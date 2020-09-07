Страна непуганых идиотов - удивительная теплица на периферии мировой экономики

Но уже московская толпа августа 1991 года была несколько более зубастой, а что уж там говорить про события шестилетней давности сами знаете где, да и еще много какие события в разных местах.



И то самое, что так раздражает в минских протестах скептика и консерватора -

простодушие,

наивный романтизм,

полное непонимание того, как в политике дела делаются,

и что бывает после таких революций,



- это как раз наглядное доказательство того, что перед нами люди из теплицы,



молодые люди, которых кто-то с самого рождения избавил от горького знания о том, что такое

олигархия,

миграция,

уличное насилие,

тотальная безработица,

дикое воровство начальников

и полное разочарование во вчерашних митинговых кумирах.



Кто же этот таинственный человек?



Кто построил эту удивительную теплицу на периферии мировой экономики, из которой вышла толпа того рода, какие никогда не водятся на глобальных помойках?



Кто воспитал этих доверчивых ребят, которые снимают обувь перед тем, как залезть на скамейку во время революционного шествия?



Балуйте своих детей, господа, вы не знаете, что их ждет.



И подпись: Лукашенко.