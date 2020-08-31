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«План победы» от NEXTA — разрушить Белоруссию любой ценой

«План победы» от NEXTA — разрушить Белоруссию любой ценой (3 фото)

Автор:
31 августа 2020 10:07
Метки: Майдан   Польша   белоруссия   протесты   
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3
Что будет с теми, кто самым наглым образом начнёт нарушать законы — уклоняться от налогообложения, оплаты коммунальных услуг и соблюдения трудового законодательства? Правильно, им займутся правоохранительные органы — причём без всяких «репрессий», просто на основе всем известного действующего правовых норм. Хочешь «пошатать режим» - окей, жди налоговиков, милицию и судебных приставов.

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Метки: Майдан   Польша   белоруссия   протесты   
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5  комментариев
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245
g789 22 часа назад
А какие варианты ещё у Белорусов есть? Маски сброшены. Теперь или они, или лукашенко.
Если они сдадутся, лукашенко всех тупо посадит, а кого не посадит загнобит так, что они позавидуют сидящим.

Или вы правда думаете, что лукашенко, как народ свой задавит, скажет "ну ладно, понимаю, с кем не бывает, вот вам всем талоны на усиленное питание" ???
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118k
Игорь День назад
Ну кандидатам на карту поляка Белоруссия и даром не нужна. Они не за этим стоят. Вот и думаю что армейцам в этом государстве давно пора пойти на организацию военного переворота и на создание военной хунты. На годик. А потом выборы.
Ну а Лукашу можно ещё смешать змагар с гуаном из ассенизаторских машин. Всё одно это та же субстанция. Зато потом долго ни каких выступлений не будет.
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8k
MihailoSerbiya 2 дня назад
Posmotrim , posmotrim ...
Po moemu ne budet tak kak zadumal zapad .
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24k
labuda.blog 2 дня назад
Завтра кажется "мамкины рэволюцыонэры" за парты сядуть! Кто же будет с батькой бороться?

Завтра кажется "мамкины рэволюцыонэры" за парты сядуть! Кто же будет с батькой бороться?
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12k
Максим labuda.blog День назад
ты в минске был? видел этих мамкиных?
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