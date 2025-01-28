"Поиграл, а жизнь изменится": российский губернатор предложил запретить поступать в вузы подросткам, критикующим власть и церковь

В сводках происшествий всё чаще встречаются новости о преступлениях, совершённых школьниками. Детишечки, пользуясь всеобщим доступом к сети интернет, попадают под влияние нехороших людей и пускаются во все тяжкие. Одни за деньги поджигают военкоматы, другие критикуют власть, высказываются о политике государства, по сути повторяя чужие слова.

Несовершеннолетние зачастую не несут ответственности за свои поступки. Ну поставят их на учёт в полицию - а дальше что? Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков считает, что с детьми нужно работать, и показывать им загодя, чем могут обернуться шалости.