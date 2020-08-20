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В Москве задержана группа бандитов работавших на СБУ

В Москве задержана группа бандитов работавших на СБУ (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 августа 2020 13:05
Сообщество : Сетевое издание Tochka Zрения
Метки: москва   новости   общество   политика   происшествия   сбу   украина   фсб   
1292
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12:20, Москва, Tochka Zрения, В Москве задержана группа бандитов, которые работали по заданию украинской СБУ и планировали похитить одного из лидеров ополчения Донбасса.

Источник:

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Метки: москва   новости   общество   политика   происшествия   сбу   украина   фсб   
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55  комментариев
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3k
Мих 3 дня назад
А что лидер ополчения Донбасса делает в Москве? Типа, он там служит?
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24k
labuda.blog Мих 3 дня назад
Какая разница где находился ополченец, в Москве, в Торонто, в Париже? Тут вопрос стоит по другому - украина террористическое государство!
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3k
Дмитрий Горчилин 2 дня назад
По поводу трех десятков задержанных в Минске- шансы получить их у Украины были, скажем так, ненулевые. И пока Батька размышлял что с ними делать 9-го числа прошли выборы а уже 10-го МИД Украины совместно с Польшей и Литвой (люблинский треугольник) гневно потребовал прекратить насилие против протестующих и выпустить задержанных. Потом еще и президент высказался.

Дальше без вариантов, по-быстрому собрали и вытолкали до дому.
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8k
Денис 2 дня назад
Хорошо сработано! Молодцы! Работайте братья!
Хорошо сработано! Молодцы! Работайте братья!
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5k
bum_er 2 дня назад
А убить при задержании не могли? Зачем брать пленных, сопротивлялись, и были убиты, а теперь надо ещё и кормить террористов
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24
Monher bum_er 2 дня назад
Ну сначала они всё расскажут
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15k
Alush bum_er 2 дня назад
Они пригодятся для обмена на граждан России находящихся в украинских тюрьмах.
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10k
Элитный тигр bum_er 2 дня назад
Убьешь их, и они из террористов станут мучениками, попадут в рай с салом и горилкой и будут их ублажать 40 потасканных жриц любви с Ленинградки.
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73
Олег 2 дня назад
Извините а где ответные меры? Пока наблюдается только "плач Ярославны". Мне кажется что эфективность государственных органов заключается не в наличии внешних угроз а в умении бороться с ними. Успехи в разгроме терористического подполья оттеняются недостатками в борьбе с деятельностью СБУ на территории России. Уж очень вольготно их агентура себя тут чувствует.
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579
pit1939 Олег 2 дня назад
Ой.я Вас прошу,агентура.Это по вашему Моссад?Они у нас крышуют конрабанду и бизнес.
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3k
Владимир Олег 2 дня назад
Без разбора всех гражданами РФ делают не проверяя. Там соц сети любого посмотреть Россию Рашкой называют. Активно агитируют против власти. На работе эти "ценные" сотрудники тихо пакостят, если есть возможность то и по крупному. Бутылку в стену дома вложить при строительстве, чтоб свистела. Больничный сервер в майнинговую ферму переделать. Дорогу сделать так, чтоб в следующем году опять её переделывать. Диверсанты.
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681
max20 2 дня назад
Хорошо бы раскрыть бандеровское подполье. Кто ответил за убийства Захарченко, Гиви, Мотороллы?
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15k
Alush max20 2 дня назад
Ответят,обязательно ответят.Некоторые уже ответили. Зачем это афишировать? А кому надо-тот поймет,что это была не случайность.
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19k
Юрий Владимирович 2 дня назад
Что они такие толстые? Сто пудов, сожрать хотели.
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24
Slavik 3 дня назад
Давайте я ещё подкину агентов))))
Я знаю одного и самого главного)))))))))))))) Только обещайте его тоже задержать или хотя бы допросить))))

Вот у вас работка на фишках сидеть и и коменты писать))))) жесть
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398
grihon Slavik 2 дня назад
Хорошо быть тупым?
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30
LUDAKOT 3 дня назад
Ума палата!!!В Москву,языка брать.СБУ всем составом в психушку!!
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296
Алексей LUDAKOT 2 дня назад
Они и так в психушке №404...........
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1k
Игорь 3 дня назад
«Три хохла - партизанский отряд с предателем»
А тут сразу семь!
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2k
MATPOC 3 дня назад
Не надо ля ля, были бы НА Украине Спецслужбы= была бы и сейчас Украина
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5k
albedo 3 дня назад
Продажное рогулье пытается переиграть ФСБ. Прикольно.
Да рогулье первыми своих и сдают.
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28k
winergy2012 3 дня назад
Ахаха.Тупой хохлоскот.
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24k
labuda.blog 3 дня назад
На фишках также есть группка россиян прислуживающих шароварникам, оскорбляют ополчение Донбасса, хают российские достижения, лыбизять перед Илоном Маском, защищают Навального, воспевают фашизм и так далее.
Пора действовать методами НКВД.
На фишках также есть группка россиян прислуживающих шароварникам, оскорбляют ополчение Донбасса, хают российские достижения, лыбизять перед Илоном Маском, защищают Навального, воспевают фашизм и так далее. Пора действовать методами НКВД.
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43k
Albert GER labuda.blog 3 дня назад
это они только говорят шо они россияне.
дочки офицеров гру.
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2k
Hellgone labuda.blog 3 дня назад
Их полно.жаль что вы не понимаете что и вы в этой группе.59 лет,а так за союз которого уже нет заступаетесь.Лучше бы попробовали восстановить
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2k
Hellgone labuda.blog 3 дня назад
Ссылка www.youtube.com
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27k
Alex 3 дня назад
Хохлы совсем берега попутали
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2k
Hellgone 3 дня назад
Чует мое сердце это только начало.
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21k
Slawa49 Hellgone 2 дня назад
да уж скорее бы началось, чтобы наконец то руки оказались развязаны! а там посмотрим за сколько дней украинская армия прекратит свое существование))))))))))))
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2k
Hellgone Slawa49 2 дня назад
Два
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958
Сергей 3 дня назад
Второй раз за август обделались спецслужбы Украины!!! Какое руководство такие и подчиненные...
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35
Hexo4uha 3 дня назад
Ну наконец-то ФСБ сработала вовремя.
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867
rezus_44 3 дня назад
Око за око !
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867
rezus_44 3 дня назад
Надо им ответить тем же
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16k
BillyBonzz 3 дня назад
А видать и вправду СМЕРШ походу возродили))
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2k
Hellgone Франц Лефорт 3 дня назад
Мне 34.Или я говорил...И вы уж действительно простите просто разозлился ужас как,а на вас вызверился.А 59...59 это опыт,а не старость.
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2k
Hellgone labuda.blog 3 дня назад
Уймитесь.
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16k
BillyBonzz 3 дня назад
Ссылка youtu.be
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5k
albedo Франц Лефорт 3 дня назад
В общем это называется "дружественный огонь".
Оба нормальных мужика друг друга не сразу поняли.
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2k
Hellgone labuda.blog 3 дня назад
Вам вроде 59 лет.а ведете как пятилетний.Вам и до панков и до анимешек расти и расти.
А теперь станьте уже мужчиной
Очнитесь.
Прекрати херней заниматься и защищать педерастов.
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Tochka Zрения
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