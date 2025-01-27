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Война сов и ястребов: почему эти птицы ненавидят друг друга?

Война сов и ястребов: почему эти птицы ненавидят друг друга?

Автор:
27 января 2025 08:18
Сообщество : Животные
Метки: животные   птицы   сова   факты   фото   ястреб   
1089
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Самая длинная война в истории человечества длилась 335 лет. А борьба между орлами и совами идёт вот уже 36 миллионов лет. И она не закончится до тех пор, пока кто-то один не покинет эволюционную арену навсегда. И если у двуногих всё понятно, мы не можем поделить деньги, земли и власть, то за что воюют птицы?

Для начала давайте рассмотрим досье и установим личности. В совином углу ринга отряд совообразные — более 200 видов разномастных птиц, что обитают на каждом континенте и во всех климатических зонах. Их оппоненты — ястребинообразные и соколообразные: к первым относят ястребов, орлов, орланов и коршунов. Ко вторым — соколов. Пернатые эти не менее разнообразные и распространённые.

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Что же эти птицы не поделили? На самом деле, причины мало отличаются от людских: земли и ресурсы — вот основа раздора между кланами. И совы, и ястребы с соколами — превосходные хищники. У них схожий рацион, они заняли одни и те же территории. Каждый хочет восседать на вершине пищевой пирамиды. Только вот сделать это невозможно, пока в спину дышат конкуренты!

Противостояние началось на заре формирования отрядов хищных пернатых. 60 млн лет назад совы были высшими хищными птицами. Некоторые из них достигали роста десятилетнего ребенка! Но спустя 20 млн лет появились соколообразные. А спустя еще 6 млн лет — ястребинообразные. И те, и другие были более крупными и менее привередливыми. Так началась борьба, правила в которой очень просты: либо съел ты, либо — тебя.

Но почему же мы не видим эпических схваток над нашими головами? Потому что совы и ястребы с соколами — не дураки. Вести целенаправленную охоту друг на друга — плохая идея для обеих сторон, ведь шансов выйти победителем очень мало. Зато есть риски потерять зрение и переломать себе крылья, что значит остаться инвалидом и погибнуть — таким образом до наших дней ни один хищник бы не дожил.

Птицы поступили умнее. Поделили время власти. Так орлы стали царствовать в небе днем, а совы — ночью. С этим, кстати, связано очень распространённое заблуждение, мол, совы плохо видят в светлое время суток, поэтому не летают на охоту. Прекрасно они всё видят, оттого и не показываются на глаза лишний раз!

А что случится, если хищники встретятся, скажем, утром или вечером — на границе своих графиков? Будет бойня. И, скорее всего, без победителей. Птицы покалечат друг друга и погибнут обе.

Иногда хитрые совы подстраивают такие встречи специально: ночные хищники караулят, пока дневные вылетят на охоту, и самым наглым образом занимают чужое гнездо. Пара птиц уничтожает кладку и поджидает возвращения родителей, чтобы вместе устроить им тёмную.

А бывает и так, что совы расправляются уже с подросшими птенцами. Под покровом ночи, пока все спят, они попросту выкидывают из дома спящих на краю ребятишек.

Ястребы с соколами в стороне тоже не остаются. Если те заметят спящую в ветвях совушку — обязательно разбудят её самым грубым образом. Именно поэтому окрас у большинства сов камуфляжный. Заметить ночную хищницу в кроне сложно даже днем. Отжимать еду у сов соколам и ястребам тоже не зазорно. Они давят массой — почти все представители этих отрядов крупнее и сильнее своих заклятых врагов.

Все ли совы и ястребы враждуют между собой? Не совсем. Например, полярные совы переехали жить от войны подальше на север, где их оппоненты не водятся. Не участвуют в разборках и некоторые представители ястребиных, вот как грифовые: этим падальщикам совершенно нет дела до битвы, они пируют уже на костях.

И каковы исходы этого конфликта? Скорее всего, война продолжится, пока планета будет крутиться и день сменяться ночью.

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Метки: животные   птицы   сова   факты   фото   ястреб   
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22k
scorpick 13 минут назад
Для меня абсолютно новая информация. +
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11k
perekrestok 2 минуты назад
Птички красивые! Жаль что мочат друг друга!
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Infinite
  • Дата регистрации: 24.03.2015
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