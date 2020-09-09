Светлана Тихановская объявлена президентом Белоруссии в Польше

Сегодня в Польше официально объявили белорусскую оппозиционерку Светлану Тихановскую — президентом Белоруссии, вручили ей ключи от официальной резиденции, а также предложили выдвинуть её на Нобелевскую премию мира.
Сегодня в столице Польши Варшаве состоялась официальная встреча лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, на которой Тихановская была объявлена премьер-министром Польши — президентом Белоруссии. Кроме того, польский премьер вручил Тихановской ключи от её резиденции в Варшаве, которую ей подарила Польша.
После встречи самозванного президента Белоруссии Тихановской с польским премьером, прошла встреча уже якобы «президентши» Белоруссии с народом — белорусами из диаспоры в Польше. На этой встрече также было объявлено, что самозванная президентша начинает формировать самозванное правительство Белоруссии в Польше.
После встречи самозванного президента Белоруссии Тихановской с польским премьером, прошла встреча уже якобы «президентши» Белоруссии с народом — белорусами из диаспоры в Польше. На этой встрече также было объявлено, что самозванная президентша начинает формировать самозванное правительство Белоруссии в Польше.
Уже после этой встречи, бывший премьер Польши и бывший президент ЕС Дональд Туск, предложил выдвинуть Тихановскую и её мужа блогера на Нобелевскую премию мира.
«Я считаю, что это будет сильным сигналом, если ЕС назначит Светлану Тихановскую и её мужа Сергея, который всё ещё находится в тюрьме, на Нобелевскую премию мира, чтобы отдать уважения всем белорусам, участвовавшим в этом самом мирном движении за многие года», — заявил Дональд Туск в своём Twetter.
Отдельно отметим, что те «самые мирные протесты в истории» о которых говорит Туск, мы все видели, как эти оппозиционеры нападали на белорусских правоохранителей, били их битами, арматурой, обстреливали салютами, бросали в них камни, давили автомобилями, и делали это всё ради того, чтобы спровоцировать белорусских правоохранителей на применение силы, после выборов в Белоруссии и устроенных западными кураторами протестах, которые они рассчитывали превратить в белорусский майдан.
Также отметим, что в объявлении Тихановской самозванным президентом Белоруссии — нет ничего удивительного, по крайней мере для нашего издания. О том, что Светлана Тихановская намерена была объявить себя президентом Белоруссии в изгнании, издание Tochka Zрения отмечало в своей публикации под названием «Тихановская собралась объявить себя президентом Белоруссии» ещё 14 августа. Мы были единственным изданием в мире, кто это сообщал. Это же и произошло сегодня, как мы это и предсказывали.
Мы писали тогда, что объявление Тихановской тогда о создании так называемого координационного совета по передаче власти в Белорусии — именно это и означает, что она объявит себя, в дальнейшем, президентом Белоруссии.
Также мы тогда отмечали, что это достаточно старя и уже не раз отработанная западная технология по устроению цветных революций, и приводили пример такой попытки майдана с назначением самозванного президента в Венесуэле, когда запад признал президентом оппозиционера Гуайдо, а не законно избранного президента страны Мадуро.
фото: Belsat
видео: Belsat
текст: Александр Точка
«Я считаю, что это будет сильным сигналом, если ЕС назначит Светлану Тихановскую и её мужа Сергея, который всё ещё находится в тюрьме, на Нобелевскую премию мира, чтобы отдать уважения всем белорусам, участвовавшим в этом самом мирном движении за многие года», — заявил Дональд Туск в своём Twetter.
Отдельно отметим, что те «самые мирные протесты в истории» о которых говорит Туск, мы все видели, как эти оппозиционеры нападали на белорусских правоохранителей, били их битами, арматурой, обстреливали салютами, бросали в них камни, давили автомобилями, и делали это всё ради того, чтобы спровоцировать белорусских правоохранителей на применение силы, после выборов в Белоруссии и устроенных западными кураторами протестах, которые они рассчитывали превратить в белорусский майдан.
Также отметим, что в объявлении Тихановской самозванным президентом Белоруссии — нет ничего удивительного, по крайней мере для нашего издания. О том, что Светлана Тихановская намерена была объявить себя президентом Белоруссии в изгнании, издание Tochka Zрения отмечало в своей публикации под названием «Тихановская собралась объявить себя президентом Белоруссии» ещё 14 августа. Мы были единственным изданием в мире, кто это сообщал. Это же и произошло сегодня, как мы это и предсказывали.
Мы писали тогда, что объявление Тихановской тогда о создании так называемого координационного совета по передаче власти в Белорусии — именно это и означает, что она объявит себя, в дальнейшем, президентом Белоруссии.
Также мы тогда отмечали, что это достаточно старя и уже не раз отработанная западная технология по устроению цветных революций, и приводили пример такой попытки майдана с назначением самозванного президента в Венесуэле, когда запад признал президентом оппозиционера Гуайдо, а не законно избранного президента страны Мадуро.
фото: Belsat
видео: Belsat
текст: Александр Точка
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Метки: Польша белоруссия лукашенко общество политика тихановская тихановскую объявили президентом тихановсую вдвинули на нобелевскую премию
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До тех пор, пока силовики и другие органы власти подчиняются Луке, хоть сорок президентов назначайте. И срать он хотел на протесты, страйки и на отсутствие денег. Он понял главное, если уничтожать лидеров, протеста можно не бояться. Так и будут, ловить момент, "арестовывать" тех, кто способен возглавить протест, арестованные будут "пропадать" в крематории. А протест будет стихать, потому что когда яркие лидеры кончатся, начнут брать неярких, и даже не лидеров. Будет страшно.
А самое страшное в том, что гнида плешивая внимательно изучает все, что происходит в Беларуси. И похоже за следующие пару-тройку лет останутся (если решат оставить, что не факт) только послушные "оппозиционеры". Все, кто даже только теоретически могут стать лидером протестов, будут в лучшем случае сидеть, в худшем "исчезать" в крематориях. Бесследно.
Как уже было со счетами Венесуэлы. Международное пиратство во всей красе: не удалось захватить, так хоть пограбим.
Мы бы и на митинг пошли, а санитары падлы не пускают.