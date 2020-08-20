В Москве задержана группа бандитов работавших на СБУ

«Непосредственно при попытке похищения задержаны граждане России – Макаров Т.Б., Мищенко М.С., Капкаева О.Д., Кормич А.М., Пызин М.Ю., Мороз Е.А, Долгов В.В.



Организатором и координатором проведения акции выступили граждане Украины Андрей Байдала и Игорь Мищенко. Байдала известен органам безопасности и компетентным органам ДНР как внештатный сотрудник СБУ и Главного управления разведки Министерства обороны Украины, а также доверенное лицо 5 Управления Департамента контрразведки СБУ под псевдонимом «Швед». В ДНР Байдала проходит по ряду уголовных дел как организатор совершенных и предотвращенных терактов в Донецке, в т.ч. убийства А.Захарченко.



Байдала и Мищенко действовали по заданию и под общим руководством главы ДКР СБУ А. Руснака и руководителя 5 Управления ДКР СБУ – А. Поклада. Так, в составе указанного Управления функционирует 4 отдел, непосредственно ведущий работу с ОПГ на территории России.





Для создания алиби фигурантам спецслужбы Украины заранее распространили в СМИ сообщение о «задержании Байдалы за незаконное хранение оружия».



В свою очередь Байдала и Мищенко были сформированы две группы захвата из членов российской криминальной структуры для непосредственного (насильственного) похищения росгражданина. Байдала и Мищенко пообещали группе Макарова денежное вознаграждение в размере 200 тысяч долларов США и выплатили аванс – 50 тысяч долларов.



При этом якобы «задержанный» на Украине Байдала дистанционно осуществлял непосредственное личное руководство обеими группами в режиме реального времени.



Организатором канала нелегального насильственного перемещения являлся гражданин России Мороз Е.А.



Кроме того, в ходе следственно-оперативных действий установлено, что группа Макарова-Пызина привлекалась украинскими спецслужбами через указанных Байдалу и Мищенко для подготовки еще нескольких преступлений, также связанных с подготовкой к похищению и убийству граждан России», — сообщает об этом деле Центр общественных связей ФСБ РФ.



Информагенство ТАСС приводит некоторые подробности того, как завербованные СБУ агенты пытались похитить одного из лидеров ополчения.



По данным следствия, в июле организованная группа по найму спланировала похищение мужчины с целью перемещения его на территорию Украины. «Для этого они 30 июля под обманным предлогом приобретения недвижимости потерпевшего проследовали с ним в Московскую область, где в автомобиле ударили электрошокером. Однако не смогли довести свой умысел до конца, так как потерпевший оказал активное сопротивление и смог покинуть автомобиль», — сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК по Москве Юлию Иванову.



Преступники уже арестованы судом, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ (покушение на похищение человека группой лиц, совершенное организованной группой).



Также сообщается, что у преступников, возможно, были сообщники, их поиски сейчас продолжаются органами следствия.



Напомним, только совсем недавно стало известно о провокации украинской СБУ на территории Белоруссии, вследствие которой, в Минске, были задержаны 32 россиянина, которых туда заманила украинская спецслужба с целью сделать виноватыми в организации белорусского майдана. Однако провокация не удалась, эту операцию украинских спецслужб очень быстро раскрыли российские спецслужбы, буквально за 2-3 дня. Россияне уже вернулись на родину.



Теперь же, как видим, украинская спецслужба, руководимая преступником Зеленским, который ничем не уступает в своих преступлениях диктатору Порошенко, планировала совершить дерзкое преступление прямо в Москве.



Издание Tochka Zрения уже не раз отмечало в своих публикациях на эту тему, что Украина, к сожалению, уже давно превратилась в террористическое государство. Это страшный позор украинского народа, и ему с этим жить. Отмываться от этого позора, клейма, украинский народ будет очень долго впоследствии, сгорая от стыда.



Власти этой страны — настоящие террористы и преступники. И разговаривать с ними, действовать и поступать, надо исходя только из этих позиций.



фото: скриншот TZ



видео: ЦОС ФСБ



текст: Александр Точка



Издание Tochka Zрения