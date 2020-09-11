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Как появились пенсии по старости в США?

Как появились пенсии по старости в США? (5 фото)

Автор:
11 сентября 2020 04:26
Метки: пенсии   по старости   сша   
649
5
Народ у нас в массе своей исторически безграмотен и потому с радостью, заглатывает, когда ему подбрасывают наживку о «бесправных колхозниках». У колхозников не было государственных пенсий. О, ужас! Разве может такое быть в наш просвещённый век? В «цивилизованных, демократических» странах, наверное, всё было не так как в проклятом совке?

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Метки: пенсии   по старости   сша   
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24k
labuda.blog 3 дня назад
Благодаря Советскому Союзу, люди стали работать по 8 часов и стали получать пенсию!
Давайте либерда, начинайте в комментах изрыгать свои фонтаны из поноса, защищайте ваших хозяев капиталистов!
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−98
SIG Sauer 2 дня назад
40k zloykoyot SIG Sauer 6 часов назад
"куда ехать можно, куда нельзя" это ты совок каких времён вспоминаешь? Про "много денег иметь нельзя" тоже 3,14здёжь. Посадят если не сможешь объяснить откуда они.
------------------------------------
А ты про какой социализм здесь кудахтаешь? Про горбачёвскую перестройку, которую вы здесь всем стадом проклинаете вместе с Горбачевым? Значит сейчас уже при Горбачеве вам жилось отлично?
Но "меченого" всё равно на кол надо? Лицемеры уевы.
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−98
SIG Sauer 3 дня назад
24k labuda.blog 2 часа назад Благодаря Советскому Союзу, люди стали работать по 8 часов и стали получать пенсию! Давайте либерда, начинайте в комментах изрыгать свои фонтаны из поноса, защищайте ваших хозяев капиталистов!
------------------------------------------
Я капиталист, и у меня нет хозяина. Что ж теперь делать?

А при совке помню, хозяин был. Указания давал. Кому в армию, кому в колхоз, как кому одеваться, как стричься, куда ехать можно, куда нельзя...Всё как при крепостном праве, или рабстве. Много денег иметь нельзя, посадют. Сказка не жизнь.
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3k
Алексей Куликов SIG Sauer 3 дня назад
Не совсем так. Нельзя было иметь много денег сверх официального дохода. Но с другой стороны, много заработать было тяжело.
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40k
zloykoyot SIG Sauer 3 дня назад
Если предположить по нику, что ты немецкий капиталист, то в первую очередь ты 3,14здобол. Хотя бы по поводу армии, до 2011 года немецкий хозяин призывал всех в обязательном порядке. А в Швейцарии и сейчас всех призывают. И не только в Швейцарии. Далее, "куда ехать можно, куда нельзя" это ты совок каких времён вспоминаешь? Про "много денег иметь нельзя" тоже 3,14здёжь. Посадят если не сможешь объяснить откуда они. Разве не так сейчас во всём мире? Так что, капиталист уев, помолчал бы. Лохам со своей малой родины можешь киздеть как за.лупато в Европе живёшь.
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7k
ГородДомов 3 дня назад
хочу обратно в СССР . .. В детство !
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