Вчера в Лиепае (Латвия) закрылся последний рыбоперерабатывающий завод

Фото №4. Рижский вагоностроительный завод в СССР был одним из крупнейших производителей электропоездов и дизель-поездов, а также трамвайных вагонов. Если вы были в Абхазии в туристическом комплексе Новый Афон, в пещеру вас доставлял узкоколейный электропоезд Эп-563, построенный в 2014 году. Это единственный электропоезд, построенный РВЗ после 2003 года и он же последний.