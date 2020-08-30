Сменяемость власти в Европе и тряска вождей

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
От Куала-Лумпур до пустыни в Неваде: как продавать свои товары по всему миру От Куала-Лумпур до пустыни в Неваде: как продавать свои товары по... 40 удивительных исторических фактов, которые известны далеко не всем 40 удивительных исторических фактов, которые известны далеко не всем Абсурдное сравнение советских и американских студенток разозлило пользователей Твиттера Абсурдное сравнение советских и американских студенток разозлило... Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Неприятные сюрпризы, которые могут ожидать вас при аренде квартиры Неприятные сюрпризы, которые могут ожидать вас при аренде квартиры «ВКонтакте» против Конституции: соцсеть начала банить за «гомофобию» и «предрассудки» «ВКонтакте» против Конституции: соцсеть начала банить за... Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Мужчина начал ремонт и нашел архитектурное достояние XIV века Мужчина начал ремонт и нашел архитектурное достояние XIV века Кокаиновый медведь, или История о том, как американский полицейский стал известным наркоторговцем Кокаиновый медведь, или История о том, как американский... Ретро фотографии Ретро фотографии В России создали компактную атомную батарейку, способную работать 20 лет В России создали компактную атомную батарейку, способную работать... 15 забавных фото, сделанных в нужное время и в нужном месте 15 забавных фото, сделанных в нужное время и в нужном месте Как ковид-диссиденты Рейхстаг штурмовали Как ковид-диссиденты Рейхстаг штурмовали Предметы времен СССР, над предназначением которых придется задуматься Предметы времен СССР, над предназначением которых придется задуматься Ребёнок выпал из окна и совершил мягкую посадку, свалившись на продавца Ребёнок выпал из окна и совершил мягкую посадку, свалившись на... Во Флориде поймали черепаху-монстра Во Флориде поймали черепаху-монстра Вячеслав Тихонов Вячеслав Тихонов Фотоподборка Фотоподборка Почему Снежная Королева, Чебурашка и Удав рождены в муках? Почему Снежная Королева, Чебурашка и Удав рождены в муках?
Главная > Антифишки 
Сменяемость власти в Европе и тряска вождей

Сменяемость власти в Европе и тряска вождей (2 фото)

Автор:
30 августа 2020 17:28
Метки: вождей   европа   россия   сменяемость   тряска   
243
2
На карте показано время правления президентов и премьеров европейских стран (для монархий также приведено время правления их королей и королев). Как видно, российские цифры не являются рекордными, и нас обходит целый ряд стран:

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: вождей   европа   россия   сменяемость   тряска   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
8
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Jānis 4 часа назад
Мне абсолютно плевать на то, кто у власти в других странах. Еще больше начьхать на то, какой срок тот или иной политик у власти. Важно лишь одно - почему в моей Латвии уже почти 30-ть лет один отброс хуже другого? В чем суть частой сменяемости одного гениталия (или гениталььки) от другого? Все же они - конченные посредственности, воришки, прохвосты и трутни. Где смысл?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
5k
☣️Месть печенегов☣️ 3 часа назад
Хе-рня то какая. Сравнение с той же Англией - в Британии королева не правит, она не имеет власти и даже права высказать свое мнение по поводу отделения Шотландии или брекзита.

В других монархиях тоже права монархов ограничены, правит там парламент. Кстати, в Германии глава государства президент Штанмайер. Но власти у меркель, конечно, больше. Это парламентская Республика. Но её полномочия в десятки раз меньше, чем у путина с лукашенко. Так что и этот пример мало корректен.

У нас у президента почти абсолютная власть, в пример разве что друг эрдоган, который тоже переписывал Конституцию под себя. И то с поста премьера он перешёл в президенты
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Сергей ☣️Месть печенегов☣️ 23 минуты назад
Правда?
1. Британский монарх имеет право объявлять войну не взирая на причины и без согласования с правительством или народом!
2. Может легко отправить в отставку правительство или распустить парламент.
3. Раз в год королева выступает перед парламентом со своими требованиями, которые парламент обязан выполнить.
4. На королеву нельзя завести уголовное дело, так как все обвинения выдвигаются именем королевы.
5. Монарх Великобритании также может назначать первого министра Шотландии и Уэльса
6. Право помилования (В Англии все судебные процедуры происходят во имя монарха. При этом сам монарх не может участвовать в суде ни как обвиняющая сторона, ни как сторона защиты)
7. Монарх, как и любой другой глава государства является главой вооружённых сил
Продолжать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
☣️Месть печенегов☣️ Сергей 7 минут назад
Действительно, ужасающая картина
куда уж путину
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
☣️Месть печенегов☣️ Сергей 19 секунд назад
Теоретически полномочия монарха обширны, на практике они ограничены. Суверен действует в рамках конвенций и прецедентов, почти всегда пользуясь королевскими прерогативами по совету премьер-министра и других министров. Те же ответственны перед Палатой общин, избираемой народом.

Суверен ответственен за назначение в случае необходимости нового премьер-министра; формальное назначение происходит на церемонии, называемой поцелуй рук (Kissing Hands). В согласии с неписаной конституционной конвенцией, Суверен назначает лиц, которые смогут получить поддержку в Палате общин: обычно это глава партии большинства в этой Палате. Если партии большинства нет (маловероятный случай из-за английской Системы относительного большинства), две или более групп могут сформировать коалицию и её глава станет премьером.

