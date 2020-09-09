Светлана Тихановская объявлена президентом Белоруссии в Польше

Уже после этой встречи, бывший премьер Польши и бывший президент ЕС Дональд Туск, предложил выдвинуть Тихановскую и её мужа блогера на Нобелевскую премию мира.





«Я считаю, что это будет сильным сигналом, если ЕС назначит Светлану Тихановскую и её мужа Сергея, который всё ещё находится в тюрьме, на Нобелевскую премию мира, чтобы отдать уважения всем белорусам, участвовавшим в этом самом мирном движении за многие года», — заявил Дональд Туск в своём Twetter.



Отдельно отметим, что те «самые мирные протесты в истории» о которых говорит Туск, мы все видели, как эти оппозиционеры нападали на белорусских правоохранителей, били их битами, арматурой, обстреливали салютами, бросали в них камни, давили автомобилями, и делали это всё ради того, чтобы спровоцировать белорусских правоохранителей на применение силы, после выборов в Белоруссии и устроенных западными кураторами протестах, которые они рассчитывали превратить в белорусский майдан.



Также отметим, что в объявлении Тихановской самозванным президентом Белоруссии — нет ничего удивительного, по крайней мере для нашего издания. О том, что Светлана Тихановская намерена была объявить себя президентом Белоруссии в изгнании, издание Tochka Zрения отмечало в своей публикации под названием «Тихановская собралась объявить себя президентом Белоруссии» ещё 14 августа. Мы были единственным изданием в мире, кто это сообщал. Это же и произошло сегодня, как мы это и предсказывали.



Мы писали тогда, что объявление Тихановской тогда о создании так называемого координационного совета по передаче власти в Белорусии — именно это и означает, что она объявит себя, в дальнейшем, президентом Белоруссии.



Также мы тогда отмечали, что это достаточно старя и уже не раз отработанная западная технология по устроению цветных революций, и приводили пример такой попытки майдана с назначением самозванного президента в Венесуэле, когда запад признал президентом оппозиционера Гуайдо, а не законно избранного президента страны Мадуро.



фото: Belsat



видео: Belsat



текст: Александр Точка