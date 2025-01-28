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От 0 до 6: сколько пальцев у разных животных? Интересные мутации и формы

От 0 до 6: сколько пальцев у разных животных? Интересные мутации и формы

Автор:
28 января 2025 08:17
Сообщество : Животные
Метки: животные   мутация   пальцы   факты   форма   фото   
924
19

Пять пальцев на конечностях для нас — норма. Но у других животных и нормы тоже другие. У кого-то пальцев может быть шесть, а у кого-то вообще ни одного. Давайте пройдём по всему ассортименту от минимума до максимума!

0 пальцев

Ну ясен-красен, что у змей пальцев нет, но у них и конечности отсутствуют, поэтому эти рептилии не в счёт. А вот настоящих беспальцевых животных вы можете найти среди... китов! Как ни странно, но киты до сих пор сохранили ноги, пусть и в сильно деградировавшем состоянии. От конечностей остались лишь небольшие (относительно размеров китов) бедренные кости. А вот ступней и, соответственно, пальцев нет уже десятки миллионов лет. Со временем у них исчезнут и остатки ног, но пока что киты являются единственными позвоночными с ногами, но без пальцев!

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1 палец

Как бы это удивительно ни звучало после предыдущего абзаца, но на Земле, похоже, не существует животных с одним-единственным пальцем на конечности. Лошади могли бы претендовать на это звание — во время ходьбы они действительно опираются на один палец с мощным копытом. Но на самом деле у коняшек полный пятипалый набор.

Конечно, четыре из пяти пальцев слаборазвиты и не выполняют никаких функций. Более того, отростки стали настолько незаметны, что полный их комплект на конечностях у лошадей обнаружили лишь в 2018 году. До этого считалось, что их ноги трехпалые. И пока микропальчики есть, лошадей однопальцевыми не назвать.

2 пальца

Уменьшение количества отростков на конечностях всего до двух — это очень радикальное решение с точки зрения механики. Поэтому и подходит оно только тем, кому нужны необычные способы передвижения. Например, страусам. Уменьшенное количество пальцев несколько снизило устойчивость, зато увеличило максимальную скорость. Чем меньше площадь соприкосновения, тем проще толкаться от земли и разгоняться. Вот страусы и способны бегать со скоростью в 70 км/ч!

Помимо них, лапками с двумя пальцами обладают двупалые ленивцы. Два пальца с мощными когтями равномерно распределяют нагрузку и не занимают много места. Поэтому ленивец может зависать на одном месте часами.

3 пальца

Обладателей трехпалой конечности мы видим почти ежедневно. Кто же это? Птицы! Практически все пернатые имеют в своих крыльях по три пальца неопределённого происхождения. Почему неопределённого? Потому что палеонтологи и анатомы утверждают, что у птиц сохранились 1, 2 и 3 пальцы. А эмбриологи — что 2, 3 и 4.

Есть среди пернатых и те, кто уровняли количество пальцев на передних и задних конечностях. Казуары, нанду и эму — одни из немногих птиц, у которых тридактильный тип строения ног. Все три пальца направлены вперед. Почему так получилось — вопрос открытый. Подавляющее большинство пернатых используют четвертый палец для поддержания тела в равновесии.

Пересчитать трехпалых среди млекопитающих можно буквально по пальцам одной руки. Более менее известные животные с таким строением — представители непарнокопытных. У носорогов по три пальца на всех конечностях; тапиров — три отростка только на задних ногах. Также существуют трехпалые ленивцы и трехпалые тушканчики. Оба зверя — узкие специалисты и считаются исключением из правил млекопитающего мира.

4 пальца

А вот четырьмя пальцами в дикой природе никого не удивишь. Если тебе не нужно ничего хватать, то от одного пальчика можно избавиться без особых потерь. Поэтому четырёхпалые животные есть почти в каждом отряде позвоночных. Даже колобусы умудрились отказаться от большого пальца и не вымереть. А ведь они приматы, как и мы. Им за ветки хвататься положено!

Для птиц четырёхпалые ноги и вовсе межвидовой стандарт. Три пальца смотрят вперёд, а один — назад. Такое строение помогает сохранять баланс. К тому же схема эта проверенная временем. Четырехпалые лапки повелись ещё у динозавров, пернатые просто не стали менять то, что и так работает замечательно.

5 пальцев

Если четыре пальца — стандарт птичий, то пять — это уже стандарт для подавляющего большинства всех позвоночных. Самое первое вылезшее на сушу земноводное, мелкое и нескладное, было с пятью пальцами на всех конечностях. И от него уже произошли все наземные позвоночные планеты. Лягушки, ящерицы, медведи, собачки, котики, грызуны, приматы, ластоногие — большинству животных планеты мы можем дать пятюню.

Интересно, что некоторые животные отказываются от лишнего пальчика, если в нем нет необходимости. Так, у всех представителей кошачьих передние лапы — пятипалые, а задние — четырехпалые.

6 пальцев

А вот это уже совсем не норма. Полидактилия — это генетическая мутация или порок развития на ранних стадиях развития плода. В большинстве случаев дополнительный пальчик представляет собой плохо сформированный комочек из кожи, костей и мышц. Очень редко он является полностью функциональным. Обычно животины с полидактилией проигрывают своим пальценормальным родственникам. Но вот у кошек и собак полидактилия — относительно частое явление. Всё благодаря вмешательству человека, не дающего эволюции удалять многопальцевых через естественный отбор.

Правда, есть на Земле два вида настоящих шестипалых животных: панда и лемур ай-ай. Они не стали закреплять в генах полидактилию, а сформировали шестой палец из вытянутых костей кисти, обвязанных дополнительными связками.

Эти псевдопальцы не такие гибкие, как обычные. Но их достаточно, чтобы хватать бамбук и ветки с большей силой и ловкостью! По хорошему, эту же функцию у многих животных выполняет большой палец. Но, видимо, создать новый отросток легче, чем переместить на нужное место уже имеющуюся кость.

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Метки: животные   мутация   пальцы   факты   форма   фото   
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scorpick 7 минут назад
У псовых пятый палец это рудимент, который и не развивается особо.
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436
mechatron 3 минуты назад
От 0 до 6: сколько пальцев у разных животных? Интересные мутации и формыПосмотреть
От 0 до 6: сколько пальцев у разных животных? Интересные мутации и формы
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Olxi
  • Дата регистрации: 14.09.2013
  • 3239 постов (3203 в горячем)

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