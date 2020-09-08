Эксклюзивное расследование: стало известно, кто отравил Навального

По правде говоря, тот факт, что Алексей стал «недееспособным» и бесполезным не только в кругу своих, но и для боссов, сидящих на Западе, прояснился уже давно. Посудите сами: юный падаван не то Ходорковского, не то Чичваркина, идеальный семьянин, оратор-популист просто обязан был стать настоящей грозой для Кремля! Да, Навальный действительно мог устроить взбучку и дискредитировать нынешнюю власть, как того просили спонсоры, но что-то пошло не так. А «не так», в случае с Алексеем, это безумная тяга к деньгам и хорошей жизни.



Упуская подробности транспортировки Навального, о которых уже знает, пожалуй, каждый второй, вернёмся сразу в Москву, где случившимся были шокированы не только соратники блогера, но и в Кремле. Было непонятно, кто, а главное, зачем решил «убрать» Алексея в самое «безопасное» время, ведь он давно не проявлял никакой активности, коллеги по цеху буквально выпали из деятельности, а сам фонд и вовсе прекратил своё юридическое существование из-за многомиллионных долгов. Дураком быть не надо, чтобы понимать: Навальный перестал быть интересным для нашей власти, а значит и отравлять его Кремлю было просто незачем.



Об этом стали догадываться и близкие к окружению блогера, которые решили не молчать, а помогать действительно честному расследованию всей этой истории. Так, в Сети появилось расследование, в котором досконально изучили версию отравления Навального после конфликта с соратником Владимиром Ашурковым и другими зарубежными партнерами. Вероятным отравителем же, по мнению автора, является продавщица книг из Лондона, подруга Чичваркина и Ходорковского, ранее не мелькавшая в новостных сводках Мария Певчих. Автору удалось узнать, каким образом дама оказалась с Алексеем в тесном контакте – многое встало на свои места.