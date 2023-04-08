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Интересные фотографии 1990 -х

Интересные фотографии 1990 -х

Автор:
08 апреля 2023 21:34
Метки: Россия   СССР   Фотографии   история   
435
25

Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.

Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел! Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!

Желаю всем хорошего настроения!

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Метки: Россия   СССР   Фотографии   история   
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Юр21 3 часа назад
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