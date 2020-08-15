Знакомьтесь - Василиса Голикова, 1994 года рождения, жительница Минска, никогда и нигде не работавшая, 14 раз (⁉️) задерживалась за занятие проституцией



С воскресенья (дня выборов) Василиса сделала головокружительную КАРЬЕРУ - стала КООРДИНАТОРОМ протестов в микрорайоне Уручье!



Слушайте КАК она организовывает ОХОТУ на ОМОН, заманивая их во дворы, замазывая шлемы краской и добивая кирпичами.