Ашурков, Чичваркин, Ходорковский, Певчих: среди них затесался настоящий отравитель Навального

История с комой Алексея Навального будоражит общественность и по сей день. В Сети появилась занятная информация, кто на самом деле был заинтересован в нынешнем состоянии блогера, какие на то были мотивы и многое другое.
10 лет назад Алеша был никому не известный писака на ЖЖ, но его тексты внезапно приглянулись директору по управлению и контролю активами CTF Holdings Ltd Владимиру Ашуркову. Он увидел в нем потенциал и начал раскручивать его. Имя, имидж, бренд – все это дело рук Ашуркова. Через некоторое время появился тот самый Фонд борьбы с коррупцией, исполнительным директором которого стал непосредственно Ашурков.
Годы шли, и у Навального росла корона. Он посчитал себя влиятельным, уверенным, необходимым и безнаказанным. Вот с этого и началась череда неудач блогера, которая, как мы видим, довела его до комы. Навальный разобщил оппозицию, потерял кучу союзников, стал фигурантом громких скандальных судов, сливал протесты. Блогер превратился в политического изгоя. Недаром даже поддерживающий его Чичваркин закрыл «Фонд борьбы с коррупцией и поддержки либертарианства».
Точки кипения все достигло тогда, когда блогер призывал игнорировать протесты против конституционных поправок, а соратник его кураторов Михаил Ходорковский делал все наоборот. Олигарх вложил кучу денег в эти протестные настроения, а шестерка Леша все сливал. Западные кураторы понимали: блогер становится опасен и неудобен.
А потом Евгений Пригожин выкупил долг Навы, Любы Соболь и ФБК перед «Московским школьником» и сделал эту либеральную шайку своими должниками. Леша тут же начал поспешно ликвидировать ФБК, что, конечно же, не понравилось Ашуркову и Леониду Волкову. Навальный принял это решение самостоятельно, ни с кем не посоветовавшись.
Ашурков за словом в карман не полез и предложил блогеру либо вернуть все, вложенное в него и фонд, либо записать ролик с «откатом» событий назад. Мол, ничего ликвидироваться не будет. Но Леша заистерил, начал кричать, что ФБК – его детище, без него ничего быть не может. Никаких денег он возвращать и не собирался, называя все дивиденды своим «пенсионным фондом» и платой за риск. Ашурков подчеркнул, что лучше хорошо подумать, иначе будут «последствия».
После того, как Алеша не согласился на предложение своего покровителя, тот неожиданно сменил риторику и заявил, что о конфликте забыто. Он подкинул Навальному идею съездить в командировку в Сибирь, чтобы собрать там кое-какой материал и снять роликов. Блогер с удовольствием согласился и 15 августа отчалил в Новосибирск в сопровождении Марии Певчих. В Москву он так и не вернулся…
Точки кипения все достигло тогда, когда блогер призывал игнорировать протесты против конституционных поправок, а соратник его кураторов Михаил Ходорковский делал все наоборот. Олигарх вложил кучу денег в эти протестные настроения, а шестерка Леша все сливал. Западные кураторы понимали: блогер становится опасен и неудобен.
А потом Евгений Пригожин выкупил долг Навы, Любы Соболь и ФБК перед «Московским школьником» и сделал эту либеральную шайку своими должниками. Леша тут же начал поспешно ликвидировать ФБК, что, конечно же, не понравилось Ашуркову и Леониду Волкову. Навальный принял это решение самостоятельно, ни с кем не посоветовавшись.
Ашурков за словом в карман не полез и предложил блогеру либо вернуть все, вложенное в него и фонд, либо записать ролик с «откатом» событий назад. Мол, ничего ликвидироваться не будет. Но Леша заистерил, начал кричать, что ФБК – его детище, без него ничего быть не может. Никаких денег он возвращать и не собирался, называя все дивиденды своим «пенсионным фондом» и платой за риск. Ашурков подчеркнул, что лучше хорошо подумать, иначе будут «последствия».
После того, как Алеша не согласился на предложение своего покровителя, тот неожиданно сменил риторику и заявил, что о конфликте забыто. Он подкинул Навальному идею съездить в командировку в Сибирь, чтобы собрать там кое-какой материал и снять роликов. Блогер с удовольствием согласился и 15 августа отчалил в Новосибирск в сопровождении Марии Певчих. В Москву он так и не вернулся…
На личности Марии Певчих следует остановиться подробнее. 33-летняя владелица британской сети книжных магазинов вхожа в круги Чичваркина и Ходорковского. В Россию приезжает инкогнито, интернетом пользуется через ВПН-ку, старается лишний раз не светиться. Предположительно, она связана с МИ-6 и европейскими спецслужбами, т.к. по просьбе Ашуркова последние 10 лет предоставляла Навальному данные об активах высокопоставленных россиян в Британии.
