Ашурков, Чичваркин, Ходорковский, Певчих: среди них затесался настоящий отравитель Навального

На личности Марии Певчих следует остановиться подробнее. 33-летняя владелица британской сети книжных магазинов вхожа в круги Чичваркина и Ходорковского. В Россию приезжает инкогнито, интернетом пользуется через ВПН-ку, старается лишний раз не светиться. Предположительно, она связана с МИ-6 и европейскими спецслужбами, т.к. по просьбе Ашуркова последние 10 лет предоставляла Навальному данные об активах высокопоставленных россиян в Британии.



Маша была рядом с блогером в Новосибирске и Томске. Источник сообщает, что она даже ночевала в его номере. Только однажды Певчих покинула его – как раз в том злополучном перелете Томск – Москва. Её не было на борту самолета, а узнав об отравлении, она отправилась из Томска в Новосибирск на машине с мужчиной, никак не относящемся к ФБК. Почему не на самолете, ведь билеты были в продаже?

Подозрительно.



Более того, на спецборт в Германию не пустили жену Навы, а Машу пустили. Якобы как переводчицу. Тоже непонятный момент. Зачем Маше нужно было сопровождать блогера, впавшего в кому? Очевидно, чтобы следить за ситуацией и передавать указания.



Вот что рассказывает источник: «Если подумать, кто имел доступ к еде и напиткам Навального? Вероятно, Певчих, проводившая с ним ночи. Ей проще всех было добавить что-то в бутылку с водой и убрать ее в багаж, ведь на борт не пропустят с напитком. Ярмыш же говорила, что он не пил ничего, кроме чая в аэропорту. О бутылке с водой, выпитой в отеле она знать и не могла, а вот Мария — наоборот. Она заранее спланировала передачу улики, которая точно будет принята во внимание и изучена экспертами на предмет токсинов».



Ситуация и простая, и не очень. Навальный своей ликвидацией ФБК залупился на реальных бандитов из 90-х, которые решили его проучить. Замутили отравление через красотку Певчих. Оно и неудивительно. На кону стояли очень большие деньги и репутация многих «высокопоставленных» западных лиц, которые, по сути, так и остались бандосами из лихих времен.