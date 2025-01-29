Власти Индии обещают $1 млн человеку, который сможет расшифровать письменность древней цивилизации долины Инда

Главный министр индийского штата Тамилнад Мутхувел Карунанидхи Сталин объявил о премии в размере $1 млн — ее получит тот, который первым сможет расшифровать письменность долины Инда. Ее 100 лет назад открыл британский археолог Джон Маршалл, однако содержание древних посланий до сих пор остается загадкой.

Один из знатоков письменности Инда, Раджеш Рао, рассказал, что каждую неделю получает по электронной почте сообщения от людей, которые утверждают, что им удалось решить эту задачу. Письма присылают люди из самых разных сфер: ИТ-специалисты, бухгалтеры, сотрудники налоговой и пенсионеры. Большинство из них, по словам Рао, основываются на теориях о том, что письменность Инда имеет магическое и духовное значение, игнорируя при этом тот факт, что она чаще всего встречается на каменных табличках, использовавшихся в основном в торговле.