Маша была рядом с блогером в Новосибирске и Томске. Источник сообщает, что она даже ночевала в его номере. Только однажды Певчих покинула его – как раз в том злополучном перелете Томск – Москва. Её не было на борту самолета, а узнав об отравлении, она отправилась из Томска в Новосибирск на машине с мужчиной, никак не относящемся к ФБК. Почему не на самолете, ведь билеты были в продаже?
Подозрительно.
Более того, на спецборт в Германию не пустили жену Навы, а Машу пустили. Якобы как переводчицу. Тоже непонятный момент. Зачем Маше нужно было сопровождать блогера, впавшего в кому? Очевидно, чтобы следить за ситуацией и передавать указания.
Вот что рассказывает источник: «Если подумать, кто имел доступ к еде и напиткам Навального? Вероятно, Певчих, проводившая с ним ночи. Ей проще всех было добавить что-то в бутылку с водой и убрать ее в багаж, ведь на борт не пропустят с напитком. Ярмыш же говорила, что он не пил ничего, кроме чая в аэропорту. О бутылке с водой, выпитой в отеле она знать и не могла, а вот Мария — наоборот. Она заранее спланировала передачу улики, которая точно будет принята во внимание и изучена экспертами на предмет токсинов».
Ситуация и простая, и не очень. Навальный своей ликвидацией ФБК залупился на реальных бандитов из 90-х, которые решили его проучить. Замутили отравление через красотку Певчих. Оно и неудивительно. На кону стояли очень большие деньги и репутация многих «высокопоставленных» западных лиц, которые, по сути, так и остались бандосами из лихих времен.
Маша была рядом с блогером в Новосибирске и Томске. Источник сообщает, что она даже ночевала в его номере. Только однажды Певчих покинула его – как раз в том злополучном перелете Томск – Москва. Её не было на борту самолета, а узнав об отравлении, она отправилась из Томска в Новосибирск на машине с мужчиной, никак не относящемся к ФБК. Почему не на самолете, ведь билеты были в продаже?
Подозрительно.
Более того, на спецборт в Германию не пустили жену Навы, а Машу пустили. Якобы как переводчицу. Тоже непонятный момент. Зачем Маше нужно было сопровождать блогера, впавшего в кому? Очевидно, чтобы следить за ситуацией и передавать указания.
Вот что рассказывает источник: «Если подумать, кто имел доступ к еде и напиткам Навального? Вероятно, Певчих, проводившая с ним ночи. Ей проще всех было добавить что-то в бутылку с водой и убрать ее в багаж, ведь на борт не пропустят с напитком. Ярмыш же говорила, что он не пил ничего, кроме чая в аэропорту. О бутылке с водой, выпитой в отеле она знать и не могла, а вот Мария — наоборот. Она заранее спланировала передачу улики, которая точно будет принята во внимание и изучена экспертами на предмет токсинов».
Ситуация и простая, и не очень. Навальный своей ликвидацией ФБК залупился на реальных бандитов из 90-х, которые решили его проучить. Замутили отравление через красотку Певчих. Оно и неудивительно. На кону стояли очень большие деньги и репутация многих «высокопоставленных» западных лиц, которые, по сути, так и остались бандосами из лихих времен.
Авторский пост
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а) Фосфоро-органические соединения, к которым относят "Новичек", быстро распадаются под воздействием влаги. Т.е в бутылку с водой его добавлять не могли.
б) Первые симптомы отравления проявляются через 5-15 минут, а Алеше стало плохо через час-два полёта.
в) "Новичек" очень летуч, во всем самолете должны быть следы отравления.
г) Немцы якобы нашли следы на бутылке. На какой такой бутылке? Его из больницы Омска в Германию привезли всё с той же бутылкой, которую он купил в гостиннице?
д) Навальный вышел из комы как только стало известно что белоруссы перехватили разговор с поляками всем стало ясно что версия про "Новичёк" не прокатит.
Но отравление, да еще неудачное, да еще Новичком, которым никого травануть не удается - это уже перебор.
то есть отстаивает пендосскую версию.
у тебя какое-то альтернативное мнение, но озвуч его понятней пожалуйста