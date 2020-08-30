Сменяемость власти в Европе и тряска вождей

Та же Ангела Меркель правит Германией почти столько же лет, сколько Владимир Путин Россией. И почему-то на Западе не считают, что это как-то противоречит демократии, и не называют Меркель диктатором (хотя с Гитлером, конечно, её любят сравнивать, предполагая иногда даже, что госпожа Меркель является тайной дочерью фюрера).



Актуальная историческая аналогия:



В некоторых первобытных племенах Африки вождей смещали так. Загоняли вождя на дерево и начинали трясти ствол всем кагалом. Если вождь удерживался, то слезал и продолжал править, если же падал, то выбирался новый вождь.



Традиция смещать вождей через тряски прочно удерживается в человеческом обществе, хотя все себя считают цивилизованными нациями.



Только в Африке за первые 20 лет XXI века было совершено тринадцать переворотов. Например, в 2003 году президент ЦАР улетел на саммит стран Африки. Военные не разрешили посадить его самолет по возвращении, обстреляли его. Два раза свергали президентов Египта, Гвинеи-Бисау и просто Гвинеи. Мавритания, Нигер, Буркина Фасо, Мали... Кстати, в Мали в августе опять был переворот, но мы уже их и не замечаем.



Во всех случаях вождей свергали военные, дальше вождей либо убивали, либо изгоняли из страны.



Трясут вождей практически во всех странах. Если вождь не удерживается на дереве, то случается переворот.



Мадуро в Венесуэле держится цепко, а вот в Колумбии вождь сбежал. Какая-то Тихановская там им уже год обещает демократию. Янукович убежал – вот и переворот, а затем – пятилетний хаос.



Получается, что для демократической процедуры передачи власти вождь обязан крепко держаться за ствол, то есть за вертикаль, иначе – хаос в лучшем случае, а в худшем – распад страны.