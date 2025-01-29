"Произошло то, что произошло": посетители прозрачного бассейна в Саратове занялись сексом на глазах у отдыхающих

Владельцы термального комплекса заявили, что они поддерживают повышение рождаемости, но реализовывать эту программу лучше в более закрытых местах.
На горнолыжном курорте в городе Хвалынск парочка занялась сексом в бассейне с прозрачными стенками. Интимную историю могли наблюдать остальные отдыхающие, а кто-то даже снял видео любовных утех.
Видео 18+!
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Ролик в соцсетях быстро стал вирусным, и владельцы курорта "Хвалынь" были вынуждены отреагировать на шумиху:
«Курорт "Хвалынь" всемерно поддерживает повышение рождаемости, это семейный курорт, где каждому найдётся занятие по душе, будь то спорт или активный отдых. В то же время хотели бы напомнить нашим дорогим гостям, что не все занятия, которые им по душе, могут быть реализованы в нашем эксклюзивном в стране бассейне. И как бы ни было велико желание исполнить все свои мечты под открытым небом с панорамным видом на заснеженный уголок Хвалыни, нужно помнить, что 18-метровое стекло нашего бассейна абсолютно прозрачно и не стоит подвергать ваши действия возможной оценке со стороны других гостей. Скорее всего, они будут завидовать, что может испортить вам карму. Для комфортного и конфиденциального отдыха у нас есть 40 уютных домов и 40 гостиничных номеров.
Ну и что касается бассейна, рады сообщить, что химический состав воды мониторится ежесекундно, а раз в 3 часа вода проходит полный цикл очистки и дезинфекции, какими бы явными или скрытыми ни были шалости гостей, бассейн всегда остается чистым, безопасным и комфортным для всех посетителей».
Сергей Миронов также добавил: «Произошло то, что произошло. И если бы этому поступку мы были свидетели, то конечно, пресекли. Мы создаём и строим различные интересные пространства для отдыха, однако именно поведение гостей иногда бывает недостойным. Мне жаль. По итогу, я нахожу лучшим в этой ситуации отнестись с иронией".
В бассейне провели дезинфекцию, и теперь там можно спокойно плавать. А тем, кто ужасался, как теперь посещать источник с детьми, руководство "Хвалыни" напоминает, что «стеклянный бассейн на видео имеет возрастное ограничение "16+"».
Прозрачный бассейн на курорте открыли всего три месяца назад, но, похоже, теперь он станет самым популярным местом "Хвалыни". После такой-то рекламы!
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