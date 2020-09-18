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Вчера в Лиепае (Латвия) закрылся последний рыбоперерабатывающий завод

Вчера в Лиепае (Латвия) закрылся последний рыбоперерабатывающий завод (8 фото)

Автор:
18 сентября 2020 12:01
Метки: дупа   латвия   цена русофобии   
2357
8
Будут теперь покупать шпроты из Калининграда. Надо сказать, российские шпроты гораздо вкуснее и качественнее латвийских, так что даже к лучшему. Вообще, Латвия может гордиться ценой, заплаченной за вхождение в дружную семью Евросоюза.

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Метки: дупа   латвия   цена русофобии   
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Шурман День назад
Титульные угробили все что создавалось годами и столетиями
. В Латвии уже людей нет , лес рубят так что щепки летят , где раньше собирал грибы теперь только пеньки и тишина . За водой надзора нет , в этом году с рыбой вообще проблемы . Да хрен бы с ним это , 3 недели назад просто шел через камыши в заброднике раки мертвые лежат . Просто печально . Вот фото которое я сделал 4 недели назад , сетка стояла на 70 метров . Это весь улов , в 5 утра поставил в 200 метрах от берега и вечером снял ( разрешение на сетку имею )
Титульные угробили все что создавалось годами и столетиями . В Латвии уже людей нет , лес рубят так что щепки летят , где раньше собирал грибы теперь только пеньки и тишина . За водой надзора нет , в этом году с рыбой вообще проблемы . Да хрен бы с ним это , 3 недели назад просто шел через камыши в заброднике раки мертвые лежат . Просто печально . Вот фото которое я сделал 4 недели назад , сетка стояла на 70 метров . Это весь улов , в 5 утра поставил в 200 метрах от берега и вечером снял ( разрешение на сетку имею )
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36k
Войнов 4 часа назад
Я как-то на форуме общался с латышами по поводу этих заводов. Они доказывали мне, что жить стало намного лучше, а то что молодежь уехала, то это хорошо, это потому что теперь наступила настоящая свобода. А про закрытые заводы меня закидали фекалиями, сообщив, что они все были отсталые настолько, что соответствовали уровню середины 20 века, модернизировать их было бесполезно, проще закрыть.
И я вам скажу, переубеждать их бесполезно, им настолько вбили это в голову, что говорить не о чем. То же самое происходит с украинцами, на очереди белорусы.
Недавно общался с белорусом тут на фишках. Он мне с пеной у рта доказывал, что российский вклад в белорусскую экономику - выдумки (это несмотря на то, что даже МВФ считает, что в среднем Россия вкладывает только прямых инвестиций в Белоруссию почти 10 лярдов зелени в год). А если какие-то деньги и вкладывались, сказал он, то все они у Лукашенко, обычные белорусы их в глаза не видели. И тут я вспомнил украинцев и их завывания о том, что все российские деньги украл Янукович и спрашивать их надо только с него.
Так что все эти "братские" народы никогда добра не помнят, это нашему руководству надо наконец понять.
Если вспомнить СССР, то все бывшие республики, жившие за счет РСФСР тем больше ненавидят русских, чем слаще они жили за счет этих самых русских. Исключение (пока) составляет Армения, и то только потому, что живут во враждебном окружении и понимают, что без России их порвут на тряпки моментально.
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3k
konon_1983 9 часов назад
Давно пора! В пустыню экономическую пусть превратятся! Скоты такие! Угрожали России, радовались нашим бедам - получайте.
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1k
ЛунныйКотэ 9 часов назад
ВОТ СМОТРИТЕ КАК У НИХ ПЛОХО, и радуйтесь ибо нефиг. Была помню пословица про соринку в глазу.
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29k
Volga_34 11 часов назад
Вчера в Лиепае (Латвия) закрылся последний рыбоперерабатывающий завод
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Комментарий удален. Причина: флуд
−176
Князь Курбский 11 часов назад
У русских зарплаты 220 евро. У нас 1300
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969
