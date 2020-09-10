С такими братушками и врагов не нужно

Вот и беларусы осознали свою самостийность. Диктат Луки и москали, вот причина относительной бедности и отсутствие перспектив. Хроники майдана 2.0
«Мы же братья, мы ведь одной крови, православные люди, нам нечего делить!» - глядя на весь хаос, происходящий в Украине 2014, вопил наивный обыватель. Сейчас плач Ярославны, уже по другому печальному поводу. Беларуские события один в один напоминают роковой майдан, всё те же национальные самостийные знамёна, все те же разговоры о статусе русского языка, всё так же очаровывает и манит своей свободой и богатством, этот замечательный цивилизованный западный мир. «Скинем диктатора». И? Заживёте? Пора бы выучить уроки истории, передел собственности всегда начинается с подъёма национализма под националистические лозунги. Вот и беларусы подхватили знамёна своей коллаборации. Значит, нужно искать барыг, которые за этим стоят.
Оболваненной толпе объяснили, что она под игом совка, жидов или москалей. Поэтому жизнь бедная, поэтому не получается построить свой частный бизнес или сделать карьеру. На самом же деле, общее снижение уровня жизни связано с кризисом, с мировым глобальным кризисом перепроизводства. Давно не осталось свободных рынков сбыта, нет платежеспособного спроса, чтобы кто-то продал, а кто-то купил, к примеру, беларуский грузовик МАЗ или российский КАМАЗ, шведский Volvo, немецкий Mercedes и так далее. Следовательно, нет прибыли, нет экономического развития. Кризис обостряет и без того острые противоречия капиталистической системы. И как бы кто не считал, что беларусы, русские, украинцы один народ, как минимум братья, мы, наши народы и все остальные народы, будут вести себя не лучше, чем стая диких гиен в дележе куска мяса. А куском мяса стала Беларусь, её промышленность и рынки сбыта. Не может быть никакого братства и никакого единства между тем, кто ест и тем, кого едят. Барыги определяют судьбу Беларуси, а никакой не народ, народ лишь инструмент передела.
Оболваненной толпе объяснили, что она под игом совка, жидов или москалей. Поэтому жизнь бедная, поэтому не получается построить свой частный бизнес или сделать карьеру. На самом же деле, общее снижение уровня жизни связано с кризисом, с мировым глобальным кризисом перепроизводства. Давно не осталось свободных рынков сбыта, нет платежеспособного спроса, чтобы кто-то продал, а кто-то купил, к примеру, беларуский грузовик МАЗ или российский КАМАЗ, шведский Volvo, немецкий Mercedes и так далее. Следовательно, нет прибыли, нет экономического развития. Кризис обостряет и без того острые противоречия капиталистической системы. И как бы кто не считал, что беларусы, русские, украинцы один народ, как минимум братья, мы, наши народы и все остальные народы, будут вести себя не лучше, чем стая диких гиен в дележе куска мяса. А куском мяса стала Беларусь, её промышленность и рынки сбыта. Не может быть никакого братства и никакого единства между тем, кто ест и тем, кого едят. Барыги определяют судьбу Беларуси, а никакой не народ, народ лишь инструмент передела.
Председатель российско-белорусского делового совета Дмитрий Мазепин выступил со следующим обращением: "Первое, к чему мы призываем руководство Беларуси, - немедленно остановить бессмысленное кровопролитие, прекратить насилие против мирных граждан! Второй призыв - к белорусской интеллигенции, бизнесменам, политикам: необходимо сформировать комитет национального спасения, который от имени населения сможет разговаривать с властью на равных."
Как обычно, иностранный гражданин призывает ко всему хорошему, против всего плохого. Очевидно осуждение действующей власти, в лице Лукашенко и желание поставить на равных с ней какую-то новую власть(в лице Тихановской?). Кто же такой господин Мазепин? А оказывается, что этот неравнодушный человек заместитель председателя совета директоров ПАО «Уралкалий». Поверхностный анализ рынка калийных удобрений позволяет понять подковёрную борьбу. Выручка «Уралкалия» за 2018 год составила 152 млрд. руб., его беларуский конкурент «Беларуськалий» за тот же период получил выручку 135 млрд. руб. Если сравнивать рынки в целом, небольшая справка:
Беларусь с объемом производства 7,1 млн. тонн в 2018 году занимает третье место в мире по производству калийных удобрений. Государственная компания «Беларуськалий» управляет шестью шахтами и четырьмя перерабатывающими заводами. Ожидается, что в течение следующих трех лет добыча в компании будет расти, поскольку планируется открытие нескольких новых рудников.
