От 0 до 6: сколько пальцев у разных животных? Интересные мутации и формы

Пять пальцев на конечностях для нас — норма. Но у других животных и нормы тоже другие. У кого-то пальцев может быть шесть, а у кого-то вообще ни одного. Давайте пройдём по всему ассортименту от минимума до максимума!
0 пальцев
Ну ясен-красен, что у змей пальцев нет, но у них и конечности отсутствуют, поэтому эти рептилии не в счёт. А вот настоящих беспальцевых животных вы можете найти среди... китов! Как ни странно, но киты до сих пор сохранили ноги, пусть и в сильно деградировавшем состоянии. От конечностей остались лишь небольшие (относительно размеров китов) бедренные кости. А вот ступней и, соответственно, пальцев нет уже десятки миллионов лет. Со временем у них исчезнут и остатки ног, но пока что киты являются единственными позвоночными с ногами, но без пальцев!
1 палец
Как бы это удивительно ни звучало после предыдущего абзаца, но на Земле, похоже, не существует животных с одним-единственным пальцем на конечности. Лошади могли бы претендовать на это звание — во время ходьбы они действительно опираются на один палец с мощным копытом. Но на самом деле у коняшек полный пятипалый набор.
Конечно, четыре из пяти пальцев слаборазвиты и не выполняют никаких функций. Более того, отростки стали настолько незаметны, что полный их комплект на конечностях у лошадей обнаружили лишь в 2018 году. До этого считалось, что их ноги трехпалые. И пока микропальчики есть, лошадей однопальцевыми не назвать.
2 пальца
Уменьшение количества отростков на конечностях всего до двух — это очень радикальное решение с точки зрения механики. Поэтому и подходит оно только тем, кому нужны необычные способы передвижения. Например, страусам. Уменьшенное количество пальцев несколько снизило устойчивость, зато увеличило максимальную скорость. Чем меньше площадь соприкосновения, тем проще толкаться от земли и разгоняться. Вот страусы и способны бегать со скоростью в 70 км/ч!
Помимо них, лапками с двумя пальцами обладают двупалые ленивцы. Два пальца с мощными когтями равномерно распределяют нагрузку и не занимают много места. Поэтому ленивец может зависать на одном месте часами.
3 пальца
Обладателей трехпалой конечности мы видим почти ежедневно. Кто же это? Птицы! Практически все пернатые имеют в своих крыльях по три пальца неопределённого происхождения. Почему неопределённого? Потому что палеонтологи и анатомы утверждают, что у птиц сохранились 1, 2 и 3 пальцы. А эмбриологи — что 2, 3 и 4.
Есть среди пернатых и те, кто уровняли количество пальцев на передних и задних конечностях. Казуары, нанду и эму — одни из немногих птиц, у которых тридактильный тип строения ног. Все три пальца направлены вперед. Почему так получилось — вопрос открытый. Подавляющее большинство пернатых используют четвертый палец для поддержания тела в равновесии.
Пересчитать трехпалых среди млекопитающих можно буквально по пальцам одной руки. Более менее известные животные с таким строением — представители непарнокопытных. У носорогов по три пальца на всех конечностях; тапиров — три отростка только на задних ногах. Также существуют трехпалые ленивцы и трехпалые тушканчики. Оба зверя — узкие специалисты и считаются исключением из правил млекопитающего мира.
4 пальца
А вот четырьмя пальцами в дикой природе никого не удивишь. Если тебе не нужно ничего хватать, то от одного пальчика можно избавиться без особых потерь. Поэтому четырёхпалые животные есть почти в каждом отряде позвоночных. Даже колобусы умудрились отказаться от большого пальца и не вымереть. А ведь они приматы, как и мы. Им за ветки хвататься положено!
Для птиц четырёхпалые ноги и вовсе межвидовой стандарт. Три пальца смотрят вперёд, а один — назад. Такое строение помогает сохранять баланс. К тому же схема эта проверенная временем. Четырехпалые лапки повелись ещё у динозавров, пернатые просто не стали менять то, что и так работает замечательно.
5 пальцев
Если четыре пальца — стандарт птичий, то пять — это уже стандарт для подавляющего большинства всех позвоночных. Самое первое вылезшее на сушу земноводное, мелкое и нескладное, было с пятью пальцами на всех конечностях. И от него уже произошли все наземные позвоночные планеты. Лягушки, ящерицы, медведи, собачки, котики, грызуны, приматы, ластоногие — большинству животных планеты мы можем дать пятюню.
Интересно, что некоторые животные отказываются от лишнего пальчика, если в нем нет необходимости. Так, у всех представителей кошачьих передние лапы — пятипалые, а задние — четырехпалые.
6 пальцев
А вот это уже совсем не норма. Полидактилия — это генетическая мутация или порок развития на ранних стадиях развития плода. В большинстве случаев дополнительный пальчик представляет собой плохо сформированный комочек из кожи, костей и мышц. Очень редко он является полностью функциональным. Обычно животины с полидактилией проигрывают своим пальценормальным родственникам. Но вот у кошек и собак полидактилия — относительно частое явление. Всё благодаря вмешательству человека, не дающего эволюции удалять многопальцевых через естественный отбор.
Правда, есть на Земле два вида настоящих шестипалых животных: панда и лемур ай-ай. Они не стали закреплять в генах полидактилию, а сформировали шестой палец из вытянутых костей кисти, обвязанных дополнительными связками.
Эти псевдопальцы не такие гибкие, как обычные. Но их достаточно, чтобы хватать бамбук и ветки с большей силой и ловкостью! По хорошему, эту же функцию у многих животных выполняет большой палец. Но, видимо, создать новый отросток легче, чем переместить на нужное место уже имеющуюся кость.
Источник:
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