Максим Николаев Князь Курбский 8 часов назад
после налогов и жкх с интернетом?
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969
Максим Николаев Князь Курбский 8 часов назад
кстати, за счёт чего получаешь такие суммы? что у вас там есть кроме шпротов? может просто евросубсидии, и если хана халяве, то и вам кранты?
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−16
Князь Курбский Максим Николаев 6 часов назад
До
ЖКХ уже меньше чем у меня было в Москве. Вернее в Москве теперь больше. Впрочем я все продал.
Конкретно 1,1 евро с метра в месяц и 118 евро вывоз мусора за год. Ну это коттедж. Аренда 800 евро минус 30 налог, патент только для граждан, так что плачу и плачу. Паневежис.
Налог на зарплату тоже меньше, 30 против 48%, а на аренд больше, я в России 13 не платил.
Интернет 12 евро.
С пособия 460 евро налог не взимается.
И вчера я на деревенской пивоварне подрабатывал, взял уплату бочонком готового пива, 80 литров за смену. Ну я 14 часов там удовольствие получал и учился. И работал.
Я прохожу программу обучения на пивовара. Это 4 года. Стипендии только со второго года и отличникам
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−176
Князь Курбский 11 часов назад
Я русский. Слава Путину, стал русофобом исчо до переезда в Литву
К сожалению, русофобии здесь не нашёл
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9k
Яромиръ Князь Курбский 6 часов назад
Вчера в Лиепае (Латвия) закрылся последний рыбоперерабатывающий завод
Вчера в Лиепае (Латвия) закрылся последний рыбоперерабатывающий завод
Вчера в Лиепае (Латвия) закрылся последний рыбоперерабатывающий завод
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27k
Ed 12 часов назад
Когда единственная цель - поливание грязью соседа. Когда единственное производство - производство вранья. Когда единственная цель - снос памятников. Поливайте. Врите. Сносите. И хлебайте. За свои открытые орущие рты и веру в то, что вы бы без России - УХ !!!!! А теперь выйдете и оглянитесь. Убогие.
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−16
Князь Курбский Ed 5 часов назад
А мы живём в 4-7 раз лучше. Рубль то падает. Скоро будет в 4-8
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5k
Александр 19 часов назад
Ну справедливости ради надо заметить, что они закрылись не только из-за "европеизации", они бы так и так закрылись после развала союза. Просто в союзе заводы не закрывались, в них, при необходимости, вливалось столько гос бабла, сколько требуется, потому что завод, где работают люди не может закрыться - так не бывает при социализме. А при капитализме сколько угодно. Банкрот - значит банкрот. Точка.
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4k
Дмитрий Горчилин Александр 11 часов назад
Совсем рядом Белоруссия, там заводы НЕ закрылись. Разумные и рациональные действия властей вполне могут спасти производство.
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153
Алексей Варашев Дмитрий Горчилин 11 часов назад
А кто вам сказал что в Белоруссии капитализм? И кто сказал что там в заводы не вливаются государственные деньги?
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4k
Дмитрий Горчилин Алексей Варашев 10 часов назад
При капитализме государство является таким же субъектом экономической деяетльности как и коммерческие организации. В собственности государства находятся промышленные предприятия, оно является крупнейшим землевладельцем, крупнейшим заказчиком промышленной продукции и услуг.

То в шизофренической трактовке "чикагских мальчиков" государство не имеет права поддерживать предприятия, в нормальной жизни все иначе.
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254
PeaceDuke 19 часов назад
СССР была Мощь!!
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358
Вальдемар 21 час назад
Ну всё европезировались
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64
dadadd 21 час назад
Автор поста бредит или отрабатывает.
Зайдите в Риге в любой магазин - 20 сортов шпрот от разных заводов точно найдете, и хороших, и плохих.
"Radiotehnika" работает, производит классные колонки. www.rrr.lvwww.rrr.lv.

