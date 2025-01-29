"Произошло то, что произошло": посетители прозрачного бассейна в Саратове занялись сексом на глазах у отдыхающих

Ролик в соцсетях быстро стал вирусным, и владельцы курорта "Хвалынь" были вынуждены отреагировать на шумиху:

«Курорт "Хвалынь" всемерно поддерживает повышение рождаемости, это семейный курорт, где каждому найдётся занятие по душе, будь то спорт или активный отдых. В то же время хотели бы напомнить нашим дорогим гостям, что не все занятия, которые им по душе, могут быть реализованы в нашем эксклюзивном в стране бассейне. И как бы ни было велико желание исполнить все свои мечты под открытым небом с панорамным видом на заснеженный уголок Хвалыни, нужно помнить, что 18-метровое стекло нашего бассейна абсолютно прозрачно и не стоит подвергать ваши действия возможной оценке со стороны других гостей. Скорее всего, они будут завидовать, что может испортить вам карму. Для комфортного и конфиденциального отдыха у нас есть 40 уютных домов и 40 гостиничных номеров.

Ну и что касается бассейна, рады сообщить, что химический состав воды мониторится ежесекундно, а раз в 3 часа вода проходит полный цикл очистки и дезинфекции, какими бы явными или скрытыми ни были шалости гостей, бассейн всегда остается чистым, безопасным и комфортным для всех посетителей».