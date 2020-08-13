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В ЕП призвали ввести санкции против России из-за событий в Белоруссии

В ЕП призвали ввести санкции против России из-за событий в Белоруссии (2 фото)

Автор:
13 августа 2020 13:25
Метки: Польша   европарламент   санкции   
1048
2
Санкции за события в Белоруссии, где несколько дней после президентских выборов продолжались протесты, надо ввести против России, считает депутат Европейского парламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский.

Источник:

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Метки: Польша   европарламент   санкции   
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51  комментарий
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31k
Антон 5 дней назад
Ай, пшека молодец, будет сегодня любимой женой у хозяина, сможет взять за щечку леденец.
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223
Ринат Фамутдинов 4 дня назад
Поляк обосрался и... виновата Россия!!! Был знаком с одним поляком (спички тогда стоили 1 коп. коробок) и он мне заявил:"У Вас специально всё дёшево! Чтобы у нас всё было дорого!" Был бит несколько раз (не мной!) - девчёнки у нас типа не такие как у них...
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1k
Михаил 5 дней назад
Россия так то и на Польшу влияет.
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1k
R_Scream 5 дней назад
Че там, Качинского будут еще раз откапывать?
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6k
Олег 5 дней назад
Собака лает, караван идет....
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3k
Фомич 5 дней назад
Польша получает самые большие дотации из ЕС, Германия платит самые большие взносы в ЕС...и Польша грозит Германии?!
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1k
Vlamir 5 дней назад
Все правильно! Еще и за Сомали нужно добавить, чтобы девкам клиторы не резали!
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11k
info-kozirev 5 дней назад
Во,а еще меня фашистом называли когда я предлагал поделить Польшу (без разницы с кем).
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382
3_fon 5 дней назад
сколько можно терпеть эту ху.ню, нормальные люди понимают, что все санкции не из за Крыма или Украины. Большинство стран(США, практически вся Европа) не хотят видеть сильную Россию. На мой взгляд нужно выходить из всех международных организаций, за исключением ООН и развивать более тесное сотрудничество с Китаем, Индией, Южной Кореей и т.д.
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6k
Олег 3_fon 5 дней назад
Либерастня тебя не простит)))
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11k
Graf_Dracula 3_fon 5 дней назад
и Афганистаном
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374
grihon 5 дней назад
Я вот не пойму. Мы мутим что-то в Белоруссии. Типа заслали людей, надо на нас санкции.
А параллельно, не трожте и отпустите онижедетей. Т.е. они наших деверсантов защищают? Т.е. хотят чтобы бы там все по нашему устроили?
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28k
Юр21 5 дней назад
Какая прелесть! Ну очень предсказуемо.
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71k
Иван Иванов 5 дней назад
Ссылка www.youtube.com
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7k
KAUSTIC 5 дней назад
Очередной придурок тужился-тужился и вы..рал свежий тупой маразм против России...
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40k
Цыц тут у меня 5 дней назад
Поляки доиграются, опять часть уйдет к Белоруссии, часть к Германии...
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2k
Сергей Терехов Цыц тут у меня 5 дней назад
тэкс товарищи, вот эта вот аудиозапись гуляет по мессенджерам граждан в белке.

Нужно разбираться что к чему. При чем, я бы очень попросил Товарища Бортникова это дело опровергнуть через заявление Лаврова. А то ведь реально подстава Российской Федерации.
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40k
Цыц тут у меня Сергей Терехов 5 дней назад
Что за бред сивой кобылы?
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227
im240 Сергей Терехов 5 дней назад
запись фейк. сценарий проще. батька останется и независимость останется
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4k
Ya 5 дней назад
Европридурки на Россию "катят..", а не видя что к ним 3,14...ц подкрался с другой стороны.
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227
im240 Ya 5 дней назад
ну и в чём 3,14здец к ним подкрался? как жили так и живут
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48k
Андрей 5 дней назад
А что ещё можно ждать от поляка?! Он и за чирей на собственной заднице ответственность на Россию возложит.
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45k
Георгий Андрей 5 дней назад
В своё время сказал Ленин про Польшу - "Политическая проститутка". Прошло время. Ничего не поменялось )
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3k
Мих Георгий 5 дней назад
Ленин этого никогда не говорил и не писал. Хватит нести чушь.
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45k
Георгий Мих 5 дней назад
Может я и ошибаюсь.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Политическая_проституткаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Политическая_проститутка
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39k
Максим Т. 5 дней назад
"Скучно, девочки!"
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2k
Frank Borman 5 дней назад
Шавка тявкает, чтобы услышал ее хозяин, а не для того, чтобы услышал весь мир. Авось Трамп услышит пшеков и влупит еше более жестокие санкции против России.
Вот США не стыдятся лупить санкциями своих врагов. Куба, Иран, Сев.Корея когда то унизили Америку - теперь американцам запрещено торговать с ними, посещать эти страны, передавать им любые технологии. Более того, дипломатические отношения с ними разорваны. Почему Россия не может так же поступить со своими врагами? С Польшей, Прибалтикой, Британией, Украиной.
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65k
ЮрГен 5 дней назад
Не подскажете, когда там следующий раздел пшекской территории?! А то они, по всей видимости, засиделись в пределах границ, подаренных им СССР и утверждёнными их нынешними хозяевами...В своё время эти бздышеки покусали хохлов, теперь хохлы покусали змагаров....Прямо эпидемия,мать вашу!!!
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2k
Борис Карабанов 5 дней назад
Я извиняюсь, поможите, не уловил из текста, а "рука Москвы" на этот раз на какой стороне - официальной власти Беларуси или на стороне оппозиции? В принципе, конечно, для ЕП это не имеет абсолютно никакого значения, но просто интересно.
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1k
.357 magnum Борис Карабанов 5 дней назад
на обеих сторонах, очевидно же
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4k
Игорь 5 дней назад
долго думал - что такое ЕП
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4k
Ya Игорь 5 дней назад
Это е..ные поляки и
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2.2M
Димон Автор поста Ya 5 дней назад
это гениально
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