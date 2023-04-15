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Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех!
И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра!
Не ругайтесь! Желаю всем хорошего настроения!
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Метки: Россия СССР Фотографии история
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А когда цены выросли, то не продавцы объясняют каждому покупателю: "почему",
а правительство сразу всему населению: "упали нефтегазовые доходы".
Смысл ценников на товары один, что сейчас, в 2023, что в 90х - но приятно, что правительство ЗНАЕТ и... думает, наверное.
Минус только в том, что цены на товары отечественных производителей на советском оборудовании советскими людьми в 90х РОСЛИ МЕДЛЕННО! Сегодня, даже отечественные производители клепают товар на импортном оборудовании, а это ДОРОГО!