В ЕП призвали ввести санкции против России из-за событий в Белоруссии

Евродепутат выразил сожаление недостаточно жесткой реакцией Евросоюза на события в Белоруссии. "Отношение к тому, что делается в Белоруссии, было бы совершенно иным, если бы не то, что сегодня те, кто имеют власть в Европейском союзе, ставят отношения и бизнес с Россией выше поддержки демократических движений в Белоруссии, признавая в каком-то смысле, что это территория российского влияния", - сказал депутат.



По его мнению, реакция Евросоюза на события в Белоруссии "недостаточна, в каком-то смысле позорная и мало смелая".

С Сариушем-Вольским согласен министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. Он хотел бы, чтобы события в Белоруссии побудили Германию пересмотреть свое отношение к строительству газопровода "Северный поток 2".



"Я надеюсь, что может быть это будет очередной элемент, который сделает так, что определенные страны ЕС и НАТО изменят, например, свой подход к "Северному потоку", то есть к этому политическому российско-немецкому предприятию", - сказал Блащак.



"Я надеюсь, что они еще раз подумают, особенно Германия, о том, что бизнес с Россией не находится в интересе свободного мира", - добавил он.

РФ и Германия не раз заявляли, что проект газопровода "Северный поток 2" коммерческий и выгоден ФРГ.