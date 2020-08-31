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Фотожабы: Лукашенко во время протестов

Фотожабы: Лукашенко во время протестов (10 фото)

Автор:
31 августа 2020 12:36
Сообщество : Политика
Метки: лукашенко   протесты   фотожабы   
503
10
Во время протестов в Белоруссии Александр Лукашенко снова вышел на улицу с автоматом и в бронежилете. В соц сетях президента сразу же поместили в кадры из популярных видео игр и боевиков.

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Метки: лукашенко   протесты   фотожабы   
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7  комментариев
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108
wanazebola День назад
Фотожабы: Лукашенко во время протестов
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1k
Валерий Викторович День назад
Окончание ника у автора замечательное. Как и пост.
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2k
Алекс Чебурашкин День назад
тут и фотошопить не надо))
тут и фотошопить не надо))
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24k
Fat Lynx День назад
это что, все на что хватило креатива? м-да... печаль...
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12k
Максим День назад
у батьки крыша поехала
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5k
☣️Месть печенегов☣️ Максим День назад
Крыша у него крепко сидит. В кремле.
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12k
Максим ☣️Месть печенегов☣️ День назад
кремль вобще любит крышовать разных диктаторов и поехавших крышей правителей
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