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Страна непуганых идиотов - удивительная теплица на периферии мировой экономики

Страна непуганых идиотов - удивительная теплица на периферии мировой экономики (2 фото)

Автор:
07 сентября 2020 10:10
Метки: мир   периферия   теплица   удивительная   экономика   
1183
2
Самым лучшим и неубиваемым аргументом в пользу А.Г.Лукашенко и его режима являются протестующие против него.
Даже мы, даже противники минских протестов - видим, что такой мирной, мягкой, воспитанной, дисциплинированной и цивилизованной, такой "европейской" (в русском смысле слова) революционной толпы со снятыми перед скамейкой ботинками не было, может быть, никогда в истории революционных толп.
Ну, разве что у каких-нибудь тихих чехов в 1989 году.

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Метки: мир   периферия   теплица   удивительная   экономика   
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6k
albedo 3 дня назад
Была такая страна Ливия.
Народ в деньгах купался, все у них было.
С жиру стали беситься и стали в итоге нищими.

Белорусам на заметку.
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g789 2 дня назад
Тонко, кремлеботы, но нет. Белорусы не ведитесь!!!!

Ссылка m.youtube.com
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3k
Mike Snow 2 дня назад
Перестаньте постить куйню и делать из лукашенко Христа-спасителя. Он диктатор, присвоивший себе единолично всю власть, так быть не должно. Не должен один человек с сомнительной психикой вершить судьбу целого народа.
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31
freshmaniac 3 дня назад
Ну да ну да. Поссы нам в уши еще немного. Ведь избиение задержанных это демократично. Ведь вякать на запад это самое излюбленное у вас. Ведь бусы без номеров, быдло в масках,без опознавательных знаков , которое винтит протестующих - это законно. Убивать, похищать и сажать политических оппонентов-тоже. Все пытаетесь дальше двигать Стокгольмский синдром. Типа: "Ачтоже будет без тиранчика усатого? Одумайтесь."Ну блин, смешно мне. Ясное дело, что за такую позицию усиленно будет тописть и сам крыс. Ведь если усатого скинут, то он следующий. Но нет. Вы сейчас побежите меня минусить. Ведь вам надо на повестке дня чтобы было за границей все плохо. У вас там все хорошо и законно. А по вечерам для укрепления сознания вы Скабееву с Соловьевым смотрите и радуетесь как они всех засирают отменно.
Ну вы посмотрите какие зарплаты и как люди в регионах живут. Ну это же очевидно все.
Насчет БР, ну если лукаш набрал таки 80 процентов. Ну так покажите подсчеты людям. Все же с этого началось. Но нет, отказали, отмутозили и надеялись что дальше ничего не будет. А вот нет. Как и в случае американских беспорядков агрессивные подавления ни к чему не приведут. Только диалог все спасет.
Взяли и загнули айти сектор у себя. Блин, это огромная часть ввп БР. Зачем? зачем это надо было делать так колхозно. БР экономику похоронили. Изза таких действий доверие инвесторов теперь ниже плинтуса. И что, зато с усатым на троне, да.
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445
D.U.K.A.T.O Nikolay 2 дня назад
Сиреневый цвет для кого обозначен?
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D.U.K.A.T.O freshmaniac 2 дня назад
Безтолку им писать. Они нас не слышат.
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1k
Nikolay D.U.K.A.T.O 2 дня назад
Буду рад увидеть расшифровку "прочих видов".
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445
D.U.K.A.T.O Nikolay 2 дня назад
Вы первый начали, продолжайте. Официально по данным геббельс-тв, около 5 процентов ВВП. И продолжал расти . It- сектор был двигателем смежных отраслей... Покупка жилья, автомобилей и т.д.
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1k
Nikolay D.U.K.A.T.O День назад
Ну я так-то первый картинку с официального сайта стат.службы Белоруссии и запостил. IT там нет. Можно предположить, что не более самого низкого значения на картинке (5,3), иначе тоже был бы отдельно выделен. Хотелось бы знать точнее. Уважаемый freshmaniac дополнил данные, но там не абсолютные, а относительные числа. И по ним - во времена Лукашенко у IT вполне себе хороший рост. А "двигателем" является все, что угодно - БЕЛАЗ тот же сотоварищи.
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7k
беларусачка 3 дня назад
Ссылка youtu.be
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6k
Джонатан Свифт беларусачка 3 дня назад
Свобода слова так и прет из них ))) А если без смеха - так и рождается тоталитаризм, есть два мнения, мое и неправильное. На этом примере отлично видно, что ждет страну, если они победят. Лукашенко будет ангелом казаться.
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275
гарри беларусачка 3 дня назад
А что у них за тряпочки на плечах ? Ссыкухи.
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7k
беларусачка Джонатан Свифт 3 дня назад
Это в толпе они героини,а в милиции сопли размазывают-я погулять мимо шла.
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185k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 3 дня назад
Ссылка youtu.be
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185k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 3 дня назад
Ссылка youtu.be
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60k
Максим 3 дня назад
Это пока хомячки, которых выводят для фону.. Если бы в первой стадии протестов ОМОН не дал конкретной писты, счас бы эти детишки бодяжили молотов.
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60k
Максим Сергей Терехов 3 дня назад
Да для вас сценарий хреновый вырисовывается. Призовет батька и я пойду вас [мат] и заворачивать в тряпку на свалку.
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Сергей Терехов Максим 3 дня назад
в этом и разница между нами...

