Бёрёлёхское кладбище мамонтов: фантастическое количество костей в одном месте

Около 1000 лет некое племя охотников приходило сюда, чтобы поохотиться на мамонтов. Мясо и шкуры срезали, а останки сбрасывали в старицу, расположенную у русла реки. Но не с целью утилизации. В теплой и спокойной воде соединительные ткани быстро гнили, и кости с бивнями можно было извлечь без особых усилий. После чего их использовали для строительства, создания оружия и резьбы по костям.