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Интересные фотографии 1990 -х

Интересные фотографии 1990 -х

Автор:
15 апреля 2023 21:29
Метки: Россия   СССР   Фотографии   история   
468
25

Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.

Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!

Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех!

И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра!

Не ругайтесь! Желаю всем хорошего настроения!

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Источник:

Метки: Россия   СССР   Фотографии   история   
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1  комментарий
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doker Час назад
Да, сейчас приятно - все ценники в рублях.
А когда цены выросли, то не продавцы объясняют каждому покупателю: "почему",
а правительство сразу всему населению: "упали нефтегазовые доходы".
Смысл ценников на товары один, что сейчас, в 2023, что в 90х - но приятно, что правительство ЗНАЕТ и... думает, наверное.

Минус только в том, что цены на товары отечественных производителей на советском оборудовании советскими людьми в 90х РОСЛИ МЕДЛЕННО! Сегодня, даже отечественные производители клепают товар на импортном оборудовании, а это ДОРОГО!
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