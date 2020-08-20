В Москве задержана группа бандитов работавших на СБУ

12:20, Москва, Tochka Zрения, В Москве задержана группа бандитов, которые работали по заданию украинской СБУ и планировали похитить одного из лидеров ополчения Донбасса.
Судя по всему, Украина Зеленского — это ещё большее террористическое государство, чем это было при Порошенко. Задержание банды в российской столице, которая работала по заданию украинских спецслужб, уже второе громкое дело о провокациях и спецоперациях украинского СБУ за последнее время. Правда, надо отметить, к счастью, неудачных операций.
С оной стороны, мы всегда сокрушаемся, что такая страна как Украина практически исчезает из общественного поля и карты мира, как страна, как народ, как нация, но с другой, такая украинская деградация, всеобщее разрушений и хаос в этой стране, делают, к счастью, операции их спецслужб настоящим детским садиком и играми в оловянных солдатиков.
Надо быть огромными и кретиническими идиотами, чтобы заслать в саму Москву агентов СБУ, в количестве 7-ми человек, с целью похитить прямо из Москвы и вывезти ещё при этом незаметно на Украину одного из лидеров ополчения Донбасса.
Очевидно, что украинские «детские» СБУшники представляют себе, что Москва — это примерно Киев, откуда, действительно, можно похитить кого угодно, и сделать что угодно.
У украинского СБУ много раз ничего не получалось в Крыму, где они пытались устроить массу провокаций и терактов, но каждый раз это всё пресекала ФСБ. Почему они решили, вдруг, что это как-то сработает в Москве, неизвестно. Очевидно, от полной своей деградации и глупости беспросветной.
С оной стороны, мы всегда сокрушаемся, что такая страна как Украина практически исчезает из общественного поля и карты мира, как страна, как народ, как нация, но с другой, такая украинская деградация, всеобщее разрушений и хаос в этой стране, делают, к счастью, операции их спецслужб настоящим детским садиком и играми в оловянных солдатиков.
Надо быть огромными и кретиническими идиотами, чтобы заслать в саму Москву агентов СБУ, в количестве 7-ми человек, с целью похитить прямо из Москвы и вывезти ещё при этом незаметно на Украину одного из лидеров ополчения Донбасса.
Очевидно, что украинские «детские» СБУшники представляют себе, что Москва — это примерно Киев, откуда, действительно, можно похитить кого угодно, и сделать что угодно.
У украинского СБУ много раз ничего не получалось в Крыму, где они пытались устроить массу провокаций и терактов, но каждый раз это всё пресекала ФСБ. Почему они решили, вдруг, что это как-то сработает в Москве, неизвестно. Очевидно, от полной своей деградации и глупости беспросветной.
«Непосредственно при попытке похищения задержаны граждане России – Макаров Т.Б., Мищенко М.С., Капкаева О.Д., Кормич А.М., Пызин М.Ю., Мороз Е.А, Долгов В.В.
Организатором и координатором проведения акции выступили граждане Украины Андрей Байдала и Игорь Мищенко. Байдала известен органам безопасности и компетентным органам ДНР как внештатный сотрудник СБУ и Главного управления разведки Министерства обороны Украины, а также доверенное лицо 5 Управления Департамента контрразведки СБУ под псевдонимом «Швед». В ДНР Байдала проходит по ряду уголовных дел как организатор совершенных и предотвращенных терактов в Донецке, в т.ч. убийства А.Захарченко.
Байдала и Мищенко действовали по заданию и под общим руководством главы ДКР СБУ А. Руснака и руководителя 5 Управления ДКР СБУ – А. Поклада. Так, в составе указанного Управления функционирует 4 отдел, непосредственно ведущий работу с ОПГ на территории России.
Для создания алиби фигурантам спецслужбы Украины заранее распространили в СМИ сообщение о «задержании Байдалы за незаконное хранение оружия».
В свою очередь Байдала и Мищенко были сформированы две группы захвата из членов российской криминальной структуры для непосредственного (насильственного) похищения росгражданина. Байдала и Мищенко пообещали группе Макарова денежное вознаграждение в размере 200 тысяч долларов США и выплатили аванс – 50 тысяч долларов.
При этом якобы «задержанный» на Украине Байдала дистанционно осуществлял непосредственное личное руководство обеими группами в режиме реального времени.
Организатором канала нелегального насильственного перемещения являлся гражданин России Мороз Е.А.
Кроме того, в ходе следственно-оперативных действий установлено, что группа Макарова-Пызина привлекалась украинскими спецслужбами через указанных Байдалу и Мищенко для подготовки еще нескольких преступлений, также связанных с подготовкой к похищению и убийству граждан России», — сообщает об этом деле Центр общественных связей ФСБ РФ.
Информагенство ТАСС приводит некоторые подробности того, как завербованные СБУ агенты пытались похитить одного из лидеров ополчения.
По данным следствия, в июле организованная группа по найму спланировала похищение мужчины с целью перемещения его на территорию Украины. «Для этого они 30 июля под обманным предлогом приобретения недвижимости потерпевшего проследовали с ним в Московскую область, где в автомобиле ударили электрошокером. Однако не смогли довести свой умысел до конца, так как потерпевший оказал активное сопротивление и смог покинуть автомобиль», — сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК по Москве Юлию Иванову.
Преступники уже арестованы судом, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ (покушение на похищение человека группой лиц, совершенное организованной группой).
Также сообщается, что у преступников, возможно, были сообщники, их поиски сейчас продолжаются органами следствия.