В условиях «подвешенного парламента» (hung parliament), когда ни одна партия или коалиция не имеет большинства, монарх имеет бо льшую свободу в выборе кандидата на пост премьер-министра, который, по его мнению, может пользоваться поддержкой большинства в парламенте. С 1945 до 2010 года, такая ситуация возникала лишь однажды в 1974 году, когда Гарольд Вильсон стал премьером после общих выборов 1974, на которых его Лейбористская партия не получила большинства. (Вместо досрочных выборов по инициативе правительства меньшинства, монарх имеет право задержать роспуск парламента и позволить партиям оппозиции сформировать коалиционное правительство.)

Суверен назначает и отправляет в отставку Кабинет и прочие министерства по совету премьера. На практике, это означает, что сейчас состав Кабинета определяет премьер-министр.

Теоретически монарх может отправить премьера в отставку, но конвенции и прецедент это запрещают. Последний уволивший премьера монарх Вильгельм IV, в 1834. На практике срок премьера завершается только с его смертью или отставкой. (При некоторых обстоятельствах премьер-министр должен подать в отставку; см. Премьер-министр Великобритании).

Монарх еженедельно встречается с премьер-министром; регулярные встречи проводятся также и с другими членами Кабинета. Монарх может выразить своё видение, хотя в конечном итоге должен принять решения премьера и Кабинета. Конституционный мыслитель XIX века Уолтер Бейджхот подытоживает эту концепцию так «Суверен при конституционной монархии имеет три права: консультироваться, поощрять и предостерегать».

Монарх имеет сходные отношения с автономными правительствами Шотландии и Уэльса. Суверен назначает Первого министра Шотландии, но по выдвижению Шотландского парламента. Первый министр Уэльса, с другой стороны, напрямую избирается Национальной ассамблеей Уэльса. В делах Шотландии, Суверен действует по совету Шотландского правительства. В делах Уэльса, Суверен действует по совету премьера Великобритании и Кабинета, ибо автономия Уэльса ограничена. Северная Ирландия в настоящий момент не имеет автономного правительства; его ассамблея и исполнительный орган распущены.

Суверен также играет роль главы государства. Клятва верности[en] совершается Королеве, а не Парламенту или нации. Более того, гимн Британии Боже, храни Королеву (или соответственно Короля). Лицо монарха изображается на почтовых марках, монетах, на банкнотах, которые выпускает Банк Англии (банкноты других банков, Банка Шотландии и Банка Ольстера, без изображения Суверена).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Frank Borman 3 часа назад
Сменяемость власти? Не, не слышала. Это для туземцев в колониях.
Сменяемость власти? Не, не слышала. Это для туземцев в колониях.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Игорь 4 часа назад
Кстати монархический вид власти не такой уж и отсталый. Можно было бы с ним вполне смириться. Тем более что на поверку если отбросить демократические фантики с обертки демократических строев - то всё равно по сути у многих демократий у власти монарх, а у тех у кого реальная демократия - чёрте что в стране твориться.
Так что пусть уж бы наш лучше официально назывался инператором всея и как там он ещё бы хотел. НО! Со всей ответственностью за СВОЮ державу и СВОЙ народ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
От Куала-Лумпур до пустыни в Неваде: как продавать свои товары по всему миру От Куала-Лумпур до пустыни в Неваде: как продавать свои товары по всему миру Почему в России створки окон открывают внутрь, а в Европе наружу Почему в России створки окон открывают внутрь, а в Европе наружу Почему в Европе так много голубых? Почему в Европе так много голубых? Тарзану нашли работу с "элитными тёлками" Тарзану нашли работу с "элитными тёлками" Трампа исключили с позором из питерских казаков Трампа исключили с позором из питерских казаков Приглашение на казнь: последние смертные приговоры в Европе Приглашение на казнь: последние смертные приговоры в Европе
Иван Кемеров

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1544410



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Без понтов. Обычные девушки из хрущевок, которым не нужна шуба и Брабус
7
120
Без понтов. Обычные девушки из хрущевок, которым не нужна шуба и Брабус
Россия избавляется от балласта
3
200
Россия избавляется от балласта
﻿
Набирающие популярность
Северная Корея впервые передала послание своим шпионам через YouTube
0
31
Северная Корея впервые передала послание своим шпионам через YouTube
В Черноморске (Ильичевске) на пляже обнаружили бомбу времен ВОВ
0
16
В Черноморске (Ильичевске) на пляже обнаружили бомбу времен ВОВ
Лучшие смартфоны Blackview со скидкой до 58% на распродаже AliExpress
Лучшие смартфоны Blackview со скидкой до 58% на распродаже AliExpress
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#животные#природа#кино#сша#знаменитости#общество#приколы#утро
#факты#прикол#люди#красота#китай#актеры#кот#подборка#путешествия#фотографии
#юмор#история#картинки#россия#СССР#девушки#настроение#позитив#технологии#шоу бизнес

На что жалуетесь?

Вернуться