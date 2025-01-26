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Бёрёлёхское кладбище мамонтов: фантастическое количество костей в одном месте

Бёрёлёхское кладбище мамонтов: фантастическое количество костей в одном месте

Автор:
26 января 2025 09:18
Сообщество : Животные
Метки: Бёрёлёхское кладбище   Тайна якутской реки   животные   кладбище мамонтов   кости   факты   фото   
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Якутия. Река Бёрёлёх. Здесь вы не найдете ракушек и красивых камушков. Зато наткнетесь на бивни и черепа, торчащие из-под земли. Добро пожаловать на крупнейшее кладбище древних гигантов на планете! Здесь палеонтологи находят тысячи костей — и каждая со своей историей. А над всем этим одна большая тайна. Почему столько животных погибло в одном месте?

Учёным стало известно о Бёрёлёхском кладбище ещё в 1947 году, но только в 1970-м туда отправилась первая экспедиция. Она оценила размеры и примерные объёмы кладбища, с лупой облазила все окрестности. И, конечно, сделала выводы о причинах его появления.

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Бёрёлёхское кладбище расположено на берегу одноимённой реки, поэтому она стала главным подозреваемым. Животные приходили к берегам или заболоченным старицам, чтобы поесть пышной (по меркам тундры, конечно) растительности. Но ключи с тёплой водой, подтопившие вечную мерзлоту, сделали почву ненадёжной. Земля не выдерживала веса мамонтов, и они погружались во влажную почву или падали с осыпающихся берегов в реку. А вот более лёгкие животные проходили здесь без особых проблем.

Но на этом работа только началась. 39 лет палеонтологи выкапывали, описывали и каталогизировали кости найденных животных. Всего из якутской земли извлекли более 8,5 тысяч костей, 99,5% из которых принадлежали мамонтам. Это не меньше 150 особей!

К сожалению, часть костей уничтожило время, часть — вынесли контрабандисты. А некоторые даже обработаны древними людьми. В расположенной неподалёку палеолитической стоянке обнаружили расколотые кости и мамонтовы бивни, из которых делали наконечники и даже целые копья. Согласно первым оценкам экспедиций, стоянка возникла уже после появления кладбища мамонтов, и первые радиоуглеродные замеры это подтвердили.

Но в прошлом году команда палеонтологов из трех институтов провела 88 замеров с помощью новых методик и современного оборудования. Выводы оказались неожиданными: пики активности на стойбище соответствуют пикам активного захоронения мамонтов. А значит, это кладбище — дело рук человеческих.

Около 1000 лет некое племя охотников приходило сюда, чтобы поохотиться на мамонтов. Мясо и шкуры срезали, а останки сбрасывали в старицу, расположенную у русла реки. Но не с целью утилизации. В теплой и спокойной воде соединительные ткани быстро гнили, и кости с бивнями можно было извлечь без особых усилий. После чего их использовали для строительства, создания оружия и резьбы по костям.

Только представьте, за 1000 лет мы прошли путь от стальных мечей и ветряных мельниц до гиперзвуковых ракет и ядерных реакторов на быстрых нейтронах. А наши далёкие предки 1000 лет кочевали по одному региону и регулярно возвращались на одно и то же стойбище ради добычи мяса и костей мамонта. Вероятно, к такому уровню стабильности человечество не вернётся уже никогда.

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Метки: Бёрёлёхское кладбище   Тайна якутской реки   животные   кладбище мамонтов   кости   факты   фото   
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Андрей Иванов 3 часа назад
Не наши предки, а вымершие племена. Они не прогрессировали и постепенно вымерли, вместе с мамонтами. Как когда-то динозавры. А наши предки пошли дальше за эти 1000 лет
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STRiX 15 минут назад
"Вероятно, к такому уровню стабильности человечество не вернётся уже никогда."
Вернется вернется, еще как вернется. Всё циклично!
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5
Шурман 3 часа назад
Я смотрел передачу по нэшенел там реально идет охота за бивнями и черепами и цены очень даже скажу реальные и отлавливают их и администривка но все равно берега разрушают и копают , мне это чем то напоминает балтийские берега когда за янтарем охотились .
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