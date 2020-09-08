В какой-то момент задним фоном по радио пошли новости.



После сюжета об отравлении Алексея Навального, «Северном потоке-2» и возможных санкциях Евросоюза таксист покачал головой и задумчиво произнёс: «Да, попала мама…»



– Какая мама? – поинтересовался я.



– Как какая мама? – переспросил таксист. – Та самая, Ангела Меркель. Знаете, зачем Навального выдали Германии? Объясняю.



Далее, в течение четверти часа, таксист выдал мне очень стройную политологическую версию случившегося, достойную изучения в МИДе и МГИМО, в которой нашлись ответы на все волновавшие меня вопросы.



В общем, дело было так.



В начале августа все готовились к выборам в Белоруссии – и собственно Белоруссия, и Россия, и страны ЕС. Шла азартная борьба и каждый ставил на своего кандидата.



Но мне нужно сразу предупредить вас, что мы с вами наблюдали лишь видимую часть айсберга, а подводные течения были известны далеко не всем.



Москва и Минск демонстративно били посуду, ругались и таскали друг друга за усы, создавая иллюзию полного разрыва отношений. Так было нужно!



Довольная и расслабившаяся Европа потирала руки и уже представляла, как в ближайшее время даст пинка «последнему диктатору», посадит в Минске белорусского Хуайдо и получит лакомый кусок.



Состоялись выборы. Все замерли.



Не дожидаясь результатов, по отмашке польского провокатора Нехты бчб-оппозиция ринулась в бой.



Сначала всё шло по плану. Толпы вывалили на улицы, стали угрожать милиции, чиновникам и журналистам, начались столкновения и забастовки. Послы Белоруссии в Словакии и Испании поддержали протестующих и «перешли на сторону народа». Так тоже было нужно.



Казалось, ещё немного, ещё чуть-чуть и Лукашенко падёт.



Но тут в игру вступила Москва.



После признания выборов она стала организационно, информационно и финансово поддерживать Грыгорыча.



Европе нужно было усиливать давление. Но как?



Нехта изо всех сил исходил на отходы жизнедеятельности, призывая оппозицию активизироваться, но змагары никак не могли взять власть. Слабоваты оказались супротив своих свидомых братьев по разуму.



И тут удачно отравился Лёха.



Во всяком случае, некоторым так показалось.



Сотрудники немецкого МИДа, симпатизирующие СДПГ (партия Шрёдера) вышли на связь с Юлией Навальной и предложили госпитализировать Лёху в германскую клинику.



Юлия согласилась. И обратилась к Путину.



После этого министр иностранных дел ФРГ пришёл в кабинет бундесканцлера и выложил на стол джокера: «Всё, мы можем забрать Навального на лечение. Если Москва будет препятствовать, то устроим громкий скандал. Получим тело, а дальше решим, как разыграть его».



Меркель это предложение показалось заманчивым, и она, не долго думая, согласилась.



Москва не возражала.



После того, как Лёху привезли в Германию и доставили на кортеже из двенадцати автомобилей в клинику Шарите, мама Анжела позвонила в Москву и озвучила свои требования: Россия должна отказаться от поддержки Лукашенко, иначе мы объявим, что Навальный отравлен «Новичком».



Москва ответила отказом и усилила поддержку Лукашенко, объявив, что сформировала резерв из вежливых людей. На всякий пожарный.



На следующий день Берлин заявил, что результаты анализов показали отравление ингибитором холинэстеразы. Это был красный свисток. После чего последовал ещё один звонок с предупреждением, что в следующий раз будет обнаружен «Новичок».





Москва упёрлась и вновь ответила отказом. И в этот же день пообещала Минску миллиард долларов.



Терпение Берлина лопнуло, Лёху перевели в военный госпиталь, где у него сразу же нашли «Новичок». В Шарите находить «Новичок» было нельзя, потому что журналисты и депутаты могли запросить результаты анализов, а из военного госпиталя запросить невозможно. Секретная информация!



