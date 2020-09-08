Эксклюзивное расследование: стало известно, кто отравил Навального

Пока диванные либералы и конспирологи, сидящие в сомнительных пабликах, строили свои теории и разгадывали загадки, кто на самом деле отравил Навального, правда сама по себе вылилась наружу. Если честно, волосы встали дыбом: думаю, мало кто ожидал именно такой развязки.
По правде говоря, тот факт, что Алексей стал «недееспособным» и бесполезным не только в кругу своих, но и для боссов, сидящих на Западе, прояснился уже давно. Посудите сами: юный падаван не то Ходорковского, не то Чичваркина, идеальный семьянин, оратор-популист просто обязан был стать настоящей грозой для Кремля! Да, Навальный действительно мог устроить взбучку и дискредитировать нынешнюю власть, как того просили спонсоры, но что-то пошло не так. А «не так», в случае с Алексеем, это безумная тяга к деньгам и хорошей жизни.
Упуская подробности транспортировки Навального, о которых уже знает, пожалуй, каждый второй, вернёмся сразу в Москву, где случившимся были шокированы не только соратники блогера, но и в Кремле. Было непонятно, кто, а главное, зачем решил «убрать» Алексея в самое «безопасное» время, ведь он давно не проявлял никакой активности, коллеги по цеху буквально выпали из деятельности, а сам фонд и вовсе прекратил своё юридическое существование из-за многомиллионных долгов. Дураком быть не надо, чтобы понимать: Навальный перестал быть интересным для нашей власти, а значит и отравлять его Кремлю было просто незачем.
Об этом стали догадываться и близкие к окружению блогера, которые решили не молчать, а помогать действительно честному расследованию всей этой истории. Так, в Сети появилось расследование, в котором досконально изучили версию отравления Навального после конфликта с соратником Владимиром Ашурковым и другими зарубежными партнерами. Вероятным отравителем же, по мнению автора, является продавщица книг из Лондона, подруга Чичваркина и Ходорковского, ранее не мелькавшая в новостных сводках Мария Певчих. Автору удалось узнать, каким образом дама оказалась с Алексеем в тесном контакте – многое встало на свои места.
Упуская подробности транспортировки Навального, о которых уже знает, пожалуй, каждый второй, вернёмся сразу в Москву, где случившимся были шокированы не только соратники блогера, но и в Кремле. Было непонятно, кто, а главное, зачем решил «убрать» Алексея в самое «безопасное» время, ведь он давно не проявлял никакой активности, коллеги по цеху буквально выпали из деятельности, а сам фонд и вовсе прекратил своё юридическое существование из-за многомиллионных долгов. Дураком быть не надо, чтобы понимать: Навальный перестал быть интересным для нашей власти, а значит и отравлять его Кремлю было просто незачем.
Об этом стали догадываться и близкие к окружению блогера, которые решили не молчать, а помогать действительно честному расследованию всей этой истории. Так, в Сети появилось расследование, в котором досконально изучили версию отравления Навального после конфликта с соратником Владимиром Ашурковым и другими зарубежными партнерами. Вероятным отравителем же, по мнению автора, является продавщица книг из Лондона, подруга Чичваркина и Ходорковского, ранее не мелькавшая в новостных сводках Мария Певчих. Автору удалось узнать, каким образом дама оказалась с Алексеем в тесном контакте – многое встало на свои места.
«Она не просто не отходила от него ни на шаг, но и жила с ним в гостинице. Она буквально проводила ночи в его номере. Мы все взрослые люди и понимаем, что значит, когда женщина проводит с мужчиной несколько ночей», - рассказал источник для спецрасследования.
И действительно, если подумать, именно она имела доступ к еде и напиткам Навального. Помимо этого, удивляет путь, которым Певчих последовала обратно в Москву: девушка возвращалась в столицу другим самолётом, отдельно от всей делегации.
Девушка пребывала в Томске вместе с остальными сопровождающими Навального – Георгием Албуровым, Павлом Зеленским, Ильёй Пахомовым и Кирой Ярмыш. Именно там они собирали информацию для нового расследования ФБК – работа «единороссов» в сфере ЖКХ. В частности, речь идёт об ООО «Томскводоканале», которая занимается обслуживанием водопроводных сетей всего города после того, как выиграла борьбу у московского «Росводоканала» (РВК). Стоит пояснить, что РВК находится на иждивении у Ашуркова, который, собственно, и отправил Алексея в командировку в Томск, чтобы «разоблачить» конкурентов. Эта информация стала известна благодаря ролику, который ФБК выложил 3 сентября.
