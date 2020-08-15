Охота на белорусский ОМОН
Знакомьтесь - Василиса Голикова, 1994 года рождения, жительница Минска, никогда и нигде не работавшая, 14 раз (⁉️) задерживалась за занятие проституцией
С воскресенья (дня выборов) Василиса сделала головокружительную КАРЬЕРУ - стала КООРДИНАТОРОМ протестов в микрорайоне Уручье!
Слушайте КАК она организовывает ОХОТУ на ОМОН, заманивая их во дворы, замазывая шлемы краской и добивая кирпичами.
С воскресенья (дня выборов) Василиса сделала головокружительную КАРЬЕРУ - стала КООРДИНАТОРОМ протестов в микрорайоне Уручье!
Слушайте КАК она организовывает ОХОТУ на ОМОН, заманивая их во дворы, замазывая шлемы краской и добивая кирпичами.
Также МВД Белоруссии опубликовала запись "мирных" протестов в Белоруссии
Поздно конечно, нужно делать это было сразу
Информационную войну пока Белоруссия проигрывает
Поздно конечно, нужно делать это было сразу
Информационную войну пока Белоруссия проигрывает
Авторский пост
Метки: белоруссия майдауны охота на омон
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А телеканалы и """свободные""" СМИ деликатно вырезали кадры, как они первую группу ментов железными штакетинами херачили. Оттого собственно разгонять их и начали. А сердобольные киевляне и прочие борцуны за всё хорошее против всего плохого после начали очень сочувствовать майдану и сами на него ходить, и продукты носить, и деньги давать, одежду...
В общем, всё по методичке, всё по накатанному.
В телефоне якобы зверски избитой девушки минские оперативники обнаружили любопытную голосовую переписку. А вот следов избиения так и не нашли...
Статья + видео
https://www.vladimir.kp.ru/daily/217169.5/4271238/?utm_source=lentainform&utm_term=1275531&utm_content=8726367https://www.vladimir.kp.ru/daily/217169.5/4271238/?utm_source=lentainform&utm_term=1275531&utm_content=8726367
1. И ввести поправки в конституцию Белорусии: президентом РБ может быть только человек с опытом работы президентом РБ.
2. Т.е. в Белоруссии только у одного человека есть мощный политический ум? Остальные там дебилы? Так?
Кремлеботы, ненавижу б кремлеботов
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На БелАЗе на акцию поддержки задержанных и против итогов выборов вышло около 300 человек из более чем 11000 коллектива. На большинстве предприятий вообще никто не вышел. А количество предприятий на которых вышло на протесты хоть какое-то более менее значительное количество работников - единицы из тысяч заводов по всей Белоруссии. Не стоит здесь впаривать откровенную лажу, даже если вы сами в неё свято верите. Здесь в основном народ грамотный.
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"Что касается отношения Беларусов к Россиянам - оно хорошее. Приезжайте смотрите..."
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Вот ровно ту же самую ложь (которая собственно является технологией майдана) я видел своими глазами на Украине. Да, у белорусов отношение к россиянам хорошее, так же, как у россиян к белорусам. Именно поэтому белорусы и не поддержали майдан. А вот у майдаунов отношение к россиянам другое, пусть даже по технологии они пытаются доказать обратное.
Александр Лукашенко прибыл на встречу с сотрудниками завода МЗКТ. Похоже, он в полной осведомлённости о происходящем, так как после речи заявил: «Спасибо. Я сказал все. Можете кричать «Уходи!»....
А вот избиения омоном белорусов на улицах - реальность. С тысячами свидетелей. А половина из них это ещё и сняла со всех ракурсов.
Вот реально, каким же конченным надо быть, чтобы пытаться утопить целый народ, просто за з/п...
Силовики его застрелили. Фактически в упор. Никакого ВУ у него не было.
Вот реальные факты и видео с разных ракурсов:
https://varlamov.ru/3995682.htmlhttps://varlamov.ru/3995682.html
«В 2014 году вы пришли на помощь нам. Сначала на Майдан, потом на восток. Первым погибшим во время Революции достоинства был белорус из Гомеля Михаил Жизневский, националист, Герой Украины посмертно.
Со мной прошли войну десятки храбрых ребят из Беларуси. Многие уже пустили корни в Украине не смогли вернуться на родину, где правит бал колхозный совковый тиран. Некоторые наши белорусы вернулись и были схвачены спецслужбами Лукашенко, они посажены в тюрьмы. Поэтому мы, украинцы, перед вами в долгу», обратился он к гражданам Белоруссии.
Кто-то будет уверять, что попытка белорусского майдана это другое, это совсем не похоже на украинский майдан. Но украинские майдауны так не считают.
Или...?
вопросы?
Типа вот сидели просто так и вдруг подъехал ОМОН и всех отметелил?
Или они кого перед этим ножом пырнули?
Аргументы а-ля потерпевший споткнулся, упал спиной на мой нож, и так 20 раз.
Ох прям красота. Прям по учебнику. Кто Крылова в школе не пропустил, конечно.
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать!
"...Я прям вижу, как сидит Польша и Прибалтика, потирают руки, что бы раздербанить заводы-банкроты, еле живые колхозы, дохлую экономику и поработить миллионы беларус (которые и так из страны валят десятками тысяч).
Прям спать не могут, всё ждут, когда Усатый даст слабину и всё, солдаты НАТО, начнут насиловать мужское население прямо в центре Минска..."
Посты от пригожинские троллей ничего кроме смеха, не вызывают. Настолько примитивны, что даже стыдно за них. Хоть бы что то новое придумали. Ну видно для этого надо мозги иметь.
Лукашенко пляшет и вашим и нашим-да!
Лукашенко-сукин сын- да!
Но он наш сукин сын! Это национальный белорусский продукт, если хотите, такой, как березовый сок, вроде и толку не очень много, но и не отравит никогда.
Но как показывает практика, в странах, не входящих в "золотой миллиард", национальный продукт всегда лучше завозного пойла, накачанного химией.
Я в шоке от оппозиции: быть настолько тупыми, чтобы надеяться на перемены к лучшему...это прям диагноз!
Ну вот в принципе и вся логика наших кремлеботов
Лукашенко посадил всех реальных кандидатов, люди голосовали ПРОТИВ.
А ваша логика - жрите говно, альтернативы нет.
Вот интересно, ещё пару недель назад лукашенко обвиняли в попытке переворота Россию, арестовал вагнеровцев, не пустил наблюдателей из России, а вы за него жопу рвете, как за родного. Или вы реально верите в 80 %?