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Молчание золото, но чье? Позиция Германии относительно «отравления» Навального вызывает подозрения

Молчание золото, но чье? Позиция Германии относительно «отравления» Навального вызывает подозрения (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 сентября 2020 13:43
Метки: германия   загадка   навальный   
867
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В Германии сообщили об улучшении самочувствия российского блогера Алексея Навального, который, по словам немецкой стороны, вышел из комы. На данном этапе столь стремительно развивающейся ситуации необходимо оглянуться назад и разобраться в произошедшем.

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Метки: германия   загадка   навальный   
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3k
DNK 2 дня назад
Вот с какого рожна немцы должны что-то российским властям доказывать? Вот с какого перепугу??? Установили факт отравления - для них самих достаточно доказательств, все - сами принимают решения как им действовать. Нафиг им мутные омские врачи, нытье Захаровой и прочее??? Им самим очень невыгодно от северного потока отказываться. Если есть намерения отказаться или заморозить, значит есть на это серьезные причины. А вот это дипломатическое нытье с нашей стороны - где ваши доказательства... Это как кот тебе в тапок насрал, уселся перед тобой нагло, вылизывая яйки - и спрашивает - а какие твои доказательства, что я насрал? Да никаких доказательств - вторым тапком по ипалу - и все вопрос закрыт.
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7k
Killgrave 2 часа назад
Германские холопы - американские марионетки. Хуже нет таких скользких хитрожопых "партнеров", которые всегда действуют во вред тебе.
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80
Майк День назад
А такой сценарий. Германцы противятся СП2, "ГАЗПРОМ" замораживает строительство. ФРГ(и иже с ними) пользуются "демократичным" пиндосовским газом. Год, два, три. Понимают - демократии много, а прибыль - мягко говоря - не впечатляет. За свой счёт(ФРГ) достраивают СП2, и сами строят СП3?
P.S. Сказка, конечно.
P.P.S. ГАЗПРОМ сможет выдержать такой бюджетный удар? Риторический вопрос.
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5k
Александр День назад
ничего не остаётся, как привлечь всё окружение за его отравление!
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196k
NAZARETH День назад
Молчание золото, но чье? Позиция Германии относительно «отравления» Навального вызывает подозрения
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2k
RALEXXX День назад
"Однако немецкие пилоты после прибытия в Омск не проявили особой заинтересованности в перевозке пациента. Они отложили вылет, чтобы выспаться после проделанного пути."
Враньё. Существуют правила по которым пилоты не могут быть за штурвалом больше определённого времени без перерыва для отдыха не менее определённого же количества времени.
Пока шли согласования, переговоры, ожидание высочайшего соизволения на вывоз пациента - время вышло и экипажу тупо не было разрешено лететь.
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706
шурик RALEXXX День назад
Всё верно .
Только санитарный рейс большой протяжённости могут выполнять полуторным или двойным экипажем .
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3k
qap RALEXXX День назад
Прилетевшие немецкие специалисты оценили состояние больного и заявили: "Состояние больного стабильное, угрозы жизни нет". Поэтому немецкая сторона приняла решение отложить вылет на 10 часов, для отдыха экипажа.

Больного спасли еще в Омске российские врачи. Все что происходило далее - просто шоу.
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2k
Frank Borman 2 дня назад
После провокации со Скрипалями Британия заявила хайли лайкли и ввела санкции против России. И не только ввела, а заставила всю Европу выгнать российских дипломатов из своих стран.
Сейчас, после провокации с Анальным, Германия заявит хохваршайнлих и сделает то же самое. Плюс отложит строительство СП-2, и Газпром потеряет кучу денег.
Запад сейчас ведет войну против России. До тех пор, пока Россия будет считать европейцев и американцев партнерами и друзьями, она будет получать от них по морде. А когда научится давать сдачу, тогда к ней будут относиться с уважением.
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6k
albedo 2 дня назад
Да американская подстава разругать Россию и Германию.
Но, Россия вынуждена НАПАДАТЬ.
И это правильно.
Доказательства на стол, немчики. Послу Германии четко все объяснили.

Да американская подстава разругать Россию и Германию. Но, Россия вынуждена НАПАДАТЬ. И это правильно. Доказательства на стол, немчики. Послу Германии четко все объяснили.
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