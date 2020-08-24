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«Люди со светлыми лицами» травят спасителя Навального

«Люди со светлыми лицами» травят спасителя Навального (3 фото)

Автор:
24 августа 2020 14:55
Метки: навальный   омск   спасение навального   
474
3
Либеральная тусовка совсем с катушек слетела. В исступленной злобе «люди со светлыми лицами» начали травить омских врачей, спасших жизнь известному блогеру Алексею Навальному.

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Метки: навальный   омск   спасение навального   
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17  комментариев
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155
Старичок 9 часов назад
Хомячью нужен был идол, а идол должен быть мертвый. А тут облом, вот и брызжут слюной.
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5k
bum_er 2 часа назад
Смертную казнь надо возвращать, и всех этих под расстрел
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3k
tamin 7 часов назад
А я бы на месте правительства разрешил бы сделать партию навального. И обязательно посчитал бы этих сторонников и потом разм всех вывез в сибирь. Что там строить надо?
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1k
prjanik 8 часов назад
[мат] их надо
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17k
Батончик с маком 8 часов назад
надо было вязать всех ублюдков и каждому впаять по 20 лет за блокирование бсмп. неизвестно сколько пациентов пострадали из-за них.
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31k
Антон 8 часов назад
Скоро 1 сентября и все эти "борцуны" и "шататели" режима по учебным классам разбредутся, так что недолго осталось.
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352k
Алексей 9 часов назад
ну все правильно.зачем спасали. он им дохлый нужен был.чтоб орать УБИИИИИИИИИИЛИИИИИИИИИИ
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352k
Алексей 8 часов назад
соболь минуснула
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31k
kalinser 9 часов назад
"Яло – Наверное, больные?
Оля – Нет… Про таких мой папа говорит, что они бездельники и лодыри!"
Королевство кривых зеркал

"Яло – Наверное, больные? Оля – Нет… Про таких мой папа говорит, что они бездельники и лодыри!" Королевство кривых зеркал
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4k
Ya 9 часов назад
Подонки всех стран соединяйтесь-лозунг либерастни. Эти твари уже достали, скоро появятся добровольцы которые будут на бескорыстной основе утилизировать либерастню.
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3k
rutt Ya 57 минут назад
хобби не хуже охоты, хотя там животные, а они никому не мешали, не вредили, не хаяли Родину. Вот как-то так, шататели. Убив волка, охотник даст шанс выжить слабым и больным зверям, а это не хорошо для генофонда всей(со временем) популяции. От "выпила" либераста общество станет только здоровее. Вам есть над чем задуматься, а вот есть ли чем думать?
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10k
Элитный тигр 9 часов назад
Жаль, что Путин не Сталин, по году работ каждому идиоту из светлоликих где-нибудь на стройке века обеспечили Россию бесплатной рабсилой и в городах стало намного поспокойней.
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12k
Юрий Элитный тигр 6 часов назад
Сталин по году не выписывал. Червончик.....
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438
Алексей Автор поста 9 часов назад
Ну, вообще, даже не вдаваясь в подробности, кто таков Навальный, поклонники у него - сущее зверьё.
Либеральную идею засрали с головы до ног
Либерализм - это, прежде всего, признание вообще всех точек зрения. А эти как звери бросаются на всех вообще
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2k
Hellgone 9 часов назад
Еще бы травят врачей.Вообще сегодня у анального должен был быть суд.За оскорбление ветерана.И он вполне мог сменить условку на постоянку.Так что позвольте мне не сомневаться кто применил яд.Ведь как тут на фоточке указано "яд- оружие трусов".А кто так ссыт попасть под суд еще раз кроме как анальный.
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Алексей

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