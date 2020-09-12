Молчание золото, но чье? Позиция Германии относительно «отравления» Навального вызывает подозрения

Однако немецкие пилоты после прибытия в Омск не проявили особой заинтересованности в перевозке пациента. Они отложили вылет, чтобы выспаться после проделанного пути. Результат – Навального доставили в берлинскую клинику «Шарите» лишь спустя 15 часов после разрешения на транспортировку (что происходило во время неё остается загадкой).



Омские медики провели десятки исследований и анализов, чтобы выяснить причины резкого ухудшения состояния здоровья пациента. При этом они без раздумий готовы были поделиться всем, что смогли узнать, но в Германии данное предложение проигнорировали. Политика немецких врачей вызывает массу вопросов. Больше всего интересует причина умалчивания перечня проводимых процедур и их результатов.



Позиция СМИ также весьма любопытна и занимательна. Российская пресса публиковала множество различных версий, ссылаясь на конкретные источники. Немецкие СМИ тиражируют лишь одну версию, ссылаясь при этом на анонимные источники.



Очевидно, что Германия относится к происходящему отнюдь не беспристрастно, а значит, имеет личные мотивы и выгоды.