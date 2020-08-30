Сменяемость власти в Европе и тряска вождей

На карте показано время правления президентов и премьеров европейских стран (для монархий также приведено время правления их королей и королев). Как видно, российские цифры не являются рекордными, и нас обходит целый ряд стран:
Та же Ангела Меркель правит Германией почти столько же лет, сколько Владимир Путин Россией. И почему-то на Западе не считают, что это как-то противоречит демократии, и не называют Меркель диктатором (хотя с Гитлером, конечно, её любят сравнивать, предполагая иногда даже, что госпожа Меркель является тайной дочерью фюрера).
Актуальная историческая аналогия:
В некоторых первобытных племенах Африки вождей смещали так. Загоняли вождя на дерево и начинали трясти ствол всем кагалом. Если вождь удерживался, то слезал и продолжал править, если же падал, то выбирался новый вождь.
Традиция смещать вождей через тряски прочно удерживается в человеческом обществе, хотя все себя считают цивилизованными нациями.
Только в Африке за первые 20 лет XXI века было совершено тринадцать переворотов. Например, в 2003 году президент ЦАР улетел на саммит стран Африки. Военные не разрешили посадить его самолет по возвращении, обстреляли его. Два раза свергали президентов Египта, Гвинеи-Бисау и просто Гвинеи. Мавритания, Нигер, Буркина Фасо, Мали... Кстати, в Мали в августе опять был переворот, но мы уже их и не замечаем.
Во всех случаях вождей свергали военные, дальше вождей либо убивали, либо изгоняли из страны.
Трясут вождей практически во всех странах. Если вождь не удерживается на дереве, то случается переворот.
Мадуро в Венесуэле держится цепко, а вот в Колумбии вождь сбежал. Какая-то Тихановская там им уже год обещает демократию. Янукович убежал – вот и переворот, а затем – пятилетний хаос.
Получается, что для демократической процедуры передачи власти вождь обязан крепко держаться за ствол, то есть за вертикаль, иначе – хаос в лучшем случае, а в худшем – распад страны.
Актуальная историческая аналогия:
В некоторых первобытных племенах Африки вождей смещали так. Загоняли вождя на дерево и начинали трясти ствол всем кагалом. Если вождь удерживался, то слезал и продолжал править, если же падал, то выбирался новый вождь.
Традиция смещать вождей через тряски прочно удерживается в человеческом обществе, хотя все себя считают цивилизованными нациями.
Только в Африке за первые 20 лет XXI века было совершено тринадцать переворотов. Например, в 2003 году президент ЦАР улетел на саммит стран Африки. Военные не разрешили посадить его самолет по возвращении, обстреляли его. Два раза свергали президентов Египта, Гвинеи-Бисау и просто Гвинеи. Мавритания, Нигер, Буркина Фасо, Мали... Кстати, в Мали в августе опять был переворот, но мы уже их и не замечаем.
Во всех случаях вождей свергали военные, дальше вождей либо убивали, либо изгоняли из страны.
Трясут вождей практически во всех странах. Если вождь не удерживается на дереве, то случается переворот.
Мадуро в Венесуэле держится цепко, а вот в Колумбии вождь сбежал. Какая-то Тихановская там им уже год обещает демократию. Янукович убежал – вот и переворот, а затем – пятилетний хаос.
Получается, что для демократической процедуры передачи власти вождь обязан крепко держаться за ствол, то есть за вертикаль, иначе – хаос в лучшем случае, а в худшем – распад страны.
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Метки: вождей европа россия сменяемость тряска
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В других монархиях тоже права монархов ограничены, правит там парламент. Кстати, в Германии глава государства президент Штанмайер. Но власти у меркель, конечно, больше. Это парламентская Республика. Но её полномочия в десятки раз меньше, чем у путина с лукашенко. Так что и этот пример мало корректен.