Напомним, только совсем недавно стало известно о провокации украинской СБУ на территории Белоруссии, вследствие которой, в Минске, были задержаны 32 россиянина, которых туда заманила украинская спецслужба с целью сделать виноватыми в организации белорусского майдана. Однако провокация не удалась, эту операцию украинских спецслужб очень быстро раскрыли российские спецслужбы, буквально за 2-3 дня. Россияне уже вернулись на родину.
Теперь же, как видим, украинская спецслужба, руководимая преступником Зеленским, который ничем не уступает в своих преступлениях диктатору Порошенко, планировала совершить дерзкое преступление прямо в Москве.
Издание Tochka Zрения уже не раз отмечало в своих публикациях на эту тему, что Украина, к сожалению, уже давно превратилась в террористическое государство. Это страшный позор украинского народа, и ему с этим жить. Отмываться от этого позора, клейма, украинский народ будет очень долго впоследствии, сгорая от стыда.
Власти этой страны — настоящие террористы и преступники. И разговаривать с ними, действовать и поступать, надо исходя только из этих позиций.
фото: скриншот TZ
видео: ЦОС ФСБ
текст: Александр Точка
Издание Tochka Zрения
Организатором и координатором проведения акции выступили граждане Украины Андрей Байдала и Игорь Мищенко. Байдала известен органам безопасности и компетентным органам ДНР как внештатный сотрудник СБУ и Главного управления разведки Министерства обороны Украины, а также доверенное лицо 5 Управления Департамента контрразведки СБУ под псевдонимом «Швед». В ДНР Байдала проходит по ряду уголовных дел как организатор совершенных и предотвращенных терактов в Донецке, в т.ч. убийства А.Захарченко.
Байдала и Мищенко действовали по заданию и под общим руководством главы ДКР СБУ А. Руснака и руководителя 5 Управления ДКР СБУ – А. Поклада. Так, в составе указанного Управления функционирует 4 отдел, непосредственно ведущий работу с ОПГ на территории России.
Для создания алиби фигурантам спецслужбы Украины заранее распространили в СМИ сообщение о «задержании Байдалы за незаконное хранение оружия».
В свою очередь Байдала и Мищенко были сформированы две группы захвата из членов российской криминальной структуры для непосредственного (насильственного) похищения росгражданина. Байдала и Мищенко пообещали группе Макарова денежное вознаграждение в размере 200 тысяч долларов США и выплатили аванс – 50 тысяч долларов.
При этом якобы «задержанный» на Украине Байдала дистанционно осуществлял непосредственное личное руководство обеими группами в режиме реального времени.
Организатором канала нелегального насильственного перемещения являлся гражданин России Мороз Е.А.
Кроме того, в ходе следственно-оперативных действий установлено, что группа Макарова-Пызина привлекалась украинскими спецслужбами через указанных Байдалу и Мищенко для подготовки еще нескольких преступлений, также связанных с подготовкой к похищению и убийству граждан России», — сообщает об этом деле Центр общественных связей ФСБ РФ.
Информагенство ТАСС приводит некоторые подробности того, как завербованные СБУ агенты пытались похитить одного из лидеров ополчения.
По данным следствия, в июле организованная группа по найму спланировала похищение мужчины с целью перемещения его на территорию Украины. «Для этого они 30 июля под обманным предлогом приобретения недвижимости потерпевшего проследовали с ним в Московскую область, где в автомобиле ударили электрошокером. Однако не смогли довести свой умысел до конца, так как потерпевший оказал активное сопротивление и смог покинуть автомобиль», — сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК по Москве Юлию Иванову.
Преступники уже арестованы судом, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ (покушение на похищение человека группой лиц, совершенное организованной группой).
Также сообщается, что у преступников, возможно, были сообщники, их поиски сейчас продолжаются органами следствия.
Напомним, только совсем недавно стало известно о провокации украинской СБУ на территории Белоруссии, вследствие которой, в Минске, были задержаны 32 россиянина, которых туда заманила украинская спецслужба с целью сделать виноватыми в организации белорусского майдана. Однако провокация не удалась, эту операцию украинских спецслужб очень быстро раскрыли российские спецслужбы, буквально за 2-3 дня. Россияне уже вернулись на родину.
Теперь же, как видим, украинская спецслужба, руководимая преступником Зеленским, который ничем не уступает в своих преступлениях диктатору Порошенко, планировала совершить дерзкое преступление прямо в Москве.
Издание Tochka Zрения уже не раз отмечало в своих публикациях на эту тему, что Украина, к сожалению, уже давно превратилась в террористическое государство. Это страшный позор украинского народа, и ему с этим жить. Отмываться от этого позора, клейма, украинский народ будет очень долго впоследствии, сгорая от стыда.
Власти этой страны — настоящие террористы и преступники. И разговаривать с ними, действовать и поступать, надо исходя только из этих позиций.
фото: скриншот TZ
видео: ЦОС ФСБ
текст: Александр Точка
Издание Tochka Zрения
Источник:
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Дальше без вариантов, по-быстрому собрали и вытолкали до дому.
Я знаю одного и самого главного)))))))))))))) Только обещайте его тоже задержать или хотя бы допросить))))
Вот у вас работка на фишках сидеть и и коменты писать))))) жесть
А тут сразу семь!
Да рогулье первыми своих и сдают.
Пора действовать методами НКВД.
дочки офицеров гру.
Оба нормальных мужика друг друга не сразу поняли.
А теперь станьте уже мужчиной
Очнитесь.
Прекрати херней заниматься и защищать педерастов.