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Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел! Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех!
И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!
Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
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13.
Основатель клуба «Титаник» Олег Цодиков, бизнесмен Павел Ващекин и неизвестная мадам в клубе «Титаник». Москва, 1995 год.
15.
Николай Дроздов на съёмках документального фильма «Царство русского медведя», 1992 год.
За этот документальный Николай Дроздов в 1992 году получил «Золотую панду» на кинофестивале фильмов о природе в Бристоле.
18.
Признание в любви своей жене Светлане, от обувного магната Александра Шарапова, такие плакаты висели по всей Москве, 1996 год.
25.
Победительница конкурса «Мисс СССР 1991» Ильмира Шамсутдинова.
Ильмире было всего 15 лет, когда она получила корону главной красавицы СССР. До сих пор бытует мнение, что главной аудиторией Мисс СССР-1991 должна была стать заграница. Трансляцией его занимался голландский бизнесмен, ленты на девушках были написаны на английском. И в отличие от предыдущих конкурсов, девушки демонстрировали не одежду отечественных дизайнеров, а модели домов высокой моды Франции и Италии. Ильмира Шамсутдинова тогда победила с минимальным перевесом в 1 балл, став самой юной красавицей за всю историю конкурсов красоты в стране.
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Метки: Россия СССР Фотографии история
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