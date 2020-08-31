Фотожабы: Лукашенко во время протестов

Во время протестов в Белоруссии Александр Лукашенко снова вышел на улицу с автоматом и в бронежилете. В соц сетях президента сразу же поместили в кадры из популярных видео игр и боевиков.
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