«Люди со светлыми лицами» травят спасителя Навального

О том, что ему и членам его семьи угрожают, пишут злобные письма в соцсетях, рассказал доктор, непосредственно курировавший пациента Навального, Анатолий Калиниченко. Физической расправой грозят не только самому медику, но и его детям.

В период нахождения блогера в больнице города Омска на номер медучреждения поступило свыше 2000 звонков, что очень затрудняло его функционирование, рассказал главный врач Александр Мураховский.

«Было очень много народу, скорая помощь временами с трудом подъезжала, все было заблокировано. Вели съемку пациентов, которых привозила скорая помощь, что недопустимо при любых обстоятельствах», — поделился главврач БСМП.