Кто есть кто в белорусской оппозиции (подсмотрено в КГБ)

Алексеевич - «тварь». Характер — крайне скверный. Ни чести, ни совести. Тупа (именно тупа а не глупа). При советской власти поддерживала коммунистов. Затем переметнулась и стала служить европейцам, переехала жить в Европу. Белорусов и русских ненавидит и стремится уничтожить любыми способами. Американцы сделали из нее идеологического лидера оппозиции, дали нобелевскую премию непонятно за что. Ну просто дали. Поддерживается «творческой интеллигенцией» - бездельниками, лодырями и негодяями всех мастей. Прогноз - мрачный, сдохнет от старости.