Дальше – больше. Автор выяснила, что работа, которую подкинул Ашурков, стала неожиданностью для Навального по одной простой причине: буквально пару месяцев назад между блогером и бизнесмен вспыхнул серьёзный конфликт, причина которого банальна – Алексей не оправдал надежд и должен был вернуть спонсорам все деньги, которые в него вливались годами, а учитывая срок дружбы блогера и бизнесмена, вообразить масштаб скандала не составляет никакого труда. В таком случае можно представить картину: Алексей мог отправиться на «охоту за единороссами», вероятно, в надежде, что таким образом конфликт сам себя исчерпает.
Дружба и работа между Навальным и Ашурковым и правда тянется годами. Это подтверждают и пользователи Сети, которые оставляют комментарии под статьей.
И действительно, если подумать, именно она имела доступ к еде и напиткам Навального. Помимо этого, удивляет путь, которым Певчих последовала обратно в Москву: девушка возвращалась в столицу другим самолётом, отдельно от всей делегации.
Девушка пребывала в Томске вместе с остальными сопровождающими Навального – Георгием Албуровым, Павлом Зеленским, Ильёй Пахомовым и Кирой Ярмыш. Именно там они собирали информацию для нового расследования ФБК – работа «единороссов» в сфере ЖКХ. В частности, речь идёт об ООО «Томскводоканале», которая занимается обслуживанием водопроводных сетей всего города после того, как выиграла борьбу у московского «Росводоканала» (РВК). Стоит пояснить, что РВК находится на иждивении у Ашуркова, который, собственно, и отправил Алексея в командировку в Томск, чтобы «разоблачить» конкурентов. Эта информация стала известна благодаря ролику, который ФБК выложил 3 сентября.
Дальше – больше. Автор выяснила, что работа, которую подкинул Ашурков, стала неожиданностью для Навального по одной простой причине: буквально пару месяцев назад между блогером и бизнесмен вспыхнул серьёзный конфликт, причина которого банальна – Алексей не оправдал надежд и должен был вернуть спонсорам все деньги, которые в него вливались годами, а учитывая срок дружбы блогера и бизнесмена, вообразить масштаб скандала не составляет никакого труда. В таком случае можно представить картину: Алексей мог отправиться на «охоту за единороссами», вероятно, в надежде, что таким образом конфликт сам себя исчерпает.
Дружба и работа между Навальным и Ашурковым и правда тянется годами. Это подтверждают и пользователи Сети, которые оставляют комментарии под статьей.
По факту, Ашурков – тот самый рыбак, который клюнул на «золотую рыбку» Алексея в далеком 2010 году. На тот момент бизнесмен являлся директором по управлению и консолю активами CTF Holdings Ltd, управляющей компании консорциума «Альфа-Групп». Как отмечает источник, Ашурков был своеобразной лакмусовой бумажкой между ФБК И «Альфа-Группой», с помощью которого проходили крупные платежи. Сразу назревает вопрос, возможно за манипуляцией с внезапной командировкой в Томск и дальнейшим отравлением стоят лица куда крупнее Ашуркова?
Подробное расследование можно прочитать здесь. Статья действительно полезная и на многое открывает глаза.
На сегодняшний день Алексей Навальный пришёл в себя. Впереди период восстановления и долгая работа над ошибками – кажется, теперь он поймёт, что значит, когда пускаешься в сомнительную авантюру с ребятами из 90ых.
Подробное расследование можно прочитать здесь. Статья действительно полезная и на многое открывает глаза.
На сегодняшний день Алексей Навальный пришёл в себя. Впереди период восстановления и долгая работа над ошибками – кажется, теперь он поймёт, что значит, когда пускаешься в сомнительную авантюру с ребятами из 90ых.
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Метки: навальный оппозиция отравление
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она его через вагину заразила.))
Ситуация может улучшиться, и на нашей стороне примитивные животные инстинкты. Эти инстинкты заставляют животных заботиться о своих детях, люди всего лишь один из видом животных. В какой то момент все эти злобные волки, которые зубами, подлостью и хитростью нахапали состояния, и благополучие которых держиться исключительно на личных качествах каждого, начинают понимать, что их дети такими качествами не обладают, и будут сожраны как только их родители перестанут их защищать. Именно тогда в стране начинают появляться суды и законы, задача которых на начальном этапе защитить немощных, получивших наследство от монстров родителей, детей. И только после этого, судебная власть в борьбе за свое существование, начинает защищать всех остальных граждан страны. В странах, которые принято называть "западный мир" этот путь прошли 150, 100, 50, а где-то и 20 лет назад. Нам это еще только предстоит. Но это не точно.
Шерше ля фам.