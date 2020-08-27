Кто есть кто в белорусской оппозиции (подсмотрено в КГБ)

Тихановская — «домохозяйка». Характер мягкий. Глупа. Легко поддается влиянию. В настоящее время используется американскими спецслужбами в качестве псевдолидера протестных акций. Замужем, но муж сидит (бандит и хулиган). Прогноз — в целом благоприятный, уйдет с политической сцены и будет растить детей.
Бабарико — «вор». Характер твердый. Нагл, склочен. Обладает способностями к гипнозу. Очень любит деньги. Украл много, но не сел. Рассчитывает, что лет через 5-10 американцы его выкупят и он до конца своих дней будет пить коктейли в Лос-Анжелесе. Западные спецслужбы используют его как основного оппонента Лукашенко. Прогноз — неблагоприятный, хрен мы его отпустим.
Цепкало - «предатель». Характер — скверный. Глуп, назойлив. Много пьет. Употребляет наркотики. За деньги готов продать родную бабушку. В группе его поддержки маргиналы и представители криминальных структур. На что рассчитывает не понятно, никому на хрен не нужен. Для американцев — один из подконтрольных идиотов. Прогноз — нейтральный, отсидит свое, выйдет и устроится работать в ЧОП охранником.
Алексеевич - «тварь». Характер — крайне скверный. Ни чести, ни совести. Тупа (именно тупа а не глупа). При советской власти поддерживала коммунистов. Затем переметнулась и стала служить европейцам, переехала жить в Европу. Белорусов и русских ненавидит и стремится уничтожить любыми способами. Американцы сделали из нее идеологического лидера оппозиции, дали нобелевскую премию непонятно за что. Ну просто дали. Поддерживается «творческой интеллигенцией» - бездельниками, лодырями и негодяями всех мастей. Прогноз - мрачный, сдохнет от старости.
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Всем бы такой "мрачный" прогноз.))
вот пример... ребенок-наркоман-алкоголик, которого покалечил омон защищаясь от чего то...
https://news.tut.by/society/698239.htmlhttps://news.tut.by/society/698239.html
Ничего не напоминает ? а я напомню.
Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5dcac87a9a7947e4bd2093dbhttps://www.rbc.ru/rbcfreenews/5dcac87a9a7947e4bd2093db
Сей подленький плевок сделан в стиле характеристик из "Семнадцати мгновений весны", только автор забыл - кто те характеристики, по сюжету, писал.