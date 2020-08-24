«Люди со светлыми лицами» травят спасителя Навального

Либеральная тусовка совсем с катушек слетела. В исступленной злобе «люди со светлыми лицами» начали травить омских врачей, спасших жизнь известному блогеру Алексею Навальному.
О том, что ему и членам его семьи угрожают, пишут злобные письма в соцсетях, рассказал доктор, непосредственно курировавший пациента Навального, Анатолий Калиниченко. Физической расправой грозят не только самому медику, но и его детям.
В период нахождения блогера в больнице города Омска на номер медучреждения поступило свыше 2000 звонков, что очень затрудняло его функционирование, рассказал главный врач Александр Мураховский.
«Было очень много народу, скорая помощь временами с трудом подъезжала, все было заблокировано. Вели съемку пациентов, которых привозила скорая помощь, что недопустимо при любых обстоятельствах», — поделился главврач БСМП.
В период нахождения блогера в больнице города Омска на номер медучреждения поступило свыше 2000 звонков, что очень затрудняло его функционирование, рассказал главный врач Александр Мураховский.
«Было очень много народу, скорая помощь временами с трудом подъезжала, все было заблокировано. Вели съемку пациентов, которых привозила скорая помощь, что недопустимо при любых обстоятельствах», — поделился главврач БСМП.
Интересно, что данные люди, вторя самому Навальному и его единомышленникам, обвиняют власти в самых разных «зверствах» и тут же теряют человеческий облик сами. Кстати, свита блогера так и не поблагодарила персонал омской больницы за спасение жизни своего лидера, бросив на прощание благодарность «за поддержку» той самой толпе, которая едва не растерзала врачей и мешала спасать жизнь Алексея.
Напомню, 20 августа в самолете Томск-Москва либеральный видеоблогер Алексей Навальный резко почувствовал себя плохо. Борт экстренно посадили в Омске, в больницу города Навальный был доставлен в состоянии комы. Пациента удалось стабилизировать (что на медицинском языке означает спасти жизнь) именно омичам. Затем супруга блогера Юлия добилась переправки Алексея 22 августа в клинику в Германии.
Авторский пост
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Метки: навальный омск спасение навального
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Оля – Нет… Про таких мой папа говорит, что они бездельники и лодыри!"
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Либеральную идею засрали с головы до ног
Либерализм - это, прежде всего, признание вообще всех точек зрения. А эти как звери бросаются на всех вообще