У нас у президента почти абсолютная власть, в пример разве что друг эрдоган, который тоже переписывал Конституцию под себя. И то с поста премьера он перешёл в президенты
1. Британский монарх имеет право объявлять войну не взирая на причины и без согласования с правительством или народом!
2. Может легко отправить в отставку правительство или распустить парламент.
3. Раз в год королева выступает перед парламентом со своими требованиями, которые парламент обязан выполнить.
4. На королеву нельзя завести уголовное дело, так как все обвинения выдвигаются именем королевы.
5. Монарх Великобритании также может назначать первого министра Шотландии и Уэльса
6. Право помилования (В Англии все судебные процедуры происходят во имя монарха. При этом сам монарх не может участвовать в суде ни как обвиняющая сторона, ни как сторона защиты)
7. Монарх, как и любой другой глава государства является главой вооружённых сил
Продолжать?
Суверен ответственен за назначение в случае необходимости нового премьер-министра; формальное назначение происходит на церемонии, называемой поцелуй рук (Kissing Hands). В согласии с неписаной конституционной конвенцией, Суверен назначает лиц, которые смогут получить поддержку в Палате общин: обычно это глава партии большинства в этой Палате. Если партии большинства нет (маловероятный случай из-за английской Системы относительного большинства), две или более групп могут сформировать коалицию и её глава станет премьером.
В условиях «подвешенного парламента» (hung parliament), когда ни одна партия или коалиция не имеет большинства, монарх имеет бо льшую свободу в выборе кандидата на пост премьер-министра, который, по его мнению, может пользоваться поддержкой большинства в парламенте. С 1945 до 2010 года, такая ситуация возникала лишь однажды в 1974 году, когда Гарольд Вильсон стал премьером после общих выборов 1974, на которых его Лейбористская партия не получила большинства. (Вместо досрочных выборов по инициативе правительства меньшинства, монарх имеет право задержать роспуск парламента и позволить партиям оппозиции сформировать коалиционное правительство.)
Суверен назначает и отправляет в отставку Кабинет и прочие министерства по совету премьера. На практике, это означает, что сейчас состав Кабинета определяет премьер-министр.
Теоретически монарх может отправить премьера в отставку, но конвенции и прецедент это запрещают. Последний уволивший премьера монарх Вильгельм IV, в 1834. На практике срок премьера завершается только с его смертью или отставкой. (При некоторых обстоятельствах премьер-министр должен подать в отставку; см. Премьер-министр Великобритании).
Монарх еженедельно встречается с премьер-министром; регулярные встречи проводятся также и с другими членами Кабинета. Монарх может выразить своё видение, хотя в конечном итоге должен принять решения премьера и Кабинета. Конституционный мыслитель XIX века Уолтер Бейджхот подытоживает эту концепцию так «Суверен при конституционной монархии имеет три права: консультироваться, поощрять и предостерегать».
Монарх имеет сходные отношения с автономными правительствами Шотландии и Уэльса. Суверен назначает Первого министра Шотландии, но по выдвижению Шотландского парламента. Первый министр Уэльса, с другой стороны, напрямую избирается Национальной ассамблеей Уэльса. В делах Шотландии, Суверен действует по совету Шотландского правительства. В делах Уэльса, Суверен действует по совету премьера Великобритании и Кабинета, ибо автономия Уэльса ограничена. Северная Ирландия в настоящий момент не имеет автономного правительства; его ассамблея и исполнительный орган распущены.
Суверен также играет роль главы государства. Клятва верности[en] совершается Королеве, а не Парламенту или нации. Более того, гимн Британии Боже, храни Королеву (или соответственно Короля). Лицо монарха изображается на почтовых марках, монетах, на банкнотах, которые выпускает Банк Англии (банкноты других банков, Банка Шотландии и Банка Ольстера, без изображения Суверена).
Так что пусть уж бы наш лучше официально назывался инператором всея и как там он ещё бы хотел. НО! Со всей ответственностью за СВОЮ державу и СВОЙ народ.