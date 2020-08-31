«План победы» от NEXTA — разрушить Белоруссию любой ценой

Создание местных сил правопорядка в вашем районе, которые будут пресекать провокации оккупантов, направленные на уничтожение авто и имущества граждан. Создание групп разведки, которые будут фиксировать личности карателей, с целью описания их действий и деанонимизации» — создание организованных преступных группировок или незаконных вооружённых формирований. Какая прелесть!





Ну и, наконец, как же всё это будет называться? «Белорусский народный рух»!





Тут же, автоматически, приходит в голову оба «родителя» этого мутанта — «Белорусский народный фронт» и «Народный рух Украины». Первый — тот самый БНФ, откуда, как «из детства», родом все нынешние «змагары» — Зенон Позняк, БЧБ-флаг, «Пагоня» и так далее, всё оттуда. А второй — ну, тоже всё ясно: Вячеслав Чорновол, независимость Украины от СССР, реабилитация ОУН-УПА, самая массовая правая партия начала Украины начала 90-х годов, откуда вышли все прочие Тягнибоки и Яроши. То есть, нынешний БНР объявляет свою полную идейную преемственность от этих двух сил со всеми их чертами: животной, патологической русофобией, клиническим «западничеством», болезненным антисоветизмом и так далее. И вся ложь о том, что «протесты не пророссийские и не антироссийские» посыпалась как карточный домик! Теперь всё стало на свои места! Ясно ради чего это и на что ориентируется.





Как обещают творцы «вундервафли», «эта осень для режима станет последней». Странно, а неделю назад обещали, что если выйдет сто тысяч человек, то «Таракан» убежит. И шо? И где? Цена этим обещаниям примерно та же.