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Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел! Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
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3.
Леонид Якубович и Михаил Задорнов на пресс-конференции, посвященной выпуску книги «Антология мирового анекдота», 1993 год
12.
Милиционеры осматривают машину после того, как она взорвалась у посольства США в центре Москвы. 17 января, 1999 года.
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Метки: Россия СССР Фотографии история
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