вы плевали на законы, а для нас они важны :)
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2k
Сергей Терехов Максим 3 дня назад
по поводу "Да для вас сценарий хреновый вырисовывается." - для нас, это для кого ?

минус 1 млрд валютной выручки в следующем году хочешь ?

1 млрд - это когда берем электричество по 19 копеек за час и делаем из него 30..50$ за час.

Это нас ты чудо мочить будешь ? :)
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2k
Сергей Терехов Максим 3 дня назад
держи Максимка тебе на радость

https://news.tut.by/economics/699502.htmlhttps://news.tut.by/economics/699502.html

держи Максимка тебе на радость
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60k
Максим Сергей Терехов 3 дня назад
Да и хер на неё, всплывет где-нибудь в Польше, или свои же решили обострить конфликт, замочат и спишут на режым)). Сакральная жертва самое то счас..
А вот это вообще шикардос
Телефон Колесниковой доступен, но трубку она не поднимает.
Ведь это так трудно по телефону определить местонахождение.. ЛОЛ
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2k
Сергей Терехов 3 дня назад
Даже мы, даже противники минских протестов - видим, что такой мирной, мягкой, воспитанной, дисциплинированной и цивилизованной, такой "европейской" (в русском смысле слова) революционной толпы со снятыми перед скамейкой ботинками не было, может быть, никогда в истории революционных толп.
--------

ну нинада... разведайте почему родители отказались школьные поборы платить и как мин.образования работает по финансовому вопросу с учителями, что те оскотиниваются и начинают ненавидеть детей и их родителей.
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60k
Максим Сергей Терехов 3 дня назад
Был на род. собрании в пятницу.. ты опять писдишь))
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2k
RoseM Сергей Терехов 3 дня назад
Посмотрим, как ты будешь оправдывать последствия...
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2k
Сергей Терехов 3 дня назад
Кароче, с товарищем переписывались

ТС, [07.09.20 10:00]
я еще читал что рф не платит за транзиты
потому что лука сказал что будет за газ платить не 127 за кубометр а по рынку
точнее не сказал а даже платит
сам решил сам платит в 2 раза меньше
так что логично что за транзит рф тоже не платти

СТ, [07.09.20 10:01]
по рыку РФ ? или по международному рынку ? :)))

ТС, [07.09.20 10:01]
по международному
там же замут был
что платила европа по 200+
а лука выбил контракт на 127 фиксированную цену
а изза короны цена упала до 60

СТ, [07.09.20 10:01]
бгг :))))

ТС, [07.09.20 10:01]
а путин сказал - ну вы сами фиксед прайс хотели
терь платите
а лука психанул сказал идите все в жопу я буду по рынку платить

СТ, [07.09.20 10:02]
нормалек...

ТС, [07.09.20 10:02]
и платит по рынку
уже пол года
ну и за транзит рф вообще перестала платить

....

Толпа... Оппозиция... Владимирыч давай додавливай уже.

1. Этого сносим
2. передаем временное управление страной военным
3. вносим изменения в конституцию лишая президентскую должность абсолютной власти и разделяя власти.
4. проводим выборы и начинаем отстраивать новый гос аппарат который работат по закону.
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2k
Сергей Терехов Максим 3 дня назад
Конечно-конечно давайте скинем луку
------

тэкс... что там у нас по поводу выборов ? где 80% ?

зачем его скидывать, когда он должен быть отстранен от власти по действующему законодательству...

Основной закон Государства который называется Конституция соблюдается или нет ?
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70k
стас Сергей Терехов 3 дня назад
вы всё таки немножко дурачёк! если к власти придут те утырки, за которых вы глотку дерете, то про то, хотите вы сдавать Белоруссию или нет, вас просто не спросят! вы серьёзно думаете, как когда то на Украине, что от вас там будет что то зависеть? запад вложил бабло в майдан на Украине, вкладывает сейчас в белорусский майдан и вы думаете все нашару вам пройдет? никогда! где капитал вкладывает деньги - он хочет получить прибыль! в данном случае: прибыль - Белоруссия. во-первых ресурсы, во-вторых - устранение очередного конкурента на рынке. а вы дальше скачите во славу запада! только потом - не нойте!
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Сергей Терехов стас 3 дня назад
пока из того что сам вижу, граждане/бизнес донятят логистику.

полюбопытствуйте почему пандадок из Белоруссии ушел...

В парее слов - белорусы сделали фонд для помощи силовикам и сломали идеологию которую ребятам в органах втирают. Идеология вида "вы ничто, за стенами вы никому не нужны". Уволилось несколько сотен человек.

И на контору произошел наезд - начали искать связь бизнеса с фондом, который был сформирован из личных средств бизнесмена.
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Сергей Терехов стас 3 дня назад
скакунов у нас нет, но очень много тех кто хочет наказать людей нарушивших закон.
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70k
стас Сергей Терехов 3 дня назад
хотелось бы во все это верить, но опыт показывает, что всё закончится в итоге плачевно. везде, где запад сует своё рыло - хорошего ждать не приходится, по крайней мере для простых людей. и вопрос с нормальной программой развития Белоруссии после сноса Лукашенко тоже не закрыт. то что сейчас озвучивают - это просто копия укромайданских призывов. разорвать, декомунизировать, тотальная белорусизация и т.д. а где созидание, с учётом нынешних реалий?
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