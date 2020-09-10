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С такими братушками и врагов не нужно

С такими братушками и врагов не нужно (4 фото)

Автор:
10 сентября 2020 19:33
Метки: беларусия   капитал и кризис   лукашенко   майда­­н   минск   общество   политика   тихановская   
168
4
Вот и беларусы осознали свою самостийность. Диктат Луки и москали, вот причина относительной бедности и отсутствие перспектив. Хроники майдана 2.0

Источник:

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Метки: беларусия   капитал и кризис   лукашенко   майда­­н   минск   общество   политика   тихановская   
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7  комментариев
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2k
CHYCMYMPUK 2 часа назад
О, да. Именно! Бабло правит миром. БЕЛАЗ, МАЗ, МТЗ - конкуренты таким гигантам, как CAT, VOLVO и прочая... Рынок России, на который и ориентированы предприятия Бедоруссии - лакомый кусок для них. Думайте, братушки, думайте...
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40k
zloykoyot CHYCMYMPUK Час назад
МАЗ и МТЗ вряд ли крупные конкуренты мировым производителям. Но справедливости ради надо сказать что БелАЗ таки да, конкурент. Причём некислый. Это показывает второй выигранный у Катерпиллара тендер на поставку карьерных самосвалов в Индию. По первому контракту поставили 77 машин и поставят ещё 96 по второму. Учитывая количество продаваемых машин такого класса в мире за год - нехерово так они амариканам нос утёрли.
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35k
doker Полчаса назад
Я не помню войну российских "калийных королей" и белорусских?
Я не помню, как российские олигархи собирались купить заводы Беларуси?
Я не помню, как Лукашенко не стал подписывать кабальные договора перед падением цен на энергоносители на фоне "ковида" ( откуда Лука знал) ?
Поэтому я не верю, что на Беларусь давит только Запад. Давит мировой олигархат, и российские буржуи вкупе с ними.
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1k
додик Полчаса назад
Белорусы вы не Луке хреново сделаете, а себе. Думаете уйдет он и сразу радуга будет. Только с начало экономическая жопа будет ,а вот радуга под вопросом.
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40k
zloykoyot 47 минут назад
С одной согласен, с другой нет. "Деньги и ничего личного" конечно присутствует, а вот методика у России и запада несколько разная. Что, кстати, на примере незалежной просматривается очень легко. И не только незалежной. Туда же можно смело плюсовать гордых но маленьких чухонцев. Запад предпочитает конкурентов не включать в свой производственный процесс, а просто стирать с планеты. Примеров - вагон и телега, начиная с тех же прибалтов. Игналинская АЭС, РВЗ и так далее. На людей срать с высокой колокольни. То же самое у хохлов. Начиная с авиа- и космической промышленности и заканчивая верфями и производством металла. Разрушено всё к херам. На людей, опять же, срать. То же самое проворачивали в 90-е и в России. То же самое ждало и Белоруссию. При нынешней перенасыщенности рынка англосаксам и иже с ними нужно не поглощать конкурентов, а уничтожать. Руководство того же Катерпиллара уйдёт в радостный запой на месяц в случае закрытия БелАза. России же выгодно чтобы те же белорусские конкуренты работали, но с учётом российских интересов. В этом и есть основная разница.
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60k
Максим 59 минут назад
Без вливаний России в РБ не было бы никакого Беларускалия.
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44k
Albert GER Час назад
я понял автора- это Путин лично организовал майдан в Украине, чтобы насолить щирым украинцям.
теперь омн лично организовал майдан в Беларуси, чтобы насолить щирым беларусам.
и только госдеп белый и пушистый хочет помоч велыким демократам.
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