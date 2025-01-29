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Власти Индии обещают $1 млн человеку, который сможет расшифровать письменность древней цивилизации долины Инда

Власти Индии обещают $1 млн человеку, который сможет расшифровать письменность древней цивилизации долины Инда

Автор:
29 января 2025 09:00
Сообщество : Наука
Метки: Индия   в мире   наука   новости   расшифровать письменность   фото   
972
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Ученые каждую неделю получают электронные письма, в которых люди утверждают, что им удалось решить эту задачу.


Главный министр индийского штата Тамилнад Мутхувел Карунанидхи Сталин объявил о премии в размере $1 млн — ее получит тот, который первым сможет расшифровать письменность долины Инда. Ее 100 лет назад открыл британский археолог Джон Маршалл, однако содержание древних посланий до сих пор остается загадкой.

Один из знатоков письменности Инда, Раджеш Рао, рассказал, что каждую неделю получает по электронной почте сообщения от людей, которые утверждают, что им удалось решить эту задачу. Письма присылают люди из самых разных сфер: ИТ-специалисты, бухгалтеры, сотрудники налоговой и пенсионеры. Большинство из них, по словам Рао, основываются на теориях о том, что письменность Инда имеет магическое и духовное значение, игнорируя при этом тот факт, что она чаще всего встречается на каменных табличках, использовавшихся в основном в торговле.

По словам местных властей, внушительное денежное вознаграждение призвано мотивировать археологов, лингвистов и технических экспертов по всему миру, которые работают над расшифровкой письменности долины Инда.

«Письменность Инда, возможно, является самой важной системой письма, которая до сих пор не расшифрована», — отметил Аско Парпола, ведущий индолог.

Возникновение письменности Инда датируется переходным периодом 2700—2500 годов до нашей эры. Ее историческая значимость обусловлена тем, что в случае расшифровки она может раскрыть истинную историю цивилизации долины Инда и ее социально-экономических связей. Кроме того, вновь выявленные свидетельства помогут прояснить ситуацию с возможной миграцией населения долины Инда на юг.

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Метки: Индия   в мире   наука   новости   расшифровать письменность   фото   
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9  комментариев
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10k
Станислав Час назад
Каменные деньги с номиналом и портретом президентов.
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16k
котегRUS 3 минуты назад
готово!
куда ответ отправлять ?
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16k
Объект реальности 9 минут назад
Так по-русски написано. По-старорусски.
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6k
Maldini 21 минуту назад
Ну понятно же - "говядина 1кг. 650руб"
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46k
Стрелец Полчаса назад
- Никак не могу расшифровать иероглифы на этом папирусе, - пожаловался молодой ассистент старому учёному.
Тот пару минут рассматривал папирус, потом раздражённо проворчал:
- И что тут непонятного? Обычный рецепт, выписанный врачом фараона...
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16k
Alex Полчаса назад
Там написано, продам корову. Дорого
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−8
Шурман 47 минут назад
Я расшифровал , у быка был член и его кормили за это :)
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5k
Сергей Семенов 56 минут назад
Фамилия интересная
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Snezhinka
  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 2432 поста (2390 в горячем)

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