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Люди в штатском

Люди в штатском (27 фото)

Автор:
09 сентября 2020 21:21
Метки: белоруссия   майдауны   силовики   
3978
27
Забавно наблюдать за истерикой на тему сотрудников белорусских силовых структур, которые работали в Минске в штатском.

Источник:

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Метки: белоруссия   майдауны   силовики   
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78  комментариев
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266
Bobik 24 часа назад
Опять передёргивает фактов. Люди в штатском есть везде, и бить они могут везде. Но есть одно "Но". Смотря за что бить. Одиночный пикет не тронут нигде, кроме диктаторских стран. Тоже относится и к мирной демонстрации. Геноцид собственного народа- удел убогих напуганных диктаторов.
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398
probel01 2 часа назад
Почему в Лос-Анджелесе сплошь китайские лица?
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209
polakt 2 часа назад
Обычная работа оперов. Нам форма на работе не положена.
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28k
Юр21 6 часов назад
Это другое!
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1k
Dmitry 7 часов назад
Народ Беларуси уже на грани и готов убивать карателей СС прямо на месте, а вы и дальше продолжайте постить тут всякую чушь. Уже даже к простым ментам никакого уважения нет, хотя раньше лично у меня возможно и было. А теперь даже к ним только ненависть, которая уже давно вытеснила страх.
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4k
Владимир Dmitry 7 часов назад
Да какие каратели? Ну обмотались дурачки ССовскими флагами, но убивать их за это никто не будет. Бить будут, это да. Но как только их начинают бить, дурачки тут же выставляют впереди себя своих баб.
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1k
Dmitry Владимир 7 часов назад
Чего? Что ты несёшь, дурак?
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10k
Sergey_71rus 12 часов назад
Работают шахтёры, врачи, учителя, водители, люди в деревнях, рабочие в городах, создавая и преумножая богатства страны... А эти, на контракте... служат. Хозяину. Работнички..
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5k
ALFIE 13 часов назад
Ссылка coub.com
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3k
Дмитрий Горчилин 13 часов назад
Сознательные граждане винтят несознательных.
Здесь еще нужно отметить, что на любом митинге некоторая часть граждан обязательно из служивых. У них с дисциплиной полный порядок, дали команду- они пришли. А вот у протестующих так-сяк. То они не возбудились, то денег не дали, то дождь пошел- явка может быть очень низкая. При этом митинги превращаются в полицейский междусобойчик.
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9k
vvv 16 часов назад
Бейте майданную сволочь! Работайте, братья!
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155
Уильям Гейтс vvv 5 часов назад
еще зигани!
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210
Alex Furlong 16 часов назад
Предпоследняя фотка . . .
Мадам держит мужика за Фаберже ))))
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1k
V2.Smirnov 17 часов назад
Все равно не понятно - зачем? Люди в шлемаках и бронежилетах явно не могут никуда тайно инфильтрироваться для провокаций.
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3k
Юра Гагарин 19 часов назад
всем отделом фотки собирали
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10k
Анатолий Соколов 20 часов назад
насчёт "людей в штатском" - на "работу с митингуюшими" регулярно привлекают следователей ( кто не в курсе - это сотрудники полиции, которые обычно сидят в кабинетах и пишут бумажки ) - так вот для них ношение формы не является обязательным. причём это правило касается практически всех стран - и России, и Беларуси, и Евросоюза ... и на таких протестах задача следователей - вычислить "организаторов незаконных митингов" и по возможности собрать доказательства для возбуждения уголовного дела.
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3k
tamin 20 часов назад
Все правильно. Протесты стали элементом враждебной атаки. С ними надоьбороться. Неплохой метод
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6k
Matthew Hopkins 20 часов назад
Весь мир против чего-то протестует, только мы отсиживаемся в сторонке.
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955
дмитрий локока 20 часов назад
Вот подходят такие , и что то требуют.
Даже не знаю как реагировать
Ссылка www.youtube.com
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955
дмитрий локока 20 часов назад
Вот Барнаул.
полиция сказала , что не знает этих людей(((
Ссылка www.youtube.com
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3k
Юра Гагарин дмитрий локока 19 часов назад
если бы девушка не спалила бы подброс ментов, то парня за наркотики упаковали бы
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5k
Сгусток позитива дмитрий локока 13 часов назад
твари какие то
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693
max20 21 час назад
После угроз семьям сотрудников, жалости к протестантам нет.
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−55
byha2019 21 час назад
Надеюсь когда режим лукаса падет, всех ублюдков масачнеков выявят и будут судить!!!!
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1k
Dmitry byha2019 7 часов назад
Смотря каких ублюдков. Некоторых нужно будет уничтожать без всякого суда, как когда то членов СС.
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25k
Ashabad 21 час назад
Было уже?

Было уже?
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568
Кукулькан 21 час назад
Люди в штатском
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