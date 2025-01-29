FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 9122 поста • 3150 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
"Произошло то, что произошло": посетители прозрачного бассейна в Саратове занялись сексом на глазах у отдыхающих

"Произошло то, что произошло": посетители прозрачного бассейна в Саратове занялись сексом на глазах у отдыхающих

Автор:
29 января 2025 10:39
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Панорамный бассейн   Хвалынь   бассейн   демография   интим   термальный комплекс   
1274
2
1

Владельцы термального комплекса заявили, что они поддерживают повышение рождаемости, но реализовывать эту программу лучше в более закрытых местах.

На горнолыжном курорте в городе Хвалынск парочка занялась сексом в бассейне с прозрачными стенками. Интимную историю могли наблюдать остальные отдыхающие, а кто-то даже снял видео любовных утех.


Ролик в соцсетях быстро стал вирусным, и владельцы курорта "Хвалынь" были вынуждены отреагировать на шумиху:


«Курорт "Хвалынь" всемерно поддерживает повышение рождаемости, это семейный курорт, где каждому найдётся занятие по душе, будь то спорт или активный отдых. В то же время хотели бы напомнить нашим дорогим гостям, что не все занятия, которые им по душе, могут быть реализованы в нашем эксклюзивном в стране бассейне. И как бы ни было велико желание исполнить все свои мечты под открытым небом с панорамным видом на заснеженный уголок Хвалыни, нужно помнить, что 18-метровое стекло нашего бассейна абсолютно прозрачно и не стоит подвергать ваши действия возможной оценке со стороны других гостей. Скорее всего, они будут завидовать, что может испортить вам карму. Для комфортного и конфиденциального отдыха у нас есть 40 уютных домов и 40 гостиничных номеров.

Ну и что касается бассейна, рады сообщить, что химический состав воды мониторится ежесекундно, а раз в 3 часа вода проходит полный цикл очистки и дезинфекции, какими бы явными или скрытыми ни были шалости гостей, бассейн всегда остается чистым, безопасным и комфортным для всех посетителей».


Сергей Миронов также добавил: «Произошло то, что произошло. И если бы этому поступку мы были свидетели, то конечно, пресекли. Мы создаём и строим различные интересные пространства для отдыха, однако именно поведение гостей иногда бывает недостойным. Мне жаль. По итогу, я нахожу лучшим в этой ситуации отнестись с иронией".


В бассейне провели дезинфекцию, и теперь там можно спокойно плавать. А тем, кто ужасался, как теперь посещать источник с детьми, руководство "Хвалыни" напоминает, что «стеклянный бассейн на видео имеет возрастное ограничение "16+"».


Прозрачный бассейн на курорте открыли всего три месяца назад, но, похоже, теперь он станет самым популярным местом "Хвалыни". После такой-то рекламы!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Видео   Панорамный бассейн   Хвалынь   бассейн   демография   интим   термальный комплекс   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Правила

!!! Оскорбления в комментариях автора поста или собеседника. Комментарий скрывается из ленты, автору выписывается бан на неделю. Допускаются более свободные споры в ленте с политикой, но в доступных, не нарушающих УК РФ, пределах.

! Мат на картинке/в комментарии. Ваш комментарий будет скрыт. При злоупотреблении возможен бан.

! Флуд - дублирующиеся комментарии от одного и того же пользователя в разных постах, систематические ложные вызовы модераторов с помощью функции @moderator, необоснованные обращения в техническую поддержку сайта, комментарии не несущие смысловой нагрузки и состоящие из хаотичного набора букв. Санкции - предупреждение с дальнейшим баном при рецидиве.

! Публикация рекламных постов. Несогласованное размещение рекламного материала, влечет незамедлительную приостановку действий учетной записи пользователя.

! Публикация материала, запрещенного на территории РФ и преследуемого УК РФ. Незамедлительная приостановка действия учетной записи пользователя.

! Мультиаккаунты. Использование нескольких активных аккаунтов, принадлежащих одному пользователю (исключение - дополнительный аккаунт для обращения в тех. поддержку при блокировке основного аккаунта) запрещено. За нарушение предусмотрено отключение основного аккаунта с возможной дальнейшей блокировкой любого аккаунта от данного пользователя.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
69k
Бука Сyка Димка 48 минут назад
Уроды моральные...а потом чужие люди должны плавать в их выделениях... Это насколько должно быть на всех насрать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
9
В. И. 5 минут назад
Она не умеет плавать и он её поддерживал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
MPEG-8 14 минут назад
Завидуют.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Б.Касторский 16 минут назад
Риск заражения в данном случае чрезвычайно высок, особенно для женщины. Тут речь не о ЗППП, а о чем-то более банальном. Да и хлорка не очень полезна для некоторых мест.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Федор Медведев Полчаса назад
это не очень то гигиенично в первую очередь для них самих!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Алексей 36 минут назад
Отличная реклама курорта!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Алексей 36 минут назад
Отличная реклама курорта!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
DuckTales 48 минут назад
Дело молодое
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 3033 поста (3027 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

305127



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Суд вынес приговор трём мигрантам, изнасиловавших журналистку канала «Матч ТВ»
Суд вынес приговор трём мигрантам, изнасиловавших журналистку канала «Матч ТВ»
8-летний мальчик обменял свой скейтборд на котёнка, чтобы спасти малыша от обидчиков
8-летний мальчик обменял свой скейтборд на котёнка, чтобы спасти малыша от обидчиков
Смотреть онлайн
Смотреть онлайн
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#Китай#Прикол#аварии#авто аварии#интересно#собака#нападение#забавно
#в мире#автомобили#Юмор#новости#позитив#кошка#Автовсячина#полиция#США#негатив
#животные#автомир#Люди#ДТП#кот#конфликт#история#улыбнуло#Санкт-Петербург#Пёс
Куда пойти учиться после школы в 2025 году Куда пойти учиться после школы в 2025 году Ребенок провел 2 минуты под водой и выжил Ребенок провел 2 минуты под водой и выжил Парень спас девочку, которая чуть не захлебнулась в бассейне Парень спас девочку, которая чуть не захлебнулась в бассейне Что будет, если искупаться в одном бассейне с пираньями Что будет, если искупаться в одном бассейне с пираньями Женщина развеяла прах брата в бассейне с людьми Женщина развеяла прах брата в бассейне с людьми В Израиле обвалилось дно бассейна - двух человек втянуло в семиметровую воронку В Израиле обвалилось дно бассейна - двух человек втянуло в семиметровую воронку

На что жалуетесь?

Вернуться