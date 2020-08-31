«План победы» от NEXTA — разрушить Белоруссию любой ценой

Что будет с теми, кто самым наглым образом начнёт нарушать законы — уклоняться от налогообложения, оплаты коммунальных услуг и соблюдения трудового законодательства? Правильно, им займутся правоохранительные органы — причём без всяких «репрессий», просто на основе всем известного действующего правовых норм. Хочешь «пошатать режим» - окей, жди налоговиков, милицию и судебных приставов.
Если вы перестали следить за начинающим становиться однообразным и скучным белорусским «протестом», то есть хорошие новости — NEXTA опубликовала развёрнутую программу, которая красноречиво называется «План победы».
Впрочем, слово «хорошие» применительно к этим новостям явно просится в кавычки: план по своей сути безумен, бесчеловечен и разрушителен. Хочется добавить также — «и невыполним», но тут как посмотреть, как посмотреть…
Есть простая зависимость: чем дальше полководец от линии фронта, тем более абстрактно он распоряжается миллионами солдатских жизней, тем бездушнее и спокойнее гонит их на убой как шахматные фигуры. Именно такое впечатление складывается от прочтения «Плана победы»: далёкие от белорусских реалий, от своих конкретных и живых «солдат» заграничные «полководцы» предлагают действовать белорусам практически в стиле «атак людскими волнами», как китайским добровольцам в Корейской войне — других слов не подберёшь!
Читаем в разделе «Экономический фронт» список необходимых мер борьбы с властью: «Снятие вкладов из гос.банков, полный игнор любых их услуг. Задержка или неуплата налогов. Зарплаты в белых конвертах, работа без чеков (по возможности).
Отказ от продуктов питания и одежды, которая произведена на гос.предприятиях. Максимальный упор на частный и импортный рынок. Задержка оплаты коммунальных услуг. Оплачивайте необходимый минимум и тяните до последнего. Отказ частного рынка от работы с гос.структурами и силовиками. Никаких услуг оккупантам».
Нескромный вопрос: а свой дом не надо сжечь — ну, чтобы «гони немца на мороз»?
А по факту, тут всё именно об этом: как будет существовать средний белорус, если он, во-первых, бастует (то есть, сильно урезан в плане доходов), во-вторых, лишён возможности вести свой маленький бизнес путём запрета на сотрудничество с государством, и в-третьих, обязан покупать не доступные ему товары первой необходимости, а какие-то особые, «оппозиционные», и явно не самые дешёвые. Какой-то апофеоз презрения к обычному человеку, ценой нормальной жизни которого хотят нанести ущерб государству!
Но это ведь только самое начало! Что будет с теми, кто самым наглым образом начнёт нарушать законы — уклоняться от налогообложения, оплаты коммунальных услуг и соблюдения трудового законодательства?
Правильно, им займутся правоохранительные органы — причём без всяких «репрессий», просто на основе всем известного действующего правовых норм. Хочешь «пошатать режим» — окей, жди налоговиков, милицию и судебных приставов. Почему-то об этой перспективе «нехты» ни слова не говорят — а просто приказывают: так, все делаем это, и ура-ура, Лукашенко убежит, потому что нечем будет платить «карателям».
Почему никому не приходит в голову, что если бюджет перестанет пополняться — от забастовок ли, или от такого вот массового бойкота, то Злой Диктатор просто напросто перенаправит оставшиеся деньги с социальных выплат на оплату силовиков? Цинично? Ну да, а как иначе. «Ты будешь меньше пить? — Нет, это ты будешь меньше есть». Пенсионеров всяко больше, чем ОМОНа: урезал бабулькам пенсии на 10% — вот «псы режима» и накормлены.
Почему никому не приходит в голову, что если бюджет перестанет пополняться — от забастовок ли, или от такого вот массового бойкота, то Злой Диктатор просто напросто перенаправит оставшиеся деньги с социальных выплат на оплату силовиков? Цинично? Ну да, а как иначе. «Ты будешь меньше пить? — Нет, это ты будешь меньше есть». Пенсионеров всяко больше, чем ОМОНа: урезал бабулькам пенсии на 10% — вот «псы режима» и накормлены.
Или вы думаете, что Злой Диктатор первым делом, глядя на уменьшающийся доход в казну, бросится сажать на голодный паёк именно тех, кто его защищает? Нет, правда? Really?!
«Пока толстый сохнет, худой сдохнет» — слыхали такую поговорку? Но если «худых» много, то атакуя людской волной, последний из них в теории получает шанс задушить пулемётчика, у которого кончились патроны. Задушить — и гордо встать на его трупом и сотнями трупов своих товарищей… Г — гуманизм!
Если поискать в «Плане победы» самую циничную фразу, то пальму первенства выигрывает вот эта: «Заботимся о ближних ваших, кто может потерять работу из-за приближающегося краха уничтожаемой оккупантами экономики». УНИЧТОЖАЕМОЙ ОККУПАНТАМИ экономики
о как!
То есть, подопечные «Нехты» всеми силами, от забастовок до бойкота, пытаются экономику Белоруссии как-то спасти и поддержать, а проклятые оккупанты не дают им этого сделать, и уничтожают бедняжку, уничтожают! «Война — это мир, свобода — это рабство»
и так далее, по классику.
