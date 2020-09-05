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Подросток-стилист делает прически, которым позавидует Голливуд!

Подросток-стилист делает прически, которым позавидует Голливуд! (31 фото)

Автор:
05 сентября 2020 16:06
Сообщество : Фабрика идей
Метки: германия   дизайн   идеи   как Золушка   красота   прически   стилист   стилист-самоучка   
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17-летняя Милена , стилист-самоучка из Германии, делает невероятные прически в стиле диснеевских принцесс - да так, что голлдивудским стилистам впору удавиться от зависти! За ее новыми работами следят около 35 тысяч подписчиков в инстаграме, которых она регулярно радует новыми прическами и уроками по их созданию.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: германия   дизайн   идеи   как Золушка   красота   прически   стилист   стилист-самоучка   
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Gayrat 2 часа назад
Во времена моего пионерского детства это называлось макраме )
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