С такими братушками и врагов не нужно

«Мы же братья, мы ведь одной крови, православные люди, нам нечего делить!» - глядя на весь хаос, происходящий в Украине 2014, вопил наивный обыватель. Сейчас плач Ярославны, уже по другому печальному поводу. Беларуские события один в один напоминают роковой майдан, всё те же национальные самостийные знамёна, все те же разговоры о статусе русского языка, всё так же очаровывает и манит своей свободой и богатством, этот замечательный цивилизованный западный мир. «Скинем диктатора». И? Заживёте? Пора бы выучить уроки истории, передел собственности всегда начинается с подъёма национализма под националистические лозунги. Вот и беларусы подхватили знамёна своей коллаборации. Значит, нужно искать барыг, которые за этим стоят.

Оболваненной толпе объяснили, что она под игом совка, жидов или москалей. Поэтому жизнь бедная, поэтому не получается построить свой частный бизнес или сделать карьеру. На самом же деле, общее снижение уровня жизни связано с кризисом, с мировым глобальным кризисом перепроизводства. Давно не осталось свободных рынков сбыта, нет платежеспособного спроса, чтобы кто-то продал, а кто-то купил, к примеру, беларуский грузовик МАЗ или российский КАМАЗ, шведский Volvo, немецкий Mercedes и так далее. Следовательно, нет прибыли, нет экономического развития. Кризис обостряет и без того острые противоречия капиталистической системы. И как бы кто не считал, что беларусы, русские, украинцы один народ, как минимум братья, мы, наши народы и все остальные народы, будут вести себя не лучше, чем стая диких гиен в дележе куска мяса. А куском мяса стала Беларусь, её промышленность и рынки сбыта. Не может быть никакого братства и никакого единства между тем, кто ест и тем, кого едят. Барыги определяют судьбу Беларуси, а никакой не народ, народ лишь инструмент передела.