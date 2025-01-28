От 0 до 6: сколько пальцев у разных животных? Интересные мутации и формы

0 пальцев

Ну ясен-красен, что у змей пальцев нет, но у них и конечности отсутствуют, поэтому эти рептилии не в счёт. А вот настоящих беспальцевых животных вы можете найти среди... китов! Как ни странно, но киты до сих пор сохранили ноги, пусть и в сильно деградировавшем состоянии. От конечностей остались лишь небольшие (относительно размеров китов) бедренные кости. А вот ступней и, соответственно, пальцев нет уже десятки миллионов лет. Со временем у них исчезнут и остатки ног, но пока что киты являются единственными позвоночными с ногами, но без пальцев!