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Кто есть кто в белорусской оппозиции (подсмотрено в КГБ)

Кто есть кто в белорусской оппозиции (подсмотрено в КГБ) (4 фото)

Автор:
27 августа 2020 11:17
Метки: Белоруссия 2020   беларусь   протесты в белоруссии   
350
4
Тихановская — «домохозяйка». Характер мягкий. Глупа. Легко поддается влиянию. В настоящее время используется американскими спецслужбами в качестве псевдолидера протестных акций. Замужем, но муж сидит (бандит и хулиган). Прогноз — в целом благоприятный, уйдет с политической сцены и будет растить детей.

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Метки: Белоруссия 2020   беларусь   протесты в белоруссии   
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15  комментариев
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2k
Andy 3 часа назад
Кто есть кто в белорусской оппозиции (подсмотрено в КГБ)
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4k
Ya Час назад
Такие придурки будут управлять белорусами и о таких тварях мечтает российская тупая либерастня.
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2k
mobi dic 2 часа назад
Кто есть кто в белорусской оппозиции (подсмотрено в КГБ)
Кто есть кто в белорусской оппозиции (подсмотрено в КГБ)
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7k
K7OO 2 часа назад
"Прогноз - мрачный, сдохнет от старости."
-------------------------------------------------------
Всем бы такой "мрачный" прогноз.))
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2k
Сергей Терехов 2 часа назад
да одни воры и наркоманы у нас....

вот пример... ребенок-наркоман-алкоголик, которого покалечил омон защищаясь от чего то...
https://news.tut.by/society/698239.htmlhttps://news.tut.by/society/698239.html

Ничего не напоминает ? а я напомню.

Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5dcac87a9a7947e4bd2093dbhttps://www.rbc.ru/rbcfreenews/5dcac87a9a7947e4bd2093db
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5k
Вадим 2 часа назад
бред местами ) но прикольно )
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17k
Батончик с маком 3 часа назад
лукашенко придурок давно бы попросил взять Белоруссию в состав РФ как автономную республику. сидел бы на зарплате, в безопасности и харкал на всяких шестёрок запада
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3k
Едондер пуп Батончик с маком 3 часа назад
Мог бы и без этого сидеть спокойно там, где сейчас сидит беспокойно или бегает с автоматом без магазина: если бы ссал в глаза поскромнее, процентов эдак на 55.
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1k
Яков Батончик с маком 22 минуты назад
Да и без них неплохо. У нас нет цели содержать 14 бывших сестер
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2k
Hellgone 3 часа назад
Лучше датен мне картошку и не показывайте ни тупую ни уродину
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3k
Едондер пуп 3 часа назад
Тихановская - не оппозиция. Судя по всему, она и есть избранный президент.
Сей подленький плевок сделан в стиле характеристик из "Семнадцати мгновений весны", только автор забыл - кто те характеристики, по сюжету, писал.
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4k
Игорь Едондер пуп 3 часа назад
судя по чему?
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2k
Mnop Едондер пуп 2 часа назад
Самый простой вопрос - если она "законно избранный президент", то почему она в другой стране?)))))))
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2k
Олег Белов Едондер пуп 2 часа назад
Чувак, спасибо
Чувак, спасибо
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49k
Серый Игорь Час назад
По БиБиСи сказали.
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