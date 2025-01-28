"Поиграл, а жизнь изменится": российский губернатор предложил запретить поступать в вузы подросткам, критикующим власть и церковь

Вячеслав Гладков считает, что подрастающее поколение должно отвечать за свои поступки.
В сводках происшествий всё чаще встречаются новости о преступлениях, совершённых школьниками. Детишечки, пользуясь всеобщим доступом к сети интернет, попадают под влияние нехороших людей и пускаются во все тяжкие. Одни за деньги поджигают военкоматы, другие критикуют власть, высказываются о политике государства, по сути повторяя чужие слова.
Несовершеннолетние зачастую не несут ответственности за свои поступки. Ну поставят их на учёт в полицию - а дальше что? Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков считает, что с детьми нужно работать, и показывать им загодя, чем могут обернуться шалости.
Он уверен, что критиканы не должны получать образование. Недоволен властью, отпускаешь едкие слова в адрес церкви - не достоин нормального образования. Гладков предлагает не пускать таких инокомыслящих в государственные колледжи и вузы, а другим, колеблющимся, нужно загодя рассказать, чем могут обернуться их "шалости".
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Если совершается «преступление против государства», значит, виновата в этом семья, которая не смогла воспитать ребенка. Поэтому выводы логичны: государство должно задуматься, оказывать ли поддержку такой семье, считает белгородский губернатор. В конце концов, существуют частные учебные заведения. Проморгали деточку- пусть учится за деньги где-то еще, не в государственных вузах и колледжах.
Выступая на правительственном совещании, Гладков сообщил, что наверняка его предложение будет подвергнуто критике. Однако, по его словам, «очень сложный промежуток времени мы с вами проживаем, у нас нет простых решений». Губернатор Белгородской области предложил обсудить этот вопрос «на уровне коллективов школ, родительских собраний, с детьми», а также с прокуратурой.
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и второй момент: почему подросткам нельзя критиковать власть и церковь? Они импульсивны и глупы? Почему в таком случае этот человек на столько серьезно относится к их мнению, аж решил вводить против них санкции?
простых решений нет - но есть решения которые озлобят людей и настроят их против власти, довольно сильно раскачают лодку