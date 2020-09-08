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Эксклюзивное расследование: стало известно, кто отравил Навального

Эксклюзивное расследование: стало известно, кто отравил Навального (3 фото)

Автор:
08 сентября 2020 17:18
Метки: навальный   оппозиция   отравление   
1748
3
Пока диванные либералы и конспирологи, сидящие в сомнительных пабликах, строили свои теории и разгадывали загадки, кто на самом деле отравил Навального, правда сама по себе вылилась наружу. Если честно, волосы встали дыбом: думаю, мало кто ожидал именно такой развязки.

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Метки: навальный   оппозиция   отравление   
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17  комментариев
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44k
Albert GER 2 дня назад
теперь понятно как новичок оказался на трусах.
она его через вагину заразила.))
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−6
Till Lindemann День назад
Так у Навального было что-то с пищеварением... гиперликомия. А про отравление это на западе выдумали. Нет?
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1k
Alex P День назад
Смешат восторги слушателей Навального. Он такая же мразь, как и Путин. Просто в бочке с крысами выживает одна, самая хитрая и подлая. Пока что эту крысу зовут Путин. Да и эта крыса не вечна, когда нибудь, или она от старости сдохнет, или найдется таки крыса более хитрая и более подлая.

Ситуация может улучшиться, и на нашей стороне примитивные животные инстинкты. Эти инстинкты заставляют животных заботиться о своих детях, люди всего лишь один из видом животных. В какой то момент все эти злобные волки, которые зубами, подлостью и хитростью нахапали состояния, и благополучие которых держиться исключительно на личных качествах каждого, начинают понимать, что их дети такими качествами не обладают, и будут сожраны как только их родители перестанут их защищать. Именно тогда в стране начинают появляться суды и законы, задача которых на начальном этапе защитить немощных, получивших наследство от монстров родителей, детей. И только после этого, судебная власть в борьбе за свое существование, начинает защищать всех остальных граждан страны. В странах, которые принято называть "западный мир" этот путь прошли 150, 100, 50, а где-то и 20 лет назад. Нам это еще только предстоит. Но это не точно.
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1k
tv-r 2 дня назад
Ссылка vk.com
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7k
HUBLOT 2 дня назад
Понедельник и опохмелка оказались не при чём. Сказывается осеннее обострение психики. Одна голова российской пропаганды вещает нам - Навального никто не травил, просто "он заболел". А вторая голова кричит - отравили, вот они, гады! Это не непонятная кома Навального, это банальная шизофрения. Люди, не читайте это бред, это может быть заразно.
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199k
Orange Zero 2 дня назад
Эксклюзивное расследование: стало известно, кто отравил Навального
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3k
panama 2 дня назад
Автор, тебе детективы нужно писать))
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137k
☭Cheкаво☭ 2 дня назад
та вонючка мелкая, библиотекарша может подарила Овальному книжку с ядом,... все в лучших традициях английского детектива по Агате Кристи и К.Дойла.

Шерше ля фам.
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−1
tara_m 2 дня назад
Профессионально написсано, после 1го абзаца всё встало на свои места.
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225
МИХАН 2 дня назад
Неплохая версия
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6k
Караганда 2 дня назад
я тож так думаю-нахрена все эти комиссии и бесполезные организации-читайте Фишки.
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