латвии. В 1997 году производство было остановлено, владельцы заявили о банкротстве предприятия.
Фото №6. Рижский завод "Дзинтарс" - гигант и лидер советского парфюмерно-косметического рынка. В 1986 году объём товарной продукции составил 125,6 млн. единиц на сумму 119 млн. рублей. Использовалось как советское, так и импортное сырьё. 44 разработки были признаны авторскими изобретениями. Продукция была реализована во все союзные республики, страны СЭВ, а также в США, Финляндию, Швейцарию, ФРГ, Францию, Испанию, Индию. Обанкрочен и окончательно закрыт в ноябре 2019 года.
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Метки: дупа латвия цена русофобии
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И я вам скажу, переубеждать их бесполезно, им настолько вбили это в голову, что говорить не о чем. То же самое происходит с украинцами, на очереди белорусы.
Недавно общался с белорусом тут на фишках. Он мне с пеной у рта доказывал, что российский вклад в белорусскую экономику - выдумки (это несмотря на то, что даже МВФ считает, что в среднем Россия вкладывает только прямых инвестиций в Белоруссию почти 10 лярдов зелени в год). А если какие-то деньги и вкладывались, сказал он, то все они у Лукашенко, обычные белорусы их в глаза не видели. И тут я вспомнил украинцев и их завывания о том, что все российские деньги украл Янукович и спрашивать их надо только с него.
Так что все эти "братские" народы никогда добра не помнят, это нашему руководству надо наконец понять.
Если вспомнить СССР, то все бывшие республики, жившие за счет РСФСР тем больше ненавидят русских, чем слаще они жили за счет этих самых русских. Исключение (пока) составляет Армения, и то только потому, что живут во враждебном окружении и понимают, что без России их порвут на тряпки моментально.
ЖКХ уже меньше чем у меня было в Москве. Вернее в Москве теперь больше. Впрочем я все продал.
Конкретно 1,1 евро с метра в месяц и 118 евро вывоз мусора за год. Ну это коттедж. Аренда 800 евро минус 30 налог, патент только для граждан, так что плачу и плачу. Паневежис.
Налог на зарплату тоже меньше, 30 против 48%, а на аренд больше, я в России 13 не платил.
Интернет 12 евро.
С пособия 460 евро налог не взимается.
И вчера я на деревенской пивоварне подрабатывал, взял уплату бочонком готового пива, 80 литров за смену. Ну я 14 часов там удовольствие получал и учился. И работал.
Я прохожу программу обучения на пивовара. Это 4 года. Стипендии только со второго года и отличникам
К сожалению, русофобии здесь не нашёл
То в шизофренической трактовке "чикагских мальчиков" государство не имеет права поддерживать предприятия, в нормальной жизни все иначе.
Зайдите в Риге в любой магазин - 20 сортов шпрот от разных заводов точно найдете, и хороших, и плохих.
"Radiotehnika" работает, производит классные колонки. www.rrr.lvwww.rrr.lv.
Да, много заводов закрылись в связи со "свободным рынком", конкурентами-империалистами или бандитами (тот же вагоностроительный сожгли и сделали торговый центр).
Насчет РАФ - на чем лучше ездить, на микроавтобусах "Mercedes" или "РАФ"?
А они в одной ценовой группе были? о_О
П. С. Нашёл паспорта на них. Дата продажи – ноябрь 1989!!!
но все же: вот мы видим, какой капец происходит по миру, куда проникла демократия :) ну прям праздник разрушения всего, что создавалось потом и кровью и долгими годами. а в ответ: ну баксы, и то в кредит :) (т.е. покупая за бусы остров Манхеттен - это еще было куда честнее, бусы то можно носить поколений 5, если не порвутся и т.д. :) ). а теперь представляем, что будет, ЕСЛИ!!! , допустим, в ближайшее время, реально в штатах проблемы, вплоть до гражданки...и все ))) спонсора нет...мировой банк исчезает из телефонных справочников, МВФ? ахахаха =)) ну вы поняли... что делать будут те идиоты, которые свои страны урыли ради бумажки? (надо отдать дожное, "бумажка" им последние 30 лет много чего обеспечила и возможно они сделали крутой задел на будущее, поэтому у "верхушки", ну пусть все ОК...если на вилах не вынесут конечно,а шанс большой....). но вернемся к самим странам: ну вот что с ними? долги есть так или иначе, не в баксах, так в евро или еще чо. промышленности нет, земли проданы, и т.д. и т.п. ну все. финиш....зомби апокалипсис на этом фоне - прогулка туристическая с песнями под гитару...