Россия является вторым по величине производителем калийных удобрений на мировой арене. В 2018 году производство продемонстрировало заметный рост и достигло объема 7,5 млн. тонн, что на 200 тыс. тонн выше, по сравнению с 2017 годом. Крупномасштабная добыча калия в России ведется на рудниках Талицкий и Синный. «Уралкалий» является доминирующей компанией по производству калийных удобрений в стране. Компания управляет пятью калийными рудниками и семью перерабатывающими заводами, она контролирует всю цепочку от добычи полезных ископаемых до переработки и сбыта калийных удобрений и других побочных продуктов.
Как обычно, иностранный гражданин призывает ко всему хорошему, против всего плохого. Очевидно осуждение действующей власти, в лице Лукашенко и желание поставить на равных с ней какую-то новую власть(в лице Тихановской?). Кто же такой господин Мазепин? А оказывается, что этот неравнодушный человек заместитель председателя совета директоров ПАО «Уралкалий». Поверхностный анализ рынка калийных удобрений позволяет понять подковёрную борьбу. Выручка «Уралкалия» за 2018 год составила 152 млрд. руб., его беларуский конкурент «Беларуськалий» за тот же период получил выручку 135 млрд. руб. Если сравнивать рынки в целом, небольшая справка:
Беларусь с объемом производства 7,1 млн. тонн в 2018 году занимает третье место в мире по производству калийных удобрений. Государственная компания «Беларуськалий» управляет шестью шахтами и четырьмя перерабатывающими заводами. Ожидается, что в течение следующих трех лет добыча в компании будет расти, поскольку планируется открытие нескольких новых рудников.
Россия является вторым по величине производителем калийных удобрений на мировой арене. В 2018 году производство продемонстрировало заметный рост и достигло объема 7,5 млн. тонн, что на 200 тыс. тонн выше, по сравнению с 2017 годом. Крупномасштабная добыча калия в России ведется на рудниках Талицкий и Синный. «Уралкалий» является доминирующей компанией по производству калийных удобрений в стране. Компания управляет пятью калийными рудниками и семью перерабатывающими заводами, она контролирует всю цепочку от добычи полезных ископаемых до переработки и сбыта калийных удобрений и других побочных продуктов.
Зафиксировали масштабы?
Тогда следующая новость: 18 августа «Беларуськалий» прекратил добычу калийных солей из-за забастовки рабочих. Председатель независимого профсоюза Максим Позняков сообщает: «Рудники стоят, люди не пошли в шахты, добыча руды не осуществляется.»
Нужно отметить, что первое место рынка калийных удобрений занимает Канада, четвёртое Китай, пятое Германия.
Кому выгодно?
Выгодно Дмитрию Мазепину и его коллегам, а так же партнёрам из вышеперечисленных стран. У меня нет уверенности, что после майдана «Беларуськалий» не потеряет свою долю рынка, я не уверен даже в том, что предприятие будет сохранено. В лучшем случае рабочих ждёт сокращение и это не потому что «злой колхозник» будет мстить. На то есть объективные причины, не для того затевается государственный переворот, чтобы народу жилось лучше. Повторяю ещё раз, цель-передел собственности и рынков сбыта.
Тогда следующая новость: 18 августа «Беларуськалий» прекратил добычу калийных солей из-за забастовки рабочих. Председатель независимого профсоюза Максим Позняков сообщает: «Рудники стоят, люди не пошли в шахты, добыча руды не осуществляется.»
Нужно отметить, что первое место рынка калийных удобрений занимает Канада, четвёртое Китай, пятое Германия.
Кому выгодно?
Выгодно Дмитрию Мазепину и его коллегам, а так же партнёрам из вышеперечисленных стран. У меня нет уверенности, что после майдана «Беларуськалий» не потеряет свою долю рынка, я не уверен даже в том, что предприятие будет сохранено. В лучшем случае рабочих ждёт сокращение и это не потому что «злой колхозник» будет мстить. На то есть объективные причины, не для того затевается государственный переворот, чтобы народу жилось лучше. Повторяю ещё раз, цель-передел собственности и рынков сбыта.
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Я не помню, как российские олигархи собирались купить заводы Беларуси?
Я не помню, как Лукашенко не стал подписывать кабальные договора перед падением цен на энергоносители на фоне "ковида" ( откуда Лука знал) ?
Поэтому я не верю, что на Беларусь давит только Запад. Давит мировой олигархат, и российские буржуи вкупе с ними.
теперь омн лично организовал майдан в Беларуси, чтобы насолить щирым беларусам.
и только госдеп белый и пушистый хочет помоч велыким демократам.