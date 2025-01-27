Война сов и ястребов: почему эти птицы ненавидят друг друга?

Все ли совы и ястребы враждуют между собой? Не совсем. Например, полярные совы переехали жить от войны подальше на север, где их оппоненты не водятся. Не участвуют в разборках и некоторые представители ястребиных, вот как грифовые: этим падальщикам совершенно нет дела до битвы, они пируют уже на костях.

И каковы исходы этого конфликта? Скорее всего, война продолжится, пока планета будет крутиться и день сменяться ночью.