Но и «Новичок» не смог заставить Москву прекратить помогать Минску. В гости к Лукашенко приехал Мишустин.



После этого последовала попытка заместителя Меркель по партии ХСС херра Фрица Мерца надавить на «Северный поток-2», но немецкие компании, участвующие в строительстве газопровода, так больно дали ему по ушам, что он, подвывая и поскуливая, быстро заполз туда, откуда вылез.



А тут ещё Крепкий орешек Грыгорыч неожиданно выкатил предъяву в виде нарочно криво снятого на «Беларусьфильме» перехвата секретных переговоров о польско-немецких планах отравления Навального.



Сидят теперь в Варшаве и Берлине и не знают, как реагировать на это кино – опровергать его или делать вид, что не заметили. Дилемма!



В итоге получился такой расклад: Лёха жив-здоров, тихонько сидит в немецком военном госпитале и время от времени интересуется, «а когда ему можно будет домой».



А домой ему – теперь не скоро.



Сейчас, за год до выборов, в Германии стартует парламентская избирательная кампания.



Партия Меркель ХДС/ХСС и без того имеет невысокую поддержку у избирателей, которые уже сегодня готовы взять голыми руками Рейхстаг и водрузить на нём своё знамя, а тут ещё такая некрасивая история с «Новичком»!



Если ты объявляешь, что совершено преступление века, великий российский оппозиционер жестоко отравлен «Новичком», то ты просто обязана разорвать все отношения с «кровавым режимом» и представить доказательства.



А их нет и не будет.



И заморозить строительство трубы никто не даст. Иначе немецкие компании, вложившиеся в «Северный поток-2», ещё раньше возмущённых бюргеров возьмут Рейхстаг и водрузят на нём своё знамя.



В общем, в этом случае на выборах будет поражение.



Если же включить заднюю, прогнуться и с извинениями вернуть Лёху домой, сославшись на то, что произошло досадное недоразумение, и все подставившие Меркель будут наказаны по всей строгости немецкого закона, то это тоже не спасёт ситуацию.



Потерю авторитета Германии на международной арене, утрату влияния в Европе и полную некомпетентность в вопросах внешней политики избиратели Анжеле не простят, и на выборах в этом случае также будет поражение.



Поэтому ей придётся некоторое время сидеть и охватывать полушариями два стула – обвинять Россию в применении «Новичка» и одновременно строить «Северный поток-2».



(В этот момент таксист в качестве наглядного примера пояснил, что на двух сиденьях – на водительском и пассажирском – усидеть невозможно, слишком травмирует организм рычаг переключения скоростей).



Не исключено, что отставка мамы Анжелы состоится раньше срока, и она не сможет повторить рекорд пребывания на посту бундесканцлера своего бывшего шефа Гельмута Коля, руководившего правительством 16 лет.



А что же наш Герхард Шрёдер?



А Герхард Шрёдер, являющийся председателем совета директоров компании «Северный поток-2», и его партия СДПГ с уверенностью и оптимизмом смотрят в будущее.



В любом случае ХДС/ХСС на выборах сдуется, а СДПГ укрепит свои позиции в Бундестаге и самостоятельно или в коалиции с другими партиями проведёт своего лидера на пост бундесканцлера.



А «Северный поток-2», буксовавший несколько лет, будет достроен и выйдет на проектную мощность в кратчайшие сроки.



Когда мы подъехали к дому, таксист спросил:



– Вы не играете в шахматы?



Я кивнул: «Бывает».



– В шахматах такой приём называется «отравленная пешка». Противник, погнавшись за перевесом в фигурах, берёт такую пешку, попадает в ловушку и неизбежно проигрывает.



Напоследок, выходя из машины, слегка обескураженный я поинтересовался у таксиста, откуда у него вся эта информация.



Таксист улыбнулся грустной улыбкой Билла Мюррея и ответил:



– От брата, он живёт в Германии и тоже работает таксистом.



В этот момент я понял, что таксисты знают всё.