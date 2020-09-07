Страна непуганых идиотов - удивительная теплица на периферии мировой экономики

Самым лучшим и неубиваемым аргументом в пользу А.Г.Лукашенко и его режима являются протестующие против него.
Даже мы, даже противники минских протестов - видим, что такой мирной, мягкой, воспитанной, дисциплинированной и цивилизованной, такой "европейской" (в русском смысле слова) революционной толпы со снятыми перед скамейкой ботинками не было, может быть, никогда в истории революционных толп.
Ну, разве что у каких-нибудь тихих чехов в 1989 году.
Даже мы, даже противники минских протестов - видим, что такой мирной, мягкой, воспитанной, дисциплинированной и цивилизованной, такой "европейской" (в русском смысле слова) революционной толпы со снятыми перед скамейкой ботинками не было, может быть, никогда в истории революционных толп.
Ну, разве что у каких-нибудь тихих чехов в 1989 году.
Но уже московская толпа августа 1991 года была несколько более зубастой, а что уж там говорить про события шестилетней давности сами знаете где, да и еще много какие события в разных местах.
И то самое, что так раздражает в минских протестах скептика и консерватора -
простодушие,
наивный романтизм,
полное непонимание того, как в политике дела делаются,
и что бывает после таких революций,
- это как раз наглядное доказательство того, что перед нами люди из теплицы,
молодые люди, которых кто-то с самого рождения избавил от горького знания о том, что такое
олигархия,
миграция,
уличное насилие,
тотальная безработица,
дикое воровство начальников
и полное разочарование во вчерашних митинговых кумирах.
Кто же этот таинственный человек?
Кто построил эту удивительную теплицу на периферии мировой экономики, из которой вышла толпа того рода, какие никогда не водятся на глобальных помойках?
Кто воспитал этих доверчивых ребят, которые снимают обувь перед тем, как залезть на скамейку во время революционного шествия?
Балуйте своих детей, господа, вы не знаете, что их ждет.
И подпись: Лукашенко.
И то самое, что так раздражает в минских протестах скептика и консерватора -
простодушие,
наивный романтизм,
полное непонимание того, как в политике дела делаются,
и что бывает после таких революций,
- это как раз наглядное доказательство того, что перед нами люди из теплицы,
молодые люди, которых кто-то с самого рождения избавил от горького знания о том, что такое
олигархия,
миграция,
уличное насилие,
тотальная безработица,
дикое воровство начальников
и полное разочарование во вчерашних митинговых кумирах.
Кто же этот таинственный человек?
Кто построил эту удивительную теплицу на периферии мировой экономики, из которой вышла толпа того рода, какие никогда не водятся на глобальных помойках?
Кто воспитал этих доверчивых ребят, которые снимают обувь перед тем, как залезть на скамейку во время революционного шествия?
Балуйте своих детей, господа, вы не знаете, что их ждет.
И подпись: Лукашенко.
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Метки: мир периферия теплица удивительная экономика
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Народ в деньгах купался, все у них было.
С жиру стали беситься и стали в итоге нищими.
Белорусам на заметку.
Ну вы посмотрите какие зарплаты и как люди в регионах живут. Ну это же очевидно все.
Насчет БР, ну если лукаш набрал таки 80 процентов. Ну так покажите подсчеты людям. Все же с этого началось. Но нет, отказали, отмутозили и надеялись что дальше ничего не будет. А вот нет. Как и в случае американских беспорядков агрессивные подавления ни к чему не приведут. Только диалог все спасет.
Взяли и загнули айти сектор у себя. Блин, это огромная часть ввп БР. Зачем? зачем это надо было делать так колхозно. БР экономику похоронили. Изза таких действий доверие инвесторов теперь ниже плинтуса. И что, зато с усатым на троне, да.
вы плевали на законы, а для нас они важны :)
минус 1 млрд валютной выручки в следующем году хочешь ?
1 млрд - это когда берем электричество по 19 копеек за час и делаем из него 30..50$ за час.
Это нас ты чудо мочить будешь ? :)
https://news.tut.by/economics/699502.htmlhttps://news.tut.by/economics/699502.html
А вот это вообще шикардос
Телефон Колесниковой доступен, но трубку она не поднимает.
Ведь это так трудно по телефону определить местонахождение.. ЛОЛ
--------
ну нинада... разведайте почему родители отказались школьные поборы платить и как мин.образования работает по финансовому вопросу с учителями, что те оскотиниваются и начинают ненавидеть детей и их родителей.
ТС, [07.09.20 10:00]
я еще читал что рф не платит за транзиты
потому что лука сказал что будет за газ платить не 127 за кубометр а по рынку
точнее не сказал а даже платит
сам решил сам платит в 2 раза меньше
так что логично что за транзит рф тоже не платти
СТ, [07.09.20 10:01]
по рыку РФ ? или по международному рынку ? :)))
ТС, [07.09.20 10:01]
по международному
там же замут был
что платила европа по 200+
а лука выбил контракт на 127 фиксированную цену
а изза короны цена упала до 60
СТ, [07.09.20 10:01]
бгг :))))
ТС, [07.09.20 10:01]
а путин сказал - ну вы сами фиксед прайс хотели
терь платите
а лука психанул сказал идите все в жопу я буду по рынку платить
СТ, [07.09.20 10:02]
нормалек...
ТС, [07.09.20 10:02]
и платит по рынку
уже пол года
ну и за транзит рф вообще перестала платить
....
Толпа... Оппозиция... Владимирыч давай додавливай уже.
1. Этого сносим
2. передаем временное управление страной военным
3. вносим изменения в конституцию лишая президентскую должность абсолютной власти и разделяя власти.
4. проводим выборы и начинаем отстраивать новый гос аппарат который работат по закону.
------
тэкс... что там у нас по поводу выборов ? где 80% ?
зачем его скидывать, когда он должен быть отстранен от власти по действующему законодательству...
Основной закон Государства который называется Конституция соблюдается или нет ?
полюбопытствуйте почему пандадок из Белоруссии ушел...
В парее слов - белорусы сделали фонд для помощи силовикам и сломали идеологию которую ребятам в органах втирают. Идеология вида "вы ничто, за стенами вы никому не нужны". Уволилось несколько сотен человек.
И на контору произошел наезд - начали искать связь бизнеса с фондом, который был сформирован из личных средств бизнесмена.