Мы не зря заговорили о том, что «штаб оппозиции» абсолютно равнодушен к судьбам своей «пехоты» — её толкают конкретно под статью, и вся риторика о «мирном протесте» давно уже стала тотальной ложью.
«Помогайте опознавать карателей и устанавливать причастных к зверствам. Сделаем так, чтобы они не смогли скрываться под своими черными масками. Установленные персоны карателей, оккупантов, фальсификаторов и пособников должны быть известны на всю страну. Развешивайте их ориентировки в районе проживания, пускай все люди знают, кто их сосед» — тут сразу несколько статей дурачки себе заработают: и про нарушение секретности персональных данных, и угрозы, и запугивание, и вторжение в частную жизнь. И без всяких, повторим, «репрессий» можно брать любого такого «змагара» и сажать с полным основанием по факту нарушения нескольких пунктов УК. Волнует ли это «штаб»? Да нисколечки!
«Находите контакты с политиками других стран и пробивайте белорусскую повестку» — статья о шпионаже распростёрла свои объятия! По ней, кстати, есть смертная казнь?.. Или пожизненное?.. Ах нет, всего от семи до пятнадцати. Ничего, потерпят. «Жыве Беларусь», сами понимаете, победа требует жертв.
«Находите контакты с политиками других стран и пробивайте белорусскую повестку» — статья о шпионаже распростёрла свои объятия! По ней, кстати, есть смертная казнь?.. Или пожизненное?.. Ах нет, всего от семи до пятнадцати. Ничего, потерпят. «Жыве Беларусь», сами понимаете, победа требует жертв.
«Создание групп волонтёров, которые будут следить за пресечением провокаций во время маршей и акций протеста.
Создание местных сил правопорядка в вашем районе, которые будут пресекать провокации оккупантов, направленные на уничтожение авто и имущества граждан. Создание групп разведки, которые будут фиксировать личности карателей, с целью описания их действий и деанонимизации» — создание организованных преступных группировок или незаконных вооружённых формирований. Какая прелесть!
Ну и, наконец, как же всё это будет называться? «Белорусский народный рух»!
Тут же, автоматически, приходит в голову оба «родителя» этого мутанта — «Белорусский народный фронт» и «Народный рух Украины». Первый — тот самый БНФ, откуда, как «из детства», родом все нынешние «змагары» — Зенон Позняк, БЧБ-флаг, «Пагоня» и так далее, всё оттуда. А второй — ну, тоже всё ясно: Вячеслав Чорновол, независимость Украины от СССР, реабилитация ОУН-УПА, самая массовая правая партия начала Украины начала 90-х годов, откуда вышли все прочие Тягнибоки и Яроши. То есть, нынешний БНР объявляет свою полную идейную преемственность от этих двух сил со всеми их чертами: животной, патологической русофобией, клиническим «западничеством», болезненным антисоветизмом и так далее. И вся ложь о том, что «протесты не пророссийские и не антироссийские» посыпалась как карточный домик! Теперь всё стало на свои места! Ясно ради чего это и на что ориентируется.
Как обещают творцы «вундервафли», «эта осень для режима станет последней». Странно, а неделю назад обещали, что если выйдет сто тысяч человек, то «Таракан» убежит. И шо? И где? Цена этим обещаниям примерно та же.
Ну и, наконец, как же всё это будет называться? «Белорусский народный рух»!
Тут же, автоматически, приходит в голову оба «родителя» этого мутанта — «Белорусский народный фронт» и «Народный рух Украины». Первый — тот самый БНФ, откуда, как «из детства», родом все нынешние «змагары» — Зенон Позняк, БЧБ-флаг, «Пагоня» и так далее, всё оттуда. А второй — ну, тоже всё ясно: Вячеслав Чорновол, независимость Украины от СССР, реабилитация ОУН-УПА, самая массовая правая партия начала Украины начала 90-х годов, откуда вышли все прочие Тягнибоки и Яроши. То есть, нынешний БНР объявляет свою полную идейную преемственность от этих двух сил со всеми их чертами: животной, патологической русофобией, клиническим «западничеством», болезненным антисоветизмом и так далее. И вся ложь о том, что «протесты не пророссийские и не антироссийские» посыпалась как карточный домик! Теперь всё стало на свои места! Ясно ради чего это и на что ориентируется.
Как обещают творцы «вундервафли», «эта осень для режима станет последней». Странно, а неделю назад обещали, что если выйдет сто тысяч человек, то «Таракан» убежит. И шо? И где? Цена этим обещаниям примерно та же.
Обращаем ваше внимание что следующие экстремистские и террористические организации, запрещены в Российской Федерации: «Свидетели Иеговы», Национал-Большевистская партия, «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ), «Джабхат Фатх аш-Шам», «Джабхат ан-Нусра», «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Мизантропик Дивижн», «Братство» Корчинского, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Организация украинских националистов» (ОУН).
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Метки: Майдан Польша белоруссия протесты
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Если они сдадутся, лукашенко всех тупо посадит, а кого не посадит загнобит так, что они позавидуют сидящим.
Или вы правда думаете, что лукашенко, как народ свой задавит, скажет "ну ладно, понимаю, с кем не бывает, вот вам всем талоны на усиленное питание" ???
Ну а Лукашу можно ещё смешать змагар с гуаном из ассенизаторских машин. Всё одно это та же субстанция. Зато потом долго ни каких выступлений не будет.
Po moemu ne budet tak kak zadumal zapad .