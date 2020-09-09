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Светлана Тихановская объявлена президентом Белоруссии в Польше

Светлана Тихановская объявлена президентом Белоруссии в Польше (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 сентября 2020 16:44
Сообщество : Сетевое издание Tochka Zрения
Метки: Польша   белоруссия   лукашенко   общество   политика   тихановская   тихановскую объявили президентом   тихановсую вдвинули на нобелевскую премию   
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Сегодня в Польше официально объявили белорусскую оппозиционерку Светлану Тихановскую — президентом Белоруссии, вручили ей ключи от официальной резиденции, а также предложили выдвинуть её на Нобелевскую премию мира.

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Метки: Польша   белоруссия   лукашенко   общество   политика   тихановская   тихановскую объявили президентом   тихановсую вдвинули на нобелевскую премию   
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1k
Злой чебурек День назад
Лука больший самозванец чем она. Но тут конечно переборщили. Без новых выборов неясно кто кого. Может Маша. И кстати, что за привычка коверкать имена? Она не Светлана, а Святлана.
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5k
Игорь Мочалов 5 часов назад
Ссылка youtu.be
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6k
bum-bum 8 часов назад
Пше-Дмитрий 4)))
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6k
bum-bum 8 часов назад
Лжедмитрий тоже пришел из польши, и посмотрите, как он закончил)))
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1k
Dmitry bum-bum 7 часов назад
Она ни от куда не приходила. Что ты несёшь?
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6k
bum-bum Dmitry 5 часов назад
Не лги мне, Дмитрий))
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7k
Алексей 9 часов назад
Светлана Тихановская объявлена президентом Белоруссии в Польше
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3k
Mikhail 9 часов назад
За печеньками побежала?
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5k
Кот 9 часов назад
Нобелевка дорого... Проще устроить очередное "отравление" "Новичком". Гораздо дешевле, кортеж нужен меньше, а вони на весь мир.
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1k
Dmitry Кот 7 часов назад
Проще тебе и твоим выродкам устроить, чтобы поколение тварей даль не пошло загрязнять планету.
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−16
Red_Arlekino 10 часов назад
Цирк с конями... Пшеки очередного лже Дмитрия лепят. А муж её значит за Марию Мнишек пойдёт? Толерантненько выходит по-европейски.
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25k
Rest Tremor 10 часов назад
Светлана Тихановская объявлена президентом Белоруссии в Польше
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1k
Alex P 11 часов назад
И? Хуана Гуайдо в Венесуэле тоже признавали президентом, а Мадуро все равно у власти.

До тех пор, пока силовики и другие органы власти подчиняются Луке, хоть сорок президентов назначайте. И срать он хотел на протесты, страйки и на отсутствие денег. Он понял главное, если уничтожать лидеров, протеста можно не бояться. Так и будут, ловить момент, "арестовывать" тех, кто способен возглавить протест, арестованные будут "пропадать" в крематории. А протест будет стихать, потому что когда яркие лидеры кончатся, начнут брать неярких, и даже не лидеров. Будет страшно.

А самое страшное в том, что гнида плешивая внимательно изучает все, что происходит в Беларуси. И похоже за следующие пару-тройку лет останутся (если решат оставить, что не факт) только послушные "оппозиционеры". Все, кто даже только теоретически могут стать лидером протестов, будут в лучшем случае сидеть, в худшем "исчезать" в крематориях. Бесследно.
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3k
Дмитрий Горчилин 13 часов назад
Как по-белорусски будет Гуайдо? Света!
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757
korsar 13 часов назад
смотря как польша яростно поддерживает тихановскую возникает вопрос что такого должна сделать эта ненормальная - неужели за часть земли Белоруссии ?
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1k
Потомственный Минчанин korsar 11 часов назад
Ну почему же часть?
Это идеальная марионеточка. В случае успеха (не дай Бог!) будет делать все, что ей скажут.
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3k
Mike Snow 13 часов назад
Ну это или вброс или маразм зашкалил. Я конечно презираю лукашенко, но это уже как-то совсем глупо...
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1k
Потомственный Минчанин Mike Snow 11 часов назад
Глупо? Вам же с самого начала говорили, что за этими протестами стоят Польша и Литва. А вы не верили... Ну, и, конечно, США, потому что это их сателлиты.
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606
Александр 13 часов назад
А чего бы РФ не объявить Лукашенко президентом Польши?
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3k
Serj81 13 часов назад
Ляхи совсем умом тронулись, на поклон за окиян видимо собрались
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6k
Сергей 14 часов назад
Блд! Чёт я туплю! Надо тоже объявить себя президентом в изгнании какой-либо страны и выдвинутся на Нобелевскую премию мира. Прям идея для стартапа.
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414
Миролюбивый бог войны 14 часов назад
Надо выкапывать Качинского!
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5k
zurapod 15 часов назад
вот вы смеётесь а это на самом деле плохо. теперь эта курица на правах признанного президента попросит военной помощи у НАТО (а для этого только всё это и делалось ) . и теперь представьте что будет с Белорусией если все либеральные и европейские СМИ на стороне этой дуры и вся военная сила европы также её поддерживает. это война с целью поставить военные базы на границе России .
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830
neskaju20 zurapod 14 часов назад
Не переживай, как только нато захочет пукнуть в Белоруссии, Белоруссия тут же станет западным федеральным округом с нашими базами, тут никаких сомнений нет.
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1k
Потомственный Минчанин zurapod 11 часов назад
Вряд ли до этого дойдет, а вот все белорусские счета за рубежом точно конфискуют

Как уже было со счетами Венесуэлы. Международное пиратство во всей красе: не удалось захватить, так хоть пограбим.
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4k
Сергей 16 часов назад
Определитесь уже,ковид или Тихоновская!
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1k
Павел Христенко 16 часов назад
Света, наша палата считает тебя президентом!
Мы бы и на митинг пошли, а санитары падлы не пускают.
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11k
Inlex 17 часов назад
мнение народа пох... венесуэльский вариант
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