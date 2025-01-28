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"Поиграл, а жизнь изменится": российский губернатор предложил запретить поступать в вузы подросткам, критикующим власть и церковь

"Поиграл, а жизнь изменится": российский губернатор предложил запретить поступать в вузы подросткам, критикующим власть и церковь

Автор:
28 января 2025 09:02
Сообщество : Жить в России
Метки: ВУЗ   Видео   Вячеслав Гладков   выступление   запрет на поступление   колледж   критика   критика армии   подростки   
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Вячеслав Гладков считает, что подрастающее поколение должно отвечать за свои поступки.

В сводках происшествий всё чаще встречаются новости о преступлениях, совершённых школьниками. Детишечки, пользуясь всеобщим доступом к сети интернет, попадают под влияние нехороших людей и пускаются во все тяжкие. Одни за деньги поджигают военкоматы, другие критикуют власть, высказываются о политике государства, по сути повторяя чужие слова.


Несовершеннолетние зачастую не несут ответственности за свои поступки. Ну поставят их на учёт в полицию - а дальше что? Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков считает, что с детьми нужно работать, и показывать им загодя, чем могут обернуться шалости.


Он уверен, что критиканы не должны получать образование. Недоволен властью, отпускаешь едкие слова в адрес церкви - не достоин нормального образования. Гладков предлагает не пускать таких инокомыслящих в государственные колледжи и вузы, а другим, колеблющимся, нужно загодя рассказать, чем могут обернуться их "шалости".


Если совершается «преступление против государства», значит, виновата в этом семья, которая не смогла воспитать ребенка. Поэтому выводы логичны: государство должно задуматься, оказывать ли поддержку такой семье, считает белгородский губернатор. В конце концов, существуют частные учебные заведения. Проморгали деточку- пусть учится за деньги где-то еще, не в государственных вузах и колледжах.


Выступая на правительственном совещании, Гладков сообщил, что наверняка его предложение будет подвергнуто критике. Однако, по его словам, «очень сложный промежуток времени мы с вами проживаем, у нас нет простых решений». Губернатор Белгородской области предложил обсудить этот вопрос «на уровне коллективов школ, родительских собраний, с детьми», а также с прокуратурой.

Источник:

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Метки: ВУЗ   Видео   Вячеслав Гладков   выступление   запрет на поступление   колледж   критика   критика армии   подростки   
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7  комментариев
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13k
Отвратительный Мужик Полчаса назад
Так все подростки критикуют влась , на то они и подростки.
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16k
Alex 6 минут назад
Иди в жопу, мудак.
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17k
Том Сойер 19 минут назад
"Выступая на правительственном совещании, Гладков сообщил, что наверняка его предложение будет подвергнуто критике. " - а зря, я вот к примеру - за! Сопливые айфонисты должны понимать, что нельзя плевать в руку дающую, если ты такой весь апазицинер-полюцинер, то пусть тебя твои родители и учат за свои деньги, и в дальнейшем ты всегда будешь "вторым", а ещё лучше "третьим" или вообще "пятым" - на ступенях карьерной лестницы, а то привыкли говнюки гадить в коментах, всё им жизнь у нас хреновая, а чуть прижмут - сразу сопли по щекам размазывать, ой простите-извините, это не я, это меня бес попутал апазиционный, свободы мало нам... Всегда у таких епанатов спрашиваю - а какой свободы тебе мало, дебил малолетний, а в ответ - тупое блеяние, двух слов связать не могут, а всё туда же.
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2k
DuckTales 20 минут назад
А подростки такие идут на экзамены и критикуют
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14k
Copycat Полчаса назад
а чего плохого в том что бы критиковать власть и церковь?

и второй момент: почему подросткам нельзя критиковать власть и церковь? Они импульсивны и глупы? Почему в таком случае этот человек на столько серьезно относится к их мнению, аж решил вводить против них санкции?

простых решений нет - но есть решения которые озлобят людей и настроят их против власти, довольно сильно раскачают лодку
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25k
ron Полчаса назад
Поддерживаю двумя руками. Даже можно рассмотреть определенное ущемление в правах, восстановить которые поможет военная служба, волонтерство или альтернативная служба. Всё имеет свою цену.
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
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