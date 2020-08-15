«Спасибо. Я сказал все. Можете кричать «Уходи!»: Лукашенко выступил на заводе МЗКТ

Александр Лукашенко прибыл на встречу с сотрудниками завода МЗКТ. Похоже, он в полной осведомлённости о происходящем, так как после речи заявил: «Спасибо. Я сказал все. Можете кричать «Уходи!»....