Как появились пенсии по старости в США?

Народ у нас в массе своей исторически безграмотен и потому с радостью, заглатывает, когда ему подбрасывают наживку о «бесправных колхозниках». У колхозников не было государственных пенсий. О, ужас! Разве может такое быть в наш просвещённый век? В «цивилизованных, демократических» странах, наверное, всё было не так как в проклятом совке?
Для начала подтвержу: действительно, как правило, у колхозников не было государственных пенсий. Считалось, что колхоз – организация не государственная и должна выплачивать пенсии самостоятельно. То-есть, факт того, что у пожилого колхозника, как правило, не было государственной пенсии, не означает, что и колхозной пенсии у него не было тоже…
Впрочем, я не о колхозниках, а о демократических странах...
Разносчик демократии по миру у нас США. Давайте и посмотрим как вводились пенсии в самой богатой, самой могучей, самой демократичной и самой милитаризованной стране планеты .
Закон о социальном обеспечении в США был принят большинством голосов как в сенате, так и в палате представителей. 14 августа 1935 г. президент Ф. Рузвельт поставил под этим законом свою подпись.
Обычно либеральные тролли именно эту дату и используют. Однако действие закона, принятого в 1935 году начиналось в 1942 году. Именно в 1942 году, когда благодаря второй мировой войне США стали выходить из Великой депрессии, впервые в истории этой страны вводились пенсии по старости. Следует отметить, что схема начисления пенсий была очень сложной и запутанной, к тому же существовало много препятствий на пути к получению пенсий.
Впрочем, я не о колхозниках, а о демократических странах...
Разносчик демократии по миру у нас США. Давайте и посмотрим как вводились пенсии в самой богатой, самой могучей, самой демократичной и самой милитаризованной стране планеты .
Закон о социальном обеспечении в США был принят большинством голосов как в сенате, так и в палате представителей. 14 августа 1935 г. президент Ф. Рузвельт поставил под этим законом свою подпись.
Обычно либеральные тролли именно эту дату и используют. Однако действие закона, принятого в 1935 году начиналось в 1942 году. Именно в 1942 году, когда благодаря второй мировой войне США стали выходить из Великой депрессии, впервые в истории этой страны вводились пенсии по старости. Следует отметить, что схема начисления пенсий была очень сложной и запутанной, к тому же существовало много препятствий на пути к получению пенсий.
Так, для получения пенсии работник должен был в течение 5 лет перед выходом на пенсию трудиться непрерывно и при этом заработать не менее 2 тыс. долларов за данный период времени. Следовательно, пенсии лишались те, у кого стаж работы прерывался, а также те, кто уже по состоянию здоровья не мог трудиться. Не все могли за пять лет заработать столь огромную по тем временам сумму.
Кроме того, существовал ценз оседлости и высокий пенсионный возраст (65 лет), до которого многие не доживали.
Кроме того, существовал ценз оседлости и высокий пенсионный возраст (65 лет), до которого многие не доживали.
Кризис заставлял людей переезжать с места на место в поисках лучшей жизни, значит, пункт об оседлости выполнить удавалось не всем и не всегда.
Ценз оседлости! Кто там верещит про советских крепостных колхозников? Переехал — всё, без пенсии. Даже если по другим параметрам подходил.
Закон не распространялся на фермеров, ремесленников, многих работников розничной торговли, сферы обслуживания, сельскохозяйственных рабочих и домашнюю прислугу.
Следовательно, из этого списка были исключены самые незащищенные на тот момент работники, те, кто пострадал от кризиса больше всего.
Накоплений же трудовые массы не имели никаких. Напомню за два года до принятия закона о пенсиях власти США демократично конфисковали у населения все золото. За уклонение от сдачи накопленного на «тихую старость» золота можно было получить 10 лет тюрьмы.
Ценз оседлости! Кто там верещит про советских крепостных колхозников? Переехал — всё, без пенсии. Даже если по другим параметрам подходил.
Закон не распространялся на фермеров, ремесленников, многих работников розничной торговли, сферы обслуживания, сельскохозяйственных рабочих и домашнюю прислугу.
Следовательно, из этого списка были исключены самые незащищенные на тот момент работники, те, кто пострадал от кризиса больше всего.
Накоплений же трудовые массы не имели никаких. Напомню за два года до принятия закона о пенсиях власти США демократично конфисковали у населения все золото. За уклонение от сдачи накопленного на «тихую старость» золота можно было получить 10 лет тюрьмы.
То-есть, если колхозник в СССР мог хотя бы претендовать на пенсию от колхоза. То американский фермер мог претендовать на шиш с маслом.
Поэтому когда вы читаете, что пенсионные системы были введены: Дания (1891), Великобритания (1908), Франция (1910), Швеция (1913 г.), Италия (1919), Нидерланды (1919), США (1927), Канада (1925), Японии (1942), то плюньте на это и забудьте.
Это были не общенациональные системы пенсионного обеспечения. Это касалось крошечной части привилегированных стариков: генералов, сенаторов, почетных граждан и т.п.
_____
Кстати, первоначально в США был установлен пенсионный возраст 65 лет. У нас теперь тоже. Как в США в 1942 году!
Поэтому когда вы читаете, что пенсионные системы были введены: Дания (1891), Великобритания (1908), Франция (1910), Швеция (1913 г.), Италия (1919), Нидерланды (1919), США (1927), Канада (1925), Японии (1942), то плюньте на это и забудьте.
Это были не общенациональные системы пенсионного обеспечения. Это касалось крошечной части привилегированных стариков: генералов, сенаторов, почетных граждан и т.п.
_____
Кстати, первоначально в США был установлен пенсионный возраст 65 лет. У нас теперь тоже. Как в США в 1942 году!
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Метки: пенсии по старости сша
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Давайте либерда, начинайте в комментах изрыгать свои фонтаны из поноса, защищайте ваших хозяев капиталистов!
"куда ехать можно, куда нельзя" это ты совок каких времён вспоминаешь? Про "много денег иметь нельзя" тоже 3,14здёжь. Посадят если не сможешь объяснить откуда они.
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А ты про какой социализм здесь кудахтаешь? Про горбачёвскую перестройку, которую вы здесь всем стадом проклинаете вместе с Горбачевым? Значит сейчас уже при Горбачеве вам жилось отлично? Но "меченого" всё равно на кол надо? Лицемеры уевы.
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Я капиталист, и у меня нет хозяина. Что ж теперь делать?
А при совке помню, хозяин был. Указания давал. Кому в армию, кому в колхоз, как кому одеваться, как стричься, куда ехать можно, куда нельзя...Всё как при крепостном праве, или рабстве. Много денег иметь нельзя, посадют. Сказка не жизнь.