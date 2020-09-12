Молчание золото, но чье? Позиция Германии относительно «отравления» Навального вызывает подозрения

В Германии сообщили об улучшении самочувствия российского блогера Алексея Навального, который, по словам немецкой стороны, вышел из комы. На данном этапе столь стремительно развивающейся ситуации необходимо оглянуться назад и разобраться в произошедшем.
Пассажирский авиалайнер летел из Томска в Москву. Во время полета пилотам сообщили о резком ухудшении самочувствия одного из пассажиров, которым оказался создатель ФБК (признан иноагентом) Навальный. Дальнейшие действия экипажа по праву можно назвать образцово-показательными. Они моментально запросили экстренную посадку в Омске, которую удалось осуществить всего за 40 минут. Если бы не столь быстрая реакция пилотов, то смерть Навального была бы неминуема.
Однако немецкие пилоты после прибытия в Омск не проявили особой заинтересованности в перевозке пациента. Они отложили вылет, чтобы выспаться после проделанного пути. Результат – Навального доставили в берлинскую клинику «Шарите» лишь спустя 15 часов после разрешения на транспортировку (что происходило во время неё остается загадкой).
Омские медики провели десятки исследований и анализов, чтобы выяснить причины резкого ухудшения состояния здоровья пациента. При этом они без раздумий готовы были поделиться всем, что смогли узнать, но в Германии данное предложение проигнорировали. Политика немецких врачей вызывает массу вопросов. Больше всего интересует причина умалчивания перечня проводимых процедур и их результатов.
Позиция СМИ также весьма любопытна и занимательна. Российская пресса публиковала множество различных версий, ссылаясь на конкретные источники. Немецкие СМИ тиражируют лишь одну версию, ссылаясь при этом на анонимные источники.
Очевидно, что Германия относится к происходящему отнюдь не беспристрастно, а значит, имеет личные мотивы и выгоды.
Омские медики провели десятки исследований и анализов, чтобы выяснить причины резкого ухудшения состояния здоровья пациента. При этом они без раздумий готовы были поделиться всем, что смогли узнать, но в Германии данное предложение проигнорировали. Политика немецких врачей вызывает массу вопросов. Больше всего интересует причина умалчивания перечня проводимых процедур и их результатов.
Позиция СМИ также весьма любопытна и занимательна. Российская пресса публиковала множество различных версий, ссылаясь на конкретные источники. Немецкие СМИ тиражируют лишь одну версию, ссылаясь при этом на анонимные источники.
Очевидно, что Германия относится к происходящему отнюдь не беспристрастно, а значит, имеет личные мотивы и выгоды.
Авторский пост
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Ровно с такого же рожна, с какого они от России требуют объяснений.
С какого перепугу Россия должна немцам верить на слово?
P.S. Сказка, конечно.
P.P.S. ГАЗПРОМ сможет выдержать такой бюджетный удар? Риторический вопрос.
Враньё. Существуют правила по которым пилоты не могут быть за штурвалом больше определённого времени без перерыва для отдыха не менее определённого же количества времени.
Пока шли согласования, переговоры, ожидание высочайшего соизволения на вывоз пациента - время вышло и экипажу тупо не было разрешено лететь.
Только санитарный рейс большой протяжённости могут выполнять полуторным или двойным экипажем .
Больного спасли еще в Омске российские врачи. Все что происходило далее - просто шоу.
Сейчас, после провокации с Анальным, Германия заявит хохваршайнлих и сделает то же самое. Плюс отложит строительство СП-2, и Газпром потеряет кучу денег.
Запад сейчас ведет войну против России. До тех пор, пока Россия будет считать европейцев и американцев партнерами и друзьями, она будет получать от них по морде. А когда научится давать сдачу, тогда к ней будут относиться с уважением.
Но, Россия вынуждена НАПАДАТЬ.
И это правильно.
Доказательства на стол, немчики. Послу Германии четко все объяснили.