Да, много заводов закрылись в связи со "свободным рынком", конкурентами-империалистами или бандитами (тот же вагоностроительный сожгли и сделали торговый центр).
Насчет РАФ - на чем лучше ездить, на микроавтобусах "Mercedes" или "РАФ"?
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830
Bambucha Andrianov dadadd 19 часов назад
и все ..... только колонки... пффф
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830
Bambucha Andrianov dadadd 19 часов назад
Vef лишилась всего после 91 годов
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4k
VooDoo dadadd 13 часов назад
Насчет РАФ - на чем лучше ездить, на микроавтобусах "Mercedes" или "РАФ"?

А они в одной ценовой группе были? о_О
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9k
Сергей Маевский dadadd 11 часов назад
На сайте радиотехники последняя новость за 2017 год, прям офигенно кипит у них деятельность!
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1k
Ян Баян 22 часа назад
Страны - Термиты!
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1k
Igors 22 часа назад
С консервами у нас плохо. Приходится есть тухлятину.
С консервами у нас плохо. Приходится есть тухлятину.
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24k
Вован 22 часа назад
Вчера в Лиепае (Латвия) закрылся последний рыбоперерабатывающий завод
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12k
Владислав Грецов 23 часа назад
финал -шпротов теперь тоже нет........
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3k
ЗлоЙ ЙожеГ 24 часа назад
S-30 по сей день Юзаю!
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12k
Сталкер ЗлоЙ ЙожеГ 21 час назад
S-30B. У меня. Лет 25, не меньше. Полёт нормальный.
П. С. Нашёл паспорта на них. Дата продажи – ноябрь 1989!!!
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3k
ЗлоЙ ЙожеГ Сталкер Час назад
У меня обычные 4х омные 30ки. но тоже 89 года. Фильтр переделал, точнее все детали на фильтре кроме катушек заменил на аналогичный импорт. Тебе тоже советую, не пожалеешь!
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5k
ALFIE 24 часа назад
я не из тех, кто бегает с транспарантом "да америке уже завтра капец". я понимаю процессы и время, которое должно пройти. так же как и то, что история учит: ни одна империя не была вечной и не дожила до современности =)
но все же: вот мы видим, какой капец происходит по миру, куда проникла демократия :) ну прям праздник разрушения всего, что создавалось потом и кровью и долгими годами. а в ответ: ну баксы, и то в кредит :) (т.е. покупая за бусы остров Манхеттен - это еще было куда честнее, бусы то можно носить поколений 5, если не порвутся и т.д. :) ). а теперь представляем, что будет, ЕСЛИ!!! , допустим, в ближайшее время, реально в штатах проблемы, вплоть до гражданки...и все ))) спонсора нет...мировой банк исчезает из телефонных справочников, МВФ? ахахаха =)) ну вы поняли... что делать будут те идиоты, которые свои страны урыли ради бумажки? (надо отдать дожное, "бумажка" им последние 30 лет много чего обеспечила и возможно они сделали крутой задел на будущее, поэтому у "верхушки", ну пусть все ОК...если на вилах не вынесут конечно,а шанс большой....). но вернемся к самим странам: ну вот что с ними? долги есть так или иначе, не в баксах, так в евро или еще чо. промышленности нет, земли проданы, и т.д. и т.п. ну все. финиш....зомби апокалипсис на этом фоне - прогулка туристическая с песнями под гитару...
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4k
Suok День назад
изжога от этих шпротов и шпротованов... даже обычная малосольная килька вкуснее
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10k
Yasen_Perec Suok 23 часа назад
Ну кому как. На вкус и цвет фломастеры разные.
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12k
Пук День назад
Вчера в Лиепае (Латвия) закрылся последний рыбоперерабатывающий завод
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1k
Игорь День назад
Русофобия, это теперь единственный их продукт =)
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