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Зачем Навального выдали Германии? Объясняю

Зачем Навального выдали Германии? Объясняю (1 фото)

Автор:
08 сентября 2020 06:12
Метки: Меркель   германия   навальный   таксист   
3150
1
✔ Так случилось, что возвращался вчера домой на такси. Таксист с внешностью Билла Мюррея оказался очень общительным: за время поездки, как это часто бывает, мы затронули все темы – от погоды до блондинок за рулём.

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Метки: Меркель   германия   навальный   таксист   
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3k
Light_of_freedom 2 часа назад
Время ах%ительных историй =)
Меня, на самом деле, во всей истории с Новальным интересует всего 2 вопроса:
1- Что за вещество такое "Новичок", которое является боевым и ни как не может ни кого убить?.. Вроде чрезвычайно токсичное, легко распыляемое, но признаки отравления только у 1 человека и ни кто поблизости не пострадал. А в добавок настолько не эффективное, что успели посадить самолет и увезти на скорой... Че в Кремле (если их рук дело) настолько тупые люди что не нашли более эффективного способа?
2 - Т.е. 10 лет Новального терпели, даже когда он собирал площади в свою поддержку, а теперь, когда его рейтинг заметно просел, решили травануть? Прям сразу после того как Меркель заявила что санкции против "Северного потока" не законны?
P/S/ Не топлю ни за Новального ни за Кремль, интересна сама история.
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31k
Игорь Минуту назад
Исходя из имеющейси информации, версия логичная.

Что касается Навального, то для своих кураторов он отработанный материал, но слишком долго в их кругах крутился, и слишком много знает. Прям идеальная кандидатура на роль сакральной жертвы.

Не надо ещё забывать про выборы в Думу РФ весной 2021года...
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28k
Azesh 7 минут назад
теперь я понял, н.а.х.у.я нам столько таксистов-это типа нейросеть, они все связаны друг с другом! СРОЧНО РАСПРОСТРАНИТЕ, ПОКА СО МНОЙ НИЧЕГО НЕ СЛУЧИ
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54
Кекс 12 минут назад
Зачем Навального выдали Германии? Объясняю
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53k
Алекс Юстасов 20 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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8k
K7OO Полчаса назад
Сейчас Навального будут туда-сюда тягать из комы и обратно, в зависимости от текущей политической ситуации.
Сейчас Навального будут туда-сюда тягать из комы и обратно, в зависимости от текущей политической ситуации.
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388
Иван Стреляев Полчаса назад
Статья на дебилов рассчитана ИМХО.
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11k
Inlex Полчаса назад
Работают одни и те же люди.. Как Немцов стал неэффективным - его убрали, обвинив Россию. Убирают и Анального ибо он уже не интересен, а в состоянии кома или мертвый Запад с него больше выжмет....
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280
Геннадий Хамидулин 45 минут назад
Просто Навальный достал уже, его и отправили в Германию, что бы не путался под ногами........Еще бы Ахеджакову, Улицкую и Собчак следом........
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359
Шел мимо Геннадий Хамидулин 43 минуты назад
И еще немцова, исаева, фургала....платошкина....
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280
Геннадий Хамидулин Шел мимо 21 минуту назад
Немцова выкапывать что ли?...... Он же помер года три как..........
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468
Злодей Геннадий Хамидулин 3 минуты назад
выкопать и отправить,пускай тоже новичка найдут
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2k
Вадим Игнатьев 48 минут назад
Зачем Навального выдали Германии? Объясняю
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3k
Serj81 58 минут назад
Ниуя себе таксист

Ниуя себе таксист
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26k
Сталин подтвердил бы!! 59 минут назад
Забавно. Но доля истины есть...
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20k
Ваня Час назад
ну, да... у таксистов и водка дорогая...
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2k
Денис Колосов Час назад
Каждый раз, когда нужно усилить давление на РФ, происходит какая то фигня, то М17 собьют, странно почему, за день до этого там сбили украинский военный ил76, а тут такая случайность..Европа отмораживалась от серьезных санкций за Крым, после боинга их ввела. Это к вопросу какого фига туда диспетчеры направили самолет, но виновата же конечно РФ. в 18 году, США начинает дипломатическую войну (январь-февраль), высылает дипломатов, давит на РФ.. Европа стоит в сторонке, но США хотят солидарности, но аргументов нету. в марте случаются Скрипали. Сейчас, США и так и сяк пытается продавить Германию отказаться от СП-2, Германия ни в какую, случается Навальный, сразу вопрос к Германии, ну теперь то вы откажетесь? -) Когда такое происходит, главный вопрос, кому это выгодно.. Все эти ситуации были обернуты на выгоду для США
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15k
бат св 2 часа назад
Где то в Германии от обиды зарыдала Фрау Меркель .
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3k
Горожанин 2 часа назад
"Зачем Навального выдали Германии? Объясняю"

К чему долгое и нудное объяснение? Ведь все просто, как две копейки. Россия выдала Навального потому, что аналитики прекрасно знали, какой дурдом, какая самодискридитация начнется на Западе и в НАТО. Это-то и надо, чтобы весь мир в очередной раз убедился, что Запад - это полностью неадекватное и опасное геополитическое образование. Россия это делает просто и незатратно. Сам Запад делает все остальное, своими руками, еще и сам платит за свое разоблачение и идиотизм.
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2k
Варяг Горожанин 42 минуты назад
Слово дискрЕдитация пишется через е.
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2k
Феликс Дзержинский 2 часа назад
Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными, политическими, социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или иных классов.
Владимир Ильич Ленин (Ульянов).
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2k
Феликс Дзержинский 2 часа назад
И для всех поклонников навального, его уже вывели из комы, спектакль окончен.
Ссылка www.youtube.com
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25k
Игорь Феликс Дзержинский 5 минут назад
Ну вывели и что? Как будто не может случится внезапное ухудшение здоровья, если поступит команда из-за океана.
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2k
Andy 2 часа назад
Зачем Навального выдали Германии? Объясняю
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10k
Сибирячка 2 часа назад
Таксисты - это еще те аналитики. Пассажиры обычно без боязни им выкладывают все. А тем только и остается что сделать правильные выводы
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312
Bobik 2 часа назад
Почему нет метки #Юмор?
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6k
Goldsmith 2 часа назад
Таксист внедренный агент ФСБ. Он специально рассказывает версии многоходовочек ,даже за проезд не берет.
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