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Ашурков, Чичваркин, Ходорковский, Певчих: среди них затесался настоящий отравитель Навального

Ашурков, Чичваркин, Ходорковский, Певчих: среди них затесался настоящий отравитель Навального (3 фото)

Автор:
07 сентября 2020 17:21
Метки: ашурков   навальный   певчих   
2593
3
История с комой Алексея Навального будоражит общественность и по сей день. В Сети появилась занятная информация, кто на самом деле был заинтересован в нынешнем состоянии блогера, какие на то были мотивы и многое другое.

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Метки: ашурков   навальный   певчих   
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8k
Bill 3 дня назад
Меня больше всего интересует: какого хрена немцы вписались в эту стремную версию со следами "Новичка"? У Штатов есть какой-то крупный компромат на Меркель?
а) Фосфоро-органические соединения, к которым относят "Новичек", быстро распадаются под воздействием влаги. Т.е в бутылку с водой его добавлять не могли.
б) Первые симптомы отравления проявляются через 5-15 минут, а Алеше стало плохо через час-два полёта.
в) "Новичек" очень летуч, во всем самолете должны быть следы отравления.
г) Немцы якобы нашли следы на бутылке. На какой такой бутылке? Его из больницы Омска в Германию привезли всё с той же бутылкой, которую он купил в гостиннице?
д) Навальный вышел из комы как только стало известно что белоруссы перехватили разговор с поляками всем стало ясно что версия про "Новичёк" не прокатит.
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166
** 3 дня назад
А может это был план самого Алексея свалить в Германию и там попросить политического убежища))) шутка! А тот щас заминусите еще
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1
Jo Qwertty 3 дня назад
Трам заявил, что остановил бы строительство Северного потока 2 из за ситуации с Навальным, теперь все понятно откуда новичок и бутылка появилась, Навального реально свои всучили!
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1
Jo Qwertty 3 дня назад
Из всего этого понятно только, что Навального траванули свои в сговори с западными покровителями, ина как можно пояснить, что Меркель лично вписалась в перевозку и в Шарите которая уже была замешена в скандалах, Наву ждали! Навального тупо использовали, он останется овощем, сами немцы не позволят ему жить нормально.
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506
Краснодар 3 дня назад
Я бы еще поверил, если бы навальный на какой-то диете сидел или неудачно паленой водкой запил просроченный закусь.
Но отравление, да еще неудачное, да еще Новичком, которым никого травануть не удается - это уже перебор.
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7k
HUBLOT 3 дня назад
Эй, бот, Навального никто не травил! Я понимаю, понедельник, но похмеляться всё равно надо, чтобы методички не путать.
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44k
Albert GER 3 дня назад
факт отравления автор не ставит под вопрос.
то есть отстаивает пендосскую версию.
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1k
Alex P Albert GER 3 дня назад
так уже никто не ставит. Теперь они будут доказывать, что здоровый, цветущий здоровьем Навальный приехал в Германию и там его травонули.
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44k
Albert GER Alex P 3 дня назад
ничего не понял.
у тебя какое-то альтернативное мнение, но озвуч его понятней пожалуйста
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