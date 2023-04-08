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Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел! Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
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14.
Милицейский рейд в одном из баров Москвы, 1990-е годы.
Рассказывает Слава Ланкин владелец баров «Кому за 30», «Юность», Delicatessen, сооснователь объединения Bartender Brothers: В 1991-м, когда я работал на юго-западе Москвы, у нас были три категории посетителей. Рядом РУДН, и оттуда вот эти африканские ребята отчаянные, которые торговали всем подряд. Солнцевские всей бригадой, Михась периодически заходил. И еще были отчаянные ребята из Внуково — летчики и стюардессы, они прожигали жизнь так… Мы смотрели на них и думали: ни хрена себе, и они водят самолеты? Забухивали иногда так, что мама не горюй. Плюс у них своя клановость, семейность — живут со стюардессами. Все там перелюбили уже друг друга, и вот у них свои семейные трагедии внутренние: дома жена, а тут еще на работе две любовницы… И планы на месяц зависят от того, кого в какой рейс поставят.
15.
Группа «Блестящие» на одной из «кулинарных» вечеринок в культурно-развлекательном комплексе «Golden Palace», 1999 год
18.
Группа «Чугунныи Скороход» на съёмках клипа «Буду клубиться, буду реивиться». Санкт-Петербург, 1996 год.
20.
Майкл Кейн, Александр Завьялов и Анатолий Сливников на съёмках фильма «Полночь в Санкт-Петербурге», 1995 год.
21.
Девушки на открытии французского ресторана «Maxim`s». Москва, 1995 год.
Презентация "Максима" прошла на самом высоком уровне и стала настоящим светским событием. У входа в отель "Националь" приглашенных встречал великолепный духовой оркестр в парадной красной форме, а совладелец ресторана, глава фирмы Justo Андрей Кобзон, самолично пожимал руку каждому гостю. За порогом "Максима" участников торжества ждало еще большее потрясение — великолепный интерьер в стиле модерн, полностью воссоздавший облик парижского Maxim`s. Цены ресторана Maxim`s (*****): икра черная — $150, лосось копченый — $30, салат Maxim`s — $34, фрикасе из морского языка со сморчками — $83, медальон из налима — $64, филе говяжье Albert c белым перцем — $64, утиная грудка под горьким цитрусовым соусом — $56, креп "Сюзетт" — $24, мороженое нуга — $24. Кредитные карты к оплате принимаются. Ресторан работает в вечерние часы только по предварительному заказу.
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Метки: Россия СССР Фотографии история
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