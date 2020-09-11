Как появились пенсии по старости в США?

Для начала подтвержу: действительно, как правило, у колхозников не было государственных пенсий. Считалось, что колхоз – организация не государственная и должна выплачивать пенсии самостоятельно. То-есть, факт того, что у пожилого колхозника, как правило, не было государственной пенсии, не означает, что и колхозной пенсии у него не было тоже…



Впрочем, я не о колхозниках, а о демократических странах...



Разносчик демократии по миру у нас США. Давайте и посмотрим как вводились пенсии в самой богатой, самой могучей, самой демократичной и самой милитаризованной стране планеты .



Закон о социальном обеспечении в США был принят большинством голосов как в сенате, так и в палате представителей. 14 августа 1935 г. президент Ф. Рузвельт поставил под этим законом свою подпись.



Обычно либеральные тролли именно эту дату и используют. Однако действие закона, принятого в 1935 году начиналось в 1942 году. Именно в 1942 году, когда благодаря второй мировой войне США стали выходить из Великой депрессии, впервые в истории этой страны вводились пенсии по старости. Следует отметить, что схема начисления пенсий была очень сложной и запутанной, к тому же существовало много препятствий на пути к получению пенсий.