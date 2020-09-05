Подросток-стилист делает прически, которым позавидует Голливуд!

17-летняя Милена , стилист-самоучка из Германии, делает невероятные прически в стиле диснеевских принцесс - да так, что голлдивудским стилистам впору удавиться от зависти! За ее новыми работами следят около 35 тысяч подписчиков в инстаграме, которых она регулярно радует новыми прическами и уроками по их созданию.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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